Sky e stop al digitale terrestre: cosa succederà ai clienti nel 2022

A partire dal 1° aprile 2022, ci sarà una novità per i clienti Sky DTT , ovvero Digitale terrestre , che consisterà nella chiusura di questa tecnologia. Vediamo quali saranno, nel concreto, i cambiamenti in arrivo e quali le soluzioni tecnologiche destinate a questa tipologia di clienti.

Sky ha comunicato ai propri clienti che utilizzano il digitale terrestre per vedere i contenuti del colosso delle Pay TV un’importante novità: il servizio Sky sul digitale terrestre passerà, infatti, dal 1° aprile 2022, a una tecnologia che combina il digitale terrestre con Internet.

Sarà in questo modo possibile usufruire dei benefici derivanti da entrambe le tecnologie, oltre che di poter avere accesso a una gamma più ampia di canali lineari, di contenuti on demand e della grande esperienza di visione di Sky Q.

Cosa succederà in pratica a questi clienti? Vediamo qual è l’iter al quale andranno incontro il prossimo anno e come funzionerà il passaggio alle nuove tecnologie citate.

Scopri le offerte di Sky »

Sky digitale terrestre chiude: cosa succederà

Dal 1° aprile 2022, l’offerta di Sky sul digitale terrestre non sarà più a disposizione degli utenti che l’hanno sottoscritta e chiuderà in automatico. Per preparare gli utenti a questa transizione, Sky procederà con l’invio gratuito, nelle prossime settimane, del nuovo decoder Sky Q via Internet.

Il dispositivo permetterà di vedere tutti i contenuti di:

Sky TV;

Sky Sport;

Sky Calcio.

La programmazione si potrà vedere in HD e si avranno a propria disposizione molti più canali e titoli on demand. Il nuovo box Sky Q è, inoltre, piccolo, maneggevole e leggero: grazie alle sue dimensioni potrà infatti essere collegato a tutti i televisori presenti in ogni stanza della propria abitazione. Saranno in questo modo garantite una maggiore flessibilità di visione e libertà.

Confronta le offerte di Sky »

Decoder Sky Q: come funziona

Il decoder Sky Q comporta diversi vantaggi rispetto a Sky digitale terrestre: in primo luogo, non necessità della parabola, né dell’installazione da parte di un tecnico. Sarà infatti sufficiente collegarlo a Internet, tramite Wi-Fi o via LAN.

Così facendo si potranno subire vedere tutti i contenuti presenti nella tipologia di abbonamento che è stato sottoscritto direttamente sulla propria TV. Si potranno anche vedere i contenuti on demand e si potrà godere della funzione Restart, con la quale far partire film o serie TV in onda dall’inizio. I contenuti saranno disponibili anche in mobilità, grazie a Sky Go.

Sky Q via Internet, il quale sfrutta una lista di canali ibrida che consente di combinare Internet al digitale terrestre, è già compatibile con il nuovo di digitale terrestre (DVB-T2) e, di conseguenza, non sarà necessario dover cambiare televisore o comprare un nuovo decoder.

Prova Sky Q »

Cosa vedo con Sky Q?

Come anticipato nelle righe precedenti, Sky Q permette di visionare, in qualsiasi momento, tutti i contenuti legati al mondo dell’intrattenimento, al cinema, allo sport (in modo particolare al grande calcio) e a quelli dedicati ai bambini, offrendo anche i vantaggi del controllo vocale e i suggerimenti personalizzati.

Come si possono vedere i canali del digitale terrestre in chiaro tramite Sky Q? In pratica, si dovrà:

collegare il cavo dell’antenna terrestre alla porta RF IN del decoder;

cercare manualmente i canali nella sezione Impostazioni > Digitale Terrestre.

Per motivazioni di tipo tecnologico, c’è la possibilità che il segnale trasmesso via Internet possa arrivare con un minimo di ritardo rispetto a quello che si riceve con il digitale terrestre.

Scopri di più su Sky Q »

Annunci Google

Quanto costa Sky Q al mese?

I clienti che hanno il digitale terrestre e decideranno di aderire alla nuova offerta Sky, riceveranno uno sconto pari a 5 euro al mese rispetto a costo del precedente abbonamento attivo con il digitale terrestre.

Per esempio, nel caso del pacchetto Sky TV + Sky Sport + Sky Calcio + Sky HD, che ha un costo di 34,90 euro al mese, si pagheranno 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi; si avrà inoltre la possibilità di recedere in qualunque momento dall’offerta senza dover pagare costi aggiuntive, o penali. In vista del passaggio, si potrà inoltre recedere dall’abbonamento Sky sul digitale terrestre, entro il 31 marzo 2022, senza sostenere spese aggiuntive.

Attiva Sky Q in prova»

A proposito di Sky Q, il pacchetto Intrattenimento plus + Sky Calcio è attualmente disponibile al costo scontato di 24,90 euro al mese per i primi 18 mesi (offerta Sky Smart) e comprende:

l’esperienza Sky Q;

serie TV e show di Sky;

Netflix;

più di 800 partite dei campionati italiani ed europei.

Clicca sul link per attivare l’offerta in questione.

Scopri Intrattenimento Plus + Calcio »

Differenza tra Sky Q via Internet e via satellite

Tornando a Sky Q, è bene ricordare che si avrà la possibile di utilizzarlo in due modi:

via Internet: in questo caso non è necessario l’installazione, ma si riceverà Sky Q direttamente a casa propria tramite corriere e si potranno vedere subito i contenuti collegando il dispositivo alla rete; via satellite: in questa ipotesi serve l’installazione da parte di un tecnico.

In merito ai loro costi, Sky Q via internet, che permette di vivere l’esperienza Sky Q con la connessione internet di casa, prevede un costo di attivazione una tantum promozionato di 9 euro.

Sky Q via satellite, invece, non prevede alcun costo di attivazione: il dispositivo sarà installato da un tecnico Sky, il quale valuterà se adeguare l’impianto satellitare esistente al prezzo promozionato di 29 euro, invece di 120 euro, oppure di installare un nuovo impianto satellitare a balcone al prezzo promozionato di 49 euro, invece di 150 euro.

Scopri Intrattenimento Plus »

Una delle differenze di Sky Q via satellite consiste nel fatto che si avrà a propria disposizione la qualità del 4K HDR con Sky Ultra HD, si potranno registrare fino a 4 programmi Sky insieme e mettere in pausa anche in diretta. Con Sky Multiscreen (che è invece un’esclusiva Sky Q Platinum, del quale parleremo a breve) si avrà Sky Q su tutti gli schermi di casa.

Per accedere alla programmazione di contenuti Sky in 4K HDR, è però necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

avere una TV 4K UHD HDR collegata a Sky Q via satellite;

attivare il servizio opzionale Sky Ultra HD al costo di 5 euro al mese, per i clienti con profilo Sky Smart, oppure promozionato a 0 euro, invece di 5 euro al mese, per i clienti con profilo Sky Open.



Cos’è Sky Q Platinum?

Sky Q Platinum è un’opzione con la quale sarà possibile godere di un’esperienza più completa su tutti gli schermi di casa, per la quale è previsto un costo di attivazione una tantum promozionato di 29 euro, invece di 199 euro.

Anche in questo caso, si riceverà Sky Q Platinum a casa e ci sarà l’intervento di un tecnico che valuterà se:

adeguare l’impianto satellitare esistente al prezzo promozionato di 0 euro, invece di 120 euro;

installare un nuovo impianto satellitare a balcone al prezzo promozionato di 20 euro, invece di 150 euro.

Si potrà inoltre attivare il servizio opzionale Sky Multiscreen, disponibile al costo di 6 euro al mese, con il quale si potrà vivere l’esperienza Sky Q non solo sulle altre TV di casa (collegate a Sky Q Mini), ma anche su smartphone, tablet e PC nello stesso momento.

Si avrà la possibilità di aggiungere fino a 4 Sky Q Mini per utilizzarne fino a 2 in contemporanea: il primo Sky Q Mini è incluso, mentre Sky Q Mini aggiuntivo ha un costo di attivazione una tantum di 50 euro.