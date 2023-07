Tutte le offerte per avere una eSIM a Luglio 2023

Offerte in evidenza spusu 1 3.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Super 20 4.00 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Optima SuperMobile Smart 4.95 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Con un discreto ritardo rispetto ad altri Paesi, oggi anche la maggior parte degli operatori di telefonia mobile italiani si è decisa a lanciare offerte eSIM. Questa tecnologia d’altronde è decisamente superiore rispetto alle schede fisiche in quando sugli smartphone compatibili consente di utilizzare due differenti numeri di telefono sullo stesso dispositivo.

In più l‘eSIM non possono danneggiarsi, smagnetizzarsi o andare perdute in quando si scaricano direttamente nella memoria del cellulare come qualsiasi altro file. Per farlo basta inquadrare con la fotocamera un apposito codice QR, che solitamente viene inviato via email o stampato su un cartoncino se acquistata in negozio. Inoltre sono anche più ecologiche in quanto non è prevista spedizione.

Le migliori offerte eSIM di luglio 2023

Offerte eSIM Minuti, SMS e Gigabyte Prezzo mensile Possono attivarla chi.. 1 posto Spusu 70 di Spusu 2000 minuti, 100 SMS + 70 GB in 4G+ 5,98 €/mese Non ci sono condizioni 2 posto TIM Power Supreme Web Easy minuti e SMS illimitati + 150 GB in 4G con TIM Ricarica Automatica primo mese gratis, poi 7,99 €/mese Con richiesta di portabilità da Iliad o alcuni MVNO selezionati 3 posto Giga 100 di Iliad minuti e SMS illimitati + 100 GB in 4G 7,99 €/mese Non ci sono condizioni 4 posto Flash 130 di Iliad minuti e SMS illimitati + 130 GB in 4G 8,99 €/mese Non ci sono condizioni 5 posto TIM 5G Power Famiglia minuti, SMS e Giga illimitati con TIM Unica Power (altrimenti 5 GB) primo mese gratis, poi 9,99 €/mese Solo clienti fisso di TIM 6 posto TIM Young minuti e SMS illimitati + 100 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica primo mese gratis, poi 9,99 €/mese Solo Under 25 7 posto Giga 150 di Iliad minuti e SMS illimitati + 150 GB in 5G 9,99 €/mese Non ci sono condizioni 8 posto TIM 5G Power Smart minuti e SMS illimitati + 100 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica primo mese gratis, poi 14,99 €/mese Non ci sono condizioni

I grandi operatori dispongono di offerte eSIM ormai da tempo ma oggi anche gli operatori low cost si sono adeguati e per la maggior parte permettono di attivarle senza costi aggiuntivi. Gli stessi gestori consentono anche di sostituire una SIM fisica con una digitale.

Offerte eSIM di Spusu

Spusu permette di attivare online le sue offerte eSIM senza costi aggiuntivi o chiamando l’assistenza per chi è già suo cliente. Per farlo basta collegarsi al sito dell’operatore, cliccare su Acquista adesso > Ordina eSIM. Il pagamento è previsto con carta di credito dei circuiti Visa e Mastercard o PayPal. Il QR Code viene inviato via email e per l’attivazione dovrete effettuare la video identificazione. Se invece dovete sostituire una SIM tradizionale con una digitale potete richiedere questa operazione inviando un’email a ciao@spusu, contattando il servizio clienti al 378 010 1000 o via chat su WhatsApp al 378 010 2000.

Una delle migliori offerte di questo operatore è Spusu 70 con 2000 minuti, 500 SMS e 70 GB in 4G+ fino a 300 Mbps in download a 5,98 euro al mese per sempre. L’attivazione è di 9,90 euro. In Ue avete a disposizione fino a 5,45 GB per navigare in roaming. Il gestore include anche 140 GB di riserva da utilizzare quando si finiscono i Giga inclusi e il servizio Riserva Dati per trasformare i minuti, SMS e Gigabyte non consumati durante il mese in traffico dati aggiuntivo disponibile a partire dal primo rinnovo e che non ha scadenza.

Confronta le offerte di Spusu »

Offerte eSIM di TIM

Con TIM potete scegliere tra diverse offerte eSIM, in quanto l’operatore permette di abbinare una scheda digitale a qualsiasi piano. Potete però attivarle solo in negozio, in cui verrà fornito il talloncino con stampato il QR Code necessario per il download. L’eSIM di TIM costano 10 euro mentre per sostituirne una fisica il prezzo è di 15 euro. Ecco alcune delle migliori proposte di TIM di luglio tra cui diverse offerte 5G per navigare fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in tantissime città in tutta Italia:

1. TIM Power Supreme Easy con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G pagando con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 100 GB con addebito su credito residuo). Il primo mese e attivazione sono gratis con acquisto online, poi l’offerta si rinnova a 7,99 euro al mese. Sono inclusi anche 8 GB per navigare in roaming in Ue. Questa promozione è disponibile solo per chi richiede la portabilità gratuita del numero da Iliad o alcuni MVNO selezionati come PosteMobile, Coop Voce, Fastweb Mobile e altri.

Attiva TIM Power Supreme Easy »

2. TIM 5G Power Famiglia con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G con TIM Unica Power (altrimenti 5 GB). Il primo mese e attivazione sono gratis con acquisto online, poi l’offerta si rinnova a 8,99 euro al mese. Questa promozione è disponibile solo per chi ha già la rete fissa con l’operatore.

Attiva TIM 5G Power Famiglia »

TIM Unica Power è la promozione per i clienti convergenti da 1,90 euro al mese, che vi verranno addebitati direttamente in bolletta. Attivandola non solo avrete Giga illimitati tutti i mesi per gli smartphone della famiglia (massimo sei SIM anche se non intestate al titolare della rete fissa) ma anche altri vantaggi come:

due smartphone al prezzo di uno e inizio del pagamento dopo 3 mesi (vincolo di 24 mesi per la parte mobile)

(vincolo di 24 mesi per la parte mobile) TIMVISION con Netflix e 6 mesi di Amazon Prime gratis fino al 23/9/23 , poi 12,99 euro al mese (disponibile fino al 29/7/23)

e , poi 12,99 euro al mese (disponibile fino al 29/7/23) 3 mesi di TIMVISION con Disney+ e 6 mesi di Amazon Prime , poi 9,99 euro al mese

e , poi 9,99 euro al mese una seconda SIM con offerta TIM 5G Power a partire da 9,99 euro al mese

sconto del 20% sul catalogo di gioielli di Kulto

3. TIM Young con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 5G pagando con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 50 GB con addebito su credito residuo). Il primo mese è gratis per i nuovi clienti con acquisto online, così come l’attivazione, poi l’offerta si rinnova a 9,99 euro al mese. Sono inclusi anche 20 GB per navigare in roaming in Ue. La promozione è disponibile solo per gli Under 25 e si può arricchire acquistando le seguenti opzioni:

50 GB aggiuntivi al mese a 99 cent in più al mese

100 GB su Google One per 3 mesi a 1,99 euro in più al mese

TIM Games per avere giochi per console su smartphone e TV a 5 euro in più al mese

TIM One Number per avere lo stesso numero di telefono su smartphone e smartwatch a 99 cent in più al mese

Attiva TIM Young 5G »

4. TIM 5G Power Smart con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 5G pagando con TIM Ricarica Automatica. Il primo mese è gratis per i nuovi clienti con acquisto online, così come l’attivazione, poi l’offerta si rinnova a 14,99 euro al mese. Sono inclusi anche 14 GB per navigare in roaming in Ue. Pagando con addebito su credito residuo si hanno inclusi 50 GB a 16,99 euro al mese. La promozione prevede anche accesso prioritario alla rete di TIM, 100 GB di backup su Google One per 3 mesi (poi 1,99 euro al mese) e la protezione di TIM Safe Web Plus.

Attiva TIM 5G Power Smart

Offerte eSIM di Iliad

Iliad è stato tra gli ultimi a lanciare le sue offerte eSIM sul mercato e più precisamente a giugno. Per acquistarle online dovete semplicemente selezionare la voce “eSIM” durante la sottoscrizione. I già clienti possono invece richiederla dall’Area Personale. L’attivazione della scheda digitale è di 9,99 euro ma diventa gratuita se avete attiva o volete passare a un’offerta da 9,99 euro al mese. Le migliori offerte di Iliad del mese sono:

1. Giga 100 con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G/4G+ a 7,99 euro al mese per sempre. Sono inclusi anche 8 GB per navigare in roaming in Ue

Attiva qui Giga 100 di Iliad »

2. Flash 130 con minuti e SMS illimitati e 130 GB in 4G/4G+ a 8,99 euro al mese per sempre. Sono inclusi anche 9 GB per navigare in roaming in Ue. L’offerta, salvo proroghe, si può attivare fino al 6/7/23

Attiva Flash 130 di Iliad »

3. Giga 150 con minuti e SMS illimitati e 150 GB anche in 5G in oltre 3.000 Comuni in tutta Italia a 9,99 euro al mese per sempre. Sono inclusi anche 10 GB per navigare in roaming in Ue

Attiva Giga 150 di Iliad »

Se attivate Giga 150 con pagamento automatico su conto corrente o carta di credito potete acquistare l’offerta fibra ottica di Iliad con uno sconto di 5 euro al mese. A queste condizioni potete avere una connessione senza limiti fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload in FTTH EPON (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi) o fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload in FTTH GPON a 19,99 euro al mese per sempre, invece di 24,99 euro al mese. L’offerta include anche chiamate illimitate, attivazione e modem con supporto al Wi-Fi di ultima generazione in comodato d’uso gratuito. Il costo per l’installazione della linea è di 39,99 euro.

Attiva l’offerta fibra di Iliad »

4. Dati 300 con chiamate a 28 cent al minuto, SMS a 28 cent e 300 GB in 4G/4G+ a 13,99 euro al mese per sempre. Sono inclusi anche 13 GB per navigare in roaming in Ue

Attiva Dati 300 di Iliad »

Offerte eSIM di Vodafone

Vodafone è stato tra i primi operatori a lanciare le offerte eSIM in Italia. Con OneNumber consente di avere lo stesso numero di telefono su smartphone, Apple Watch e alcuni smartwatch Android. Successivamente l’operatore ha permesso di associare l’eSIM a qualsiasi sua offerta mobile al prezzo di 1 euro. La sostituzione è gratuita solo in caso di problema tecnico, altrimenti costa 10 euro salvo eventuali promozioni.

Vodafone permette di attivare le offerte eSIM online e in negozio e permette di usufruire di una soluzione di backup nel caso in cui abbiate smarrito il talloncino cartaceo con stampato il QR Code per il download a cui accedere dall’Area Fai da Te su sito e app nella sezione “La tua SIM”. Per ottenere il codice si deve però inserire un codice OTP che si riceve via SMS.

I clienti di Vodafone per il mobile possono acquistare la sua offerta fibra ottica più richiesta a un prezzo più vantaggioso. Per loro Internet Unlimited infatti costa 22,90 euro al mese senza vincoli. Con l’operatore potete navigare senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH e con incluso un modem Wi-Fi Optimizer. L’attivazione è gratuita se la si acquista entro il 31/7/23.

Attiva Internet Unlimited per già clienti mobile »

Altrimenti Internet Unlimited con chiamate illimitate incluse (solo con acquisto online) costa 24,90 euro al mese senza vincoli, invece di 27,90 euro al mese. Avete incluso anche un buono Amazon da 100 euro. L’attivazione iniziale è di 19,90 euro in prima fattura.

Attiva Internet Unlimited di Vodafone »

Offerte eSIM di WindTre

WindTre ha lanciato le sue offerte eSIM nel momento in cui è avvenuta la fusione tra Wind e Tre nel 2020. È possibile attivarle solo in negozio, in cui vi verrà fornito il talloncino con stampato il QR Code. Il prezzo delle offerte eSIM per i nuovi clienti è di 10 euro mentre sostituire una SIM tradizionale costa 15 euro. Il codice per il download si può utilizzare una sola volta.

Confronta le offerte di WindTre »

I clienti di WindTre per la telefonia mobile hanno uno sconto sulla rete fissa e possono infatti attivare Super Fibra a 22,99 euro al mese, invece di 26,99 euro al mese. L’offerta include navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in download in FTTH, chiamate illimitate, modem con supporto al Wi-Fi 6 e Giga illimitati per tutte le SIM dell’operatore della famiglia (massimo tre). L’attivazione è di 39,99 euro.

Scopri l’offerta fibra di WindTre »

« notizia precedente POS obbligatorio in tabaccheria: le novità di Luglio 2023