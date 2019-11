Sky + Eni Luce e Gas, le offerte per nuovi e vecchi clienti: 2 mesi gratis e 50% di sconto

Il duo Eni Luce e Gas e Sky è tornato a proporre un’offerta combinata: Scalda la tua casa con Sky. La promozione è valida sia per i nuovi clienti che per i vecchi clienti che modifichino la tariffa attiva ed è riservata a coloro che sottoscrivano o passino a una delle seguenti offerte di Eni Luce e Gas tra i 4 Novembre 2019 e il 12 Gennaio 2020:

Sconto Certo

Sceltasicura

Link basic

Link Plus

Flexi

La formula dell’offerta è semplice, gli utenti che attivino uno dei piani Eni, che cambino la propria offerta Eni passando da una vecchia tariffa a una di quelle elencate o che effettuino uno switch in, avranno degli sconti sull’abbonamento Sky. In particolare, chi è già cliente della pay tv riceverà un bonus sull’acquisto di pacchetti aggiuntivi mentre i nuovi utenti avranno 2 mesi gratis di Sky TV + HD oppure Sky TV + HD + Cinema.

I dettagli dell’offerta Eni e Sky

In sintesi, i clienti che non hanno un abbonamento Sky avranno:

codice promo con 60 giorni (2 mesi) di visione gratuita di Sky TV + HD oppure Sky TV + HD + Cinema;

codice promo con 60 giorni (2 mesi) di visione gratuita di Sky TV + HD oppure Sky TV + HD + Cinema; uno sconto fino a 50€ rispetto ai costi di attivazione del pacchetto Sky

uno sconto fino a 50€ rispetto ai costi di attivazione del pacchetto Sky nessun vincolo e costo in uscita

nessun vincolo e costo in uscita un ulteriore bonus del 30% sul prezzo dell’abbonamento per i 10 mesi successivi

Sky Go Plus: incluso per 12 mesi

Decoder Sky Q Black o Sky Q via fibra in comodato d’uso gratuito

Per essere chiari, quest’ultimo sconto significa che per chi avrà attivato Sky Tv e HD il costo mensile del canone Sky sarà di 19.90€ (anziché 28€), mentre per chi abbia chiesto anche il pacchetto Cinema sarà di 29.90€ al mese invece che di 44.20€. La promozione sarà valida sia vogliano un piano Sky Q Fibra, satellite o in Digitale Terrestre. Inoltre un nuovo cliente si troverà a risparmiare circa 170€ tra spese per le apparecchiature e installazione.

Per chi invece possiede già un abbonamento alla pay tv il premio che verrà inviato da Eni Gas e Luce sarà un codice promozionale che consisterà in un dimezzamento dei costi per aggiungere un pacchetto a scelta tra Sport, Calcio, Cinema e Famiglia al proprio piano Sky. In entrambi i casi il cliente Eni Gas e Luce riceverà entro circa una settimana dall’accettazione dell’offerta gas o luce attivata i codici che daranno accesso ai buoni sconti Sky.

Le tariffe Eni Gas e Luce con cui ottenere i premi Sky

Vediamo quindi quali sono le condizioni delle offerte Eni Gas e Luce compatibili con questa promozione novembrina e quali vantaggi riservano ai clienti. Le proposte energia di Eni sono ordinate in base al costo mensile di spesa stimato dal comparatore di SosTariffe.it per una famiglia di 2 persone che consumi ogni anno 2500 kWh di energia.

1. Eni gas e luce SCELTA SICURA a 39.20 € al mese

Il costo maggiore della bolletta dell’energia elettrica è costituito dal prezzo applicato dai gestori per la materia prima. Con questa tariffa monoraria Eni fissa il costo della luce a 0.05135 €/kWh fino al 31 Dicembre 2020. Secondo le stime del comparatore di SosTariffe.it quindi la coppia del nostro esempio pagherebbe per un anno di fornitura elettrica poco più di 470 €.

Questa tariffa è anche disponibile nella versione bioraria; la differenza tra la monoraria e la bioraria sta nel fatto che la prima ha un unico prezzo dell’energia che viene applicato a tutte le ore del giorno e della notte. I piani biorari invece hanno costi della materia prima legati a diverse fasce di consumo. In genere i prezzi sono suddivisi su tre fasce orarie F1, F2 e F 3, che corrispondono:

F1 (orario di punta) 0.05547 €/kWh

F2 (dalle 7 alle 8 am, dalle 7 alle 11 pm dal lunedì al venerdì e dalle 7 am alle 11 pm sabato, i festivi sono esclusi) 0.04929 €/kWh

F3 (serali e weekend) 0.04929 €/kWh

Sia con l’offerta mono che bioraria Eni Scelta Sicura include:

20% di sconto sul prezzo dell’autorità fino alla fine della Tutela fino al 30/06/2020 con rinnovo al prezzo dell’autorità fino al 31/12/2020

2. Link Basic a 44.10 € al mese

Questa seconda proposta Eni che permette di ottenere i premi Sky è un’altra offerta monoraria con prezzo dell’energia elettrica bloccato per 1 anno a 0.05400 €/kWh.

Per attivare una qualunque delle proposte di Eni occorrerà presentare:

una bolletta dell’attuale fornitore

un documento di identità e il codice fiscale dell’intestatario dell’ultima bolletta

l’IBAN, per addebitare la bolletta sul conto corrente

In caso invece siate già cliente Eni Gas e Luce e vogliate solo cambiare tariffa si dovranno pagare 12 € per il passaggio da un piano all’altro e sarà sufficiente inoltrare la richiesta tramite la propria pagina personale o chiamando il call center di Eni. Una volta operata la scelta trascorreranno 2 mesi perché la modifica sia attiva.

Ci sono anche degli altri incentivi, oltre alla promozione Sky, per i clienti che scelgano questa soluzione:

se si sceglie Eni sia per la fornitura di gas che luce il fornitore regala 3 ingressi al cinema

check up energetico

una guida su come ottimizzare i consumi dell’elettricità

3. Link Plus a 49.74 € al mese

Sempre una tariffa monoraria a prezzo bloccato per 24 mesi. In questo caso il costo dell’energia elettrica è fissato a 0.08390 € / kWh. Le offerte come queste sono scelte dagli utenti del mercato libero che non vogliano dipenderà delle oscillazioni di prezzo poste dall’ARERA con i bollettini trimestrali. La stima del canone annuale per la nostra coppia con questa proposta sale a quasi 597€ in 12 mesi di fornitura.

Anche con questa promozione è possibile scegliere l’alternativa bioraria, in questo caso i prezzi fissati per le differenti fasce orarie sono F1 pari a 0.08990 €/kWh, F2 0.08090 €/kWh e F3 pari 0.08090 €/kWh.

I benifit extra, che secondo uno studio dell’ARERA sono uno dei fattori che spinge i clienti a scegliere un operatore piuttosto che l’altro, sono:

Buono Sconto e-store eni: 50€

Sconto del 10% con domiciliazione e bolletta web

Check up energetico gratuito

Servizio Genius: una guida per usare meglio l’energia

Per chi attiva sia i servizi luce che quelli gas 3 ingressi cinema

4. Eni Gas e Luce Sconto Certo a 53.38 € al mese

L’ultima tariffa che consentirà di poter ottenere i pacchetti di Sky con i relativi sconti descritti è Sconto Certo. Il prezzo fisso della materia prima cresce ancora rispetto gli altri piani visti, con questa proposta monoraria a costo bloccato per 24 mesi arriva a 0.08590 €/kWh. Quindi la coppia usata per i nostri esempi in un anno consumando 2500 kWh spenderebbe in bollette per l’energia elettrica poco più di 640 € .

Tra gli altri incentivi che il fornitore propone ci sono:

bonus del 10% sul prezzo dell’energia dal secondo anno

uno sconto del 5% se si attiva la domiciliazione

5. Flexi Illuminazione o Termostato

Questi piani proposti dal fornitore possono essere attivati entro il Febbraio 2020 e non hanno costi di attivazione. Flexi è disponibile sia come offerta luce monoraria (0.086€/kWh) che bioraria (0.086 €/kWh in F1 e 0.078 €/kWh in F2-3), in entrambi i casi il prezzo sarà bloccato per 2 anni. Con l’acquisto di questo pacchetto si riceverà anche un kit che servirà agli utenti per migliorare la gestione e il consumo energetico della propria abitazione. Nel caso dell’offerta Termostato il kit includerà:

Termostato Smart di Hive (compatibile con gli assistente virtuali di Google e Amazon)

Ricevitore della caldaia

Hub dell’app Hive

Installazione

Garanzia di 2 anni

Per la proposta illuminazione invece il pacchetto comprenderà:

3 lampadine LED a luce bianca e calda

1 Hub di Hive

Garanzia di 2 anni

Tutti i clienti Eni hanno una propria pagina personale da cui controllare le bollette di luce e gas, possono archiviarle e consultarle per 2 anni. Sempre dal proprio account My Eni si può procedere in autonomia all’attivazione della domiciliazione, o si può pagare i conti con carta di credito e si possono operare i cambi di offerta. Inoltre è possibile anche creare un profilo energetico della propria abitazione per capire come risparmiare sui consumi.

L’offerta è valida anche per i piani Gas

Escludendo Sceltasicura, gli altri piani descritti con le medesime condizioni si possono essere attivati da chi sia alla ricerca di una offerta per la fornitura di gas,per chi voglia aggiornare il proprio piano Eni o per chi effettui uno switch in.

In dettaglio ecco quali sono i prezzi proposti da ciascuna delle tariffe gas di Eni:

Link Basic Gas – 0,1980 smc

Link Plus Gas – 0,2600 smc

ScontoCerto – 0,2890 smc

Flexi – 0,265 smc

Anche nelle bollette gas la voce che incide in modo più importante sui costi è quella legata al prezzo della materia prima. Per rendere più chiaro quali siano i costi legati a ciascuno dei piani utilizziamo sempre le stime del nostro comparatore di tariffe. Il consumo annuale su cui si basano i calcoli del risparmio offerto dalle tariffe Eni Gas e Luce è di 1080 m3 che è la quantità di gas utilizzata da 2 persone che vivano in una casa di 75 mq circa e che usino il gas per riscaldamenti, acqua calda e per cucinare.

Le tariffe Gas di Eni

Per la promozione Link Basic il costo mensile stimato è di 83.98€, che porterebbe la somma delle bollette annuali a circa 1.007 € con un risparmio rispetto alle tariffe del Servizio a Maggiori Tutele di quasi 15 €. Per la Link Plus il margine di risparmio tra mercato libero e tutelato è azzerato, il costo mensile con il prezzo fissato per questa tariffa infatti sale a 89.26 € e quello annuale a 1.071 €. Infine, con Sconto Certo la bolletta mensile salirebbe a 95.98€ e quindi il conto finale dei 12 mesi arriverebbe a circa 1.151 €.

Per l’attivazione del Codice Promo Sky e il supporto è disponibile il numero verde Sky 800900303. Oppure se volete conoscere qualche altro dettaglio sulle tariffe Eni Gas e Luce o per avere altri chiarimenti in merito all’offerta combinata Eni + Sky ci si può rivolgere ai consulenti di SosTariffe.it. Il servizio di assistenza del comparatore permette, lasciando il proprio contatto, di essere richiamati da un nostro esperto, senza alcun impegno d’acquisto, e di poter ottenere risposte o assistenza rispetto alle tariffe luce e gas dei fornitori.