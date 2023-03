Scopri le migliori offerte Vodafone per i nuovi clienti di marzo. Potete avere anche minuti e Giga illimitati per navigare alla massima velocità in 5G

Vodafone come tutti gli operatori di telefonia mobile guarda con grande interesse ai clienti insoddisfatti degli altri gestori e per loro ha riservato proposte imperdibili. Le offerte Vodafone sono infatti in grado di soddisfare qualsiasi tipo di esigenza o necessità in quanto strutturate per essere convenienti per tutte le categorie di utenti. Non mancano poi i vantaggi, a partire dai premi, sconti e Giga aggiuntivi di Vodafone Happy fino a prezzi ridotti sulla rete fissa per chi attiva un’offerta mobile.

Offerte Vodafone per chi arriva da Iliad o alcuni MVNO selezionati a marzo 2023

Offerte Vodafone per i clienti di Iliad o alcuni MVNO Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Vodafone Silver illimitati 150 GB con Smart Pay 5 euro per un mese, poi 7,99 euro Vodafone Silver (prezzo bloccato 24 mesi) illimitati 200 GB con Smart Pay 5 euro per un mese, poi 9,99 euro

Le due offerte Vodafone più economiche nel listino dell’operatore sono disponibili solo online e sono riservate a chi richiede la portabilità del numero da Iliad o alcuni MVNO selezionati come Postemobile, Fastweb Mobile, Coop Voce e altri. Il trasferimento del contatto è sempre gratuito e si completa in massimo tre giorni lavorativi. Le due tariffe in questione sono:

Vodafone Silver con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G con Smart Pay (altrimenti 100 GB) a 5 euro per un mese, poi si rinnova a 7,99 euro al mese

con minuti e SMS illimitati e con (altrimenti 100 GB) a 5 euro per un mese, poi si rinnova a Vodafone Silver (prezzo bloccato 24 mesi) con minuti e SMS illimitati e 200 GB in 4G con Smart Pay (altrimenti 150 GB) a 5 euro per un mese, poi si rinnova a 9,99 euro al mese

Per entrambe le offerte attivazione e SIM sono gratuite. Smart Pay è il sistema per il pagamento automatico con addebito su conto corrente o carta di credito. In questo modo si evita di non rimanere mai senza credito e di acquistare ogni mese una ricarica manuale per il rinnovo dell’offerta. Smart Pay include anche altri vantaggi come l’accesso gratuito al Vodafone Club. Il programma riservato ai clienti dell’operatore permette di avere ogni mese 10 GB aggiuntivi, navigazione 5G, 3 mesi di Audible e sconti sui prodotti e servizi di partner come Amazon.it, Pulsee, Booking.com, Q8 e YOOX.

Potete gestire facilmente le offerte Vodafone scaricando l’app My Vodafone. La piattaforma per dispositivi iOS e Android è gratuita e consente di effettuare operazioni come:

verificare i consumi e il traffico residuo tramite appositi widget

gestire i messaggi in Segreteria e il trasferimento di chiamata

Acquistare una ricarica online nel taglio e con il metodo di pagamento che si preferisce

Gestire le opzioni attive sulla SIM

Ritirare i premi di Vodafone Happy

Per confrontare le offerte Vodafone con quelle di altri operatori potete utilizzare gratis il comparatore di SOStariffe.it. Bastano pochi clic per costruire il proprio profilo personale di consumi e trovare la proposta più conveniente per voi. Una volta trovata la promozione perfetta potete poi attivarla comodamente online tramite un link diretto al sito dell’operatore.

Offerte Vodafone con 5G incluso a marzo 2023

Offerte Vodafone per tutti gli operatori Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile 1 Family + (solo già clienti fisso) illimitati illimitati in 5G 9,99 euro con Smart Pay 2 RED Max Under 25 illimitati 100 GB in 5G 9,99 euro con Smart Pay 3 RED Max Under 16 illimitati 100 GB in 5G 9,99 euro o 6,99 euro per i già clienti fisso con Smart Pay 4 RED Pro illimitati 50 GB in 5G 14,99 euro con Smart Pay 5 RED Max illimitati 100 GB in 5G 19,99 euro con Smart Pay 6 Infinito illimitati (+1000 minuti Extra Ue + 200 minuti e 1 GB) illimitati in 5G fino a 10 Mbps 24,99 euro con Smart Pay 7 Infinito Black Edition illimitati (+1000 minuti Extra Ue + 500 minuti e 5 GB) illimitati in 5G alla massima velocità 39,99 euro con Smart Pay

Le offerte Vodafone per navigare in 5G sono invece aperte a tutti, a prescindere dall’operatore di provenienza o se si acquista una SIM con un nuovo numero. La Giga Network 5G oggi raggiunge tutte le grandi città italiane e permette di navigare a una velocità anche cinque volt superiore al 4.5G. La latenza è minima e ciò permette di godere di contenuti in altissima qualità per lo streaming e il gaming senza difficoltà.

Anche le offerte 5G si distinguono in varie categorie. Le tariffe per i giovani includono tanti Giga e servizi di protezione avanzati per proteggere i minori dalle principali minacce sul web e limitare l’utilizzo dello smartphone in modo da evitare che ne abusino. Rete Sicura ogni mese blocca oltre 500 milioni di attacchi hacker e vi mette al sicuro da frodi informatiche, clonazione di carte di credito e furti di dati personali. Le offerte Vodafone per i giovani sono:

RED Max Under 16 con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 5G a 9,99 euro al mese con Smart Pay. E’ inclusa anche Rete Sicura. Per i già clienti fisso di Vodafone il prezzo è di 6,99 euro al mese

con minuti e SMS illimitati e a con Smart Pay. E’ inclusa anche Rete Sicura. Per i già clienti fisso di Vodafone il prezzo è di RED Max Under 25 con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 5G a 9,99 euro al mese con Smart Pay. E’ inclusa anche Rete Sicura

Le tariffe più richieste dell’operatore invece sono:

RED Pro con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 5G a 14,99 euro al mese con Smart Pay

con minuti e SMS illimitati e a con Smart Pay RED Max con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 5G a 19,99 euro al mese con Smart Pay

Con Vodafone potete anche avere navigazione senza limiti attivando le sue tariffe top di gamma:

Family+ con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G a 9,99 euro al mese con Smart Pay. L’attivazione è gratuita. L’offerta è riservata ai già clienti Vodafone per la rete fissa

con a con Smart Pay. L’attivazione è gratuita. L’offerta è riservata ai già clienti Vodafone per la rete fissa Infinito con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G fino a 10 Mbps (1000 minuti extra Ue + 100 minuti e 1 GB in roaming extra Ue) a 24,99 euro al mese con Smart Pay.

con fino a 10 Mbps (1000 minuti extra Ue + 100 minuti e 1 GB in roaming extra Ue) a con Smart Pay. Infinito Black Edition con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G alla massima velocità (1000 minuti extra Ue + 500 minuti e 5 GB in roaming extra Ue) a 39,99 euro al mese con Smart Pay

Per tutte le offerte Vodafone, se non diversamente indicato, il costo di attivazione è di 6,99 euro una tantum per i nuovi clienti e la SIM gratuita con acquisto online. Inoltre avete inclusa Rete Sicura per un mese, che poi si disattiva in automatico. Scegliendo le offerte Infinito con Smart Pay avete anche accesso gratuito al Vodafone Club+, che rispetto al programma base aggiunge 6 mesi di Infinity+ per seguire 104 partite di Champions League e altri contenuti anche in 4K e sconti sui dispositivi elettronici nei Vodafone Store.

Se avete bisogno di assistenza potete consultare le guide e FAQ presenti nella sezione Supporto sul sito o app My Vodafone. Potete anche porre i vostri quesiti a TOBi, l’assistente personale dell’operatore, o chiamare gratuitamente dal vostro numero il servizio clienti al 190 tutti i giorni dalle 8 alle 22. E’ disponibile anche l’assistenza via chat su WhatsApp al 3499190190 a qualsiasi ora e tutti i giorni.

Attivare le offerte Vodafone per la telefonia mobile permette di avere la fibra ottica dell’operatore a un prezzo ribassato. Con Internet Unlimited al costo di 22,90 euro al mese senza vincoli, invece di 24,90 euro al mese, avete inclusi una connessione fino a 2,5 Gbps in download sulla rete FTTH (Fiber to the Home) o fino a 200 Mbps in download in FTTC (fibra misto rame – Fiber to the Cabinet) in base alla distanza della vostra abitazione dalla cabina stradale, chiamate illimitate (solo con acquisto online) e modem con Wi-Fi Optimizer. E’ già incluso anche il costo di attivazione di 5 euro al mese per 24 rate.

I clienti fisso e mobile di Vodafone con l’iniziativa Infinito Insieme hanno poi Giga illimitati in 5G per tutta la famiglia (massimo 6 SIM). Si può scegliere di pagare con domiciliazione in bolletta, borsellino, carta di credito o RID.

Alle offerte Vodafone potete poi abbinare anche l’acquisto a rate di uno smartphone. Le offerte telefono incluso dell’operatore prevedono un vincolo di permanenza minima di 24 mesi e il pagamento di un acconto per alcuni modelli in base anche al taglio di memoria desiderato. Potete scegliere tra i migliori prodotti di marchi come Apple, Samsung, Xiaomi, Motorola e OPPO. La consegna è gratuita e avviene in pochi giorni lavorativi in tutta Italia.

Il servizio Vodafone Smart Change permette di ottenere uno sconto sulle rate per un nuovo telefono dando in permuta all’operatore un vecchio modello, la cui valutazione avviene solo in negozio. In alternativa potete effettuare la stessa operazione online, spedire il terminale e ricevere direttamente sul conto l’importo pari al valore assegnato al cellulare.

Se passate ad altro operatore o disattivate l’offerta prima dei 24 mesi dovrete comunque corrispondere a Vodafone le rate residue più quella finale. Potete però esercitare il diritto di ripensamento entro 14 giorni dalla consegna e restituire lo smartphone all’operatore senza costi aggiuntivi insieme a tutti gli accessori originali contenuti nella confezione.

