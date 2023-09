ho. Mobile è tra gli operatori di telefonia mobile più apprezzati dagli italiani per la qualità del suo servizio, la trasparenza e la convenienza delle sue offerte. Chi passa a ho con meno di 11 euro al mese può avere un’offerta con minuti e SMS illimitati e fino a 300 GB che non cambieranno nel tempo. La scadenza poi avverrà sempre lo stesso giorno del mese e potrete mantenere il vostro numero arrivando da un altro operatore richiedendo gratuitamente la portabilità. L’operatore low cost non chiede la carta di credito o IBAN per il rinnovo mensile dell’offerta e dato che non ci sono costi di disattivazione o penali si può recedere in qualsiasi momento.

Passa a ho: le migliori offerte di settembre 2023

Le offerte mobile di ho. Mobile Minuti, SMS e Gigabyte Costo mensile ho. 5,99 minuti e SMS illimitati + 100 GB in 4G fino a 30 Mbps 5,99 €/mese ho. 6,99 minuti e SMS illimitati + 100 GB in 4G fino a 30 Mbps 6,99 €/mese per i nuovi numeri ho. 7,99 minuti e SMS illimitati + 180 GB in 4G fino a 30 Mbps 7,99 €/mese ho. 8,99 minuti e SMS illimitati + 150 GB in 4G fino a 30 Mbps 8,99 €/mese ho. 10,99 minuti e SMS illimitati + 300 GB in 4G fino a 30 Mbps 10,99 €/mese ho. 11,99 minuti e SMS illimitati + 50 GB in 4G fino a 30 Mbps 11,99 €/mese ho. 13,99 minuti e SMS illimitati + 150 GB in 4G fino a 30 Mbps 13,99 €/mese ho. Un’offerta per la casa minuti e SMS a consumo + 300 GB in 4G fino a 60 Mbps 15,99 €/mese per i nuovi clienti

Chi passa a ho troverà offerte per tutti i gusti senza vincoli né costi nascosti. L’operatore infatti grazie all’iniziativa Soddisfatti ho. Rimborsati permette di provare le sue tariffe per un mese. Scaduto il periodo promozionale potete decidere se continuare con la promozione o richiedere direttamente online con due clic il recesso senza costi aggiuntivi o penali insieme al rimborso di tutte le spese sostenute.

Sulla rete di ho. Mobile potete navigare fino a 30 Mbps in download in 4G con una copertura di oltre il 98% del territorio italiano. L’integrazione della tecnologia VoLTE poi permette di godere di un audio di altissima qualità mentre si chiama e contemporaneamente si naviga su Internet o si utilizzano le app. Se si serve più velocità potete attivare l’opzione ho. il turbo per navigare fino a 60 Mbps in download a 1,49 euro al mese. L’opzione è anche inclusa in ho.+ al costo di 1,99 euro al mese insieme agli sconti e promozioni di ho. vantaggi esclusivi.

Chi passa a ho può confrontare le offerte dell’operatore low cost gratuitamente con il comparatore di SOStariffe.it. Con pochi clic potete costruire il vostro profilo personale di consumo in modo da trovare la proposta più economica in base alle vostre reali esigenze. Per attivarla vi basterà poi premere l’apposito tasto “Scopri”, che vi re-indirizzerà verso il sito dell’operatore per completare l’acquisto.

Chi passa a ho a settembre può scegliere tra:

ho. 5,99

minuti e SMS illimitati

100 GB per navigare in 4G fino a 30 Mbps

per navigare in 4G fino a 30 Mbps 5,5 GB per navigare in roaming in Ue

Il costo è di 5,99 euro al mese a cui dovete aggiungere una ricarica da 6 euro da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo.

ho. 7,99

minuti e SMS illimitati

180 GB per navigare in 4G fino a 30 Mbps

per navigare in 4G fino a 30 Mbps 7,3 GB per navigare in roaming in Ue

Il costo è di 7,99 euro al mese a cui dovete aggiungere una ricarica da 8 euro da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo.

ho. 10,99

minuti e SMS illimitati

300 GB per navigare in 4G fino a 30 Mbps

per navigare in 4G fino a 30 Mbps 10,1 GB per navigare in roaming in Ue

Il costo è di 10,99 euro al mese a cui dovete aggiungere una ricarica da 11 euro da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo.

Le tre offerte sono disponibili per chi richiede la portabilità del numero, che verrà eseguita gratuitamente dall’operatore low cost entro un massimo di tre giorni lavorativi, arrivando da alcuni MVNO (Mobile Virtual Network Operator) selezionati. Attivazione, SIM e spedizione sono gratuite. Chi passa a ho dai principali operatori con portabilità del numero, invece, può attivare:

ho, 11,99

minuti e SMS illimitati

50 GB per navigare in 4G fino a 30 Mbps

per navigare in 4G fino a 30 Mbps 11 GB per navigare in roaming in Ue

Il costo è di 11,99 euro al mese a cui dovete aggiungere una ricarica da 12 euro da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo.

ho, 13,99

minuti e SMS illimitati

150 GB per navigare in 4G fino a 30 Mbps

per navigare in 4G fino a 30 Mbps 12,8 GB per navigare in roaming in Ue

Il costo è di 13,99 euro al mese a cui dovete aggiungere una ricarica da 14 euro da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo.

Per queste offerte SIM e spedizione sono gratuite mentre l’attivazione è a partire da 9,99 euro una tantum. Se invece volete attivare una SIM con un nuovo numero avete a disposizione:

ho. 6,99

minuti e SMS illimitati

100 GB per navigare in 4G fino a 30 Mbps

per navigare in 4G fino a 30 Mbps 6,4 GB per navigare in roaming in Ue

Il costo è di 6,99 euro al mese a cui dovete aggiungere una ricarica da 7 euro da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo. Anche in questo caso attivazione, SIM e spedizione sono gratuite.

Infine, chi cerca un’offerta solo dati come alternativa alla rete fissa (basta abbinare alla SIM un modem Wi-Fi portabile o una chiavetta Internet) può scegliere:

ho. Un’offerta per la casa

chiamate a 19 cent al minuto

SMS a 29 cent

300 GB in 4G fino a 60 Mbps

in 4G fino a 60 Mbps 14,6 GB per navigare in roaming in Ue

Il costo è di 15,99 euro al mese per i nuovi clienti o 13,99 euro al mese per chi l’attivazione di una SIM di ho. Nel primo caso dovrete aggiungere una ricarica da 16 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo mentre nel secondo da 14 euro. L’attivazione è di 3,99 euro una tantum mentre SIM e spedizione sono gratuite. Con questa tariffa avete incluso anche uno sconto per acquistare su Amazon.it un dispositivo TP-Link tra:

10 euro per un router Basic: TL-MR6400

15 euro per un router Advanced: Archer MR550

20 euro per un sistema Mesh: Deco E4 (3-pack)

I servizi aggiuntivi di ho. Mobile

L’app ho. è uno strumento semplice, intuitivo e gratuito per gestire la vostra offerta. La piattaforma è disponibile per i dispositivi iOS e Android e consente di effettuare operazioni come:

verificare il credito residuo e i consumi

acquistare una ricarica online con il metodo di pagamento che si preferisce o attivare l’autoricarica

gestire le deviazioni di chiamata

richiedere assistenza

Se avete bisogno di supporto potete anche chiamare gratuitamente il Servizio Clienti al 192121 dal vostro numero ho., visitare la sezione Supporto sul sito o consultare l’ho.fficina per richiedere il parere di un espero o confrontarvi con gli altri clienti operatore.

Come attivare online le offerte di ho. Mobile

Chi passa a ho può attivare la sua nuova tariffa sul sito dell’operatore cliccando prima su “Scopri” e poi “Attiva”. Dovrete poi completare una breve procedura di registrazione inserendo i vostri dati personali. Si può pagare con carta di credito e debito, PayPal o PostePay.

La SIM vi verrà consegnata gratuitamente direttamente nella cassetta delle lettere entro qualche giorno lavorativo. In questo caso quindi non c’è obbligo di firma e non dovrete essere presenti personalmente per il ritiro. Altrimenti potete scegliere di ritirare la SIM presso una delle edicole convenzionate con Mooney. In questo caso potete pagare direttamente in contanti presso il punto di ritiro. Per avere la vostra SIM dovrete presentare all’edicolante il codice inviato per email dall’operatore.

Chi passa a ho potrà poi attivare la propria offerta autenticandosi utilizzando uno SPID di secondo livello o tramite video identificazione. Nel secondo caso dovrete quindi registrare un breve video in cui si mostrano alcuni documenti di riconoscimento.

Le iniziative di ho. Mobile

Chi passa a ho può poi partecipare alle tante iniziative messe in atto dall’operatore e ottenere premi e vantaggi come ricariche del credito:

ho. Stickers: bonus da 5 euro ogni 30 adesivi raccolti rispondendo ad alcuni quiz sull’operatore o attivando servizi come Riparti e autoricarica. Ogni sticker ha un valore da o a 3 punti

bonus da 5 euro ogni 30 adesivi raccolti rispondendo ad alcuni quiz sull’operatore o attivando servizi come Riparti e autoricarica. Ogni sticker ha un valore da o a 3 punti ho. Tanti Amici: bonus da 5 euro per ogni amico che passa a ho dopo il primo rinnovo mensile e altri 5 euro se arriva da uno degli operatori virtuali selezionati. Raggiunta la soglia di 10 amici si ottiene un superbonus da 50 euro

bonus da 5 euro per ogni amico che dopo il primo rinnovo mensile e altri 5 euro se arriva da uno degli operatori virtuali selezionati. Raggiunta la soglia di 10 amici si ottiene un superbonus da 50 euro ho. Ambassador : bonus da 50 euro per i propri acquisti su Amazon.it ogni 5 amici che passano a ho fino a un totale di 15 amici e un bonus da 150 euro.

: bonus da 50 euro per i propri acquisti su Amazon.it ogni 5 amici che passano a ho fino a un totale di 15 amici e un bonus da 150 euro. Più passi che Giga : per incentivare gli utenti al movimento

: per incentivare gli utenti al movimento ho. Uno shop: negozio online con prodotti con il marchio dell’operatore come magliette, cuscini da mare, borracce e tazze

ho. Mobile poi sta piantando alberi in Africa e Sud America in collaborazione con Treedom per compensare la CO2 prodotta dalla consegna delle sue SIM e recentemente ha presentato la sua influencer virtuale ho.lly.