Offerte in evidenza Amazon Prime Video GRATIS con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Disney+ 8,99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Prova Sky Q 9,00 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

TIMVISION è l’offerta di TIM dedicata all’intrattenimento televisivo. E’ possibile accedere alla piattaforma da più dispositivi sia mobile che fissi comprese i televisori Android TV, che è lo stesso sistema operativo integrato nel decoder TIMVISION Box fornito dall’operatore in comodato d’uso gratuito. Per poter accedere godere di una visione fluida e in alta qualità o comunque di una esperienza soddisfacente in senso generale è necessario ogni tanto aggiornare il servizio. TIM infatti a cadenza regolare rilascia degli upgrade che correggono eventuali errori o introducono nuove funzioni.

Come aggiornare TIMVISION su Android TV

TIMVISION è supportato da tutte le Smart TV Android versione 7.0 e successive. Potete aggiornarlo manualmente dal menù del decoder cliccando con il telecomando su Impostazioni > Aggiorna > Aggiorna software > Aggiornamento via IP – Ethernet o WiFi. Per scaricare e applicare l’aggiornamento il decoder deve essere connessione a una rete Internet.

Se invece non avete ancora registrato il vostro abbonamento a TIMVISION o agli altri servizi eventualmente inclusi nell’offerta (Netflix, DAZN, Disney+, Amazon Prime) dovrete cliccare sul link presente nell’email o SMS inviato dall’operatore e seguire le istruzioni. Dovrete poi inserire un indirizzo email e una password per completare la registrazione. Se non avete ricevuto l’email o SMS per completare la procedura potete effettuare la stessa operazione dall’area MyTIM sul sito o dall’app nella sezione “TV e servizi“.

L’operazione finale prevede di collegare il decoder TIMVISION Box e inserire gli account creati per ciascun servizio.

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte Abbiamo preso in carico la tua richiesta! Un nostro esperto ti contatterà per aiutarti a trovare l'offerta giusta per te. Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Le offerte TIMVISION di marzo 2023

Le offerte TIMVISION Cosa vedere Costo mensile 1 TIMVISION TIMVISION (film, serie TV, produzioni originali, Discovery+) 6,99 euro 2 TIMVISION con Disney+ TIMVISION (film, serie TV, produzioni originali, Discovery+)

Disney+ 9,99 euro (gratis per 3 mesi con TIM Unica) 3 TIMVISION Intrattenimento TIMVISION (film, serie TV, produzioni originali, Discovery+)

Netflix (piano standard)

Disney+

6 mesi di Amazon Prime 9,99 euro per 2 mesi, poi 19,99 euro 4 TIMVISION con Netflix TIMVISION (film, serie TV, produzioni originali, Discovery+)

Netflix (piano standard) 14,99 euro 5 TIMVISION Calcio e Sport TIMVISION (film, serie TV, produzioni originali, Discovery+)

DAZN Standard (Serie A e B, Europa League, calcio internazionale e altri sport su Eurosport HD 1 e 2)

Infinity+ (104 partite di Champions League)

6 mesi di Amazon Prime 24,99 euro fino al 23/9/23, poi 29,99 euro 6 TIMVISION Gold TIMVISION (film, serie TV, produzioni originali, Discovery+)

DAZN Standard (Serie A e B, Europa League, calcio internazionale e altri sport su Eurosport HD 1 e 2)

Infinity+ (104 partite di Champions League)

Netflix (piano standard)

Disney+

6 mesi di Amazon Prime 40,99 euro fino al 23/9/23, poi 45,99 euro

L’offerta di TIMVISION comprende film, serie TV, produzioni originali, tutta la Serie A femminile, il meglio dei programmi dell’ultima settimana di Mediaset e Discovery+ insieme al TIMVISION Box. Il decoder dispone di una funzione per l’ottimizzazione della connessione e grazie ad Android TV permette di accedere anche a tutte le app di Google Play. Potete poi cercare i vostri programmi preferiti tramite i comandi vocali di Google Assistant o trasmettere contenuti dallo smartphone alla TV con la Chromecast integrata.

Chi è già cliente TIMVISION può richiedere il decoder TIMVISION Box Atmosphere al costo di noleggio di 7 euro al mese con consegna gratuita. Questo modello di ultima generazione integra il sistema Dolby Atmos e una soluzione audio ottimizzata dagli esperti di Bang & Olufsen per garantire un’esperienza di visione ancora più avvolgente. Potete guardare tutti i contenuti anche in un’altra stanza e c’è il supporto allo standard 4K e al nuovo digitale terrestre DVB-T2.

Se invece non avete ancora attivato un’offerta di TIMVISION potete scegliere tra diversi pacchetti che comprendono anche il meglio dello sport in streaming da seguire anche su dispositivi mobili (smartphone e tablet). L’abbonamento per l’intrattenimento si può anche abbinare a un’offerta fibra ottica di TIM.

Con TIM WiFi Power TV aggiungendo 29,90 euro al mese con domiciliazione e conto online potete avere una connessione fino a 2,5 Gbps in download (suddivisi tra le porte Ethernet e Wi-Fi) e 1 Gbps in download sulla rete FTTH. In alternativa potete accedere alla fibra misto rame o FTTC (Fiber to the Cabinet) fino a 200 Mbps in download in base alla distanza dell’abitazione dalla cabina stradale. Avete poi inclusi anche un modem TIM Hub+, chiamate illimitate con attivazione online, assistenza dedicata da parte di un team di esperti al servizio clienti 187 e la possibilità di ricevere un bonus in bolletta per ogni intervento di supporto che non è stato all’altezza delle vostre aspettative. L’attivazione è di 19,90 euro una tantum.

TIM raggiunge con la fibra ottica nella variante FTTH oltre 1.500 Comuni italiani. Potete verificare la copertura gratis su SOStariffe.it.

Confronta le offerte fibra ottica di TIM »

In alternativa potete abbinare TIMVISION anche a una tariffa di telefonia mobile o se non siete clienti dell’operatore si può acquistare una SIM, che sarà utilizzata solo per l’addebito del costo mensile dell’offerta. Chi ha la linea fissa con TIM per il proprio cellulare può attivare TIM 5G Power Famiglia con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G con TIM Unica (altrimenti 5 GB). Il prezzo è di 9,99 euro al mese con domiciliazione in bolletta tramite TIM Ricarica Automatica. Se l’acquisto avviene online il primo mese e attivazione sono gratuiti. La SIM ha un costo di 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

Attiva TIM 5G Power Famiglia »

Oggi potete scegliere tra i seguenti pacchetti TIMVISION:

TIMVISION Calcio e Sport con TIMVISION , DAZN Standard (tutta la Serie A e Serie B BTK, Europa League, i migliori incontri della Conference League, altri sport su Eurosport HD 1 e HD 2), Infinity+ (104 partite di Champions League e altri contenuti anche in 4K), 6 mesi di Amazon Prime per i nuovi clienti che hanno attiva la linea fissa con TIM. L’offerta costa 24,99 euro al mese fino al 23 settembre 2023 , poi si rinnova a 29,99 euro al mese. Acquistandola online l’attivazione è gratuita, altrimenti è di 19,99 euro o 9,99 euro per chi possiede già il TIMVISION Box.

con , (tutta la Serie A e Serie B BTK, Europa League, i migliori incontri della Conference League, altri sport su Eurosport HD 1 e HD 2), (104 partite di Champions League e altri contenuti anche in 4K), che hanno attiva la linea fissa con TIM. L’offerta costa fino al , poi si rinnova a 29,99 euro al mese. Acquistandola online l’attivazione è gratuita, altrimenti è di 19,99 euro o 9,99 euro per chi possiede già il TIMVISION Box. TIMVISION Gold con TIMVISION, DAZN Standard, Infinity+, Disney+ e Netflix (piano standard per la visione in HD su due dispositivi), TIMVISION Box e 6 mesi di Amazon Prime per i nuovi clienti con hanno attiva la linea fissa con TIM. L’offerta costa 40,99 euro al mese fino al 23 settembre 2023, poi si rinnova a 45,99 euro al mese. Acquistandola online l’attivazione è gratuita, altrimenti è di 19,99 euro o 9,99 euro per chi possiede già il TIMVISION Box.

Con il vostro abbonamento a DAZN Standard potete registrare fino a 6 dispositivi e guardare lo sport in contemporanea su 2 di essi se connessi entrambi alla stessa rete Internet domestica.

Scopri le offerte di DAZN »

TIMVISION Intrattenimento con TIMVISION, Netflix (piano standard), Disney+, TIMVISION Box e 6 mesi di Amazon Prime per i nuovi clienti con hanno attiva la linea fissa con TIM. L’offerta è riservata solo ai nuovi clienti TIMVISION e costa 9,99 euro per 2 mesi , poi si rinnova a 19,99 euro al mese. Acquistandola online l’attivazione è gratuita, altrimenti è di 19,99 euro o 9,99 euro per chi possiede già il TIMVISION Box.

con TIMVISION, Netflix (piano standard), Disney+, TIMVISION Box e 6 mesi di Amazon Prime per i nuovi clienti con hanno attiva la linea fissa con TIM. L’offerta è riservata solo ai nuovi clienti TIMVISION e costa , poi si rinnova a 19,99 euro al mese. Acquistandola online l’attivazione è gratuita, altrimenti è di 19,99 euro o 9,99 euro per chi possiede già il TIMVISION Box. TIMVISION con Disney+ con TIMVISION, Disney+, TIMVISION Box e 6 mesi di Amazon Prime per i nuovi clienti con hanno attiva la linea fissa con TIM. L’offerta costa 9,99 euro al mese, invece di 15,98 euro al mese. Con TIM Unica l’offerta è però inclusa gratis per 3 mesi, poi si rinnova al prezzo previsto.

TIM Unica è la promozione dedicata ai clienti convergenti dell’operatore che hanno attiva la linea fissa e un’offerta di telefonia mobile. L’offerta è gratuita e include anche Giga illimitati per gli smartphone di tutta la famiglia (massimo 6 SIM anche se non intestate al titolare della connessione di casa), sconti su alcuni modelli di smartphone con vincolo di 30 mesi per la parte mobile e la possibilità di acquistare una seconda SIM con una tariffa TIM 5G Power a partire da 9,99 euro al mese. TIM Unica resta attiva fino a quando non si recede dall’offerta fissa e prevede solo il pagamento con domiciliazione in bolletta tramite TIM Ricarica Automatica.

TIMVISION con Netflix con TIMVISION, piano standard di Netflix, TIMVISION Box e 6 mesi di Amazon Prime per i nuovi clienti con hanno attiva la linea fissa con TIM. L’offerta costa 14,99 euro al mese , invece di 19,98 euro al mese.

con TIMVISION, piano standard di Netflix, TIMVISION Box e 6 mesi di Amazon Prime per i nuovi clienti con hanno attiva la linea fissa con TIM. L’offerta costa , invece di 19,98 euro al mese. TIMVISION con TIMVISION Box e 6 mesi di Amazon Prime per i nuovi clienti con hanno attiva la linea fissa con TIM. L’offerta costa 6,99 euro al mese.