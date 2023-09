C'è una nuova rimodulazione Vodafone in arrivo : l'operatore, infatti, ha annunciato un rincaro per il canone mensile di alcune offerte mobile a partire dal prossimo 18 ottobre 2023. L'aumento sarà di 1,99 euro al mese - quindi quasi 24 euro all'anno - senza ulteriori modifiche ai contenuti dell'offerta. Vediamo tutti i dettagli e come fare per evitarla.

Continuano le rimodulazioni per il settore della telefonia mobile: dopo gli aumenti di TIM e i rincari di Postemobile, WindTre, Fastweb, è arrivato un nuovo annuncio di Vodafone in merito ai ritocchi verso l’alto del canone mensile di alcune offerte. L’adeguamento, legato a “mutate condizioni economiche e di mercato e per garantire un’esperienza di connessione ottimale“, è programmato per il prossimo mese di ottobre e riguarda SIM ricaricabili per clienti privati oltre a SIM collegate a servizi antifurto e domotica.

I clienti coinvolti dalla rimodulazione hanno la possibilità di cambiare operatore senza penali.

Cosa prevede la rimodulazione Vodafone di ottobre 2023

Aumenti Vodafone È previsto un aumento del canone di 1,99 euro al mese La rimodulazione sarà effettiva dal primo rinnovo successivo al 18 di ottobre 2023 È possibile disdire senza costi.

La nuova rimodulazione di Vodafone sarà attiva a partire dal primo rinnovo successivo al 18 ottobre 2023. Il rincaro è di 1,99 euro al mese, comportando, quindi, un aumento della spesa di quasi 24 euro all’anno. I clienti coinvolti dall’aumento del canone, a partire da questa settimana, inizieranno a ricevere il messaggio SMS che li avviserà dell’imminente rimodulazione, fornendo tutti i dettagli in merito alla data di aumento e alle modalità per esercitare il diritto di recesso.

Il diritto di recesso è previsto ai sensi dell’art. 98 septies decies, comma 5 del Decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259, della Delibera 519/15/CONS e delle Condizioni Generali di Contratto. Nella comunicazione di recesso è sufficiente specificare, come causale, la “modifica delle condizioni contrattuali”. La richiesta potrà essere inviata:

direttamente online tramite voda.it/disdettalineamobile

nei negozi Vodafone

tramite raccomandata A/R a Servizio Clienti Vodafone, casella postale 190 – 10015 Ivrea (TO)

via PEC servizioclienti@vodafone.pec.it

chiamando il Servizio Clienti al numero 190

In caso di invio di una comunicazione scritta, è necessario allegare una copia del proprio documento di identità. Da notare, inoltre, che eventuali rate residue relative a costi di attivazione o di dispositivi associati alle offerte saranno pagate con la stessa periodicità prevista dal contratto ma il cliente avrà facoltà di richiedere di saldare l’importo in un’unica soluzione.

