Su SOStariffe.it un quadro dettagliato di chi siano i destinatari dei bonus luce e gas a marzo 2023 , a quanto ammonti lo sconto in bolletta e quali passi compiere per beneficiare dell’agevolazione statale.

Bonus luce e gas Marzo 2023: requisiti e richiesta per avere lo sconto in bolletta

In attesa che il nuovo pacchetto di aiuti contro il caro bolletta (tra cui dovrebbe esserci anche una proroga del potenziamento dei bonus sociali) approdi sul tavolo del consiglio dei ministri, ecco una fotografia a marzo 2023 dei bonus luce e gas destinati alle famiglie italiane più vulnerabili.

Prima di tracciare l’identikit di queste agevolazioni statali, gli esperti di SOStariffe.it accendono i riflettori su come individuare le migliori offerte luce e gas proposte dai fornitori energetici del Mercato Libero a marzo 2023. Lo strumento da consultare per centrare questo obiettivo è il comparatore di SOStariffe.it, una vera e propria bussola della convenienza che consente di confrontare le soluzioni per illuminare e riscaldare casa attualmente a disposizione sulla base del proprio fabbisogno energetico o consumo annuo di metano.

Bonus luce e gas: cosa sono e chi ne ha diritto a Marzo 2023

BONUS SOCIALI: LE 4 DOMANDE BONUS SOCIALI: LE 4 RISPOSTE Cosa sono i bonus luce e gas? Sono sconti in bolletta che aiutano le famiglie che vivono una situazione di disagio economico e fisico a pagare le spese di luce e gas In che modo la crisi energetica ha cambiato il volto dei bonus sociali? I bonus sono stati potenziati : l’assegno ordinario è stato affiancato a un contributo integrativo così da aumentare l’importo dello sconto complessivo in bolletta

: l’assegno ordinario è stato affiancato a un contributo integrativo così da dello sconto complessivo in bolletta È stata innalzata la soglia ISEE per l’accesso ai bonus: dalla soglia ordinaria di 8.265 euro si è passati all’attuale che è fissata in 15mila euro annui Chi ha diritto ai bonus luce e gas a marzo 2023? Famiglie con ISEE non superiore a 15mila euro annui

annui Famiglie numerose con ISEE non superiore a 20mila euro

Percettori di reddito o pensione di cittadinanza

Utenti in gravi condizioni di salute che necessitino di apparecchiature elettromedicali salvavita Quando scade il potenziamento dei bonus luce e gas? È in scadenza il 31 marzo 2023, ma è in arrivo la proroga di tale misura anche nel secondo trimestre 2023

I bonus sociali luce e gas assicurano uno sconto fisso in bolletta (indipendente dal consumo) ai clienti domestici in condizione di disagio economico e fisico, così da aiutarli a sostenere il pagamento delle spese di energia elettrica e gas.

Potenziati a più riprese prima dal governo Draghi e poi dall’esecutivo Meloni nel tentativo di mitigare l’impatto della crisi energetica, i bonus luce e gas sono stati un vero e proprio salvagente a cui le famiglie si sono aggrappate nei mesi scorsi.

Ma chi sono gli aventi diritto ai bonus luce e gas a marzo 2023? Ecco la risposta:

nuclei familiari con un indicatore ISEE non superiore a 15mila euro annui;

annui; nuclei familiari numerosi ( con almeno 4 figli a carico ) con un indicatore ISEE non superiore a 20mila euro annui;

) con un indicatore ISEE non superiore a annui; percettori di reddito o pensione di cittadinanza ;

; utenti in gravi condizioni di salute che necessitino di apparecchiature elettromedicali salvavita (essendo “energivore”, queste attrezzature comportano costi elevati in bolletta).

Mentre i bonus per disagio economico non dovranno essere richiesti (sono accreditati in automatico ai cittadini o ai nuclei familiari che presentino annualmente la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e che abbiano un ISEE valido entro la soglia dei 15mila euro), il bonus elettrico per disagio fisico deve essere richiesto.

In questo caso, infatti, è necessario presentare apposita domanda (con allegato un certificato ASL) ai Comuni o ai CAF abilitati. Il bonus elettrico per disagio fisico può essere cumulato con quello per disagio economico a fronte dei rispettivi requisiti.

Bonus luce e gas: a quanto ammonta il loro valore a Marzo 2023?

I TRIMESTRE 2023 (1° GENNAIO – 31 MARZO) PARAMETRI SU CUI SI CALCOLA L’IMPORTO A QUANTO AMMONTA LO SCONTO IN BOLLETTA Bonus Luce per disagio economico Numero di componenti del nucleo familiare Il risparmio in bolletta varia da 182,70 euro a 265,50 euro Bonus Gas per disagio economico Numero di componenti del nucleo familiare

Zona climatica della fornitura

Tipo di uso del gas (acqua calda, riscaldamento, cottura) Il risparmio complessivo in bolletta varia da 64,80 euro a 551,20 euro Bonus elettrico per disagio fisico Apparecchiature elettromedicali salvavita utilizzate

Potenza contrattuale

Tempo giornaliero di utilizzo Il risparmio in bolletta varia da 99 euro a 311,40 euro

Come indicato sul sito ufficiale di ARERA, il bonus elettrico per disagio economico erogato nel primo trimestre 2023 (1° gennaio -31 marzo) si traduce in un risparmio in bolletta pari a:

182,70 euro per famiglie con uno o due componenti al suo interno;

per famiglie con uno o due componenti al suo interno; 236,70 euro per i nuclei familiari con 3-4 componenti;

per i nuclei familiari con 3-4 componenti; 265,50 euro per le famiglie con oltre quattro componenti.

A questo proposito, è bene ricordare che tali importi sono già comprensivi della “compensazione temporanea integrativa” con cui i governi Draghi e Meloni hanno voluto rafforzare l’assegno ordinario dei bonus luce e gas, così da accrescere l’ammontare complessivo dello sconto in bolletta a seguito delle bollette alle stelle nel 2022.

Focalizzandoci sul valore del bonus gas per disagio economico, l’importo complessivo (assegno ordinario + bonus straordinario) nel primo trimestre 2023 è compreso tra i 64,80 euro e i 511,20 euro.

Per quanto riguarda, infine, il bonus elettrico per disagio fisico nel primo trimestre 2023, ecco le cifre snocciolate da ARERA:

per la fascia fino a 600 kWh/anno di extra consumo rispetto a un utente tipo (2700/kWh/anno), il risparmio in bolletta varia da 99 euro (fino a 3 kW di potenza) a 169,20 euro da 4,5 kW in su;

(fino a 3 kW di potenza) a da 4,5 kW in su; per la fascia tra 600 e 1.200 kWh/anno di extra consumo, il bonus va da 171,90 euro (fino a 3 kW di potenza) a 240,30 euro (4,5 kW in su);

(fino a 3 kW di potenza) a (4,5 kW in su); per la fascia oltre 1.200 kWh/anno di extra consumo, gli importi sono compresi tra i 284,40 euro (fino a 3 kW) e i 311,40 euro (da 4,5 kW in su).