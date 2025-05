Chi passa a ho. Mobile acquistando online una delle offerte dell'operatore con minuti illimitati e fino a 250 GB in 5G a partire da 6,99 euro al mese ha in regalo un buono Amazon da 10 euro . Scopri come accedere alla promozione

ho. Mobile non è nuovo a promozioni interessanti per convincere gli utenti ad attivare le sue offerte di telefonia mobile. Ora infatti chi passa a ho Mobile può ottenere insieme a un piano dall’eccellente rapporto qualità prezzo anche un buono Amazon in regalo da spendere per i propri acquisti online. La promozione è disponibile per tutti i nuovi clienti, anche senza portabilità del numero.

Con ho. Mobile potete attivare un’offerta con minuti illimitati e fino a 250 GB in 5G per navigare alla massima velocità sulla rete di Vodafone a partire da meno di 7 euro al mese.

Chi passa a ho Mobile poi grazie all’iniziativa Soddisfatti ho. Rimborsati può provare qualsiasi offerta dell’operatore low cost per trenta giorni e scegliere poi se continuare con il piano oppure richiedere il recesso direttamente online con due clic senza spese aggiuntive o penali insieme al rimborso di tutte le spese sostenute durante il mese.

Passa a ho Mobile: le offerte con buono Amazon in regalo di maggio 2025

Offerte Costi Minuti, SMS e Gigabyte ho. 6,99 6,99 €/mese

Attivazione a partire da 2,99 € minuti e SMS illimitati + 150 GB in 4G fino a 60 Mbps ho. 8,99 8,99 €/mese

Attivazione a partire da 2,99 € minuti e SMS illimitati + 200 GB in 4G fino a 60 Mbps ho. 9,99 9,99 €/mese

Attivazione a partire da 2,99 € minuti e SMS illimitati + 200 GB in 5G ho. 11,99 11,99 €/mese

Attivazione a partire da 2,99 € minuti e SMS illimitati + 250 GB in 5G ho. Un’offerta per la casa

15,99 €/mese

13,99 €/mese per i già clienti

per i già clienti Attivazione a 3,99 € minuti e SMS a consumo + 300 GB in 4G

Per ottenere il buono Amazon da 10 euro in regalo chi passa a ho Mobile deve attivare online una qualsiasi offerta di telefonia mobile dell’operatore low cost entro il 5/6/25 utilizzando in fase di acquisto il codice #HOAMAZON10.

Tutte le offerte di ho. Mobile sono senza vincoli né costi nascosti e potete acquistare un’eSIM anche online al prezzo di 1,99 euro una tantum. Per effettuare la verifica dell’identità potete scegliere tra video identificazione o SPID.

Chi passa a ho Mobile e attiva un’offerta 4G può passare al 5G al costo di 1,49 euro al mese acquistando l’opzione ho. Il Turbo. La stessa funzione è già inclusa insieme a vantaggi come sconti e promozioni in ho.+ al costo di 1,99 euro al mese.

Di seguito sono descritte nel dettaglio le offerte di ho. Mobile con buono Amazon incluso:

ho. 6,99

minuti e SMS illimitati

150 GB in 4G fino a 60 Mbps

fino a 60 Mbps 8,9 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 6,99 euro al mese più una ricarica da 7 euro da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo.

Attiva ho. 6,99 »

ho. 8,99

minuti e SMS illimitati

200 GB in 4G fino a 60 Mbps

fino a 60 Mbps 11,4 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 8,99 euro al mese più una ricarica da 9 euro da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo.

Attiva ho. 8,99 »

ho. 9,99

minuti e SMS illimitati

200 GB in 5G fino a 2 Gbps

fino a 2 Gbps 12,6 GB per navigare in roaming in Ue

assistenza via WhatsApp

Il prezzo è di 9,99 euro al mese più una ricarica da 10 euro da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo.

Attiva ho. 9,99 »

ho. 11,99

minuti e SMS illimitati

250 GB in 5G fino a 2 Gbps

fino a 2 Gbps 15,2 GB per navigare in roaming in Ue

assistenza via WhatsApp

Il prezzo è di 11,99 euro al mese più una ricarica da 12 euro da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo.

Attiva ho. 11,99 »

ho. Un’offerta per la casa

chiamate a 19 cent al minuto e 29 cent per SMS

300 GB in 4G fino a 60 Mbps

fino a 60 Mbps 17,7 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 15,99 euro al mese più 16 euro per una ricarica da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo o di 13,99 euro al mese per i già clienti più una ricarica da 14 euro. Il contributo per l’attivazione è di 3,99 euro. Con questa offerta avete incluso anche uno sconto fino a 20 euro sull’acquisto di un dispositivo T-Link su Amazon.it come router o sistema mesh.

Salvo diversa indicazione, il contributo per l’attivazione per chi passa a ho Mobile con portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce, Tiscali e altri è di 2,99 euro. Per i clienti di TIM, Vodafone, WindTre, Fastweb Mobile o Very Mobile, invece, l’attivazione costa 29,90 euro ed è disponibile solo il pagamento con ricarica automatica.

I clienti di ho. Mobile navigano sulla rete di Vodafone in 4G fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload con una copertura del 99% del territorio italiano. La velocità per chi è connesso in 5G è invece di 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload e la copertura è disponibile in tutte le principali città italiane.

L’integrazione della tecnologia VoLTE nella rete consente di chiamare con audio di altissima qualità anche mentre si utilizzano le app e si naviga su Internet in contemporanea.

L’app ho. è disponibile gratuitamente per iOS e Android e vi permette di gestire la vostra offerta con la massima comodità. Dopo aver effettuato il login, che poi avviene in automatico quando connessi alla rete dell’operatore low cost, potrete accedere a funzioni per verificare credito residuo e consumi, cambiare metodo di pagamento, acquistare una ricarica online, etc.

Se avete bisogno di assistenza potete contattare gratuitamente il Servizio Clienti al 192121. Altrimenti potete consultare la sezione “Supporto” sul sito oppure accedere all’ho.fficina per ricevere consigli e suggerimenti dagli esperti dell’operatore o confrontare la propria esperienza con quella di altri clienti. Nelle offerte 5G di ho. è inclusa anche l’assistenza via chat su WhatsApp disponibile h24.

Passa a ho Mobile: come attivare un’offerta online e i servizi aggiuntivi

Chi passa a ho Mobile può comodamente acquistare la sua offerta mobile sul sito dell’operatore low cost. È sufficiente cliccare sul tasto “Scopri” in corrispondenza del box dedicato alla tariffa che si intende attivare.

Chi passa a ho Mobile e vuole mantenere il numero di telefono deve richiedere la portabilità o MNP (Mobile Number Portability) cliccando su “Prosegui” all’interno del box “Porta il tuo numero in ho” e poi selezionando il proprio operatore di provenienza. Il trasferimento del contatto verrà eseguito gratuitamente da ho. Mobile entro massimo di tre giorni lavorativi.

Dopo aver cliccato ancora su “Prosegui” potrete scegliere come ricevere la SIM. ho. Mobile prevede la spedizione gratuita e quindi potete riceverla direttamente a casa nella cassetta delle lettere. In alternativa è possibile ritirarla personalmente in una delle edicole convenzionate con l’operatore e pagare anche in contanti al momento del ritiro. Per ricevere la SIM dovrete presentare un documento d’identità valido e il QR Code presente nell’email di conferma dell’ordine.

Se invece avete preferito acquistare un’eSIM potrete scaricarla sul telefono inquadrando l’apposito QR Code inviato via email da ho. con la fotocamera dello smartphone.

Infine, chi passa a ho Mobile può scegliere come metodo di pagamento tra carta di credito dei circuiti Visa e Mastercard, PostePay, PayPal, Apple Pay e Google Pay.

Servizi aggiuntivi e iniziative di ho. Mobile

Le offerte di ho. Mobile includono servizi di base e per la reperibilità come Avviso di chiamata, Trasferimento di chiamata, SMS ho. chiamato e Hotspot per condividere la connessione a Internet con altri dispositivi e navigare sul web in contemporanea.

Se avete esaurito il traffico dati incluso nella vostra offerta, ho. Mobile blocca in automatico la connessione per evitare spese inutili all’utente. Grazie il servizio “Riparti” potete però riprendere a navigare in qualsiasi momento aprendo un nuovo ciclo mensile dell’offerta allo stesso prezzo di sempre. L’apposito tasto compare nell’app ho. e nell’Area Personale sul sito nel momento in cui si stanno per esaurire i Giga e resta a disposizione fino a poche ore prima dal rinnovo del piano. Utilizzando “Riparti” potreste modificare la scadenza della promozione, che comunque è possibile verificare in qualsiasi momento dall’app ho.

Chi passa a ho Mobile e ha attivato una SIM con un nuovo numero può personalizzarlo a piacimento al costo di 4,99 euro grazie al servizio ho. Il numero che voglio. La funzione è disponibile nell’apposita sezione dell’app ho. all’interno della voce “La mia offerta“. L’operatore vi permette di scegliere se inserire una data, cambiare da 2 a 4 cifre libere oppure seguire alcuni suoi suggerimenti.

ho. Mobile propone poi ai propri clienti una serie di iniziative che premiano la loro fedeltà. Ad esempio con ho. Stickers si ottiene una ricarica omaggio da 5 euro ogni 30 adesivi raccolti. Con Porta tutti in ho., invece, per ogni amico che passa a ho Mobile si possono invece ottenere fino a 150 euro in ricariche e un buono Amazon da 50 euro.

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico