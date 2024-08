Dalle analisi di Opensignal emerge che il 5G FWA è la soluzione migliore per diffondere la banda ultra larga in Italia e ha prestazioni paragonabili alla fibra FTTH . Scopri le migliori offerte per la fibra misto radio

Sebbene i progressi nella diffusione della banda ultralarga in Italia stiano procedendo ad un ritmo ottimale, con TIM in prima linea nel portare una connessione fino a 1 Gbps in download a un numero sempre più alto di cittadini, alcune zone del Paese restano ancora non coperte. Secondo l’ultima analisi di Opensignal, però, una soluzione colmare il digital divide in Italia è l’utilizzo della tecnologia 5G FWA.

Lo studio infatti conferma il passaggio delle reti FWA (Fixed Wireless Access) o fibra misto radio basate sul 4G LTE al 5G ha migliorato sensibilmente la velocità e la qualità del servizio per i clienti che ne usufruiscono. Non solo, questa tecnologia fornisce a livello statistico prestazione equivalenti a una connessione in fibra FTTH (Fiber to the Home) e quindi sostanzialmente si dimostra una soluzione superiore ad altre disponibili sul mercato.

5G FWA, tutti i pregi di questa tecnologia

I dati Opensignal sul 5G FWA 1 Le prestazioni paragonabili alla fibra FTTH 2 La qualità della connessione resta alta anche negli orari di punta (la sera) 3 La velocità in Italia è due volte maggiore al FWA 4 È particolarmente efficace nel raggiungere le Aree Bianche

Le considerazioni di Opensignal nascono dalle letture in tempo reale prese dai suoi utenti di tutta Italia, che per il 5G FWA includono anche gli operatori che forniscono le diverse tecnologie di connessione come Eolo, Linkem, Vodafone, Fastweb e WindTre. La qualità coerente statisticamente, ovvero in cui si registra un’esperienza superiore a quella media, è equivalente con FTTH nell’intervallo 79,9-80,3%, che è sostanzialmente superiore al 73,7% misurato su FTTC/XDSL. La velocità in 5G FWA è superiore del 3% in download, con una media di 56,3 Mbps, rispetto alla fibra misto rame (54,4 Mbps) e del 20% in upload (24,3 Mbps contro 20,2 Mbps).

Dall’analisi di Opensignal emerge anche che il 5G FWA mantiene la stessa qualità del servizio per tutto il giorno, comprese le ore serali di maggiore traffico, a conferma del fatto che l’attuale infrastruttura è in grado di accogliere un numero più alto di utenti prima che si osservi un calo dell’esperienza. I test sul 5G FWA dimostrano che nell’arco della giornata in circa il 79,3-80,9% dei casi gli utenti superano le soglie di qualità. Al contrario, le tecnologie FTTH e FTTC/XDSL sperimentano un calo della qualità del servizio in media durante le ore serali (18:00 – 23:59). Detto questo, lo sviluppo del mercato richiede comunque che ci siano investimenti continui affinché si possa garantire che le reti 5G possano crescere di capacità, offrendo una qualità costante della navigazione su Internet.

“C’è una forte dinamica di mercato verso il 5G FWA, che emerge come alternativa alle tradizionali tecnologie a banda larga in Italia“, osservano gli analisti sottolineando come questa tecnologia “è particolarmente efficace nel raggiungere le Aree Bianche o regioni con bassa densità di popolazione che sono poco servite dall’infrastruttura a banda larga esistente“.

“Mentre le forme di accesso alla banda larga mobile basate sull’LTE sono state una fonte vitale di connettività nell’Italia rurale e rappresentano ancora una grande quota del mercato FWA, l’emergere del 5G FWA offre ora un livello di esperienza completamente diverso rispetto al servizio legacy. – continua Opensignal – Il 5G FWA offre velocità di download che sono più del doppio di quelle viste sull’FWA in Italia e velocità di upload quasi tre volte maggiori. L’aumento significativo è evidente anche nella qualità coerente, con una quota dei test dei nostri utenti che registrano un’esperienza sufficiente nell’80,3% dei casi su 5G FWA rispetto al 65% per l’FWA nel suo complesso“.

La FWA ha rappresentato l’anno scorso l’11% del mercato italiano della banda larga con, stando ai dati AGCOM (Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni), 2,1 milioni di connessioni. La crescita annua del settore è stata dell’8% e attualmente si registra un ulteriore slancio dovuto a iniziative strategiche per sfruttare la tecnologia delle onde millimetriche (mmWave).

Le migliori offerte 5G FWA sul comparatore di SOStariffe.it a maggio 2024

Offerte FWA Costo mensile Attivazione Velocità della connessione Chiamate Fastweb Casa Light FWA 24,95 €/mese inclusa fino a 1 Gbps in Ultra FWA non incluse Super Internet Casa FWA 5G di WindTre 23,99 €/mese per chi è già cliente Gratis con attivazione online fino a 300 Mbps in 5G FWA non incluse TIM WiFi Power FWA 24,90 €/mese

19,90 €/mese per chi è anche cliente mobile 39,90 € fino a 100 Mbps in FWA a consumo Vodafone Casa Wireless+ 24,90 €/mese

22,90 €/mese per chi è già cliente mobile 19,95 € con attivazione online fino a 300 Mbps in 5G FWA illimitate (solo online) Eolo più Tutto Incluso primi 2 mesi gratis, poi a partire da 34,90 €/mese inclusa fino a 300 Mbps in FWA illimitate

Se abitate in un piccolo Comune o cercate un’offerta FWA conveniente la seconda casa o anche la vostra residenza primaria, oggi potete scegliere tra diverse soluzioni convenienti. Per verificare la copertura potete poi utilizzare gratuitamente l’apposito servizio di SOStariffe.it.

Fastweb Casa Light FWA

navigazione illimitata fino a 1 Gbps in download in Ultra FWA

modem Internet Box NeXXt One con Wi-Fi 6 incluso

installazione antenna

i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

L’offerta di Fastweb Casa costa 24,95 euro al mese senza vincoli. L’operatore permette di provarla per un mese e decidere poi se continuare oppure richiedere online il recesso senza costi aggiuntivi o penali insieme a il rimborso di tutte le spese sostenute.

Alla promozione potete poi aggiungere anche:

Wi-Fi Booster per potenziare il segnale al costo di 3 euro al mese

per potenziare il segnale al costo di 3 euro al mese Fastweb Mobile che include minuti illimitati e 150 GB in 5G a 7,95 euro al mese senza vincoli. Non c’è contributo per l’attivazione mentre la SIM costa 10 euro con spedizione gratuita. In alternativa si può richiedere anche online un’eSIM allo stesso prezzo

Super Internet Casa FWA 5G di WindTre

navigazione illimitata fino a 300 Mbps in download in FWA 5G

Modem Wi-Fi 6 e Antenna 5G (12,99 euro al mese per i primi 48 rate)

Giga illimitati fino a 3 SIM della famiglia

12 mesi di Amazon Prime

L’offerta di WindTre costa 23,99 euro al mese per chi è già suo cliente. Il contributo per l’attivazione è gratis, invece di 99,99 euro, acquistandola online.

TIM WiFi Power FWA

navigazione illimitata fino a 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload in FWA

chiamate a 19 cent al minuto e 19 cent di scatto alla risposta (chiamate illimitate a 2 euro al mese fino al 8/6/24)

Modem FWA autoinstallante (in caso di Kit Fwa Indoor)

L’offerta di TIM costa 24,90 euro al mese o 19,90 euro al mese per chi è cliente dell’operatore anche per la telefonia mobile. Il contributo per l’attivazione è di 39,90 euro. La soluzione outdoor non include il modem ma l’utente può acquistare TIM Hub+ in vendita opzionale a 240 euro, rateizzabili 5 euro al mese per 48 rate, con intervento del tecnico gratuito.

I clienti di TIM per la rete fissa e il mobile con TIM Unica Power possono poi avere Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM (anche se non intestate al titolare della connessione fissa) oltre a 6 GB aggiuntivi per il roaming in Ue e altri vantaggi come sconti su alcuni modelli di smartphone e 3 mesi gratis di TIMVISION con Disney+ Standard con pubblicità (poi si rinnova a 6,99 euro al mese). TIM Unica Power è gratis, invece di 1,90 euro al mese, se la si attiva entro l’8/6/24.

Vodafone Casa Wireless+

navigazione illimitata fino a 300 Mbps in download in FWA 5G

chiamate illimitate (solo online)

modem con Wi-Fi Optimizer

antenna FWA esterna in base alla copertura

L’offerta di Vodafone costa 24,90 euro al mese o 22,90 euro al mese per i già clienti dell’operatore per la telefonia mobile. Il contributo iniziale per l’attivazione è di 19,95 euro, invece di 30,90 euro, acquistandola online.

Eolo più Tutto Incluso

navigazione illimitata fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in download in FWA

chiamate illimitate

modem EVO Wi-Fi

rete ottimizzata per streaming, gaming e smart working

antivirus e blocco siti Internet

Per l’offerta di Eolo i primi 2 mesi sono gratis, poi si rinnova a partire da 34,90 euro al mese. Attivandola online l’installazione entro 5 giorni è gratis, invece di 69,90 euro. All’offerta potete anche aggiungere:

ripetitore Wi-Fi a 3 euro al mese

a IP statico pubblico a 4,90 euro al mese

