Ecco chi sale sul gradino più alto del podio della convenienza tra i gestori di gas naturale a luglio 2023 . La classifica delle migliori offerte gas per risparmiare sulle spese in bolletta stilata dal comparatore di SOStariffe.it .

Il gestore gas più conveniente del Mercato Libero è quello che, a un costo il più possibile contenuto della materia prima metano, coniuga anche bonus, sconti e benefit extra destinati ai clienti che provengano da un altro fornitore.

Di conseguenza, nelle fasi che precedono la scelta di un nuovo gestore gas, un parametro fondamentale da considerare è il costo metano al metro cubo, insieme alla tipologia di tariffa (prezzo fisso o indicizzato), oltre a eventuali benefit, sconti e vantaggi rivolti ai nuovi clienti, oppure studiati appositamente per coloro che vogliano attivare una tariffa dual fuel, cioè la sottoscrizione in contemporanea di un’offerta per la fornitura luce e di una per quella del gas.

Sulla base di tutti questi parametri, il comparatore di SOStariffe.it ha setacciato le numerose offerte gas del Mercato Libero attivabili a luglio 2023 e individuato quelle che propongono il miglior rapporto qualità/prezzo per una “famiglia tipo” che registri un consumo annuale di 1.400 Smc di metano, con fornitura attiva nel comune di Milano.

Con il comparatore di SOStariffe.it è comunque possibile confrontare le offerte metano del Mercato Libero a partire da qualsiasi tipo di consumo. Prima di avviare il confronto, basta inserire il dato della “fame” di gas del proprio nucleo familiare così da vedersi restituito l’elenco delle soluzioni più vantaggiose parametrate proprio su quel preciso consumo.

Gas: quali sono i top gestori del Mercato Libero a Luglio 2023

NOME GESTORE NOME OFFERTA PREZZO GAS SPESA IN BOLLETTA 1 Argos Gas Naturale Variabile 0,3664 €/Smc 113,23 €/mese 2 A2A Gas Easy 0,3514 €/Smc 116,54 €/mese 3 Pulsee Gas RELAX Index 0,3514 €/Smc 121,16 €/mese

Di seguito segnaliamo il podio dei gestori gas a luglio 2023 per una “famiglia tipo” con consumo di 1.400 Smc di metano. La classifica, aggiornata alla data di pubblicazione di questo articolo, è stata stilata grazie al comparatore di SOStariffe.it.

Chi non avesse il polso del proprio fabbisogno annuo di metano, può sempre stimarlo impostando i filtri integrati nel comparatore di SOStariffe.it, raggiungibili cliccando sul widget qui sotto:

Gas Naturale Variabile di Argos

L’offerta di Argos (in esclusiva per i lettori di SOStariffe.it) si caratterizza per:

prezzo del gas all’ingrosso PSV + 0,015 €/Smc di contributo al consumo;

di contributo al consumo; 6,67 euro al mese di costo fisso a copertura dei costi di commercializzazione (80 euro all’anno);

di costo fisso a copertura dei costi di commercializzazione (80 euro all’anno); un ventaglio di funzionalità con l’ App ArgosConnectEnergy per una gestione da remoto della propria fornitura;

per una gestione da remoto della propria fornitura; una rete di 50 punti vendita tra Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Puglia. Un presidio territoriale per una risposta mirata ai bisogni dei clienti;

spesa stimata per la “famiglia tipo”: 113,23 euro al mese.

Cliccando al link di seguito è possibile avviare la procedura di attivazione dell’offerta:

Easy Gas di A2A

Di seguito una mappa delle principali caratteristiche dell’offerta metano messa a punto da A2A Energia:

prezzo del gas all’ingrosso PSV senza costi extra ;

; contributo fisso per costi di commercializzazione: 12,50 euro al mese, per una spesa annuale a 150 euro ;

al mese, per una spesa annuale a ; con l’ App MyA2A la fornitura è a portata di smartphone e tablet: si possono consultare e pagare le bollette, tenere traccia dello storico dei consumi, comunicare l’autolettura e avere molte altre funzionalità a disposizione.

la fornitura è a portata di smartphone e tablet: si possono consultare e pagare le bollette, tenere traccia dello storico dei consumi, comunicare l’autolettura e avere molte altre funzionalità a disposizione. spesa mensile stimata per la “famiglia tipo”: 116,54 euro.

Maggiori dettagli sull’offerta metano di A2A Energia sono disponibili al link di seguito:

Gas Relax Index di Pulsee

Pulsee mette a punto una promozione metano molto competitiva per i seguenti motivi:

prezzo del gas all’ingrosso PSV senza costi aggiuntivi ; contributo fisso mensile scontato del 20% : da 15 a 12 euro al mese (per una spesa complessiva di 144 euro all’anno)



App Pulsee Energy per una gestione 100% digitale e paperless della fornitura;

per una gestione 100% digitale e paperless della fornitura; opzione “ Zero Carbon Footprint ” attivabile a soli 3 euro in più al mese: in questo modo si potranno azzerare le proprie emissioni inquinanti;

” attivabile a soli 3 euro in più al mese: in questo modo si potranno azzerare le proprie emissioni inquinanti; spesa stimata per la “famiglia tipo”: 121,16 euro al mese.

Per approdare alla pagina dedicata all’offerta sul sito di Pulsee, premi il link qui sotto.

