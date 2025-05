Fastweb Mobile ha aggiornato il 23 maggio 2025 la lista dei dispositivi compatibili con il Wi-Fi Calling, il servizio conosciuto anche come VoWiFi (Voce Over Wi-Fi) che permette di chiamare e ricevere telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete Wi-Fi.

L’operatore ha ufficialmente inserito un riferimento agli iPhone di Apple dopo aver anticipato la compatibilità con il Wi-Fi Calling nella pagina dedicata all’assistenza dell’Area Clienti MyFastweb. Nella lista si trovano poi i migliori modelli di produttori come Google, Honor, Samsung e ZTE.

Fastweb Wi-Fi Calling: i dispositivi compatibili aggiornati a maggio 2025

La procedura per attivare il Fastweb Wi-Fi Calling potrebbe variare in base al dispositivo ma in linea di massima basta accedere alle impostazioni del dispositivo, selezionare “Rete e connessioni” o simili e attivare l’opzione “WiFi Calling” o “Chiamate Wi-Fi“. Il telefono deve essere aggiornato all’ultima versione del sistema operativo.

Il servizio è disponibile gratuitamente per i tutti i clienti residenziali e partita IVA con uno smartphone compatibile a partire da luglio 2024 e possono accedervi anche i clienti di Sky Mobile powered by Fastweb.

Le chiamate effettuate tramite Fastweb Wi-Fi Calling sono tariffate normalmente secondo la propria offerta. Il servizio poi, come indicato sul sito dell’operatore, può essere utilizzato sia con una connessione wireless di Fastweb sia di un altro operatore attivo sul territorio Italia. All’estero invece non è possibile accedere a questa funzione.

Di seguito l’elenco completo dei dispositivi compatibili con il Fastweb Wi-Fi Calling aggiornato a maggio 2025:

Apple

iPhone XR

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 12 Mini

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13 Mini

iPhone 13

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 16

iPhone 16 PlusiPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 16e

Google

Google Pixel 9

Google Pixel 9 Pro

Google Pixel 9 Pro XL

Google Pixel 9 Pro Fold

Google Pixel 8

Google Pixel 8 Pro

Google Pixel 8a

Google Pixel 7

Google Pixel 7 Pro

Google Pixel 7a

Honor

Honor 90

Honor 90 Lite

Honor 70 Lite

Honor Magic7 Lite

Honor Magic6 Pro

Honor Magic6 Lite

Honor Magic4 Pro

Honor Magic V3

Honor Magic V2

Honor Magic VS

Honor 400 Lite

Honor 200

Honor 200 Pro

Honor 200 Smart

Honor 200 Lite

Honor 90 Smart

Honor X6b

Honor X6a

Honor X5 Plus

PORSCHE DESIGN Honor Magic6 RSR

PORSCHE DESIGN Honor Magic V2 RSR

Samsung

Samsung Galaxy S25

Samsung Galaxy S25 Plus

Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S24

Samsung Galaxy S24 Plus

Samsung Galaxy S24 Ultra

Samsung Galaxy S24 FE

Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy S23 Plus

Samsung Galaxy S23 Ultra

Samsung Galaxy S23 FE

Samsung Galaxy S22

Samsung Galaxy S22 Plus

Samsung Galaxy S22 Ultra

Samsung Galaxy S21

Samsung Galaxy S21 Plus

Samsung Galaxy S21 Ultra

Samsung Galaxy S21 FE

Samsung Galaxy Z Fold6

Samsung Galaxy Z Flip6

Samsung Galaxy Z Fold5

Samsung Galaxy Z Flip5

Samsung Galaxy Z Fold4

Samsung Galaxy Z Flip4

Samsung Galaxy Z Fold3

Samsung Galaxy Z Flip3

Samsung Galaxy A72

Samsung Galaxy A56 5G

Samsung Galaxy A55 5G

Samsung Galaxy A54 5G

Samsung Galaxy A53 5G

Samsung Galaxy A52

Samsung Galaxy A52 5G

Samsung Galaxy A52s 5G

Samsung Galaxy A36 5G

Samsung Galaxy A35 5G

Samsung Galaxy A34 5G

Samsung Galaxy A33 5G

Samsung Galaxy A26 5G

Samsung Galaxy A25 5G

Samsung Galaxy A23 5G

Samsung Galaxy A16

Samsung Galaxy A16 5G

Samsung Galaxy A15 5G

Samsung Galaxy A15 LTE

Samsung Galaxy A14

Samsung Galaxy A14 5G

Samsung Galaxy A13

Samsung Galaxy A13 5G

Samsung Galaxy A05s

Samsung Galaxy A04s

Samsung Galaxy XCover7

Samsung Galaxy XCover5

Samsung Galaxy Tab S10+

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra

Samsung Galaxy Tab S10 FE+

Samsung Galaxy Tab S10 FE

Samsung Galaxy Tab S9

Samsung Galaxy Tab S9+

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra

Samsung Galaxy Tab S9 FE

Samsung Galaxy Tab S9 FE+

Samsung Galaxy Tab S8

Samsung Galaxy Tab A9+

Samsung Galaxy Tab A9

Samsung Galaxy Tab A7 Lite

ZTE

ZTE Blade V50

Il Fastweb Wi-Fi Calling verrà gradualmente esteso ai dispositivi di altri produttori e nuovi modelli.

Le migliori offerte di Fastweb Mobile di maggio 2025

Offerte mobile Costi Minuti, SMS e Gigabyte Fastweb Mobile 8,95 €/mese

Attivazione inclusa

SIM/eSIM a 10 € minuti illimitati e 100 SMS + 150 GB in 5G (300 GB con smartphone a rate) Fastweb Mobile Full 10,95 €/mese

Attivazione inclusa

SIM/eSIM a 10 € minuti illimitati e 100 SMS + 200 GB in 5G Fastweb Mobile Maxi 12,95 €/mese

Attivazione inclusa

SIM/eSIM a 10 € minuti illimitati e 100 SMS + 300 GB in 5G

Fastweb Mobile vi propone solo soluzioni senza vincoli né costi nascosti. A listino sono infatti presenti una serie di offerte 5G tra le più convenienti sul mercato per navigare su Internet fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload sulla rete di Vodafone in tutte le principali città italiane. Dall’inizio di maggio i nuovi clienti di Fastweb Mobile infatti chiamano e navigano sulla rete dell’operatore in rosso acquisito a inizio anno dal Gruppo Swisscom ma con un costo mensile generalmente più basso.

Per tutte le offerte di Fastweb Mobile non è previsto un contributo per l’attivazione mentre la SIM costa 10 euro una tantum con spedizione gratuita. La riceverete tramite posta ordinaria entro un massimo di sette giorni lavorativi. In alternativa, chi ha uno smartphone compatibile può acquistare anche online un’eSIM allo stesso prezzo.

Chi passa a Fastweb Mobile da un altro operatore può mantenere il proprio numero di telefono con richiesta di portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente entro massimo di tre giorni lavorativi.

Ecco quindi tutte le migliori offerte di Fastweb Mobile che si possono attivare:

Fastweb Mobile

minuti illimitati e 200 SMS

150 GB in 5G (300 GB con smartphone a rate)

(300 GB con smartphone a rate) 14 GB per navigare in roaming in Ue, Uk e Svizzera

Wi-Fi Calling incluso

corsi e workshop della Fastweb Digital Academy per apprendere nuove competenze digitali utili sul mercato del lavoro

Il prezzo è di 8,95 euro al mese senza vincoli.

Attiva Fastweb Mobile »

Potete abbinare alla vostra SIM/eSIM anche un’offerta Luce di Fastweb Energia a canone fisso tutto incluso e con bolletta digitale per avere fino a 4.000 kWh all’anno a partire da 40 euro al mese, invece di 50 euro al mese.

L’operatore vi permette anche di aggiungere:

smartphone a rate senza anticipo con finanziamento a tasso zero (salvo approvazione) per avere il doppio dei Giga inclusi ogni mese (300 GB invece di 150 GB). Le offerte telefono incluso si possono attivare solo in negozio

con (salvo approvazione) per avere il (300 GB invece di 150 GB). Le offerte telefono incluso si possono attivare solo in negozio Fastweb Protect per la sicurezza online di tutta la famiglia al costo di 3 euro al mese ma con i primi 3 mesi sono gratis. Il servizio prevede il blocco di siti pericolosi, pubblicità e pop up oltre a strumenti per la protezione dell’identità digitale, contenuti educativi sulla sicurezza online e una polizza assicurativa Wallife per ottenere il rimborso in cado di perdite economiche in caso di truffa.

Fastweb Mobile Full

minuti illimitati e 100 SMS

200 GB anche in 5G

17 GB per navigare in roaming in Ue, Uk e Svizzera

Wi-Fi Calling incluso

i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

Il prezzo è di 10,95 euro al mese senza vincoli.

Attiva Fastweb Mobile Full »

Fastweb Mobile Maxi

minuti illimitati e 100 SMS

300 GB anche in 5G

20 GB per navigare in roaming in Ue, Uk e Svizzera

Assistenza Pet con Quixa inclusa

Fastweb Protect incluso

Wi-Fi Calling incluso

i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

Il prezzo è di 12,95 euro al mese senza vincoli.

Attiva Fastweb Mobile Maxi »

Con Assistenza Pet avete inclusa un’assicurazione sanitaria per cani e gatti (età compresa tra 3 mesi e 10 anni di età non compiuti) che prevede servizi come il servizio di telemedicina h24 con un veterinario, consegna a domicilio dei medicinali e rimborso delle spese per la ricerca in caso di smarrimento.

Se siete interessati anche alla rete fissa potete abbinare alla vostra offerta di Fastweb Mobile anche una tariffa per la fibra ottica a prezzo scontato come Fastweb Casa Light con inclusi una connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in fibra FTTH (Fiber to the Home), modem Wi-Fi 6 e attivazione a 23,95 euro al mese, invece di 27,95 euro al mese. Potete provarla per trenta giorni e poi, se non soddisfatti, disattivarla senza costi aggiuntivi o penali e ottenendo anche il rimborso di tutte le spese sostenute durante il mese.

Per ottenere il vantaggio per i clienti convergenti dovrete prima attivare la fibra cliccando sul tasto di seguito e poi aggiungere l’offerta di Fastweb Mobile. In totale per la connessione di casa e mobile andrete a spendere 32,90 euro al mese più 10 euro una tantum per la SIM/eSIM.

Attiva Fastweb Casa Light »

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico