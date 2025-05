TIM WiFi Casa FWA ora consente di avere una connessione fino a 300 Mbps su rete 5G anche in soluzione Indoor . Scopri caratteristiche, prezzo e come attivarla

TIM WiFi Casa a partire dal 25 maggio 2025 permette di attivare una linea in fibra misto radio o FWA (Fixed Wireless Access) su rete 5G anche con una soluzione Indoor, quindi senza l’installazione di una antenna esterna ma solo con modem da interno. Le offerte di TIM per la fibra mista radio con copertura Outdoor o Indoor sono disponibili per tutti coloro che non hanno copertura in fibra FTTH (Fiber to the Home) su rete di Fibercop o che sono raggiunti solo dalla fibra misto rame o FTTC (Fiber to the Cabinet).

TIM WiFi Casa FWA: le novità della nuova versione e come attivarla a fine maggio 2025

TIM WI-FI Casa FWA Dettagli Servizi inclusi nella soluzione Indoor navigazione fino a 300 Mbps in FWA 5G o 100 Mbps in FWA 4G

modem FWA autoinstallante Sevizi inclusi nella soluzione Outdoor navigazione fino a 300 Mbps in FWA 5G o 100 Mbps in FWA 4G

modem TIM Hub+ in comodato d’uso

antenna da esterno

Attivazione iniziale Costi 29,90 €/mese con domiciliazione

con domiciliazione 24,90 €/mese per i già clienti mobile

per i già clienti mobile 29,90 €/mese con TIMVISION Family L incluso

con TIMVISION Family L incluso 22,90 €/mese in abbinamento a uno smartphone/tablet/smart TV a rate

in abbinamento a uno smartphone/tablet/smart TV a rate Attivazione gratis

TIM WiFi Casa FWA in soluzione Indoor prevede un modem da interno autoinstallante che non richiede quindi l’intervento di un tecnico. Il dispositivo viene fornito da TIM in comodato d’uso gratuito e lo riceverete a domicilio tramite corriere senza costi aggiuntivi. Nel pacchetto è inclusa la SIM FWA per ricevere il segnale del router e connettere i diversi dispositivi a Internet.

TIM WiFi Casa FWA in soluzione Outdoor invece include un’antenna in comodato d’uso gratuito con all’interno la SIM FWA che verrà collegata tramite cavo LAN al modem interno all’abitazione. In questo caso è richiesta l’installazione a domicilio da parte di un tecnico specializzato di TIM. La procedura comunque è gratuita. Nel pacchetto è incluso l’acquisto del modem TIM Hub+ al costo di 5 euro al mese per 48 mesi già inclusi nel canone mensile dell’offerta.

TIM WiFi Casa FWA

navigazione fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload in FWA 5G Outdoor e Indoor o fino a 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload in FWA 4G Outdoor e Indoor

in download e 50 Mbps in upload in o fino a in download e 50 Mbps in upload in chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali

verso fissi e mobili nazionali modem FWA autoinstallante in comodato d’uso gratuito (soluzione Indoor)

in comodato d’uso gratuito (soluzione Indoor) modem TIM HUB+ (5 euro al mese per 48 mesi in promozione a zero euro al mese per i primi 24 mesi, poi 5 euro al mese per i restanti 24 mesi) più antenna da esterno installata gratuitamente da un tecnico specializzato (soluzione Outdoor)

(5 euro al mese per 48 mesi in promozione a zero euro al mese per i primi 24 mesi, poi 5 euro al mese per i restanti 24 mesi) più installata gratuitamente da un tecnico specializzato (soluzione Outdoor) Attivazione a 5 euro al mese per i primi 24 mesi già inclusi nel canone mensile (soluzione Outdoor)

Il prezzo è di 29,90 euro al mese con domiciliazione su conto corrente o carta di credito, altrimenti 34,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis, invece di 59,90 euro, acquistandola sia online.

TIM WiFi Casa FWA grazie allo Sconto FWA Per TE il prezzo è di 24,90 euro al mese per chi è già cliente dell’operatore per la telefonia mobile.

In questo caso potete attivare TIM Unica Power per avere Giga illimitati in 5G Ultra fino a 6 SIM della famiglia (anche se non intestate al titolare della rete fissa) per navigare fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload in tutte le principali città e località turistiche in Italia con accesso prioritario alla rete dell’operatore. TIM Unica Power è gratis, invece di 1,90 euro al mese, attivando TIM WiFi Casa FWA entro il 28/6/25. Il canone per l’opzione viene comunque azzerato anche abbinando almeno 3 SIM.

TIM WiFi Casa FWA in abbinamento all’offerta TIMVISION Family M costa 29,90 euro al mese, invece di 47,89 euro al mese. In questo caso l’offerta TV vi costerà 84 euro invece di 215,88 euro, suddivisi in 12 mensilità a 7 euro anziché 17,99 euro. Oltre alla rete fissa avrete inclusi film, serie TV, produzioni originali, il meglio della programmazione di La7 e Mediaset dell’ultima settimana, Discovery+ ed Eurosport oltre ai piani Standard con pubblicità di Netflix e Disney+ e DAZN Goal Pass con 3 partite di Serie A per giornata (le stesse trasmesse da Sky) e tutta la Serie BTK.

Nei negozi potete attivare anche TIM Wi-Fi Casa FWA in abbinamento all’acquisto di uno smartphone o un tablet a rate con finanziamento TIMFin a tasso zero (salvo approvazione) per ottenere uno sconto complessivo di 7 euro al mese, suddiviso in 5 euro al mese per l’offerta fisso e 2 euro al mese per il dispositivo acquistato a rate. Lo sconto è disponibile anche acquistando a rate una Smart TV TCL a rate con TIMFin. In questo caso quindi l’offerta TIM Wi-Fi Casa FWA più uno smartphone, tablet o smart TV costa 22,90 euro al mese.

In assenza di copertura 5G, sia Indoor sia Outdoor, restano disponibile le offerte TIM WiFi Casa FWA 4G Indoor o TIM WiFi Casa FWA 4G Outdoor, che in entrambi i casi prevedono una velocità fino a 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload. In questo caso il contributo per l’attivazione è di 39,90 euro.

In caso di cessazione della linea fissa con TIM Wi-Fi Casa non dovrete restituire il modem ma si mantiene attiva la rateizzazione per il dispositivo fino alla scadenza prevista, a meno che al momento del recesso o anche in un momento successivo non si esprima la volontà di pagare le rate residue in un’unica soluzione. In caso di cessazione dopo i 24 mesi, invece, è previsto un costo di disattivazione della linea di 23 euro.

Le migliori offerte FWA di fine maggio 2025

Offerte FWA Costi Servizi inclusi Fastweb Casa Light FWA 24,95 €/mese

Attivazione gratis navigazione fino a 1 Gbps in Ultra FWA

chiamate illimitate

modem e installazione antenna Casa FWA Light di Vodafone 24,95 €/mese

Attivazione gratis solo online navigazione fino a 300 Mbps in FWA 5G

chiamate illimitate

modem incluso

buono Amazon da 50 euro (entro l’11/6/25) Super Internet Casa FWA 5G di WindTre

24,99 €/mese

23,99 €/mese per i già clienti mobile

per i già clienti mobile Attivazione gratis solo online navigazione fino a 300 Mbps in FWA 5G

modem e installazione antenna

Giga illimitati fino a 3 SIM

12 mesi di Amazon Prime EOLO Casa a partire da 19,90 €/mese per 12 mesi , poi 24,90 €/mese

, poi 24,90 €/mese Attivazione gratis solo online navigazione fino a 100 Mbps in FWA

chiamate illimitate

modem incluso

Tutti i maggiori operatori di rete fissa oggi permettono di attivare un’offerta FWA in base alla tipologia di rete disponibile al proprio indirizzo. Per sapere qual è la copertura potete verificarla gratuitamente con SOStariffe.it. Oggi potete quindi scegliere tra le seguenti tariffe per la fibra misto radio:

Fastweb Casa Light FWA

navigazione senza limiti fino a 1 Gbps in download in Ultra FWA

modem Internet Box NeXXt One con Wi‑Fi 6

installazione di una piccola antenna inclusa

corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

L’offerta di Fastweb Casa costa 24,95 euro al mese senza vincoli. Potete provarla per un mese e decidere poi se continuare con l’operatore oppure richiedere il recesso senza costi aggiuntivi o penali direttamente online insieme al rimborso di tutte le spese sostenute.

Dopo l’attivazione della fibra potrete aggiungere anche una offerta di Fastweb Mobile con inclusi minuti illimitati, 200 SMS e fino a 300 GB in 5G a partire da 8,95 euro al mese senza vincoli. Non c’è contributo per l’attivazione mentre la SIM o eSIM, che potete richiedere anche online, costa 10 euro. L’offerta convergente (fisso più mobile) avrà quindi un prezzo di partenza di 33,90 euro al mese.

Potete anche aggiungere un Wi-Fi Booster con Alexa integrato per ampliare la portata del segnale a 3 euro al mese.

Casa FWA Light di Vodafone

navigazione senza limiti fino a 300 Mbps in download in FWA 5G

chiamate illimitate

modem con Wi-Fi ottimizzato e tecnologia “Sempre connessi”

attivazione inclusa (5 euro al mese per 24 rate già inclusi nel canone)

Buono Amazon da 50 euro solo online utilizzando il codice BUONO50 entro l’11/6/25

L’offerta di Vodafone costa 24,95 euro al mese in esclusiva online. Il contributo iniziale per l’attivazione è gratis, invece di 39,90 euro.

Chi attiva questa offerta ma è già cliente di Vodafone per il mobile può aggiungere l’opzione Infinito Insieme per avere Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM senza costi aggiuntivi.

Super Internet Casa FWA 5G di WindTre

navigazione illimitata fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload in FWA

modem Wi-Fi e antenna 5G (12,99 euro al mese per 48 rate già inclusi nel canone)

Giga illimitati fino a 3 SIM della famiglia

12 mesi di Amazon Prime

L’offerta di WindTre costa 23,99 euro al mese per i già clienti. Acquistandola online il contributo per l’attivazione è gratis, invece di 120 euro.

EOLO Casa

navigazione illimitata fino a 100 Mbps in download e 20 Mbps in upload in FWA

chiamate illimitate

router Wi-Fi

installazione standard gratuita

L’offerta di Eolo ha un prezzo di partenza di 19,90 euro al mese per 12 mesi, poi si rinnova a 24,90 euro al mese, acquistandola online entro il 31/5/25. Potete provarla per 100 giorni e poi decidere se continuare con l’operatore oppure recedere senza costi aggiuntivi o penali ed essere rimborsati di tutte le spese sostenute.

Al costo di 2 euro al mese potete aggiungere un Wi-Fi Extender Mesh per ampliare la copertura del segnale.

