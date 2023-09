L’eSIM è una tecnologia oggi molto apprezzata dagli utenti italiani ma la proposta degli operatori di telefonia mobile è ancora piuttosto scarsa. Una scheda digitale permette su uno smartphone compatibile di avere due numeri di telefono (uno per il lavoro e uno per la famiglia, ad esempio), si scarica come un qualsiasi file sul telefono azzerando i tempi di attesa per la spedizione e non si può nemmeno danneggiare, smagnetizzare o perdere. Per gli stessi motivi è anche più ecologica di una SIM tradizionale. Ci sono comunque diverse offerte mobile con eSIM tra cui scegliere. Per alcune promozioni la scheda digitale è addirittura gratuita e si può comodamente richiedere online.

Le offerte mobile con eSIM di settembre 2023

Offerte eSIM Minuti, SMS e Gigabyte Prezzo mensile Possono attivarla… 1 Spusu 70 di Spusu 2000 minuti, 100 SMS + 70 GB in 4G+ 5,98 €/mese Chi arriva da qualsiasi operatore 2 TIM Power Supreme Web Easy minuti e SMS illimitati + 150 GB in 4G con TIM Ricarica Automatica primo mese gratis, poi 7,99 €/mese Chi arriva da Iliad o alcuni MVNO selezionati 3 Giga 100 di Iliad minuti e SMS illimitati + 100 GB in 4G 7,99 €/mese Chi arriva da qualsiasi operatore 4 TIM 5G Power Famiglia minuti, SMS e Giga illimitati con TIM Unica Power (altrimenti 5 GB) primo mese gratis, poi 9,99 €/mese Solo clienti fisso di TIM 5 TIM Young minuti e SMS illimitati + 100 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica primo mese gratis, poi 9,99 €/mese Solo Under 25 6 Giga 150 di Iliad minuti e SMS illimitati + 150 GB in 5G 9,99 €/mese Chi arriva da qualsiasi operatore 7 Dati 300 di Iliad minuti e SMS a consumo + 300 GB in 4G 13,99 €/mese Chi arriva da qualsiasi operatore 8 TIM 5G Power Smart minuti e SMS illimitati + 100 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica primo mese gratis, poi 14,99 €/mese Chi arriva da qualsiasi operatore

Vodafone con le sue offerte mobile con eSIM permette di acquistarne una al costo di 1 euro mentre WindTre a 10 euro. Per confrontare le proposte dei vari gestori potete utilizzare gratuitamente il comparatore di SOStariffe.it. Basteranno pochi clic per avere tutte le informazioni che vi servono per scegliere la promozione più conveniente in base alle vostre esigenze e abitudini di consumo. Potrete poi attivarla comodamente online cliccando sull’apposito tasto “Scopri”, che vi re-indirizzerà verso il sito dell’operatore da cui completare l’acquisto.

Le offerte eSIM di Spusu

Con Spusu potete avere un’eSIM senza costi aggiuntivi e richiederla direttamente online sul sito dell’operatore cliccando su Acquista adesso > Ordina eSIM. Si può pagare con carta di credito dei circuiti Visa o Mastercard e PayPal. Per scaricare la SIM digitale dovrete inquadrare il QR Code presente nell’email di riepilogo dell’ordine inviata da Spusu. Per attivarla basterà poi eseguire la video identificazione.

I già clienti possono invece richiedere la sostituzione di una SIM fisica con un’eSIM via email a ciao@spusu oppure chiamando il servizio clienti al 378 010 1000 o via chat su WhatsApp al 378 010 2000.

Spusu 70

2000 minuti e 500 SMS

70 GB per navigare in 4G+ fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload

per navigare in 4G+ fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload 5,45 GB per navigare in roaming in Ue

140 GB di riserva che diventano disponibili quando finiscono i Giga

che diventano disponibili quando finiscono i Giga Riserva dati per convertire i minuti, SMS e Giga non consumati durante il mese in traffico dati aggiuntivo disponibile dal primo rinnovo e che non ha scadenza

L’offerta costa 5,98 euro al mese ed è fisso per sempre. L’attivazione è di 9,90 euro una tantum.

Le offerte eSIM di TIM

TIM è stato il primo operatore a prevedere delle offerte mobile con eSIM. Con questo gestore però è possibile richiederla solo in negozio, dove vi fornito l’apposito talloncino con stampato il QR Code necessario al download, al costo di 10 euro. La spesa per la sostituzione di una SIM fisica è invece di 15 euro.

TIM Power Supreme Easy

minuti e SMS illimitati

150 GB in 4G con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 100 GB con addebito su credito residuo)

con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 100 GB con addebito su credito residuo) 8 GB per il roaming nei Paesi Ue

Il costo è di 7,99 euro al mese ma il primo mese e attivazione sono gratis acquistandola online. L’offerta è disponibile solo con portabilità del numero per chi arriva da Iliad o alcuni MVNO (Mobile Virtual Network Operator) selezionati come Fastweb Mobile, Coop Voce, PosteMobile e altri. Il trasferimento del contatto da qualsiasi operatore è gratuito e si completerà entro un massimo di 3 giorni lavorativi.

TIM 5G Power Famiglia

minuti e SMS illimitati

giga illimitati in 5G fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload con TIM Unica Power, altrimenti 5 GB

Il costo è di 9,99 euro al mese ma il primo mese e attivazione sono gratis acquistandola online. L’offerta è disponibile solo per chi ha già la rete fissa con l’operatore. TIM Unica Power costa 1,90 euro al mese e permette di avere Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM della famiglia, anche se non intestate al titolare della rete fissa. Se però si abbinano almeno 3 SIM alla promozione entro il 23/9/23 il prezzo viene azzerato.

TIM Young 5G

minuti e SMS illimitati

100 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 50 GB con addebito su credito residuo)

con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 50 GB con addebito su credito residuo) 20 GB per il roaming nei Paesi Ue

Il costo è di 9,99 euro al mese ma il primo mese è gratis per i nuovi clienti che l’acquistano online. A tali condizioni anche l’attivazione è gratis. L’offerta è disponibile solo per chi ha meno di 25 anni e si può personalizzare acquistano una o più delle seguenti opzioni:

50 GB in più al mese a 99 cent in più al mese

a 99 cent in più al mese 100 GB su Google One per 3 mesi a 1,99 euro in più al mese

a 1,99 euro in più al mese TIM Games per avere giochi per console su smartphone e TV a 5 euro in più al mese

per avere giochi per console su smartphone e TV a 5 euro in più al mese TIM One Number per avere lo stesso numero di telefono su smartphone e smartwatch a 99 cent in più al mese

per avere lo stesso numero di telefono su smartphone e smartwatch a 99 cent in più al mese Giga illimitati in 5G a 1,99 euro in più al mese

TIM 5G Power Smart

minuti e SMS illimitati

100 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 50 GB con addebito su credito residuo a 16,99 euro al mese)

con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 50 GB con addebito su credito residuo a 16,99 euro al mese) 14 GB per il roaming nei Paesi Ue

Accesso prioritario alla rete di TIM

100 GB di backup su Google One per 3 mesi (poi 1,99 euro al mese)

TIM Navigazione Sicura

Il costo è di 14,99 euro al mese ma il primo mese è gratis per i nuovi clienti che l’acquistano online. A tali condizioni anche l’attivazione è gratis.

Per tutte le offerte di TIM il contributo per la SIM è di 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

Le offerte eSIM di Iliad

Iliad è l’ultimo in ordine di tempo a lanciare le sue offerte mobile con eSIM tra i principali operatori. I nuovi clienti possono acquistarne una online al costo di 9,99 euro mentre chi è già clienti e ha attivato un’offerta da 9,99 euro al mese può sostituire la sua SIM fisica gratuitamente. Potrete scaricare l’eSIM sul telefono inquadrando il QR Code presente nell’email di conferma della registrazione o in qualsiasi altro momento dall’Area Personale. Per completare la configurazione si dovrà invece inserire il codice segreto e poi seguire le indicazioni sullo schermo. Per l’attivazione è prevista la video identificazione, che vi richiederà meno di 3 minuti.

Giga 100

minuti e SMS illimitati

100 GB per navigare in 4G/4G+

per navigare in 4G/4G+ 8 GB per navigare in roaming in Ue

Il costo è di 7,99 euro al mese per sempre.

Giga 150

minuti e SMS illimitati

150 GB per navigare anche in 5G in oltre 3.000 Comuni in tutta Italia

per navigare anche in 5G in oltre 3.000 Comuni in tutta Italia 10 GB per navigare in roaming in Ue

Il costo è di 9,99 euro al mese per sempre.

Se attivate una SIM mobile da 9,99 euro al mese con pagamento automatico su conto corrente o carta di credito come Giga 150 potete avere incluso anche uno sconto di 5 euro al mese sull’offerta Internet Casa di Iliad. A seconda della copertura potete accedere a diverse varianti di fibra ottica FTTH al costo di 19,99 euro al mese per sempre, invece di 24,99 euro al mese. Il contributo per l’installazione della linea fissa è di 39,99 euro.

Con IliadBox avete inclusi una connessione senza limiti fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload con tecnologia EPON (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi) o fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload con quella GPON, chiamate illimitate, attivazione e un modem Wi-Fi in comodato d’uso gratuito. Potete aggiungere anche fino a 4 Wi-Fi Extender al costo di 1,99 euro al mese per ogni dispositivo o l’antivirus McAfee Multi Access a 2,99 euro al mese.

Dati 300

chiamate a 28 cent al minuto e SMS a 28 cent

300 GB per navigare in 4G/4G+

per navigare in 4G/4G+ 13 GB per navigare in roaming in Ue

Il costo è di 13,99 euro al mese per sempre.

