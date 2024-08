L' IT Wallet sarà il primo portafoglio digitale con valore di legge che raccoglierà documenti fondamentali come patente e carta d'identità e si potrà utilizzare su qualsiasi smartphone

Nell’ottica di implementare la digitalizzazione del Paese, rendendo più semplice per i cittadini accedere e utilizzare i servizi della Pubblica Amministrazione ma mantenendo un elevato livello di trasparenza e sicurezza, il Governo italiano sta pensando all’introduzione dell’IT Wallet, ovvero il primo portafoglio digitale ad avere valore di legge che raccoglierà tutti i documenti essenziali, dalla patente alla carta d’identità, e si potrà utilizzare direttamente su qualsiasi modello di smartphone.

Il lancio dovrebbe arrivare nel gennaio 2025, quando sarà possibile scaricare l’ultima versione dell’app IO e attivare l’IT Wallet con SPID o CIE (Carta d’identità Elettronica). L’IT Wallet rientra nel progetto più ampio dell’European Digital Identity Wallet (EUDI) previsto per il 2026 e come dichiarato al Sole 24 Ore dal senatore Alessio Butti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’innovazione tecnologica, rappresenta “una pietra miliare nel percorso di digitalizzazione dell’Italia“.

IT Wallet, tutti i dettagli su funzioni e sicurezza

IT Wallet in sintesi 1 IT Wallet raccoglierà tutti i documenti (patente, carta d’identità, etc) in un portafoglio digitale accessibile da qualsiasi smartphone 2 Per attivarlo si dovranno utilizzare SPID o CIE, che servirà anche per accedere ad alcune particolari funzioni e servizi 3 Gli utenti potranno scegliere quali informazioni condividere con terzi 4 Il lancio è previsto nel gennaio 2025

L’IT Wallet permetterà di gestire “identità digitali e credenziali in un unico strumento“. Inoltre, la possibilità di “presentare documenti e credenziali digitali ridurrà la burocrazia e velocizzerà i tempi di risposta da parte della PA“. Dal lato sicurezza, il senatore conferma che si tratta di una “priorità assoluta“. Infatti per accedere ad alcuni servizi e funzionalità sarà necessario autenticarsi tramite CIE “in linea col regolamento europeo eIDAS2“. “Per quanto riguarda la condivisione di dati personali con terzi, – continua Butti – il Wallet permetterà agli utenti di scegliere quali informazioni condividere, minimizzando i dati esposti e garantendo massima trasparenza e controllo”.

Entro il prossimo luglio dovrebbe arrivare la prima attivazione delle versioni digitali di documenti fondamentali come la tessera sanitaria, patente e carta europea della disabilità. A settembre inizieranno quindi i primi test per l’IT Wallet. Resta invece ancora da chiarire la funzione della firma digitale. “L’accelerazione dell’iter rispetto all’EUDI Wallet – spiega il senatore – è una scelta strategica volta a posizionare l’Italia come leader nell’adozione delle tecnologie digitali e nella compliance coi nuovi regolamenti europei sull’identità digitale. Questa mossa permetterà di testare e perfezionare l’infrastruttura digitale del Paese in vista della piena interoperabilità transfrontaliera prevista dall’EUDI Wallet nel 2026. I portafogli di diversi Paesi europei dialogheranno tramite un’architettura interoperabile che consentirà il riconoscimento reciproco delle identità digitali e delle credenziali, garantendo un accesso agevole e sicuro ai servizi transfrontalieri“.

In tema di digitalizzazione, oltre all’IT Wallet, il Governo sta lavorando ad altri progetti come il ddl sull’intelligenza artificiale, approvato dal Consiglio dei ministri, e il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), “che presenteremo a brevissimo e rappresenterà un momento fondamentale nella digitalizzazione del settore sanitario“.

