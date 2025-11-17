Nel primo pomeriggio del 13 novembre sono scadute ufficialmente le offerte Flash di Iliad chiamate TOP Plus. L’operatore low cost ha quindi rivoluzionato il suo listino di promozioni. Oggi chi passa a Iliad può quindi attivare un piano con inclusi minuti illimitati e fino a 200 GB in 5G alla massima velocità, come certifica il bollino verde imposto dall’AGCOM, a meno di 10 euro al mese con prezzo fisso per sempre.

Passa a Iliad: le migliori offerte di novembre 2025

Offerte mobile di Iliad Costi Minuti, SMS e Gigabyte Giga 150 7,99 €/mese per sempre

Attivazione a 9,99 € minuti e SMS illimitati + 150 GB in 4G Giga 200 9,99 €/mese per sempre

Attivazione a 9,99 € minuti e SMS illimitati + 200 GB in 5G fino a 2 Gbps Giga 250 11,99 €/mese per sempre

Attivazione a 9,99 € minuti e SMS illimitati + 250 GB in 5G fino a 2 Gbps Dati 350 13,99 €/mese per sempre

Attivazione a 9,99 € minuti e SMS a consumo + 350 GB in 4G

Chi passa a Iliad può scegliere solamente solo offerte senza vincoli né costi nascosti. Nel caso in cui non siate soddisfatti del vostro piano potete comunque cambiare offerta gratis in qualsiasi momento passando a una promozione con più Giga a un prezzo uguale o superiore oppure richiedere il recesso senza penali o spese ulteriori per la disattivazione della linea.

Chi passa a Iliad e vuole mantenere il proprio numero di telefono può fare richiesta di portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente dall’operatore low cost entro un massimo di tre giorni lavorativi.

Chi passa a Iliad può anche richiedere online un’eSIM al costo di 9,99 euro ed effettuare poi la verifica dell’identità con video identificazione.

Potete quindi scegliere tra le seguenti offerte:

Giga 150

minuti e SMS illimitati

150 GB in 4G/4G+

11 GB per il roaming in Ue e UK

Il prezzo è di 7,99 euro al mese per sempre.

Giga 200

minuti e SMS illimitati

200 GB in 5G

13 GB per navigare in roaming in Ue e UK

Il prezzo è di 9,99 euro al mese fisso per sempre.

Giga 250

minuti e SMS illimitati

250 GB in 5G

16 GB per navigare in roaming in Ue e UK

Il prezzo è di 11,99 euro al mese fisso per sempre.

Dati 350

chiamate a 28 cent al minuto e SMS a 28 cent

350 GB in 4G/4G+

19 GB per il roaming in Ue e UK

Il prezzo è di 14,99 euro al mese per sempre.

Attiva Dati 350 di Iliad »

Per chi passa a Iliad il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro una tantum per tutte le offerte.

Con le offerte 5G di Iliad è possibile navigare fino a 2 Gbps in download in oltre 7.000 Comuni in tutta Italia. L’operatore low cost in 4G garantisce invece una velocità fino a 120 Mbps in download con una copertura del 99,7% della popolazione italiana.

Grazie all’integrazione della tecnologia VoLTE potete effettuare chiamate con audio in altissima qualità anche mentre navigare su Internet e utilizzate le app in contemporanea. Recentemente Iliad ha poi avviato i test per estendere il VoLTE anche alle promozoni con un canone inferiore a 9,99 euro al mese.

Quando si esaurisce il traffico dati incluso nelle promozioni, Iliad blocca in automatico la connessione a Internet per evitare all’utente spese non necessarie. Si può però riprendere a navigare in qualsiasi momento grazie all’opzione “Sblocco connessione dati oltre il traffico incluso nel forfait” al costo di 90 cent ogni 100 MB.

Se avete invece avete consumato tutto il traffico dati incluso per il roaming in Ue e Regno Unito, si applica una tariffazione extrasoglia di 0,1586 cent per MB.

Infine, in caso di credito insufficiente per il rinnovo dell’offerta, si applica la tariffa base di 28 cent al minuto per le chiamate, 28 cent per SMS e 90 cent per 100 MB. Ogni MMS, non incluso nell’offerta, costa 49 cent.

Con l’app Iliad, disponibile per iOS e Android, potete gestire facilmente la vostra offerta, verificare il credito residuo e consumi, cambiare offerta, attivare/disattivare opzione, etc.

Vi ricordiamo poi che chi passa a Iliad entro il 31/3/26 può partecipare a un concorso che mette in palio ogni mese i biglietti VIP con hospitality (ove presente) per vedere le partite della propria squadra del cuore di Serie A Enilive ed entro il 24/11/25 anche la finale di EA SPORTS FC Supercup.

Chi passa a Iliad e ha necessità di assistenza può contattare il Servizio Clienti al 177 dal lunedì alla domenica, inclusi i giorni festivi, dalle ore 8.00 alle 22.00.

Passa a Iliad con smartphone a rate a novembre 2025

Modelli disponibili Prezzo a rate con Iliad Prezzo di listino iPhone 17 39,16 €/mese per 20 rate a partire da 979 € iPhone 17 Pro Max

59,56 €/mese per 20 rate a partire da 1.489 € Samsung Galaxy Z Flip7 45,37 €/mese per 24 rate a partire da 1.215 € Samsung Galaxy A26 5G 10,37 €/mese per 24 rate 239 €

Chi passa a Iliad può abbinare alla propria offerta anche l’acquisto uno smartphone a rate senza anticipo con finanziamento a tasso zero (salvo approvazione) e addebito su carta di credito/debito o conto corrente. Potete fare richiesta dall’Area Personale sul sito o dall’app Iliad.

Potete ad esempio acquistare iPhone 17 Pro a partire da 27 euro al mese restituendo il telefono alla fine del finanziamento e dando in permuta un vecchio dispositivo. Iliad poi per il Black Friday entro il 5/12/25 propone uno sconto fino a 350 euro su alcuni modelli di smartphone selezionati come Samsung Galaxy Z Flip7, Samsung Galaxy Z Fold7, Samsung Galaxy S25 Edge, Samsung Galaxy A36 5G o iPhone 16 Pro Max.

Acquistando uno smartphone della linea Galaxy di Samsung entro il 30/11/25 potete vincere due biglietti per gli incontri di Hockey sul ghiaccio durante i Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026.

Passa a Iliad con sconto sulla fibra a novembre 2025

Offerte fibra IliadBox IliadBox Super Costi 25,99 €/mese per sempre

21,99 €/mese per sempre per chi è anche cliente mobile 29,99 €/mese per sempre

34,99 €/mese per sempre per chi è anche cliente mobile Servizi inclusi connessione senza limiti fino a 5 Gbps in fibra FTTH GPON

chiamate illimitate

modem Wi-Fi 7 connessione senza limiti fino a 5 Gbps in fibra FTTH GPON

chiamate illimitate

modem Wi-Fi 7

2 Wi-Fi Extender

saponetta Wi-Fi con SIM dati con 350 GB in 4G

McAfee Multi Access

6 mesi gratis di Le Chat Pro Come avere lo sconto con attiva un’offerta mobile da 9,99/11,99 €/mese e pagamento automatico con attiva un’offerta mobile da 9,99/11,99 €/mese e pagamento automatico

Chi passa a Iliad e attiva un’offerta mobile da 9,99 euro o 11,99 euro al mese con pagamento automatico su conto corrente o carta di credito ha accesso a uno sconto sulla fibra e attivare così IliadBox al costo di 21,99 euro al mese per sempre, invece di 25,99 euro al mese, con inclusi una connessione senza limiti fino a 5 Gbps in download in FTTH EPON, chiamate illimitate e modem con supporto al Wi-Fi 7. Il contributo per l’installazione della linea è di 39,99 euro.

Per ottenere lo sconto per i clienti convergenti dovete prima attivare la linea fissa e poi attivare la vostra offerta mobile dall’Area Personale Fibra. Il prezzo totale per l’offerta fibra più mobile è a partire da 31,98 euro al mese per sempre.

Altrimenti, con IliadBox Super al costo di 29,99 euro al mese per sempre, invece di 34,99 euro al mese, avete inclusi anche 2 Wi-Fi Extender, una saponetta Wi-Fi con SIM dati con 350 GB in 4G utilizzabili in Italia, McAfee Multi Access e 6 mesi gratis di abbonamento a Le Chat Pro di Mistral AI. Il prezzo totale per l’offerta fibra più mobile è a partire da 39,98 euro al mese per sempre.

