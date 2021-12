Internet con TV: le offerte congiunte di Dicembre 2021

Stai cercando un'offerta internet con TV ma non sai da dove iniziare la tua ricerca? Ecco una guida che ti illustrerà le migliori promozioni in fibra con abbonamenti a pay tv e streaming tv. Scopri quali sono le tariffe più convenienti e quali sono le offerte congiunte dei maggiori operatori di rete fissa che puoi attivare a Dicembre

Vuoi poter guardare i tuoi film, le serie tv o gli eventi sportivi in streaming sul tuo televisore? Per farlo hai bisogno di una connessione almeno da 100 Megabit/s o da 1 Gigabit/s, le soluzioni internet casa che ti interessando sono quindi le offerte in fibra (sia FTTC che FTTH).

Con il comparatore di SOStariffe.it puoi individuare quali sono le promozioni internet più convenienti e selezionando il filtro tv puoi conoscere le condizioni combinate. Ecco quali sono i pacchetti internet e tv di Dicembre.

Offerte Internet con TV

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte

TIM Premium Fibra

Con TIM puoi attivare le nuove promozioni Premium Fibra, il costo del canone e le condizioni proposte sono le stesse sia che tu sia raggiunto da FTTH che da FTTC. Nel canone da 29,90 euro al mese sono inclusi:

chiamate senza limiti verso fissi e mobili nazionali (solo con attivazione online)

Modem Tim HUB+ con Wi-Fi 6 incluso (5 euro al mese per 48 mesi, acquisto facoltativo)

Internet senza limiti alla massima velocità

spese di attivazione (10 euro al mese per 24 mesi)

Scopri come attivare Premium Fibra »

Se ti interessa abbinare questa promozione internet ai piani streaming tv di TIMVision potrai scegliere una delle seguenti soluzioni:

DAZN e Infinity + – gratis per 3 mesi, al termine del periodo promozionale il canone per la streaming tv sarà di 1 9,99 euro al mese per tutta la stagione del campionato 2021/2022. Dal 30 Settembre 2022 il costo dell’abbonamento dopo il primo anno passerà a 29,99 euro al mese

per tutta la stagione del campionato 2021/2022. Dal 30 Settembre 2022 il costo dell’abbonamento dopo il primo anno passerà a Gold – 10 euro al mese per i primi 3 mesi, il piano comprende Netflix (abbonamento standard), Disney+, DAZN e Infinity+ – fino al 30 Settembre 2022 il canone sarà di 29,99 euro al mese mentre dal secondo anno costerà 44,99 euro

Scopri TIM Premium con TimVision Gold »

Disney+ ti costerà 9,99 euro al mese

Netflix – visione su 2 schermi in contemporanea – al canone di 14,99 euro

Se tra i tuoi amici c’è già un abbonato alla rete casa di TIM potrai chiedergli il codice sconto che ti permetterà di avere una riduzione di 5 euro sul canone della tua offerta TIM Premium per i primi 12 mesi di fornitura del servizio.

Scopri TIM Premium con TimVision e Disney+ »

Con l’attivazione dei piani TIMVision il gestore consegnerà il decoder TIMBox, il dispositivo garantisce i parametri DVB-T2 e connette la tv alla rete internet casa.

TIM UNICA, l’offerta per gli smartphone

Con Premium Fibra di TIM ha anche la possibilità di richiedere il servizio UNICA, un piano gratuito che ti farà avere Giga illimitati sul tuo numero TIM mobile e su altre 5 SIM del gestore. Le condizioni per poter attivare questa opzione sono:

avere una SIM con offerta dati attiva

domiciliazione delle bollette

unificazione delle promozioni casa e mobile

Questo servizio puoi attivarlo anche in un secondo momento e ti basterà entrare nella tua Area personale o scaricando l’app My TIM. I clienti che attivano Premium Fibra e TIM UNICA potranno ottenere uno speciale sconto sui primi due mesi del canone dell’offerta casa, in questo caso per i due mesi in promozione pagheranno solo 10 euro per la SIM e il piano mobile. Dal terzo mese l’offerta Casa + Mobile costerà 39,90 euro.

Sky WiFi e TV

Le offerte Sky internet casa che includono anche l’abbonamento ai pacchetti pay tv sono diverse in base al piano Sky che vuoi attivare. Ecco i tre piani che consentono ai nuovi clienti che attivano Sky WiFi di avere anche la tv a pagamento del gestore, ci sono anche delle offerte riservate a quegli utenti che invece hanno già Sky ma vogliono anche la fibra dell’operatore.

1. Sky WiFi + Sky TV

La prima promozione per passare alla fibra fino ad 1 Gigabit/s di Sky WiFi congiunta con i piani tv è un piano da 39,80 euro al mese in promozione per i primi 18 mesi, al termine del periodo scontato questo pacchetto avrà un canone pari a 54,90 euro mensili. Se attivi questa soluzione avrai

connessione illimitata in FTTC i FTTH

chiamate a consumo verso fissi e mobili

Modem Sky WiFi Hub incluso

Sky TV incluso per vedere serie e show

attivazione gratuita se scegli di attivare Sky WiFi,

per chi vuole Sky Q l’attivazione costerà 9 euro (anziché 148 euro)

Sky Go Plus per vedere i tuoi programmi dai tuoi dispositivi mobile

visione Sky HD

Alle telefonate che farai sarà applicata la seguente tariffa:

verso fissi scatto alla risposta a 0,19 euro

verso mobili 0,19 euro come scatto alla risposta e 0,19 euro al minuto

Attiva Sky WiFi Tv »

2. Sky WiFi + Intrattenimento Plus

Vuoi di più, che ne diresti di avere anche Netflix nel tuo abbonamento unico tv e internet? C’è un’offerta Sky WiFi che combinata tutto (fibra, Sky Tv e Netflix) ma il canone sarà di quasi 45 euro al mese. Per la precisione attivando questa offerta pagherai 44,80 euro al mese per il primo anno e mezzo, poi il costo passerà a 59,90 euro al mese.

Annunci Google

La promozione completa include lato internet:

connessione illimitata fino a 1 Gigabit/s

chiamate a consumo verso fissi e mobili – tariffa 0,19 euro di scatto alla risposta verso fissi e mobili e 0,19 euro al minuto per mobile

Modem Sky Wifi Hub incluso

Lato tv:

Attivazione gratuita, anziché 49 euro

Sky Q senza parabola incluso

servizio My Team, assistenza garantita con addetti esperti

Sky TV incluso

Netflix (piano Standard 2 account per vedere in contemporanea)

3. Sky WiFi + TV + Sport

Infine c’è la soluzione per le famiglie o i coinquilini che amano lo sport, le serie tv e non vogliono perdersi le serate Masterchef o X Factor davanti la tv. Il piano che unisce tutti questi abbonamenti e la connessione Sky WiFi ti costerà 55,80 euro al mese per il primo anno e mezzo, al termine dei 18 mesi di promozione il canone sarà di 74,90 euro.

Con tutte le offerte descritte è inclusa la consegna di Sky Q, il decoder che non richiede l’installazione della parabola. Questo dispositivo ti consentirà di accedere a delle funzioni che non sono disponibili con l’abbonamento solo in fibra, per esempio ti offre uno spazio di memoria di 1TB per registrare i tuoi programmi e guardarli quando vuoi o ti permette di gestire il tuo televisore con i comandi vocali.

Fibra Vodafone

Per questo mese, anzi ancora per pochi giorni, potrai approfittare dell’offerta per le feste di Vodafone che ti propone la sua Internet Unlimited a condizioni agevolate. Il canone per chi sottoscrive il contratto entro il 26 Dicembre sarà di 24,90 euro al mese e includerà:

chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali

verso fissi e mobili nazionali connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH, FFTC o ADSL

tramite rete in fibra ottica FTTH, FFTC o ADSL attivazione

Vodafone Station

Il gestore britannico ha al momento attive due reti in fibra FTTH, sono due connessione a velocità rispettivamente di 2.5 Gigabit/s in download e di 1 Gigabit/s in download. Per poter accedere a questo servizio dovresti verificare la copertura nella tua zona, in alternativa potrai comunque contare sulla FFTC a 200 Megabit/s o su ADSL a 20 Megabit/s.

Se hai già una SIM Vodafone attiva otterrai uno sconto sul canone, la tua offerta ti costerà 22,90 euro al mese.

Questo pacchetto Vodafone può essere integrato con diversi piani mobile, tv o servizi. Per poterti abbonare anche alla tv in streaming puoi scegliere tra:

Vodafone TV Intrattenimento (con TV Box 4K, catalogo di film e serie TV on demand, più di 100 canali del DT, NOW Entertainment e 12 mesi di Amazon Prime gratis) a di 12 euro al mese

Vodafone TV Sport Plus (con NOW Sport) a 12 euro al mese

Vodafone TV Sport Plus e Intrattenimento (unisce i due pacchetti precedenti) a 20 euro al mese

Per un’offerta combinata internet casa e mobile puoi attivare:

SIM dati con 150 Giga al mese al costo di 4 euro in più

puoi anche avere la SIM appena descritta ad 1 euro al mese ti consegnano anche il modem Mobile WiFi

Gli altri servizi sono:

Digital Privacy & Security: servizio di protezione della connessione Internet disponibile a 3,99 euro al mese con primo mese gratis

Happy Black Limited Edition: programma che consente di accedere a vari vantaggi aggiuntivi e buoni sconto proposti da aziende partner di Vodafone a 2,99 euro al mese

Attiva Internet Unlimited di Vodafone »

Vodafone e Netflix

La Internet Unlimited viene proposta anche in una promozione combinata con Netflix. Questa versione dell’offerta ti garantirà lato internet tutti i servizi già descritti nel piano base Vodafone, mentre lato tv potrai contare su un abbonamento a Netflix per connetterti e guardare i tuoi contenuti preferiti da 2 dispositivi in contemporanea e in Full HD.

Il canone di questa soluzione combinata è di 34,90 euro al mese, avrai anche la possibilità di passare da un’offerta Netflix Standard ad una Premium (4 dispositivi allo stesso tempo) pagando 4 euro in più al mese.

Attiva Internet Unlimited Netflix Edition »