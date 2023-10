L' AGCOM approva il piano di TIM per lo spegnimento rete in rame . I clienti collegati alle centrali coinvolte dal progetto di decomissioning migreranno sulla FTTC o FWA

L’Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni (AGCOM) ha approvato gli esiti delle attività di vigilanza condotte su un secondo lotto di centrali locali in rame per cui TIM ha comunicato la decisione di effettuare lo spegnimento rete in rame primaria. I controlli hanno accertato che 1.342 strutture risultano rispettare i requisiti previsti dalla vigente regolamentazione in termini di copertura Nga e percentuale di clienti che migrano dalla rete in rame alla fibra per poter avviare il relativo processo di decommissioning.

Spegnimento rete in rame: le ultime notizie di ottobre 2023

Il piano di spegnimento della rete in rame di TIM I dettagli Cose succede alla rete in rame di TIM? AGCOM approva il piano dell’operatore per la chiusura di 6mila delle attuali 10mila centrali di accesso Cosa cambia per i clienti finali? I clienti collegati alle centrali coinvolte dal decommissioning verranno migrati verso la fibra misto rame FTTC o fibra misto radio FWA Quando avverrà la migrazione? Le tempistiche sono di 12 mesi decorrenti dalla scadenza del preavviso di 12, 18 o 24 mesi. Per chi non intende passare alla fibra il contratto verrà cessato

TIM fin dal 2017 ha proposto un piano per lo spegnimento rete in rame che prevede la chiusura di circa 6.000 delle attuali 10.000 centrali di accesso alla rete. Le procedure, i requisiti e le tempistiche per l’attuazione di questo piano, individuate per preservare le condizioni di competizione nel mercato di accesso a questa tecnologia, sono regolate dalla Delibera n. 348/19/Cons del 18 luglio 2019, recante Analisi coordinata dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa ai sensi dell’articolo 50 ter del Codice.

I clienti che sono collegati alle centrali coinvolte dal previsto spegnimento rete in rame continueranno a usufruire dei servizi di accesso alla rete fissa ma verranno migrati verso la nuova rete in fibra misto rame o FTTC (Fiber to the Cabinet) nella maggior parte di casi o su quella in fibra misto radio o FWA (Fixed Wireless Access) con la prospettiva di spostarsi poi sulla FTTH.

Lo spegnimento rete in rame comporterà anche la migrazione dei servizi all’ingrosso acquistati dagli operatori alternativi. Per questo motivo l’AGCOM ha coordinato tra il 2016 e il 2017 un tavolo di discussione tra tutti i gestori al fine di individuare le soluzioni tecnologiche più adatte a consentire una migrazione efficiente dei servizi al dettaglio e all’ingrosso verso la fibra.

Lo spegnimento rete in rame avrà una durata tecnica di 12 mesi decorrenti dalla scadenza del preavviso di 12, 18 o 24 mesi per avviare la migrazione forzata. Nel caso in cui ci siano ancora linee collegate alla tecnologia meno recente, TIM e gli altri operatori titolari dei contratti con i clienti collaboreranno con l’AGCOM per favorire il completamente della migrazione tramite apposite misure entro i successivi 3 mesi, previa informazione di cessazione del contratto per coloro che non intendessero passare alla fibra.

L’approvazione del piano di TIM da parte dell’AGCOM ha ricevuto il voto contratto della Commissaria Elisa Giomi che ha così motivato la sua scelta: “La chiusura delle centrali comporta una perdita degli investimenti da parte di tutti gli operatori che hanno realizzato infrastrutture di rete per raggiungere ed attrezzare proprio quelle centrali che Tim aveva pianificato di aprire e mantenere aperte alla concorrenza e a ciò si aggiungono i notevoli costi di migrazione delle linee e delle nuove architetture di rete che seguiranno al cosiddetto decommissioning“.

“La chiusura delle centrali è giustificata solo se si elimina dall’area territoriale l’intera rete in rame, altrimenti il danno alla concorrenza rischia di essere superiore al beneficio di riduzione dei costi dell’ex monopolista“, ha argomentato Giomi sottolineando come una rete FTTC in un’area servita da una centrale si compone per lo più di un collegamento in rame e solo marginalmente tramite fibra.

“Senza le dovute verifiche – conclude – si potrebbe commettere l’errore di chiudere centrali in aree dove Tim continua a utilizzare in modo significativo architetture Fttc. Ciò espone Agcom al paradosso come regolatore di questo settore di approvare la chiusura delle centrali giustificandola con la necessità di migrare dalla tecnologia in rame a quella in fibra o wireless quando la maggior parte della copertura di un’area potrebbe ancora essere basata sui vecchi cavi in rame“.

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte Abbiamo preso in carico la tua richiesta! Un nostro esperto ti contatterà per aiutarti a trovare l'offerta giusta per te. Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Spegnimento reti in rame: le migliori offerte fibra di ottobre 2023

Le migliori offerte fibra ottica Velocità Chiamate Costo mensile 1 Illumia Wi-Fi fino a 1 Gbps in FTTH non incluse 19,99 €/mese per 12 mesi 2 PosteCasa Ultraveloce Start fino a 1 Gbps in FTTH non incluse 23,90 €/mese 3 Internet Unlimited di Vodafone fino a 2,5 Gbps in FTTH illimitate (solo online) 24,90 €/mese o 22,90€/mese per i già clienti mobile 4 Sky Wi-Fi fino a 1 Gbps in FTTH a consumo 24,90 €/mese per 12 mesi 5 IliadBox di Iliad fino a 5 Gbps in FTTH EPON illimitate 24,99 €/mese per sempre o 19,99 €/mese con offerta mobile da 9,99 €/mese e pagamento automatico 6 Ultrainternet Fibra di Tiscali fino a 2,5 Gbps in FTTH a consumo 26,90 €/mese 7 PosteCasa Ultraveloce fino a 1 Gbps in FTTH non incluse 26,90 €/mese 8 Super Fibra di WindTre fino a 2,5 Gbps in FTTH illimitate 26,99 €/mese o a partite da 22,90 €/mese per i già clienti mobile 9 Fastweb Casa Light fino a 2,5 Gbps in FTTH a consumo 27,95 €/mese o 22,95 €/mese per chi attiva Fastweb Mobile Full 10 TIM WiFi Power Smart fino a 2,5 Gbps in FTTH illimitate (solo con acquisto online) 30,99 €/mese o 24,90 €/mese per i già clienti mobile

Dato che nel futuro non si può escludere un completo spegnimento rete in rame è forse arrivato di passare alla fibra ottica FTTH (Fiber to the Home). Questa tipologia di rete è ormai diffusa in modo piuttosto capillare sul territorio e grazie a un collegamento diretto tra la stazione di trasmissione e il modem dell’utente finale permette di accedere a prestazioni superiori e a una comunicazione praticamente istantanea, anche grazie all’integrazione di tecnologie come GPON.

Per sapere se siete raggiunti dalla fibra potete verificare gratis la copertura con SOStariffe.it. Di seguito sono descritte nel dettaglio le migliori offerte per la fibra di ottobre:

1. Illumia Wi-Fi

navigazione senza limiti fino a 1 Gbps in download in FTTH

modem incluso per 12 mesi (poi 2,99 euro al mese)

L’offerta di Illumia costa 19,99 euro al mese per 12 mesi, invece di 26,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 39,90 euro ma per chi è già cliente del fornitore per luce & gas è gratuita.

Attiva Illumia Wi-Fi »

2. PosteCasa Ultraveloce Start

navigazione senza limiti fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload

modem in comodato d’uso gratuito

chiamate illimitate a 5 euro in più al mese

L’offerta di PosteMobile Casa costa 23,90 euro al mese, invece di 27,90 euro al mese. Il primo mese è gratis se si richiede la portabilità del numero fisso entro il 31/12/23. Il contributo per attivazione, consegna e installazione della linea è di 39 euro in promozione, invece di 99 euro.

Attiva PosteCasa Ultraveloce Start »

3. Internet Unlimited di Vodafone

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH

chiamate illimitate

modem con Wi-Fi Optimizer

L’offerta di Vodafone costa 24,90 euro al mese, invece di 27,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 39,90 euro più 5 euro al mese per 24 rate già inclusi nel canone mensile.

Attiva Internet Unlimited di Vodafone »

Per chi è già cliente di Vodafone per la telefonia mobile il costo della rete fissa senza chiamate incluse è di 22,90 euro al mese e l’attivazione è gratuita.

Attiva Internet Unlimited per già clienti mobile »

4. Sky Wi-Fi

navigazione senza limiti fino a 1 Gbps in download in FTTH e Wi-Fi sferico

chiamate a consumo (19 cent di scatto alla risposta verso fissi più altri 19 cent al minuto verso mobili)

modem Sky Wi-Fi hub

opzione Voce Unlimited con chiamate illimitate gratuite per 18 mesi, poi 5 euro al mese

L’offerta di Sky Wi-Fi costa 24,90 euro al mese per 12 mesi senza vincoli di rinnovo. Il contributo per l’attivazione è di 29 euro. Alla rete fissa potete aggiungere l’offerta Prova Sky Q tutti i pacchetti della pay TV (Sky TV + Netflix, Sky Cinema, Sky Sport, Sky Calcio, Sky Kids, Sky Family) per un mese a 9 euro. In questo caso il contributo per l’attivazione per la rete fissa è di 20 euro mentre per Sky Q via Internet è di 9 euro.

Attiva Sky Wi-Fi con Sky Q »

5. IliadBox

navigazione senza limiti fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi) in FTTH EPON o fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload in FTTH GPON

chiamate illimitate

attivazione

modem IliadBox

L’offerta di Iliad costa 24,99 euro al mese con prezzo fisso per sempre. Per chi è già cliente di Iliad con un’offerta mobile da 9,99 euro al mese e pagamento automatico su conto corrente o carta di credito il costo per la rete fissa è di 19,99 euro al mese con prezzo fisso per sempre. Il contributo per l’installazione della linea è di 39,99 euro.

fino a 4 Wi-Fi Extender a 1,99 euro al mese ciascuno

a 1,99 euro al mese ciascuno antivirus McAfee Multi Access a 2,99 euro al mese

Attiva l’offerta fibra di Iliad »

Per ottenere lo sconto di 5 euro al mese sulla fibra potete oggi attivare Giga 150 con minuti e SMS illimitati e 150 GB per navigare anche in 5G in oltre 3.000 Comuni a 9,99 euro al mese con prezzo fisso per sempre. Avete inclusi anche 10 GB per il roaming in Ue. Il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro mentre SIM e spedizione sono gratis. In alternativa, potete acquistare un’eSIM direttamente online a 9,99 euro.

6. Ultrainternet Fibra di Tiscali

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH

chiamate a consumo (5 cent al minuto e 25 cent di scatto alla risposta)

modem Super Wi-Fi incluso

L’offerta di Tiscali costa 26,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 29,90 euro.

Attiva Internet Unlimited di Tiscali »

7. PosteCasa Ultraveloce

navigazione senza limiti fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload

modem in comodato d’uso gratuito

chiavetta USB con Giga illimitati per navigare sulla rete mobile

chiamate illimitate a 5 euro in più al mese

L’offerta di PosteMobile Casa costa 26,90 euro al mese, invece di 30,90 euro al mese. Il primo mese è gratis se si richiede la portabilità del numero fisso entro il 31/12/23. Il contributo per attivazione, consegna e installazione della linea è di 49 euro in promozione, invece di 99 euro.

Attiva PosteCasa Ultraveloce »

8. Super Fibra di WindTre

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH

chiamate illimitate

modem con supporto al Wi-Fi 6

Giga illimitati per 3 SIM della famiglia

L’offerta di WindTre costa 26,99 euro al mese. Per chi è già cliente mobile il prezzo della fibra è a partire da 22,99 euro al mese. Il contributo di attivazione è di 39,99 euro o di 49,99 euro per l’installazione della linea nelle Aree Bianche. Si possono aggiungere anche:

Assistenza Facile per richiedere sei interventi l’anno da parte di professionisti come idraulico, elettricista, tecnico per PC ed elettrodomestici a 4,99 euro al mese

per richiedere sei interventi l’anno da parte di professionisti come idraulico, elettricista, tecnico per PC ed elettrodomestici a 4,99 euro al mese Più sicuri in casa a 1,99 euro al mese

Scopri l’offerta fibra di WindTre »

9. Fastweb Casa Light

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH

chiamate a 15 cent al minuto + 15 cent di scatto alla risposta

attivazione inclusa

modem FASTGate incluso

i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

L’offerta di Fastweb Casa costa 27,95 euro al mese senza vincoli. Potete provare le tariffe dell’operatore per un mese e decidere poi se continuare con l’operatore o richiedere il recesso senza costi aggiuntivi o penali insieme al rimborso di tutte le spese sostenute.

Attiva Fastweb Casa Light »

Potete aggiungere l’opzione Plus da 3 euro al mese con inclusi Assistenza Plus e Fastweb Plus con ogni mese i seguenti vantaggi:

un film in streaming su CHILI

due biglietti al prezzo di uno nei cinema UCI

un mese di abbonamento a Corriere.it per accedere senza limiti a tutti gli articoli

un mese di abbonamento a Fitprime Smart per allenarsi quando e dove si vuole

Chi però attiva l’offerta 5G chiamata Fastweb Mobile Full può avere la fibra a 22,95 euro al mese senza vincoli. Il piano mobile include minuti illimitati, 100 SMS e 200 GB a 9,95 euro al mese. Sono previsti anche 10 GB per il roaming in Ue. Non c’è contributo per l’attivazione mentre la SIM costa 10 euro. La spedizione è gratuita o potete acquistare un’eSIM allo stesso prezzo. Avete incluso anche FastwebUP Plus Mobile con i seguenti vantaggi ogni mese:

16 minuti di utilizzo gratuito per noleggiare i monopattini elettrici Helbiz

5 euro di sconto su giochi, console, accessori, toys, merchandise e trading cards di Gamestop

1 mese di abbonamento G+ a La Gazzetta dello Sport

Attiva Fastweb Mobile Full »

10. TIM WiFi Power Smart

navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi) in FTTH

chiamate illimitate (solo con acquisto online)

modem TIM Hub+ Executive (10 euro al mese per 24 rate)

TIM Navigazione Sicura

L’offerta di TIM costa 30,90 euro al mese con domiciliazione e conto online ma per i già clienti con offerta mobile da almeno 9,99 euro al mese il prezzo della fibra è di 24,90 euro al mese. L’attivazione è gratis acquistandola entro il 15/10/23.

Attiva TIM WiFi Power Smart»

I clienti di TIM per fisso e mobile possono avere Giga illimitati in 5G per gli smartphone di tutta la famiglia (massimo 6 SIM, anche se non intestate al titolare della connessione di casa) con l’attivazione di TIM Unica Power. La promozione costa 1,90 euro al mese, che vi verranno addebitati direttamente in bolletta, ma abbinando almeno 3 SIM entro il 28/19/23 il prezzo è azzerato.

Offerte in evidenza PosteCasa Ultraveloce Start 23,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Illumia Wifi 19,99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Sky Wifi con Sky Q 24,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

« notizia precedente Scadenza Maggior Tutela luce e gas: le offerte del Mercato Libero di ottobre 2023 notizia successiva »