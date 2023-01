Quale gestore gas più conveniente a Gennaio 2023?

Offerte in evidenza Luce Flex Web 930,11 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Next Energy Sunlight Luce Dual 854,43 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA NeN Luce Special 48 1.094,20 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

Quali sono i migliori gestori gas del Mercato Libero a cui affidarsi a Gennaio 2023 per riscaldare casa, cucinare e avere l’acqua calda? A questa domanda dei consumatori, ecco la risposta degli esperti di SOStariffe.it: i fornitori di metano più appetibili sono quelli che fanno pagare il prezzo più contenuto possibile per ogni metro cubo di gas consumato. L’approvvigionamento della materia prima è, infatti, la voce di spesa solitamente più cospicua della bolletta.

In questo avvio di 2023, caratterizzato da un tonfo delle quotazioni gas al TTF di Amsterdam (che ha toccato anche i 55 euro al megawattora), le soluzioni gas più convenienti sono quelle a prezzo indicizzato: garantiscono cioè l’accesso al prezzo del gas naturale alle stesse condizioni del mercato all’ingrosso (eventualmente maggiorate di un contributo al consumo stabilito da fornitore a fornitore). Grazie al loro aggiornamento mensile, tali tariffe hanno molto appeal in questo momento perché intercettano i prezzi in flessione del gas, traducendosi in bollette più leggere per i clienti domestici nel breve periodo.

Nel paragrafo che segue passeremo sotto la lente d’ingrandimento le tre soluzioni metano che il comparatore di SOStariffe.it per offerte gas ha selezionato come le più vantaggiose in questo avvio di 2023. Tutte le promozioni propongono una tariffa indicizzata agganciata all’indice PSV (Punto di Scambio Virtuale), che è l’hub di riferimento del gas in Italia.

Le offerte gas a prezzo indicizzato più vantaggiose a Gennaio 2023

NOME FORNITORE NOME OFFERTA PREZZO GAS SPESA MENSILE 1 A2A Energia Easy Gas 1,2340 €/Smc 114,68 euro 2 Pulsee Gas Relax Index 1,2340 €/Smc 121,62 euro 3 wekiwi Gas alla Fonte 1,2840 €/Smc 124,32 euro

Ecco il podio delle offerte gas del Mercato Libero più appetibili a gennaio 2023 per una “famiglia tipo” che utilizzi 1.400 metri cubi di metano all’anno. Per quanti, invece, non conoscano il proprio consumo annuo di gas ma vogliano calcolarne subita una stima, è possibile farlo cliccando sul widget qui sotto e impostando i filtri integrati nel comparatore di SOStariffe.it:

Prima di accendere i riflettori sulle principali caratteristiche di ciascuna offerta, è bene ricordare che il prezzo del gas al metro cubo indicato in tabella fa riferimento al valore dell’indice PSV (Punto di Scambio Virtuale) di dicembre 2022 (l’ultimo a disposizione), eventualmente maggiorato dall’applicazione di un contributo al consumo prevista da parte del singolo fornitore.

A2A Easy Gas

La promozione di A2A Energia include:

prezzo indicizzato in base al PSV senza costi aggiuntivi ;

in base al PSV ; contributo fisso mensile per costi di commercializzazione pari a 12,50 euro. Per i primi tre mesi, questo contributo è gratis per i nuovi clienti, con un risparmio di 37,50 euro in bolletta (75 euro nel caso di attivazione di una doppia fornitura luce e gas con A2A);

per i nuovi clienti, con un risparmio di 37,50 euro in bolletta (75 euro nel caso di attivazione di una doppia fornitura luce e gas con A2A); possibilità di attivazione della fornitura semplice e veloce, anche con Whatsapp;

energia prodotta al 100% da fonti rinnovabili;

spesa stimata mensile per la “famiglia tipo”: 114,68 euro.

Clicca sul link qui sotto per tutti i dettagli sulla promozione:

Gas RELAX Index di Pulsee

Pulsee, il brand dell’energia 100% digital e paperless, scommette sulla seguente promozione:

prezzo indicizzato in base al PSV senza alcun sovrapprezzo ;

; contributo fisso mensile scontato del 20% : si pagheranno 12 euro anziché 15 euro al mese a copertura dei costi di commercializzazione (in totale, 144 euro in un anno);

: si pagheranno 12 euro anziché 15 euro al mese a copertura dei costi di commercializzazione (in totale, 144 euro in un anno); App Pulsee Energy per avere la propria fornitura sempre a portata di smartphone;

per avere la propria fornitura sempre a portata di smartphone; possibilità di arricchire la promozione con il pacchetto opzionale a pagamento “ Zero Carbon Footprint ”: con soli 3 euro in più al mese sarà possibile azzerare le emissioni inquinanti prodotte dai propri stili di vita;

”: con soli 3 euro in più al mese sarà possibile azzerare le emissioni inquinanti prodotte dai propri stili di vita; spesa stimata per la “famiglia tipo”: 121,62 euro al mese.

Clicca al link qui sotto per una panoramica completa della promozione ed eventualmente procedere con l’attivazione:

Gas alla Fonte di wekiwi

L’architrave della promozione metano di wekiwi si fonda sui seguenti pilastri:

accesso al prezzo del gas stabilito dal mercato all’ingrosso (allineato all’indice PSV) con una maggiorazione di 0,050 €/Smc ;

(allineato all’indice PSV) con una maggiorazione di ; contributo fisso mensile per costi di commercializzazione: 67 euro all’anno (la distribuzione mensile della spesa è di 5,5 euro);

sconto di 30 euro in bolletta con attivazione online della fornitura (e inserimento del codice sconto SOSW22);

in bolletta con attivazione online della fornitura (e inserimento del codice sconto SOSW22); fatturazione con il sistema della “ carica mensile “: è il cliente stesso a scegliere l’importo delle fatture in acconto e la loro frequenza (bimestrale, trimestrale o quadrimestrale). La carica sarà poi conguagliata in presenza delle letture reali del fornitore;

“: è il cliente stesso a scegliere l’importo delle fatture in acconto e la loro frequenza (bimestrale, trimestrale o quadrimestrale). La carica sarà poi conguagliata in presenza delle letture reali del fornitore; riduzione del 10% sull’acquisto di prodotti di illuminazione a Led e gadget elettronici in vendita sull’e-shop wekiwi;

sull’acquisto di prodotti di illuminazione a Led e gadget elettronici in vendita sull’e-shop wekiwi; spesa stimata per la “famiglia tipo”: 124,32 euro al mese.

Ecco il link di riferimento per chi volesse leggere ulteriori informazioni su questa promozione:

