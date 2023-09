L’abolizione Superbollo è sempre più attesa dagli automobilisti. E non è escluso che la tassa sulle auto di lusso abbia ormai i mesi contati. Con il semaforo verde al ddl “Delega al governo per la riforma fiscale”, l’esecutivo guidato dalla premier Giorgia Meloni potrebbe valutare l’eventuale cancellazione del Superbollo.

Ricordiamo che il Superbollo è stato introdotto nel luglio 2011 dal governo Monti. Questa tassa automobilistica aveva lo scopo di aiutare il risanamento dei conti pubblici. Nei mesi scorsi, Federcarrozzieri, l’associazione di categoria delle autocarrozzerie italiane, ha stimato che, dalla sua introduzione, questo tributo ha portato nelle casse dello Stato 1,2 miliardi di euro in 12 anni.

Abolizione Superbollo: quando sarà cancellato? Le novità di Settembre 2023

MODELLO DI AUTO CHE PAGANO IL SUPERBOLLO QUANTO SI SPENDE IN UN ANNO Toyota Yaris GR (192 kW) 140€ Jeep Grand Cherokee (200 kW) 300€ Ford Focus ST (206 kW) 420€ Hyundai i30 N Performance (206 kW) 420€ Hyundai Kona N Performance (206 kW) 420€ Alfa Romeo Stelvio (206 kW) 420€ Renault Megane R.S. (221 kW) 720€ Range Rover Evoque 2.0 (221 kW) 720€ Mercedes A 35 AMG (224 kW) 780€ Mini Clubman John Cooper Works (225 kW) 800€ Volvo S60 T8 (228 kW) 860€ Volkswagen Golf R (245 kW) 1.200€ Bmw X3 xDriveM40d (250 kW) 1.300€ Audi S4 Avant TDI (251 kW) 1.320€ Lexus LC V8 (351 kW) 3.320€ Jaguar F-Type R75 (423 kW) 4.760€ Audi R8 Spyder performance (456 kW) 5.420€ Bmw X6 M Competition (460 kW) 5.500€ Maserati MC20 (463 kW) 5.560€ Mercedes GT Coupé 4 63 E-Performance AMG S (470 kW) 5.700€ Bentley Continental GT Convertible (485 kW) 6.000€ Aston Martin DBS (533 kW) 6.960€ Lamborghini Aventador Ultimae (577 kW) 7.840€ Ferrari 812 Superfast (588 kW) 8.060€ Ferrari Daytona SP3 (618 kW) 8.660€

Il Superbollo prevede un pagamento di 20 euro per ogni kW di potenza dell’auto superiore ai 185 kW, con un peso decrescente nel corso del tempo. Il calcolo della riduzione funziona così:

12 euro in meno per ogni kW superiore ai 185 kW dopo 5 anni dall’immatricolazione;

6 euro in meno per ogni kW superiore ai 185 kW dopo 10 anni;

3 euro in meno per ogni kW superiore ai 185 kW dopo 15 anni;

abolizione del tutto dopo i 20 anni.

Ma quando sarà abolito il Superbollo? Per ora non c’è una data certa per la cancellazione della tassa sulle auto di lusso. Ma non è escluso che la questione sia affrontata dal governo nell’ambito dell’elaborazione della manovra finanziaria 2024. E, con la formulazione della prossima legge di Bilancio, lo scenario sul futuro del Superbollo potrebbe iniziare a delinearsi. Di sicuro, possibili novità potrebbero arrivare a gennaio 2024.

Quel che finora è certo è che con il via libera alla legge delega per la riforma fiscale 2023 e già pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, all’articolo 10 sui principi e i criteri per la razionalizzazione dei tributi indiretti diversi dall’IVA, si legge:

“Riordinare le tasse automobilistiche, anche nell’ottica della razionalizzazione e semplificazione del prelievo, valutando l’eventuale e progressivo superamento dell’addizionale erariale sulla tassa automobilistica per le autovetture e gli autoveicoli destinati al trasporto promiscuo di persone e cose, aventi potenza superiore a 185 chilowatt, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica a carico del settore delle tasse automobilistiche”.

Il nodo da sciogliere per l’eliminazione del Superbollo dipende dal venir meno dei 100 milioni di euro l’anno di minori entrate che la tassa automobilista per le auto di lusso garantisce alle casse pubbliche ogni anno.

