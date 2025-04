Alcune categorie di disabili hanno la possibilità di accedere a uno sconto Internet Casa per avere la linea fissa a metà prezzo . Scopri tutti i requisiti e come richiedere l'agevolazione

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) da diversi anni a questa parte mette a disposizione un sconto Internet casa destinato a particolari categorie di disabili allo scopo di garantire l’accesso a una connessione ad alte prestazioni anche agli utenti diversamente abili. La stessa agevolazione per la rete fissa è prevista anche per le offerte di telefonia mobile.

Vi ricordiamo che tramite il comparatore di SOStariffe.it potete confrontare gratuitamente le offerte Internet casa dei principali operatori. Cliccando sul tasto di seguito avrete una panoramica completa delle soluzioni oggi disponibili e potrete così trovare quella più conveniente per le vostre esigenze di connettività. Con SOStariffe.it potete poi verificare gratis la copertura per scoprire quale tipologia di connessione è disponibile al vostro indirizzo.

Scopri le offerte fisso »

Sconto Internet casa per disabili: requisiti e come richiederlo a gennaio 2025

Agevolazioni per utenti disabili Dettagli In cosa consiste? sconto del 50% sulle offerte fisso a listino, a prescindere alla tecnologia e dalle promozioni in corso Chi può richiederlo? persone sorde

persone non vedenti (parziali o totali)

(parziali o totali) persone invalide con gravi limitazioni della capacità di deambulazione Come fare richiesta? certificazione medica che attestata la disabilità

che attestata la disabilità fotocopia del codice fiscale

fotocopia di un documento di identità in corso di validità

in corso di validità certificazione di stato di famiglia nel caso di richiesta da parte di conviventi

Lo sconto Internet casa per disabili è applicato da tutti gli operatori e nel dettaglio permette di attivare la linea fissa a metà prezzo, a prescindere dalla tecnologia e velocità della connessione e delle promozioni attualmente in corso. I beneficiari di questa agevolazione sono:

persone sorde

persone non vedenti (parziali o totali)

(parziali o totali) persone invalide con gravi limitazioni della capacità di deambulazione

L’utente che vuole accedere allo sconto Internet casa per disabili dovrà compilare un apposito modulo di richiesta da inviare all’operatore insieme a:

certificazione medica rilasciata dalla ASL di riferimento o da altro Ente titolato comprovante la sordità, la cecità totale o parziale per gli utenti sordi o ciechi totali e parziali o il verbale di handicap per gli utenti disabili con gravi limitazioni della capacità di deambulazione

rilasciata dalla ASL di riferimento o da altro Ente titolato comprovante la sordità, la cecità totale o parziale per gli utenti sordi o ciechi totali e parziali o il verbale di handicap per gli utenti disabili con gravi limitazioni della capacità di deambulazione fotocopia del codice fiscale

fotocopia di un documento di identità in corso di validità

in corso di validità certificazione di stato di famiglia rilasciata dal Comune di residenza oppure dichiarazione sostitutiva (autocertificazione) relativa alla composizione del nucleo familiare (nel caso di richiesta da parte di conviventi)

Potete trovare il modulo di richiesta sul sito dell’operatore nella sezione “Agevolazioni per utenti con disabilità“, che solitamente è posizionata in fondo alla Homepage. La richiesta sarà gestita nel più breve tempo possibile e comunque entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda completa della documentazione medica prevista.

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte Abbiamo preso in carico la tua richiesta! Un nostro esperto ti contatterà per aiutarti a trovare l'offerta giusta per te. Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Le migliori offerte fibra di gennaio 2025

Offerte fibra Costo mensile (a listino) Navigazione Chiamate Attivazione Internet Unlimited di Vodafone 25,90 €/mese solo online

solo online 20,90 €/mese per i già clienti mobile fino a 2,5 Gbps in download in FTTH illimitate 19,95 € solo online

solo online Gratis per i già clienti mobile TIM WiFi Casa 24,90 €/mese per 20 mesi , poi 29,90 €/mese, entro il 14/1/25

, poi 29,90 €/mese, entro il 14/1/25 24,90 €/mese per i già clienti mobile

per i già clienti mobile a partire da 29,90 €/mese con offerta TV fino a 2,5 Gbps in download in FTTH illimitate Gratis solo online entro il 7/1/25

solo online entro il 7/1/25 39,90 € con offerta TV Fastweb Casa 29,95 €/mese solo online

solo online 24,95 €/mese per chi è anche cliente mobile fino a 2,5 Gbps in download in FTTH illimitate Gratis

Con lo sconto Internet Casa dell’AGCOM potete quindi attivare le migliori offerte fibra dei principali operatori a metà prezzo. A gennaio potete scegliere tra le seguenti tariffe per la rete fissa:

Internet Unlimited di Vodafone

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem con Wi-Fi ottimizzato e tecnologia “Sempre connessi”

attivazione inclusa (5 euro al mese per 24 rate)

SIM dati con 5 GB al mese (50 GB al mese per i già clienti mobile)

L’offerta di Vodafone costa 25,90 euro al mese. Il contributo iniziale per l’attivazione è scontato a 19,95 euro, invece di 39,90 euro.

Attiva Internet Unlimited »

Per chi è già cliente di Vodafone per il mobile è disponibile uno sconto sulla fibra per attivare Internet Unlimited a 20,90 euro al mese in esclusiva online. Il contributo iniziale per l’attivazione è gratis, invece di 39,90 euro. In più con l’opzione Infinito Insieme avrete Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM della famiglia senza costi aggiuntivi.

Per avere lo sconto Internet casa con Vodafone dovrete inviare il modulo dedicato con allegata la documentazione richiesta (specificata al punto 4 dello stesso documento) tramite i seguenti canali:

accedendo alla tua area riservata su Vodafone.it (se già clienti)

su (se già clienti) via fax al numero 800.034.642 ;

; via PEC a servizioclienti@vodafone.pec.it ;

a ; tramite raccomandata A/R all’indirizzo Vodafone – Casella Postale 190 – 10015 Ivrea (TO).

Attiva l’offerta per clienti mobile »

TIM WiFi Casa

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem TIM Hub Pro (5 euro al mese per 48 rate già inclusi nel canone mensile)

Bonus di 100 euro (5 euro al mese per 24 mesi) disponibile fino al 14/1/25

L’offerta di TIM con la Promo Limited Edition costa 24,90 euro al mese per 20 mesi, poi 29,90 euro al mese, acquistandola online entro il 14/1/25. L’attivazione è gratis, invece di 39,90 euro.

Se siete già clienti di TIM per il mobile con un’offerta dati attiva potete avere la fibra a 24,90 euro al mese senza vincoli di tempo. In questo caso avete la possibilità di attivare TIM Unica Power per avere Giga illimitati in 5G Ultra fino a 6 SIM della famiglia (anche se non intestate al titolare della rete fissa) e altri vantaggi come sconti sui migliori modelli di smartphone mantenendo attiva la linea mobile per 24 mesi, 3 mesi gratis di TIMVISION con Disney+ Standard con pubblicità (poi 6,99 euro al mese) e TIM Voce Wi-Fi per chiamare e ricevere telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete Wi-Fi conosciuta. TIM Unica Power è gratis, invece di 1,90 euro al mese, se si abbinano almeno 3 SIM entro il 25/1/25.

A partire da 29,90 euro al mese potete aggiungere un abbonamento a TIMVISION per vedere film, serie TV, produzioni originali, Discovery+, lo sport su Eurosport e il meglio della programmazione di La7 e Mediaset dell’ultima settimana insieme ai contenuti di app di streaming popolari come Disney+, Netflix e DAZN con tutta la Serie A (10 partite su 10 per giornata) e Serie B. In questo caso il contributo per l’attivazione è di 39,90 euro ed è incluso il TIMVISION Box in comodato d’uso gratuito.

Per avere lo sconto Internet casa con TIM dovrete inviare il modulo dedicato con allegata la documentazione richiesta (indicata nello stesso documento) via mail all’indirizzo documenti187@telecomitalia.it oppure dall’area MyTIM (per i già clienti).

Attiva l’offerta fibra di TIM »

Fastweb Casa

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH

chiamate illimitate

attivazione inclusa

modem Internet Box NeXXt inclusa

assicurazione Assistenza Casa o Assistenza Pet di Quixa inclusa

i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

L’offerta di Fastweb Casa costa 29,95 euro al mese senza vincoli. Potete provarla per un mese e decidere poi se continuare con l’operatore oppure richiedere il recesso senza costi aggiuntivi o penali direttamente online ricevendo anche il rimborso di tutte le spese sostenute. Chi poi ha attiva contestualmente un’offerta di Fastweb Mobile può avere la fibra al prezzo scontato di 24,95 euro al mese.

Con Assistenza Casa avete incluso supporto h24 per la sicurezza della propria casa in caso di danni o imprevisti mentre Assistenza Pet prevede un supporto h24 da parte di un veterinario tramite il servizio di telemedicina, consegna a domicilio dei farmaci e rimborso delle spese di ricerca in caso di smarrimento. Il cane o il gatto devono avere un’età compresa tra 3 mesi e 10 anni compiuti.

Per avere lo sconto Internet casa con Fastweb dovrete inviare il modulo dedicato con allegata la documentazione richiesta (indicata nello stesso documento) via mail all’indirizzo documentionline@fastweb.it oppure dall’area MyFastweb (per i già clienti) seguendo le istruzioni presenti nella sezione “Come posso aggiornare i dati della mia offerta”.

Attiva Fastweb Casa »

Potete aggiungere un WiFi Extender al costo di 3 euro al mese e l’opzione Plus con inclusi Assistenza Plus e tutti i vantaggi di FastwebUP Plus, che ogni mese vi permette di scegliere tra i seguenti regali:

Un mese di film e le serie tv in streaming in omaggio su Infinity+

in omaggio su Due biglietti al prezzo di uno nei cinema UCI

Sconto di 10 euro su una spesa minima di 60 euro su GameStop

su una spesa minima di 60 euro su Gift Card Volo + Hotel da 50 euro da utilizzare su volagratis.com

I primi 2 mesi sono gratis per l’opzione Plus, poi si rinnova a 2 euro al mese.

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico

PASSA ALLA CHAT TI SERVE AIUTO?