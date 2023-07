Continuano i rincari per il mercato di telefonia mobile : in queste ore, infatti, anche TIM anticipa l'arrivo di una nuova rimodulazione per alcuni clienti mobile . Il rincaro diventerà effettivo il prossimo mese di agosto con un aumento che potrà arrivare fino a 2,99 euro al mese . Ecco tutti i dettagli in merito alla nuova rimodulazione TIM appena annunciata.

Rimodulazione TIM: aumenti per il mobile in arrivo a Luglio 2023

Dal primo rinnovo successivo al prossimo 28 di agosto, come confermato in queste ore, per alcuni clienti TIM di rete mobile si registrerà un aumento del canone mensile, dovuto ad “esigenze economiche connesse alle mutate condizioni di mercato“. Il rincaro segue un trend sempre più chiaro nel settore, con diverse rimodulazioni già annunciate dagli operatori, sia per la telefonia fissa che per la mobile. Da notare che anche WINDTRE ha annunciato una rimodulazione simile. Il nuovo aumento è accompagnato dalla possibilità di arricchire i contenuti della tariffa rimodulata. Vediamo i dettagli completi.

Nuova rimodulazione TIM: i dettagli dell’aumento di luglio 2023

3 COSE DA SAPERE SULLA RIMODULAZIONE TIM 1. L’aumento del canone può arrivare fino a 2,99 euro al mese 2. I clienti rimodulati possono attivare un’opzione gratuita per arricchire la propria tariffa 3. La rimodulazione può essere rifiutata ed è possibile cambiare operatore scegliendo una nuova offerta da 4,95 euro al mese

La nuova rimodulazione annunciata da TIM prevede un aumento del canone mensile di un importo compreso tra 1,99 euro e 2,99 euro. L’aumento effettivo dipende dalla tariffa attivata dal cliente. Tutti i dettagli vengono comunicati dall’operatore tramite un apposito SMS in cui viene indicata anche la data in cui il rincaro entrerà in vigore, con modifica delle condizioni contrattuali dell’offerta attivata dal cliente.

Da notare, però, che, anche prima che la rimodulazione diventi effettiva, sarà possibile attivare una delle seguenti opzioni:

50 GB gratis ogni mes e inviando un SMS al numero 40916 con testo 50GIGA ON

e inviando un SMS al numero 40916 con testo abilitazione al 5G senza costi inviando un SMS al numero 40916 con testo 5G ON

senza costi inviando un SMS al numero 40916 con testo minuti illimitati gratis (per le offerte che non lo prevedono) inviando un SMS al numero 40916 con testo MINUTI ON

I clienti rimodulati potranno attivare solo una delle tre opzioni messe a disposizione da TIM.

Da notare, però, è possibile rifiutare la rimodulazione inviando un messaggio al numero 40916 con testo NOVAR ON. In questo caso, “i Clienti interessati potranno continuare ad avere gli stessi costi e contenuti della propria offerta“. Da notare, però, che il sito TIM non chiarisce se il rifiuto del rincaro comporta una modifica alle condizioni contrattuali dell’offerta e, in particolare, l’introduzione della clausola che lega il canone all’andamento dell’inflazione. Attualmente, tutte le offerte per i nuovi clienti di TIM prevedono questa clausola.

Naturalmente, c’è un altro modo per evitare la rimodulazione: i clienti possono esercitare il diritto di recesso, anche passando ad altro operatore. Per farlo è possibile:

accedere alla sezione Moduli del sito TIM e inviare direttamente online il modulo per la richiesta di recesso

scaricare il modulo e inviarlo a recesso_linee_mobili@pec.telecomitalia.it, allegando copia della documentazione richiesta

recarsi presso i negozi TIM

chiamare il 119

La soluzione migliore, in questo momento, per evitare la rimodulazione è cambiare operatore passando ad un’offerta più conveniente. Qui di seguito, andiamo a riepilogare quelle che sono le migliori offerte alternative da sfruttare oggi:

Le migliori offerte di telefonia mobile per cambiare operatore a luglio 2023

OFFERTA MINUTI, SMS E GIGA COSTO Optima Super Mobile Smart minuti illimitati

200 SMS

100 GB in 4G fino a 60 Mbps 4,95 €/mese Spusu 70 2000 minuti

500 SMS

70 GB in 4G 5,98 €/mese Fastweb Mobile minuti illimitati

100 SMS

100 GB in 4G e 5G 7,95 €/mese Creami WOW Extra 150 di PosteMobile minuti illimitati

SMS illimitati

150 GB in 4G 8,99 €/mese Giga 150 di Iliad minuti illimitati

SMS illimitati

150 GB in 4G e 5G 9,99 €/mese

Per scoprire le migliori offerte del momento è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte di telefonia mobile. In questo momento, sul mercato sono disponibili un gran numero di opzioni che, con una spesa inferiore ai 10 euro al mese, consentono di sfruttare un bundle dati davvero ricco. Ricorrendo alla comparazione online è possibile individuare le opzioni migliori.

Tra le migliori offerte su cui puntare oggi c’è Optima Super Mobile Smart di Optima Mobile. L’offerta in questione presenta minuti illimitati, 200 SMS e 100 GB in 4G fino a 60 Mbps. La tariffa proposta da Optima, attivabile da tutti, con o senza portabilità, presenta un costo fisso di 4,95 euro al mese con un contributo di attivazione di 9,90 euro una tantum. L’offerta è attivabile direttamente online, tramite il link qui di sotto.

Attiva Optima Super Mobile Smart »

Da segnalare anche l’ottima Spusu 70, proposta da Spusu, operatore virtuale su rete WINDTRE. L’offerta in questione include 2000 minuti, 500 SMS e 70 GB in 4G. In più, c’è la Riserva Dati con 140 GB extra pronti all’uso in caso di esaurimento del bundle dati mensile. Il costo è di 5,98 euro al mese con attivazione di 9,90 euro. È possibile anche richiedere la eSIM.

Attiva Spusu 70 »

Tra le offerte da considerare in questo momento c’è Fastweb Mobile, l’offerta più conveniente per chi vuole accedere al 5G. La tariffa propone minuti illimitati, 100 SMS e 100 GB in 4G e 5G. Il costo è di 7,95 euro al mese con attivazione di 10 euro. Anche quest’offerta è attivabile da tutti, con o senza portabilità del numero da un altro operatore. Per attivare la promozione è disponibile il ink qui di sotto.

Attiva Fastweb Mobile »

Un’altra ottima offerta è Creami WOW Extra 150 di PosteMobile. L’operatore propone una tariffa con minuti ed SMS illimitati oltre che con 150 GB in 4G. La tariffa in questione presenta un costo di 8,99 euro al mese, con attivazione di 10 euro, ed è attivabile direttamente online, anche senza portabilità del numero. Tutti i dettagli sono disponibili qui di seguito.

Attiva Creami EXTRA WOW 150 »

Da valutare c’è anche Giga 150 di Iliad. L’offerta proposta dall’operatore include minuti ed SMS illimitati oltre a 150 GB in 4G e 5G. Ci sono anche minuti illimitati dall’Italia verso oltre 60 destinazioni internazionali. Il costo della tariffa, la più completa del listino dell’operatore, è di 9,99 euro al mese con un contributo di attivazione pari a 9,99 euro una tantum. L’offerta può essere attivata direttamente online.

Attiva Giga 150 »