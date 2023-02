Quale gestore energia elettrica più conveniente di Febbraio 2023?

Offerte in evidenza Luce Flex Web 889,38 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Next Energy Sunlight Luce Dual 813,70 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA NeN Luce Special 48 1.094,20 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

“Quale fornitore di energia elettrica fa risparmiare di più?”. È questa una delle domande ricorrenti che le famiglie italiane si pongono nel tentativo di alleggerire le spese dell’energia elettrica dopo mesi di stangate in bolletta. Per rispondere a questa domanda, gli esperti di SOStariffe.it hanno disegnato una mappa delle offerte luce del Mercato Libero che attraggono il maggior risparmio a febbraio 2023.

La mappa è stata elaborata grazie al comparatore di SOStariffe.it per offerte luce, una bussola dei prezzi che aiuta i consumatori a confrontare le molteplici soluzioni proposte dai gestori energetici del Mercato Libero e scegliere quella parametrata sul proprio fabbisogno energetico.

In generale, in questo momento in cui il prezzo all’ingrosso dell’energia elettrica è in costante calo, gli esperti di SOStariffe.it suggeriscono di orientarsi verso le offerte a prezzo indicizzato.

Agganciate al PUN (Prezzo Unico Nazionale), che è l’indice di riferimento del mercato dell’energia elettrica in Italia, queste offerte sono le più vantaggiose in quanto assicurano l’accesso alle condizioni tariffarie all’ingrosso, aggiornate mensilmente. Cosa significa? Che le spese in bolletta seguono l’andamento del mercato: frenando i prezzi di energia, anche le fatture si snelliscono nel breve periodo.

Quale gestore luce è più economico a Febbraio 2023?

NOME FORNITORE NOME OFFERTA PREZZO LUCE SPESA MENSILE 1 wekiwi Energia alla Fonte 0,1874 €/kWh 70,04 euro 2 Illumia Luce Flex Web 0,1844 €/kWh 74,36 euro 3 Pulsee Luce RELAX Index 0,1744 €/kWh 74,99 euro

Confrontando le offerte del Mercato Libero con il comparatore di SOStariffe.it, abbiamo selezionato i brand dell’energia che accompagnano i clienti domestici lungo la strada della convenienza a Febbraio 2023. In particolare, il focus è sulle proposte più vantaggiose per una “famiglia tipo” che consumi 2.700 kWh di energia elettrica all’anno.

I lettori di SOStariffe.it che non conoscano nel dettaglio il proprio fabbisogno annuo di energia elettrica, possono calcolarne una stima grazie ai filtri integrati nel comparatore di SOStariffe.it, accessibili dal widget qui sotto:

Energia alla Fonte di wekiwi

Tra le offerte più convenienti di febbraio 2023 per la “famiglia tipo” c’è quella proposta da wekiwi. Di seguito elenchiamo i fattori che ne aumentano l’appeal agli occhi dei consumatori:

prezzo dell’energia all’ingrosso PUN + 0,013 €/kWh di contributo al consumo;

di contributo al consumo; 90 euro di contributo fisso annuale per costi di commercializzazione: la spesa mensile è di soli 7,5 euro;

bonus di benvenuto di 30 euro in bolletta: questo sconto, che può essere ottenuto sottoscrivendo l’offerta sul web e inserendo il codice “SOSW22”, sarà riconosciuto al termine del primo anno di fornitura;

in bolletta: questo sconto, che può essere ottenuto sottoscrivendo l’offerta sul web e inserendo il codice “SOSW22”, sarà riconosciuto al termine del primo anno di fornitura; sconto del 10% sui prodotti in vendita nel “negozio” online di wekiwi;

sui prodotti in vendita nel “negozio” online di wekiwi; sistema di fatturazione basato sulla “ carica mensile “: il cliente sceglie sia l’importo mensile della fatturazione, sia la sua periodicità. E i conguagli sono così effettuati solo su consumi reali, per dire addio alle brutte sorprese in bolletta;

“: il cliente sceglie sia l’importo mensile della fatturazione, sia la sua periodicità. E i conguagli sono così effettuati solo su consumi reali, per dire addio alle brutte sorprese in bolletta; possibilità di attivare l’offerta in modalità “dual fuel“, ovvero attivando sia la fornitura luce sia quella gas con wekiwi.

La spesa stimata per la “famiglia tipo” ammonta a 70,04 euro al mese. Per ulteriori dettagli, ecco il link di riferimento:

Luce Flex Web di Illumia

Obiettivo “bollette snelle” anche per Illumia. La sua offerta luce, ribattezzata Luce Flex Web, si caratterizza per:

prezzo dell’energia all’ingrosso PUN + 0,010 €/kWh di contributo al consumo;

di contributo al consumo; 10 euro al mese di contributo fisso per costi di commercializzazione (120 euro all’anno);

App Illumia per avere informazioni sulla fornitura sempre a portata di smartphone;

per avere informazioni sulla fornitura sempre a portata di smartphone; pagamento delle bollette luce tramite addebito bancario;

energia 100% pulita senza costi aggiuntivi.

La “famiglia tipo” che volesse sottoscrivere la fornitura luce di Illumia, dovrebbe preventivare una spesa di 74,36 euro. Per saperne di più, clicca sul pulsante verde qui sotto:

Luce RELAX Index di Pulsee

Di seguito la carta d’identità dell’offerta luce Pulsee, che è una energy company 100% digital, marchio di Axpo Italia:

prezzo dell’energia all’ingrosso PUN senza costi aggiuntivi ;

; sconto del 20% sul contributo fisso mensile: 12 euro al mese (anziché 15 euro al mese), per un totale annuo di 144 euro;

sul contributo fisso mensile: 12 euro al mese (anziché 15 euro al mese), per un totale annuo di 144 euro; gestione digitale della fornitura grazie all’ App Pulsee Energy e all’area clienti del sito;

e all’area clienti del sito; opzione Cost Sharing (al costo di 1,5 euro in più al mese) per ripartire il costo delle bollette tra i coinquilini di un appartamento;

(al costo di 1,5 euro in più al mese) per ripartire il costo delle bollette tra i coinquilini di un appartamento; energia 100% green proveniente da fonti rinnovabili.

Attivando questa promozione, la “famiglia tipo” dovrebbe sostenere una spesa di 74,99 euro al mese per le bollette della luce. Ulteriori informazioni sono disponibili cliccando al seguente link:

