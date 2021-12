WindTre Internet Casa: le novità di Dicembre 2021

WindTre è tra i principali operatori di rete fissa in Italia. Il provider dispone di una ricca scelte di offerte Interent casa per navigare alla massima velocità in ogni angolo della casa e su qualsiasi dispositivo (PC, tablet, smartphone, etc.) grazie alla sua Top Quality Network. Le tariffe WindTre Internet Casa sono l’ideale per chi cerca una connessione di alto livello per la propria abitazione a un prezzo conveniente.

WindTre Internet Casa: le offerte di dicembre

WindTre permette di scegliere tra diverse tipologie di connessione a seconda della copertura disponibile. Con le offerte fibra ottica nella variante FTTH (Fiber to the Home), che raggiunge direttamente l’abitazione dell’utente, si può arrivare fino a 1 Gigabit al secondo in download e 200 Mbps in download. Nelle Aree Bianche grazie alla copertura di Open Fiber la velocità è fino a 300 Mbps in download. In alternativa è disponibile la fibra mista rame o FTTC (Fiber to the Cabinet) fino a 100/200 Mbps in download 20 Mbps in upload a seconda della distanza dell’abitazione dalla cabina stradale. Dove la fibra non arriva si può sempre attivare un’offerta ADSL fino a 20 Mbps. Per verificare la copertura disponibile al vostro indirizzo potete utilizzare gratuitamente l’apposito strumento su SOStariffe.it.

Le offerte WindTre Internet Casa permettono di avere non solo una navigazione da fisso stabile e veloce senza costo di attivazione e con modem incluso ma anche altri servizi aggiuntivi come una SIM mobile. Per chi è già cliente dell’operatore per la telefonia sono poi previsti ulteriori vantaggi.

1. Super Fibra

fibra ottica (FTTH) fino a 1 Gigabit al secondo in download

Chiamate illimitate

Modem Wi-Fi 6 incluso (5,99 euro al mese)

Nessun costo di attivazione

12 mesi di Amazon Prime inclusi

Giga illimitati per le SIM mobile di WindTre (massimo 3)

La tariffa ha un costo di 26,99 euro al mese per 48 mesi fino al 20/12/21. L’offerta in Fibra FTTH Aree Bianche costa 28,99 euro al mese e prevede un costo di primo allaccio di 99 euro, rateizzabili in 3,99 euro al mese per 24 mesi. L’addebito per la disattivazione è pari a una mensilità dell’offerta.

Il Modem Wi-Fi 6 incluso nell’offerta dispone di:

Doppia rete Wireless a 2,4 Ghz e 5 GHz per una migliore copertura e ridurre le interferenze con il router dei vicini

Ottimizzato per streaming, download e gaming online grazie alla bassa latenza

Possibilità di connettere al Wi-Fi fino a 12o dispositivi

Configurazione automatica, basta collegarlo alla linea

KASKO inclusa e assistenza tecnica specializzata in caso di guasti e malfunzionamenti

Gestione del modem anche da mobile con app WindTre (riavvio/accensione/ spegnimento, cambio password, attivazione/disattivazione delle reti Wi-Fi e controllo dei dispositivi connessi)

Nel pacchetto è anche inclusa la Super Assistenza per la prima configurazione da parte di AnyTech365. Il servizio è attivo gratuitamente al numero 03211780051tutti i giorni dalle 9 alle 21.

Con Amazon Prime si ha consegna gratuita su alcuni prodotti selezionati e film, serie TV, produzioni originali come The Ferragnez, documentari, cartoni animati e tutti i 16 big match di Champions League del mercoledì su Prime Video.

All’offerta è poi possibile aggiungere:

Call Your Country Home : chiamate illimitate verso l’estero a 5 euro al mese

: chiamate illimitate verso l’estero a 5 euro al mese App WindTre Home Protect: monitoraggio della sicurezza della rete domestica, protezione dei dispositivi IOT connessi e blocco in automatico di attacchi pericolosi. Si può anche realizzare un profilo per ogni componente della famiglia associandogli un livello di sicurezza personalizzato (da 1 a 4) in base alle proprie esigenze. Il servizio prevede un primo mese gratuito, poi 99 cent al mese

2. Super Fibra per i clienti mobile di WindTre

fibra ottica (FTTH) fino a 1 Gigabit al secondo in download

Modem Wi-Fi 6 incluso (5,99 euro al mese)

Nessun costo di attivazione

12 mesi di Amazon Prime inclusi

Giga illimitati per le SIM mobile di WindTre (massimo 3)

La tariffa ha un costo di 22,99 euro al mese per 48 mesi per chi è già cliente di WindTre per la telefonia mobile fino al 20/12/21. L’offerta in Fibra FTTH Aree Bianche costa 37,98 euro al mese e prevede un costo di primo allaccio di 99 euro, rateizzabili in 3,99 euro al mese per 24 mesi. L’addebito per la disattivazione è pari a una mensilità dell’offerta.

3. Super Fibra Top Wi-Fi

fibra ottica (FTTH) fino a 1 Gigabit al secondo in download

Chiamate illimitate

Modem Wi-Fi 6 incluso (5,99 euro al mese)

Wi-Fi Extender incluso (7,99 euro al mese)

Nessun costo di attivazione

12 mesi di Amazon Prime inclusi

Giga illimitati per le SIM mobile di WindTre (massimo 3)

La tariffa ha un costo di 28,99 euro al mese per 48 mesi fino al 20/12/21. L’offerta in Fibra FTTH Aree Bianche costa 30,99 euro al mese e prevede un costo di primo allaccio di 99 euro, rateizzabili in 3,99 euro al mese per 24 mesi. L’addebito per la disattivazione è pari a una mensilità dell’offerta.

4. Super Fibra e Di Più Lite

fibra ottica (FTTH) fino a 1 Gigabit al secondo in download

Modem Wi-Fi 6 incluso (5,99 euro al mese)

SIM mobile con minuti e Gigabyte illimitati e 200 SMS

Nessun costo di attivazione

12 mesi di Amazon Prime inclusi

La tariffa ha un costo di 35,98 euro al mese per 48 mesi fino al 20/12/21. L’offerta in Fibra FTTH Aree Bianche costa 37,98 euro al mese e prevede un costo di primo allaccio di 99 euro, rateizzabili in 3,99 euro al mese per 24 mesi. L’addebito per la disattivazione è pari a una mensilità dell’offerta.

