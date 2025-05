Affidarsi a un conto a canone zero con carta di debito inclusa è oggi la soluzione giusta per poter gestire le spese quotidiane ed evitare i costi aggiuntivi per la gestione del denaro, il mantenimento della carta e il prelievo di contanti. La conferma arriva da una recente indagine dell' Osservatorio Segugio.it che ha analizzato l'attuale stato del mercato.

L’indagine ha tenuto conto dei conti con IBAN italiano, proposti da banche online o tradizionali e caratterizzati da un canone zero (0 €/anno) oppure azzerabile con l’accredito di stipendio/pensione o con un bonifico in entrata di almeno 500 euro al mese.

Conto a canone zero: le caratteristiche della carta abbinata

Secondo i dati raccolti, nell’81% dei casi considerati, i conti proposti includono la carta di debito a canone zero mentre nel restante 19% dei casi è necessario considerare un costo fisso per la carta di pagamento, pari a 1,44 euro al mese (si tratta, quindi, di una spesa di 17,28 euro all’anno).

Le carte sono disponibili sempre in versione virtuale e in versione fisica (in alcuni casi, è previsto un costo una tantum) e c’è anche la possibilità di utilizzare i wallet digitali come Google Pay, Samsung Pay e Apple Pay.

Da segnalare, invece, che i pagamenti in euro sono sempre senza commissioni mentre il limite di utilizzo è legato al saldo del conto corrente anche se alcune carte possono avere dei limiti mensili da considerare.

Per quanto riguarda il prelievo all’ATM, invece, l’operazione è sempre gratuita dallo sportello della propria banca (per le banche che hanno ATM sul territorio). In alternativa, il prelievo da ATM di altre banche è gratuito nel 62% dei casi.

Da segnalare, però, che nell’80% dei casi in cui il prelievo è gratuito ci sono alcune limitazioni da considerare (come un plafond mensile, un numero massimo di operazioni mensili o un importo minimo) da rispettare per evitare costi aggiuntivi. Quando il prelievo è a pagamento, invece, la commissione richiesta è di 1,74 euro per operazione.

I costi aggiuntivi per le altre carte

Un conto corrente con carta di debito abbinata consente anche l’accesso alla carta di credito e alla carta prepagata. In particolare, nel 62% dei casi è possibile richiedere la carta di credito mentre nel 43% dei casi si può richiedere una prepagata. Da segnalare, però, che solo il 18% dei conti include una carta di credito gratuita mentre solo il 12% permette di ottenere una prepagata a canone zero.

Scegliere un’altra tipologia di carta comporta, quindi, dei costi aggiuntivi legati a: costi di prelievo (presenti per entrambe le tipologie di carte), l’imposta di bollo sull’utilizzo (prevista per le carte di credito in caso di estratto conto superiore a 77,47 euro e pari a 2 euro/mese) e i costi di ricarica della carta prepagata.

I dati completi dell’indagine sono riepilogati in tabella, qui di sotto.

CONTI A CANONE ZERO I DATI Conti con carta di debito a canone zero 81% Canone medio carta di debito (se previsto) 17,28 €/anno Commissione media pagamenti in euro 0 € Commissione media prelievo ATM stessa banca (se previsto) 0 € Conti con prelievo ATM altra banca gratuito 62% Commissione media prelievo ATM altra banca (se previsto) 1,74 €/operazione Conti con carta di credito richiedibile 62% Conti con carta di credito a canone zero richiedibile 18% Conti con carta prepagata richiedibile 43% Conti con carta prepagata a canone zero richiedibile 12%

