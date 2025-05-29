Il GP di Spagna di Formula 1 è in programma domenica primo giugno . Scopri tutti i dettagli sugli orari di gare e qualifiche e dove vederle in TV e o in streaming

La Formula 1 lascia il Principato di Monaco per trasferirsi in Spagna e più precisamente a Barcellona. Oscar Piastri e Lando Norris sul circuito di Catalogna cercheranno di difendere il primato in classifica con Max Verstappen pronto a inserirsi tra i due piloti della McLaren. Le Ferrari reduci dal secondo posto di Charles Lecler a Monaco sperano invece di ottenere punti importanti dopo un inizio di stagione decisamente altalenante.

Manca ormai pochissimo al GP di Spagna e se non volete perdervelo la soluzione più conveniente ed efficace per vederlo in streaming senza abbonamento alla pay TV è quella di attivare il Pass Sport di NOW TV. Cliccando sul tasto di seguito potete attivare con pochi clic il vostro abbonamento e iniziare subito la visione.

Formula 1, streaming e TV: dove vedere il GP di Spagna a giugno 2025

Sky trasmetterà in esclusiva tutti i 24 Gran Premi di Formula 1 fino al 2027. Potete quindi seguire il GP di Spagna su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213) oltre che in streaming su NOW TV.

La telecronaca della gara è affidata a Carlo Vanzini, affiancato da Marc Gené. Roberto Chinchero. Per l’analisi tecnica ci saranno Ivan Capelli e Matteo Bobbi in diretta dalla Sky Sport Tech Room. Per gli approfondimenti pre e postgara potete seguire Davide Camicioli e Vicky Piria mentre Mara Sangiorgio fornirà informazioni direttamente dalla pista in collegamento dai box. A seguire Race Anatomy per i commenti postgara con Fabio Tavelli e i suoi ospiti.

Su TV8 al canale 8 del digitale terrestre potete seguire in chiaro le qualifiche e la gara ma in differita.

Di seguito il dettaglio il programma del weekend di Formula 1 e dove vederla:

Giovedì 29 maggio

Ore 14.30: Conferenza stampa piloti

Ore 17.45: Paddock Live Pit Walk

Venerdì 30 maggio

Ore 9.50 F3 – Prove Libere

Ore 11: F2 – Prove Libere

Ore 13.30: F1 – Prove Libere 1

Ore 14.30: Paddock Live

Ore 14.55: F3 – Qualifiche

Ore 15:50: F2 – Qualifiche

Ore 16.45: Paddock Live

Ore 17: F1 – Prove Libere 2

Ore 18: Paddock Live

Ore 18.25: Porsche Supercup – Prove Libere

Ore 19.30: Paddock Live Show

Ore 20: Conferenza stampa Team Principal (differita)

Sabato 31 maggio

Ore 10: F3 – Sprint Race

Ore 11.15: Porsche Supercup – Qualifiche

Ore 12.15: Paddock Live

Ore 12.30: F1 – Prove Libere 3

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 14.10: F2 – Sprint Race

Ore 15.15: Warm Up

Ore 15.30: Paddock Live

Ore 16: F1 – Qualifiche (differita su TV8 alle 18:30)

Ore 18: Paddock Live Show

Domenica 1° giugno

Ore 8.25: F3 – Feature Race

Ore 9.55 F2 – Feature Race (anche su Cielo)

Ore 11.40: Porsche Supercup – Gara

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 15: F1 – Gara (differita su TV8 alle 18:00)

Ore 17.30: Debriefing

Ore 18: Notebook

Ore 18.15: Race Anatomy

Formula 1 streaming: le migliori offerte TV di fine maggio 2025

Con il Pass Sport di NOW TV potete vedere non solo la F1 ma anche tantissimo altro sport come:

Tutti i Gran Premi della MotoGP in esclusiva, oltre alle gare della Moto 2 , Moto 3 e i round della World Superbike

in esclusiva, oltre alle gare della , e i round della Tennis internazionale (inclusi Wimbledon fino al 2026, tutti i tornei ATP Masters 1000, le Nitto ATP Finals, tutti i tornei ATP 500 e ATP 250 e WTA di ogni stagione fino al 2028 e gli US Open maschile e femminile)

(inclusi Wimbledon fino al 2026, tutti i tornei ATP Masters 1000, le Nitto ATP Finals, tutti i tornei ATP 500 e ATP 250 e WTA di ogni stagione fino al 2028 e gli US Open maschile e femminile) NBA (inclusi la Regular Season, i Playoff, le Finals e l’All Star Weekend fino alla stagione 2025/2026)

(inclusi la Regular Season, i Playoff, le Finals e l’All Star Weekend fino alla stagione 2025/2026) Eurosport 1 ed Eurosport 2

ed 3 partire di Serie A per giornata fino alla stagione 2028/2029 (quelle del sabato alle 20:45, della domenica alle 18:00 e del lunedì alle 20:45). Sono garantiti 4 big match per stagione con un sistema di selezione migliorato per vedere gli incontri più importanti per ogni turno per un totale di almeno 30 delle migliori 76 partite del campionato

fino alla stagione 2028/2029 (quelle del sabato alle 20:45, della domenica alle 18:00 e del lunedì alle 20:45). Sono garantiti 4 big match per stagione con un sistema di selezione migliorato per vedere gli incontri più importanti per ogni turno per un totale di almeno 30 delle migliori 76 partite del campionato tutta la Serie C NOW (inclusi Play Off e i Play Out, la Supercoppa e la Coppa Italia)

(inclusi Play Off e i Play Out, la Supercoppa e la Coppa Italia) UEFA Champions League (con 185 partite su 203 a stagione)

(con 185 partite su 203 a stagione) UEFA Europa League

UEFA Europa Conference League

una selezione di partite di Premier League fino al 2028 e di Bundesliga fino al 2025

Il prezzo è di 24,99 euro al mese con la possibilità di recedere fino a 24 ore prima della fine del periodo di visione. In alternativa, potete attivare l’offerta da 14,99 euro al mese per un anno (12 mesi al prezzo di 7) ma che prevede un vincolo di permanenza minima di 12 mesi.

L’app di streaming vi permette poi di aggiungere l’opzione Premium con inclusi visione su 2 dispositivi in contemporanea, on demand senza pubblicità e audio Dolby Digital 5.1 al costo di 5 euro al mese.

Il servizio EXTRA Cam vi consente di seguire le gare di Formula 1 da altre prospettive oppure scegliere la visuale del vostro pilota preferito. Con la funzione Pause&Rewind potete invece mettere in pausa la trasmissione su tutti i canali live e tornare indietro fino alle 2 ore precedenti. Avete poi la possibilità di scaricare i contenuti che preferite sul vostro dispositivo per rivederli offline senza una connessione a Internet.

Ad ogni profilo di NOW TV si possono associare fino a 6 differenti terminali in contemporanea. La visione in alta definizione non è disponibile su smartphone, Mac e tablet. La velocità minima consigliata per la connessione a Internet consigliata da NOW TV per garantire una visione dei contenuti in alta qualità è di 2,5 Mbps di visione.

L’offerta di Sky

In alternativa per vedere la Formula 1 potete sempre attivare un abbonamento a Sky. Oltre allo sport sono inclusi anche programmi di successo come Cucine da Incubo e il nuovissimo Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo insieme a film italiani e stranieri, documentari, serie TV popolari in esclusiva come The Last of Us e Ad Just Like That 3 oltre a produzioni originali come M – Il figlio del secolo, Gangs of Milano – Le nuove storie dal blocco e Dostoevskij.

Cliccando sul tasto di seguito verrete re-indirizzati direttamente sul sito di Sky dove potrete attivare comodamente online il pacchetto Sky TV + Sky Calcio al costo di 15,90 euro al mese per 18 mesi, invece di 33 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è a partire da 19 euro con decoder Sky Stream.

Per vedere la Formula 1 dovrete premete prima su “Acquista online” e poi aggiungere il pacchetto Sky Sport al prezzo scontato di 22,90 euro al mese, invece di 26,90 euro al mese. Potete ulteriormente arricchire il vostro pacchetto aggiungendo Sky Cinema con Paramount+ incluso a 10 euro al mese, Sky Kids a 5 euro al mese e Sky Ultra HD a 5 euro al mese.

Aggiungendo Sky Sport avrete inclusi non solo la Formula 1 ma anche Champions League, Europa League, Conference League, Moto GP il grande tennis con tutti i tornei ATP Tour e WTA Tour, basket italiano e internazionale, rugby, golf e molti altri sport. Il prezzo finale per Sky TV + Sky Calcio + Sky Sport è di 38,80 euro al mese.

