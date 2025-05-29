Formula 1, GP Spagna: orario e dove vedere la gara

TV
di Matteo Testa

Il GP di Spagna di Formula 1 è in programma domenica primo giugno. Scopri tutti i dettagli sugli orari di gare e qualifiche e dove vederle in TV e o in streaming

In 30 sec.
GP di Spagna di Formula 1: gli orari e dove vederlo
  • La gara dalle 15:00 di domenica 1° giugno
  • Potete vederla su Sky Sport o NOW TV
  • Confronta le migliori offerte TV con il comparatore di SOStariffe.it
Formula 1, GP Spagna: orario e dove vedere la gara

La Formula 1 lascia il Principato di Monaco per trasferirsi in Spagna e più precisamente a Barcellona. Oscar Piastri e Lando Norris sul circuito di Catalogna cercheranno di difendere il primato in classifica con Max Verstappen pronto a inserirsi tra i due piloti della McLaren. Le Ferrari reduci dal secondo posto di Charles Lecler a Monaco sperano invece di ottenere punti importanti dopo un inizio di stagione decisamente altalenante.

Manca ormai pochissimo al GP di Spagna e se non volete perdervelo la soluzione più conveniente ed efficace per vederlo in streaming senza abbonamento alla pay TV è quella di attivare il Pass Sport di NOW TV. Cliccando sul tasto di seguito potete attivare con pochi clic il vostro abbonamento e iniziare subito la visione.

Attiva Sport di NOW TV »

Formula 1, streaming e TV: dove vedere il GP di Spagna a giugno 2025

Sky trasmetterà in esclusiva tutti i 24 Gran Premi di Formula 1 fino al 2027. Potete quindi seguire il GP di Spagna su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213) oltre che in streaming su NOW TV.

La telecronaca della gara è affidata a Carlo Vanzini, affiancato da Marc Gené. Roberto Chinchero. Per l’analisi tecnica ci saranno Ivan Capelli e Matteo Bobbi in diretta dalla Sky Sport Tech Room. Per gli approfondimenti pre e postgara potete seguire Davide Camicioli Vicky Piria mentre Mara Sangiorgio fornirà informazioni direttamente dalla pista in collegamento dai box. A seguire Race Anatomy per i commenti postgara con Fabio Tavelli e i suoi ospiti.

Su TV8 al canale 8 del digitale terrestre potete seguire in chiaro le qualifiche e la gara ma in differita.

Di seguito il dettaglio il programma del weekend di Formula 1 e dove vederla:

Giovedì 29 maggio

  • Ore 14.30: Conferenza stampa piloti
  • Ore 17.45: Paddock Live Pit Walk

Venerdì 30 maggio

  • Ore 9.50 F3 – Prove Libere
    Ore 11: F2 – Prove Libere
  • Ore 13.15: Paddock Live
  • Ore 13.30: F1 – Prove Libere 1
  • Ore 14.30: Paddock Live
  • Ore 14.55: F3 – Qualifiche
  • Ore 15:50: F2 – Qualifiche
  • Ore 16.45: Paddock Live
  • Ore 17: F1 – Prove Libere 2
  • Ore 18: Paddock Live
  • Ore 18.25: Porsche Supercup – Prove Libere
  • Ore 19.30: Paddock Live Show
  • Ore 20: Conferenza stampa Team Principal (differita)

Sabato 31 maggio

  • Ore 10: F3 – Sprint Race
  • Ore 11.15: Porsche Supercup – Qualifiche
  • Ore 12.15: Paddock Live
  • Ore 12.30: F1 – Prove Libere 3
  • Ore 13.30: Paddock Live
  • Ore 14.10: F2 – Sprint Race
  • Ore 15.15: Warm Up
  • Ore 15.30: Paddock Live
  • Ore 16: F1 – Qualifiche (differita su TV8 alle 18:30)
  • Ore 17.15: Paddock Live
  • Ore 18: Paddock Live Show

Domenica 1° giugno

  • Ore 8.25: F3 – Feature Race
  • Ore 9.55 F2 – Feature Race (anche su Cielo)
  • Ore 11.40: Porsche Supercup – Gara
  • Ore 13.30: Paddock Live
  • Ore 15: F1 – Gara (differita su TV8 alle 18:00)
  • Ore 17: Paddock Live Post-Gara
  • Ore 17.30: Debriefing
  • Ore 18: Notebook
  • Ore 18.15: Race Anatomy

Formula 1 streaming: le migliori offerte TV di fine maggio 2025

Con il Pass Sport di NOW TV potete vedere non solo la F1 ma anche tantissimo altro sport come:

  • Tutti i Gran Premi della MotoGP in esclusiva, oltre alle gare della Moto 2, Moto 3 e i round della World Superbike
  • Tennis internazionale (inclusi Wimbledon fino al 2026, tutti i tornei ATP Masters 1000, le Nitto ATP Finals, tutti i tornei ATP 500 e ATP 250 e WTA di ogni stagione fino al 2028 e gli US Open maschile e femminile)
  • NBA (inclusi la Regular Season, i Playoff, le Finals e l’All Star Weekend fino alla stagione 2025/2026)
  • Eurosport 1 ed Eurosport 2
  • 3 partire di Serie A per giornata fino alla stagione 2028/2029 (quelle del sabato alle 20:45, della domenica alle 18:00 e del lunedì alle 20:45). Sono garantiti 4 big match per stagione con un sistema di selezione migliorato per vedere gli incontri più importanti per ogni turno per un totale di almeno 30 delle migliori 76 partite del campionato
  • tutta la Serie C NOW (inclusi Play Off e i Play Out, la Supercoppa e la Coppa Italia)
  • UEFA Champions League (con 185 partite su 203 a stagione)
  • UEFA Europa League
  • UEFA Europa Conference League
  • una selezione di partite di Premier League fino al 2028 e di Bundesliga fino al 2025

Il prezzo è di 24,99 euro al mese con la possibilità di recedere fino a 24 ore prima della fine del periodo di visione. In alternativa, potete attivare l’offerta da 14,99 euro al mese per un anno (12 mesi al prezzo di 7) ma che prevede un vincolo di permanenza minima di 12 mesi.

L’app di streaming vi permette poi di aggiungere l’opzione Premium con inclusi visione su 2 dispositivi in contemporanea, on demand senza pubblicità e audio Dolby Digital 5.1 al costo di 5 euro al mese.

Attiva Sport di NOW TV »

Il servizio EXTRA Cam vi consente di seguire le gare di Formula 1 da altre prospettive oppure scegliere la visuale del vostro pilota preferito. Con la funzione Pause&Rewind potete invece mettere in pausa la trasmissione su tutti i canali live e tornare indietro fino alle 2 ore precedenti. Avete poi la possibilità di scaricare i contenuti che preferite sul vostro dispositivo per rivederli offline senza una connessione a Internet.

Ad ogni profilo di NOW TV si possono associare fino a 6 differenti terminali in contemporanea. La visione in alta definizione non è disponibile su smartphone, Mac e tablet. La velocità minima consigliata per la connessione a Internet consigliata da NOW TV per garantire una visione dei contenuti in alta qualità è di 2,5 Mbps di visione.

L’offerta di Sky

In alternativa per vedere la Formula 1 potete sempre attivare un abbonamento a Sky. Oltre allo sport sono inclusi anche programmi di successo come Cucine da Incubo e il nuovissimo Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo insieme a film italiani e stranieri, documentari, serie TV popolari in esclusiva come The Last of Us e Ad Just Like That 3 oltre a produzioni originali come M – Il figlio del secolo, Gangs of Milano – Le nuove storie dal blocco e Dostoevskij.

Cliccando sul tasto di seguito verrete re-indirizzati direttamente sul sito di Sky dove potrete attivare comodamente online il pacchetto Sky TV + Sky Calcio al costo di 15,90 euro al mese per 18 mesi, invece di 33 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è a partire da 19 euro con decoder Sky Stream.

Per vedere la Formula 1 dovrete premete prima su “Acquista online” e poi aggiungere il pacchetto Sky Sport al prezzo scontato di 22,90 euro al mese, invece di 26,90 euro al mese. Potete ulteriormente arricchire il vostro pacchetto aggiungendo Sky Cinema con Paramount+ incluso a 10 euro al mese, Sky Kids a 5 euro al mese e Sky Ultra HD a 5 euro al mese.

Attiva Sky TV + Sky Calcio »

Aggiungendo Sky Sport avrete inclusi non solo la Formula 1 ma anche Champions League, Europa League, Conference League, Moto GP il grande tennis con tutti i tornei ATP Tour e WTA Tour, basket italiano e internazionale, rugby, golf e molti altri sport. Il prezzo finale per Sky TV + Sky Calcio + Sky Sport è di 38,80 euro al mese.

Matteo Testa
Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV
Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico
Sos Tariffe S.r.l. - P.Iva 07049740967 - è interamente controllata da Moltiply Group S.p.A., società quotata al Segmento STAR della Borsa Italiana.