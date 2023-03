Quale gestore energia elettrica più conveniente a Marzo 2023?

Offerte in evidenza Pulsee Luce RELAX Index 858,49 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Next Energy Sunlight Luce Dual 753,24 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA NeN Luce Special 48 948,35 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

Il comparatore di SOStariffe.it per offerte luce ha stilato la classifica dei fornitori di energia elettrica che aiutano una “famiglia tipo” (con 2.700 kWh consumati in un anno) ad alleggerire le bollette della luce a marzo 2023.

Gratuito e digitale, il comparatore di SOStariffe.it aiuta i consumatori a setacciare le offerte luce attivabili a marzo 2023 e a scegliere quella più in linea con le proprie possibilità di spesa, stili di consumo e distribuzione oraria di utilizzo degli elettrodomestici.

I gestori di energia più vantaggiosi del Mercato Libero a Marzo 2023

NOME FORNITORE NOME OFFERTA PREZZO LUCE SPESA IN BOLLETTA 1 wekiwi Energia alla Fonte 0,1740 €/kWh 64,98 euro al mese 2 Edison Energia World Luce Plus 0,1610 €/kWh 68,37 euro al mese 3 Hera Comm Più Controllo Active Casa Luce 0,1610 €/kWh 69,52 euro al mese 4 Octopus Energy Octopus Flex 0,1770 €/kWh 71,70 euro al mese

Secondo la radiografia del comparatore di SOStariffe.it i fornitori luce più economici di marzo 2023 per il profilo di consumo della “famiglia tipo” sono:

wekiwi con l’offerta Energia alla Fonte;

con l’offerta Energia alla Fonte; Edison Energia con l’offerta World Luce Plus;

con l’offerta World Luce Plus; Hera Comm con l’offerta Più Controllo Active Casa Luce;

con l’offerta Più Controllo Active Casa Luce; Octopus Energy con l’offerta Octopus Flex.

Di seguito passiamo ai raggi X ciascuna promozione, ricordando che si tratta di offerte luce a prezzo indicizzato: queste, infatti, assicurano l’accesso al prezzo all’ingrosso dell’energia elettrica in base all’andamento dell’indice PUN (Prezzo Unico Nazionale), che è l’indice di riferimento per il mercato all’ingrosso dell’energia. Il prezzo luce elencato in tabella per ciascuna promozione fa riferimento al valore dell’indice PUN a febbraio 2023 (l’ultimo a disposizione), eventualmente maggiorato di un contributo al consumo applicato dal fornitore stesso.

Energia alla Fonte di wekiwi

La soluzione luce della web company wekiwi (in esclusiva con SOStariffe.it) ha la seguente carta d’identità:

prezzo dell’energia all’ingrosso PUN + 0,013 €/kWh di contributo al consumo;

di contributo al consumo; 7,5 euro al mese di contributo fisso mensile per spese di commercializzazione (il totale annuo è di 90 euro);

al mese di contributo fisso mensile per spese di commercializzazione (il totale annuo è di 90 euro); sconto pari a 30 euro riservato ai clienti che scelgano sia la fornitura luce sia quella gas e attivino la promozione online inserendo il codice “SOSW22”;

riservato ai clienti che scelgano sia la fornitura luce sia quella gas e attivino la promozione online inserendo il codice “SOSW22”; energia pulita inclusa nel prezzo;

sconto del 10% sui gadget per casa, elettronica e illuminazione a Led in vendita sulla piattaforma di shopping online di wekiwi;

sui gadget per casa, elettronica e illuminazione a Led in vendita sulla piattaforma di shopping online di wekiwi; spesa mensile stimata per la “famiglia tipo”: 64,98 euro.

Per avere un affresco della promozione luce wekiwi, ecco il link di riferimento:

World Luce Plus di Edison Energia

La promozione luce firmata Edison Energia si fonda sui seguenti pilastri:

prezzo dell’energia all’ingrosso PUN senza alcuna maggiorazione ;

; opzione di scelta tra tariffa monoraria e multioraria ;

e ; contributo mensile di 12 euro al mese (144 euro all’anno) per costi di commercializzazione;

servizi EDISONRisolve e CoCo gratuiti;

gratuiti; possibilità di sottoscrivere questa offerta in modalità dual fuel, ovvero scegliendo Edison Energia come gestore unico sia per la fornitura luce sia per quella del gas;

spesa mensile stimata per la “famiglia tipo”: 68,37 euro;

Clicca al link qui sotto per una panoramica dettagliata dell’offerta:

Più Controllo Active Casa Luce di Hera Comm

Hera Comm propone un’offerta luce con il seguente Dna:

prezzo dell’energia all’ingrosso PUN senza costi aggiuntivi ;

; 10,50 euro al mese di contributo fisso per costi di commercializzazione;

di contributo fisso per costi di commercializzazione; tariffa monoraria: il prezzo dell’energia è indipendente dalla fascia oraria di utilizzo;

Bonus Natura di 30 euro per i nuovi clienti, distribuito in 6 rate erogate rispettivamente il 1°, 2°, 3°, 13°, 14°, 15° mese di fornitura;

per i nuovi clienti, distribuito in 6 rate erogate rispettivamente il 1°, 2°, 3°, 13°, 14°, 15° mese di fornitura; servizi Hera Fast Check up e Diario dei consumi gratuiti, per un’ottimizzazione dei propri consumi domestici;

e gratuiti, per un’ottimizzazione dei propri consumi domestici; gestione 100% digitale della fornitura gas con i Servizi online del sito internet e l’App My Hera;

energia 100% verde;

spesa stimata al mese per la “famiglia tipo”: 69,52 euro.

Maggiori informazioni sulla proposta di Hera Comm sono consultabili al link di seguito:

Octopus Flex di Octopus Energy

Octopus Energy scommette sulla seguente offerta:

prezzo dell’energia all’ingrosso PUN + 0,016 €/kWh di contributo al consumo;

di contributo al consumo; tariffazione trioraria per chi utilizza l’energia prevalentemente nelle ore serali o notturne, nei fine settimana e nei giorni festivi;

8 euro al mese di contributo fisso a copertura dei costi di commercializzazione (la spesa totale è di 96 euro all’anno);

di contributo fisso a copertura dei costi di commercializzazione (la spesa totale è di 96 euro all’anno); energia elettrica 100% green;

sconto #Octofriends : per ogni amico portato in Octopus Energy si riceverà uno sconto di 20 euro in fattura. A sua volta ogni amico diventato cliente Octopus Energy, usando il codice sconto #Octofriends, riceverà uno sconto di 30 euro in bolletta;

: per ogni amico portato in Octopus Energy si riceverà uno in fattura. A sua volta ogni amico diventato cliente Octopus Energy, usando il codice sconto #Octofriends, riceverà uno in bolletta; spesa mensile in bolletta per la “famiglia tipo”: 71,70 euro.

Maggiori dettagli cliccando sul pulsante verde qui sotto:

