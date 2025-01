I tassi di interesse sono in discesa. I conto deposito 4% di rendimento sono sempre meno. La banche si stanno adeguando alla riduzione del costo del denaro decisa dalla BCE. Ma comunque il conto deposito rimane un investimento sicuro. Un prodotto finanziario con un rendimento tutto sommato vantaggioso: la sua redditività infatti è garantita nel tempo.

In questo inizio del nuovo anno, ci sono ancora offerte convenienti. I tassi sono ancora vicini al 4%. I piccoli risparmiatori possono approfittarne.Per scoprire le soluzioni più remunerative di gennaio 2025, c’è il comparatore di SOStariffe.it. Cliccando sul tasto verde qui sotto, puoi avere una fotografia delle soluzioni con remunerative:

Conto deposito: meglio svincolabile o non svincolabile?

Prima di sottoscrivere un conto deposito, è bene tenere presente una differenza fondamentale, la quale è sempre riportata nel contratto che la banca chiede di firmare al momento di attivare il deposito. Ed è la seguente:

conto deposito vincolato : con questa formula si intende che la somma non può essere svincolata durante l’arco di tempo della durata del vincolo (per esempio, 12 mesi), a meno di non perdere l’interesse maturato e di pagare eventuali penali. Questo tipo di conti deposito pagano tassi di interesse più alti;

: con questa formula si intende che la somma non può essere svincolata durante l’arco di tempo della durata del vincolo (per esempio, 12 mesi), a meno di non perdere l’interesse maturato e di pagare eventuali penali. Questo tipo di conti deposito pagano tassi di interesse più alti; conto deposito non vincolato (o a deposito libero): il tasso è meno remunerativo ma il risparmiatore può rientrare in possesso in qualsiasi momento delle giacenze depositate, beneficiando degli interessi maturati.

Inoltre, il conto deposito è un investimento sicuro perché l’unico rischio che si corre aprendo un conto deposito è in caso di fallimento della banca. Ma anche nel caso di default della banca, il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) garantisce ai risparmiatori il risarcimento della somma investita fino a un massimo di 100 mila euro.

Conto deposito 4%: ecco le alternative possibili a gennaio 2025

CONTO DEPOSITO RENDIMENTO E GUADAGNO NETTO X Risparmio di Banca AideXa 3,90% tasso di interesse lordo

tasso di interesse lordo 36 mesi di vincolo

di vincolo 2.417,40 € il guadagno netto su 30.000 € ViViConto Extra non svincolabile di ViViBanca 3,75% tasso di interesse lordo

tasso di interesse lordo 24 mesi di vincolo

di vincolo 1.545 € il guadagno netto su 30.000 € Conto Key non Svincolabile di Banca Progetto 3,50% tasso di interesse lordo

tasso di interesse lordo 12 mesi di vincolo

di vincolo 717 € il guadagno netto su 30.000 €

A proposito di conto deposito 4%, qui di seguito, analizziamo nei dettagli tre offerte presenti sul comparatore di SOStariffe.it a gennaio 2025.

X Risparmio di Banca AideXa

Banca AideXa mette a disposizione il conto deposito vincolato X Risparmio che, con un vincolo di 36 mesi, mette sul piatto un tasso d’interesse lordo del 3,90% (2,89% il tasso netto). Di conseguenza, investendo una somma di 30.000 euro, il guadagno netto è di 2.417,40 euro. X Risparmio, inoltre, si caratterizza per:

essere a zero spese di apertura, gestione e chiusura;

avere la liquidazione degli interessi alla scadenza del vincolo;

prevedere una somma minima di investimento di 1.000 euro e massima di 100.000 euro;

offrire la possibilità di recuperare la somma depositata entro 32 giorni dalla scadenza del vincolo senza penali e senza perdere gli interessi maturati.

Per saperne di più sul conto deposito vincolato di Banca AideXa:

ViViConto Extra di ViviBanca

ViViBanca propone il conto deposito non svincolabile ViViConto Extra che offre, per un vincolo di 24 mesi, un tasso di rendimento lordo del 3,75% annuo (pari al 2,78% netto). La liquidazione degli interessi è a 24 mesi. Per esempio, depositando 30.000 euro, il guadagno è di 1.545 euro netti. L’importo minimo vincolabile è di 1.000 euro e massimo di 500mila euro.

Questa soluzione di ViViBanca si contraddistingue per essere completamente a zero spese, mentre per l’attivazione occorre la sottoscrizione di ViviConto, il conto corrente di deposito online di ViViBanca che assicura un interesse certo e garantito dello 0,10% lordo all’anno.

Per conoscere più dettagli dell’offerta di ViViBanca, vai al link qui sotto:

Conto Key non Svincolabile di Banca Progetto

Conto Key non Svincolabile di Banca Progettopropone un tasso del 3,50% lordo annuo, con un interesse netto del 2,59%, con un vincolo di 12 mesi. Con liquidazione degli interessi trimestrale, investendo 30.000 euro, il guadagno netto dopo 12 mesi è di 717 euro.

Inoltre Conto Key offre ai risparmiatori un conto corrente gratuito e l’opportunità di diversificare il proprio portafoglio con linee di deposito svincolabili e non svincolabili. Conto Key include una carta di debito internazionale gratuita appartenente al circuito Mastercard e c’è la possibilità di:

addebito ricorrente SDD;

prelievo di contante solo da altra banca (2 gratis al mese, dal successivo 2 euro di commissione);

bonifico ordinario SEPA gratuito;

bonifico istantaneo SEPA al costo di 1,50 euro.

Per avere maggiori informazioni sull’offerta di Banca Progetto, segui il link:

