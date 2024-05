Con la fine Maggior Tutela luce ormai vicina, un'indagine di Assoutenti mette in dubbio l'effettiva convenienza della libera concorrenza. Eppure, risparmiare offerte Mercato Libero è possibile , anche puntando sulle tariffe luce e gas a prezzo bloccato , tornate vantaggiose per i consumatori. Ecco tutto quello che c’è da sapere a maggio 2024 per alleggerire le fatture e come trarre il massimo vantaggio dal confronto delle offerte con il comparatore di SOStariffe.it .

Risparmiare con le offerte del Mercato Libero dell’energia? Non è un miraggio: scopri come a maggio 2024

Dopo lo stop Mercato Tutelato gas a gennaio 2024 e a meno di due mesi dalla fine Maggior Tutela luce, Assoutenti sostiene che il Mercato Libero non sia ancora decollato dal momento che “l’attesa concorrenza tra operatori non si vede”. Il risultato? Secondo l’associazione per la tutela dei diritti dei consumatori, non c’è ancora l’ombra di una riduzione delle tariffe di energia elettrica e metano per le famiglie italiane.

Eppure, risparmiare offerte Mercato Libero non è un miraggio. L’ampio ventaglio di opzioni garantito dalla libera concorrenza, unitamente alla possibilità di bloccare il prezzo delle tariffe per un determinato periodo di tempo (almeno 12 mesi), offre l’opportunità ai clienti domestici di ricevere bollette dall’importo prevedibile, mettendosi anche al riparo da eventuali nuove oscillazioni dei prezzi dei beni energetici all’ingrosso.

In ogni caso, per trovare le offerte più economiche, una mossa salva-portafoglio è il confronto dei prezzi. Grazie al comparatore di SOStariffe.it (link qui sotto) puoi confrontare le soluzioni luce e gas proposte dai gestori energetici partner a maggio 2024 e individuare quella più “cucita” sugli stili di consumo della tua famiglia.

Per farlo, ti basta indicare una stima del tuo fabbisogno energetico annuo di energia elettrica o metano (il dato si trova in bolletta) per vederti subito restituita una classifica delle offerte luce e gas più in linea con quel determinato consumo.

Qualora tu non abbia il polso dei tuoi consumi annui, il comparatore di SOStariffe.it arriva in soccorso con i suoi filtri integrati. Cliccando sul widget qui sotto, puoi impostare i filtri sulla base della tipologia di utilizzo degli elettrodomestici di casa, così da calcolare quanti kilowattora si utilizzo nell’arco dei 12 mesi.

Risparmiare offerte Mercato Libero: ecco come fare a maggio 2024

MERCATO LIBERO: LE MOSSE DELLA CONVENIENZA 1 Confrontare le offerte dei fornitori energetici attraverso un tool online di comparazione, come quello di SOStariffe.it 2 Concentrarsi sulle offerte luce e gas che propongono il costo kWh e il costo metano al metro cubo più basso 3 Valutare l’attivazione di offerte a prezzo fisso per bloccare il costo della materia prima per almeno 12 mesi e proteggersi da eventuali oscillazioni dei beni energetici all’ingrosso

Secondo un recente studio di Assoutenti, il Mercato Libero dell’energia elettrica e del gas si starebbe rivelando “un colossale flop” e le famiglie non starebbero registrando benefici sul fronte della spesa in bolletta a causa di una concorrenza non ancora decollata tra i fornitori energetici.

Tuttavia, risparmiare offerte Mercato Libero è possibile. Purché si faccia attenzione alla tariffa energia elettrica o metano che si attiva. Infatti, è di cruciale importanza scegliere offerte del Mercato Libero che propongano un basso costo kWh e costo metano al metro cubo. L’approvvigionamento della materia prima, come è risaputo, è una delle voci di spesa che più incidono sull’importo finale in bolletta, in quanto legata ai consumi registrati sul contatore.

Inoltre, non va sottovalutato uno dei principali vantaggi del Mercato Libero, che è quello di poter scegliere anche tariffe a prezzo fisso. Questa opzione di scelta (assente, invece, nel Mercato Tutelato e nel futuro Servizio a Tutele Graduali) è un vero e proprio asset a tua disposizione perché bloccare il costo kWh per almeno 12 mesi, assicurandoti così uno scudo di protezione contro improvvisi rincari del mercato energetico.

Tra l’altro, una recente indagine dell’Osservatorio Segugio.it ha evidenziato quanto le offerte bloccate siano tornate convenienti: la migliore tariffa energia elettrica di marzo 2024, infatti, permetteva di bloccare il costo dell’energia a 0,11 €/kWh, in flessione del 45% rispetto allo stesso mese del 2023. Nel confronto con il 2022, invece, la contrazione si attestava al 30%.

A maggio 2024, grazie all’attivazione della miglior offerta a prezzo bloccato per un anno tra le proposte dei partner di SOStariffe.it, è possibile ridurre il prezzo fino a:

0,1078 €/kWh per l’energia elettrica (optando per una offerta trioraria che la notte e nei festivi abbassa il costo kWh fino a 0,0935 €/kWh);

per l’energia elettrica (optando per una offerta trioraria che la notte e nei festivi abbassa il costo kWh fino a 0,0935 €/kWh); 0,3800 €/Smc per il gas.

Una “famiglia tipo” (2.700 kWh di energia elettrica e 1.400 Smc di gas consumati all’anno) che scegliesse le soluzioni di prezzo qui sopra elencate avrebbe:

una spesa mensile per la luce di 57,86 euro ;

; una spesa mensile per il gas di 125,23 euro.

Clicca al link qui sotto per avviare subito un confronto delle tariffe energia elettrica e metano parametrato sul tuo consumo energetico annuo grazie al comparatore di SOStariffe.it:

