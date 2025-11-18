Sky Mobile sarà un operatore Full MVNO: cosa cambierà per gli utenti

Telefonia Mobile
di Matteo Testa

Sky Mobile diventerà un Full MVNO, permettendogli di lanciare offerte slegate da quelle di Fastweb, anche in convergenza con gli altri servizi di Sky. Scopri cosa cambia per i clienti dell'operatore

In 30 sec.
Le novità su Sky Mobile di novembre 2025
  1. L'operatore diventerà un Full MVNO con una completa indipendenza dal punto di vista commerciale
  2. A partire dal 2026 potrebbero essere lanciate offerte indipendenti da quelle di Fastweb anche in convergenza con i servizi di Sky
Sky Mobile diventerà un vero e proprio operatore virtuale di telefonia mobile. La conferma è arrivata direttamente da Andrea Duilio, amministratore deleegato di Sky Italia, in una intervista sul Corriere della Sera. Questo passaggio garantirà al marchio mobile una maggiore autonomia commeciale e rafforzerà la strategia della azienda che prevede la presenza in diversi segmenti di mercato, come ad esempio le connessioni domestiche con il brand Sky Wi-Fi.

Con il comparatore di SOStariffe.it potete confrontare gratuitamente le offerte mobile più convenienti dei principali operatori. Cliccando sul tasto di seguito avrete tutte le informazioni che vi servono per selezionare la promozione migliore in base alle vostre esigenze ed abitudini di consumo e poi attivarla comodamente online.

Sky Mobile diventa un Full MVNO a novembre 2025

Sky Mobile ha debuttato sul mercato nel febbraio 2024 in partnership con Fastweb. Di fatto l’operatore è sostanzialmente un distributore di SIM/eSIM di Fastweb a cui viene poi associato il marchio di Sky Mobile. Il nome ufficiale dell’azienda è infatti Sky Mobile powered by Fastweb. In futuro si trasformerà invece in un vero e proprio operatore virtuale o Full MVNO (Mobile Virtual Network Operator) e potrà proporre offerte di telefonia mobile slegate da quelle di Fastweb Mobile.

Sky Mobile continuerà comunque ad appoggiarsi alla rete di Fastweb + Vodafone, il nuovo operatore nato a seguito dall’acquisizione di Vodafone Italia da parte di Swisscom, che già detenava il marchio di Fastweb. I clienti di Sky Mobile continueranno quindi a collegarsi alla stessa infrastruttura e non dovranno quindi cambiare SIM/eSIM. La trasformazione in Full MVNO verrà completata nel 2026. All’interno di questa operazione potrebbe essere accompagna dal lancio di nuove offerte convergenti, permettendo ai nuovi e già clienti di poter accedere ai diversi servizi di Sky a condizioni agevolate.

Sky Mobile: le offerte di novembre 2025

Le offerte di Sky Mobile Costi Minuti, SMS e Gigabyte
Sky Mobile Start powered by Fastweb
  • 9,95 €/mese
  • SIM/eSIM a 10
  • minuti illimitati e 200 SMS + 150 GB in 5G fino a 2 Gbps
Sky Mobile Pro powered by Fastweb
  • 11,95 €/mese
  • SIM/eSIM a 10
  • minuti illimitati e 200 SMS + 250 GB in 5G fino a 2 Gbps
Sky Mobile Ultra powered by Fastweb
  • 19,95 €/mese
  • SIM/eSIM a 10
  • minuti illimitati e 200 SMS + Giga illimitati in 5G fino a 2 Gbps

Le offerte di Sky Mobile sono tutte senza vincoli né costi nascosti. Chi arriva da un altro operatore e vuole mantenere il proprio numero di telefono può fare richiesta di portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente entro massimo di tre giorni lavorativi.

La SIM costa 10 euro e vi verrà spedita gratuitamente entro sette giorni lavorativi. In alternativa potete richiedere un’eSIM nei negozi Sky abilitati.

Sky Mobile Start powered by Fastweb

  • minuti illimitati e 200 SMS
  • 150 GB in 5G fino a 2 Gbps sulla rete di Vodafone
  • 17 GB per navigare in roaming in Ue, Uk e Svizzera + 15 GB extra

Il prezzo è di 9,95 euro al mese senza vincoli.

Sky Mobile Pro powered by Fastweb

  • minuti illimitati e 200 SMS
  • 250 GB in 5G fino a 2 Gbps sulla rete di Vodafone
  • 20 GB per navigare in roaming in Ue, Uk e Svizzera + 25 GB extra

Il prezzo è di 11,95 euro al mese senza vincoli.

Sky Mobile Ultra powered by Fastweb

  • minuti illimitati e 200 SMS
  • Giga illimitati in 5G fino a 2 Gbps sulla rete di Vodafone utilizzabili anche in roaming in Ue, Uk e Svizzera + 5 GB extra Ue

Il prezzo è di 19,95 euro al mese senza vincoli.

Per tutte le offerte di Sky Mobile il contributo per l’attivazione per la SIM/eSIM è di 10 euro e la spedizione è gratis.

Al costo di 32,85 euro al mese per 12 mesi potete attivare l’offerta Sky Mobile powered by Fastweb + Sky WiFi per avere inclusi minuti illimitati e 150 GB in 5G più una connessione fino a 1 Gbps in download in fibra FTTH e Sky WiFi hub. Il contributo per l’attivazione della fibra è scontato a 29 euro, invece di 49 euro. Dovrete aggiungere anche 10 euro per la SIM/eSIM e una prima ricarica pari ad una mensilità di canone.

A partire da 9,95 euro al mese potete abbinare alla vostra offerta mobile la visione per 30 giorni di tutti i pacchetti di Sky () a 9 euro, senza rinnovo automatico. Potete accedere ai contenuti anche direttamente sul vostro smartphone con l’app Sky Go.

Altre offerte 5G interessanti a novembre 2025

Offerte 5G a basso prezzo Costi Minuti, SMS e Gigabyte
Black Friday 5,99 di Very Mobile
  • 5,99 €/mese per sempre
  • un mese in omaggio
  • Attivazione gratis
  • minuti e SMS illimitati + 150 GB in 5G fino a 30 Mbps
  • Full Speed 5G fino a 2 Gbps a 99 cent/mese ma primo mese gratis
ho. 5,95 di ho. Mobile
  • 5,95 €/mese
  • A partire da a 2,99 €
  • minuti illimitati e 200 SMS + 100 GB in 4G fino a 60 Mbps
  • ho.Il Turbo per il 5G fino a 2 Gbps a 1,29 €/mese
Spusu 200 XL 5G
  • 7,89 €/mese per sempre
  • Attivazione a 9,90 €
  • minuti illimitati e 500 SMS + 200 GB in 5G fino a 2 Gbps + 400 GB di riserva

Oggi sul mercato si trovano facilmente offerte 5G che con meno di 8 euro al mese permettono di avere inclusi minuti illimitati e fino a 200 GB in 5G alla massima velocità. In alcuni casi il contributo per l’attivazione è gratis. Tra le migliori che potete attivare questo mese potete scegliere tra le seguenti:

Black Friday 5,99 di Very Mobile

  • minuti e SMS illimitati
  • 150 GB in 5G fino a 30 Mbps sulla rete di WindTre
  • 7,6 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di Very Mobile costa 5,99 euro al mese per sempre acquistandola entro il 4/12/25, salvo ulteriori proroghe, e include anche un mese in omaggio. Il contributo per l’attivazione è gratis, così come SIM e spedizione. In alternativa potete richiedere un’eSIM anche online. Per la verifica dell’identità potete utilizzare anche lo SPID.

L’offerta è riservata a chi richiede la portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come Fastweb Mobile, PosteMobile, CoopVoce e altri.

Attivando l’opzione Full Speed 5G è possibile portare la velocità in 5G fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload al costo di 99 cent al mese ma con primo mese gratis. La stessa funzione è inclusa in Very Plus insieme a Giga aggiuntivi e altri vantaggi come sconti e promozioni sempre al costo di 99 cent al mese, acquistandola entro il 3/12/25, ma con primo mese gratis.

Attiva Black Friday 5,99 »

ho. 5,95 di ho. Mobile

  • minuti illimitati e 200 SMS
  • 100 GB in 4G fino a 60 Mbps sulla rete di Vodafone
  • opzione ho. Il Turbo per il 5G fino a 2 Gbps a 1,29 euro al mese
  • 7,6 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di ho. Mobile costa 5,95 euro al mese più una ricarica da 6 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo. Per effettuare la verifica dell’identità potete utilizzare anche lo SPID. L’offerta, salvo proroghe, è disponibile fino all’1/12/25.

Grazie all’iniziativa Soddisfatti ho. Rimborsati potete provarla per un mese e decidere poi se continuare con l’operaroew low cost oppure richiedere il recesso senza costi aggiuntivi o penali direttamente online insieme al rimborso di tutte le spese sostenute.

Il contributo per l’attivazione è di 2,99 euro con portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce, Tiscali e altri. Per i clienti di TIM, Vodafone, WindTre, Fastweb Mobile o Very Mobile, invece, il contributo per l’attivazione è di 29,90 euro ed è disponibile solo il pagamento con ricarica automatica. La SIM e spedizione sono gratis, altrimenti potete richiedere un’eSIM al costo di 1,49 euro.

Attiva ho. 5,95 »

Attivando l’opzione ho. Il Turbo avrete incluso il 5G fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload al costo di 1,29 euro al mese. Il canone mensile per l’offerta di ho. Mobile diventa quindi di poco più di 8 euro. La stessa funzione è inclusa anche in ho.+, insieme a vantaggi come sconti e promozioni sui prodotti e servizi dei partner dell’operatore low cost al costo di 1,99 euro al mese.

Spusu 200 XL 5G

  • minuti illimitati e 500 SMS
  • 1.000 minuti dall’Italia all’Ue e Uk
  • 200 GB in 5G fino a 2 Gbps sulla rete di WindTre
  • 400 GB di riserva da utilizzare quando si esaurisce il traffico dati incluso
  • 9,95 GB per navigare in roaming in Ue e Uk

Il prezzo dell’offerta di Spusu è di 7,89 euro al mese per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,90 euro mentre SIM e spedizione sono gratis. Senza costi aggiuntivi potete cambiare offerta una volta al mese o richiedere un’eSIM anche online. La promozione è disponibile, salvo proroghe, fino al 30/11/25.

I Giga di riserva non scadono e diventano disponibili a partire dal rinnovo successivo. Potete accumulare traffico dati aggiuntivo fino al limite massimo previsto dalla promozione.

Scopri le offerte di Spusu »

Matteo Testa
Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV
Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico
