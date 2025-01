Le carte di credito senza busta paga non sono più un’eccezione. Ciò che è importante per una banca è che il richiedente:

versi regolarmente del denaro sul conto a cui si appoggia la carta di credito;

riesca con il saldo del conto corrente a coprire con regolarità i pagamenti eseguiti con la carta.

In assenza di un’entrata regolare, o con un saldo del conto corrente spesso in negativo, o nell’impossibilità di coprire regolarmente i pagamenti effettuati con la carta, allora si richiede la presenza di un garante, ossia una figura terza che soddisfi i requisiti di reddito o patrimoniali necessari per il rilascio della carta stessa e che, nel caso, provveda ai pagamenti addebitati sul conto d’appoggio.

Carte di credito senza busta paga: le proposte di gennaio 2025

NOME DELL’OFFERTA DETTAGLI DELL’OFFERTA 1 Carta di credito Findomestic canone annuo gratuito

fido di 3.000 €/mese 2 Cartimpronta One di Webank canone annuo gratuito

fido da un minimo di 500 € a un massimo di 7.800 € 3 Carta Blu American Express canone annuo gratuito il primo anno, poi canone di 35 €/anno

linea di credito personalizzata fino a 10.000 euro

cashback dell’1% ogni anno su tutti gli acquisti pagati con la carta 4 Carta Platino American Express canone di 60 €/mese

fido mensile non prefissato

sconto di 400 € sugli acquisti con attivazione entro il 14/01/2025

La carta di credito, che è sempre abbinata a un conto corrente, è ormai uno strumento di pagamento sempre più diffuso anche perché l’importo speso è addebitato sul conto d’appoggio in seguito, di solito entro la metà del mese successivo. Gli acquisti online spingono il suo utilizzo, così come il fatto che ormai l’esito per ottenerne una è immediato. Ecco qui sotto, quattro carte vantaggiose per i risparmiatori a gennaio 2025.

Carta di credito Findomestic

La carta di credito Findomestic è a canone zero, appartiene al circuito Mastercard, prevede un rimborso a saldo o a rate e ha un fido mensile di 3.000 euro. La versione virtuale prevede anche collegamenti ad Apple Pay, Samsung Pay, Garmin Pay e Google Pay.

Questa carta di credito è legata al Conto Corrente Online Findomestic, che è canone gratuito per sempre (imposta di bollo compresa). Questo conto si caratterizza per:

carta di debito Mastercard gratuita ;

; prelievi di contanti gratuiti in più di mille sportelli ATM di BNL;

bonifici ordinari SEPA gratuiti;

Conto Deposito Findomestic, a zero vincoli e zero spese, con tasso del 3% lordo annuo.

Inoltre, aprendo questo conto entro il 9 gennaio 2025, puoi ottenere 150 euro di buoni shopping (anche in buoni regalo Amazon.it), eseguendo, entro i 90 giorni successivi all’apertura del conto, una o più transazioni commerciali con la carta di debito ad esso collegata per un importo complessivo di almeno 1.000 euro. Il voucher Jcoins dal valore di 150 euro convertibile in buoni shopping, anche buoni Amazon.it, è da richiedere entrando in Findomestic Club da App e Area Clienti.

Per conoscere maggiori dettagli dell’offerta Conto Corrente Online Findomestic, vai al link sottostante:

Cartimpronta One di Webank

Cartimpronta One di Webank è una carta di credito conveniente, in quanto è a canone gratuito. Altre sue caratteristiche sono:

fido mensile minimo di 500 euro e massimo di 7.800 euro ;

e massimo di ; circuito Visa o Mastercard;

addebito a saldo alla metà del mese successivo;

collegamenti ad Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay e Xiaomi Pay;

tecnologia contactless per pagamenti senza PIN per importi sino a 25 euro;

3D Secure Code per lo shopping online con autorizzazione SMS e codice E-PIN;

nessuna commissione sui pagamenti in area Euro. In valuta diversa, maggiorazione dell’1,50% dell’importo, più una commissione dell’1% variabile da Paese a Paese.

Cartimpronta One si appoggia al conto corrente online di Webank che è a canone gratuito. Se aperto entro il 23 gennaio 2025, questo prodotto bancario assicura un rendimento del 3% lordo fino al 30 giugno 2025 sulle giacenze dai 3.000 euro a 100.000 euro, con accredito di stipendio o pensione. Questo conto include anche:

carta di debito internazionale (con collegamenti ad Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay);

(con collegamenti ad Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay); carta Prep@id ricaricabile a canone gratuito, ricarica massima 10.000 euro;

ricaricabile a canone gratuito, ricarica massima 10.000 euro; prelievo di contante gratuito da tutti gli ATM in Italia e area Euro;

bonifico ordinario in Italia e area SEPA senza commissioni.

Per conoscere più informazioni sull’offerta di Webank, segui il link:

Carta Blu American Express

Tra le carte di credito vantaggiose c’è anche Carta Blu American Express che non prevede l’obbligo di aprire un altro conto corrente per richiederla. Carta Blu American Express offre un cashback dell’1% ogni anno su tutti gli acquisti pagati con la carta. Come detto, questa carta di credito è a canone gratuito il primo anno, mentre dal secondo è previsto un costo di 35 euro l’anno. Carta Blu ha una versione fisica e virtuale con collegamenti ai principali wallet digitali. Si caratterizza per:

linea di credito personalizzata fino a 10.000 euro ;

; possibilità di scelta fra pagamento a rate (o revolving) o a saldo ;

(o revolving) o ; pagamenti online e contactless;

reddito annuale lordo di almeno 11.000 euro ;

annuale lordo di almeno ; limite massimo di prelievo di 500 euro al giorno;

TAN/TAEG: 14%/23,69% se si sceglie di pagare a rate.

Per conoscere maggiori dettagli dell’offerta di Carta Blu American Express, vai al link seguente:

Carta Platino American Express

Se sei alla ricerca di una carta di credito completa e vantaggiosa, fino al 14 gennaio 2025, con la Carta Platino American Express puoi ottenere uno sconto di 400 euro sugli acquisti, con una spesa pari a 3.000 euro nei primi 2 mesi dall’emissione della carta pari 100.000 punti Membership Rewards per l’accesso a prodotti e servizi proposti da American Express. Carta Platino, che si può disdire quando si vuole e senza penali, si contraddistingue per:

canone mensile di 60 euro ;

; plafond mensile non prefissato ;

; 999 euro ogni 8 giorni è il limite di prelievo massimo di contanti;

reddito lordo di almeno 45.000 euro annui per ottenere questa carta;

protezione acquisto per 90 giorni fino a 6.000 euro sugli acquisti effettuati con carta;

sugli acquisti effettuati con carta; carte supplementari: 1 Carta Platino in più e fino a 4 carte Oro ;

e fino a ; assicurazione viaggi in tutto il mondo;

Priority pass livello prestige;

security fast track nei più grandi aeroporti d’Italia.

Per conoscere più dettagli dell’offerta di Carta Platino American Express, premi il link sul pulsante verde qui sotto:

