Quale fornitore di luce e gas conviene a Febbraio 2023?

A quale fornitore di energia elettrica e gas naturale affidarsi a febbraio 2023 per risparmiare in bolletta? Per rispondere a questa domanda basta fare affidamento sul comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas. Questo strumento digitale e gratuito mette a confronto le innumerevoli soluzioni messe a disposizione dai fornitori energetici del Mercato Libero, aiutando i titolari di utenze domestiche a scegliere quella che più si adatta alle proprie tasche e stili di consumo.

Effettuare la comparazione online è semplice e intuitivo. Basta indicare una stima del proprio consumo annuo di energia elettrica e metano (il dato è riportato anche nell’ultima bolletta inviata dall’attuale fornitore) per trovare subito le tariffe migliori da attivare per il proprio profilo di consumo.

Energia elettrica: i fornitori più appetibili di Febbraio 2023

NOME FORNITORE NOME OFFERTA PREZZO LUCE COSTO MENSILE 1 wekiwi Energia alla Fonte 0,1844 €/kWh 69,39 euro 2 Octopus Energy Octopus Flex 0,1744 €/kWh 72,17 euro 3 Edison Energia World Luce Plus 0,1744 €/kWh 72,78 euro

Setacciando le promozioni attivate dai fornitori luce del Mercato Libero, il comparatore di SOStariffe.it ha acceso i riflettori sulle tre che conquistano il podio della convenienza a febbraio 2023. Le stime di spesa sono parametrate sul profilo di consumo di una “famiglia tipo” che registri un consumo annuale in bolletta di 2.700 kWh di energia elettrica (con potenza impegnata di 3 kW).

I lettori di SOStariffe.it che non conoscano nel dettaglio il proprio fabbisogno annuo di energia elettrica, possono calcolarne una stima grazie ai filtri integrati nel comparatore di SOStariffe.it, accessibili dal widget qui sotto:

Energia alla Fonte di wekiwi

wekiwi attrae il risparmio grazie a un’offerta che prevede:

prezzo dell’energia all’ingrosso PUN + 0,013 €/kWh di contributo al consumo;

di contributo al consumo; 90 euro all’anno per spese di commercializzazione (la distribuzione mensile è pari a 7,5 euro);

bonus di benvenuto di 30 euro in bolletta con attivazione online della doppia fornitura (luce + gas) con il codice “SOSW22”;

in bolletta con attivazione online della doppia fornitura (luce + gas) con il codice “SOSW22”; sconto del 10% sui prodotti in vendita sulla piattaforma di shopping online wekiwi;

sui prodotti in vendita sulla piattaforma di shopping online wekiwi; energia 100% verde inclusa nel prezzo.

L’offerta per la fornitura luce di wekiwi costerebbe alla “famiglia tipo” 69,39 euro al mese. Clicca sul pulsante verde di seguito per i dettagli:

Scopri Energia alla Fonte wekiwi »

Octopus Flex di Octopus Energy

La promozione di Octopus Energy, il brand dell’energia sostenibile nato nel Regno Unito, si caratterizza per la sua tariffa in esclusiva con SOStariffe.it:

prezzo dell’energia all’ingrosso PUN senza costi extra ;

; contributo fisso annuale pari a 150 euro a copertura dei costi di commercializzazione (la spesa mensile è di 12,50 euro);

sconto #Octofriends : per ogni amico portato in Octopus Energy si beneficerà di uno sconto di 20 euro in fattura; a sua volta ogni amico diventando cliente Octopus Energy, usando il codice sconto #Octofriends, otterrà un bonus di 30 euro in bolletta;

: per ogni amico portato in Octopus Energy si beneficerà di uno in fattura; a sua volta ogni amico diventando cliente Octopus Energy, usando il codice sconto #Octofriends, otterrà un in bolletta; tariffazione trioraria per pagare meno l’energia nelle fasce orarie notturne e nei fine settimana e festivi;

per pagare meno l’energia nelle fasce orarie notturne e nei fine settimana e festivi; fornitura 100% proveniente da fonti rinnovabili.

La spesa mensile in bolletta che la “famiglia tipo” sosterrebbe per Octopus Flex è 72,17 euro. Per maggiori informazioni, ecco il link di riferimento:

Scopri Octopus Flex »

World Luce Plus di Edison Energia

Edison Energia conquista il podio della convenienza con la seguente offerta:

prezzo dell’energia all’ingrosso PUN senza costi aggiuntivi ;

; contributo fisso pari a 144 euro all’anno per spese di commercializzazione e vendita (cioè 12 euro al mese);

opzione di scelta tra tariffa monoraria e bioraria;

accesso gratuito ai servizi EDISONRisolve e CoCo : il primo assicura assistenza telefonica e di prenotazione di servizi a richiesta per la gestione delle incombenze domestiche; il secondo consente il monitoraggio dei consumi degli elettrodomestici di casa grazie a una piattaforma basata sull’intelligenza artificiale integrata nell’App My Edison;

: il primo assicura assistenza telefonica e di prenotazione di servizi a richiesta per la gestione delle incombenze domestiche; il secondo consente il monitoraggio dei consumi degli elettrodomestici di casa grazie a una piattaforma basata sull’intelligenza artificiale integrata nell’App My Edison; bolletta online e gestione digitale della fornitura con l’App MyEdison.

La “famiglia tipo” che sottoscrivesse questa soluzione spenderebbe 72,78 euro al mese. Clicca al link di seguito per saperne di più:

SCOPRI EDISON WORLD LUCE PLUS »

Gas: i gestori più vantaggiosi del Mercato Libero a Febbraio 2023

NOME FORNITORE NOME OFFERTA PREZZO GAS SPESA MENSILE 1 Pulsee Gas RELAX Index 0,7247 €/Smc 112,56 euro 2 wekiwi Gas alla Fonte 0,7747 €/Smc 115,26 euro 3 Hera Comm Più Controllo Active Casa Gas 0,8047 €/Smc 119,52 euro

La classifica dei “top” gestori di gas di febbraio 2023 è stata stilata considerando il consumo annuo di metano di una “famiglia tipo” che utilizzi 1.400 Smc di gas naturale con fornitura attiva nel comune di Milano.

Per quanti, invece, non conoscano il proprio consumo annuo di gas ma vogliano calcolarne subita una stima, è possibile farlo cliccando sul widget qui sotto e impostando i filtri integrati nel comparatore di SOStariffe.it:

Gas RELAX Index di Pulsee

Ecco un affresco della promozione gas di Pulsee:

prezzo del gas all’ingrosso PSV senza alcun sovrapprezzo ;

; contributo fisso pari a 12 euro al mese (anziché 15 euro al mese) a copertura dei costi di commercializzazione (144 euro all’anno);

App Pulsee Energy per avere la propria fornitura sempre a portata di smartphone;

per avere la propria fornitura sempre a portata di smartphone; sconto di 20 euro in bolletta attivando l’offerta online e inserendo il codice sconto “SOS40”;

possibilità di arricchire la promozione con il pacchetto opzionale a pagamento “Zero Carbon Footprint”: con soli 3 euro in più al mese sarà possibile azzerare le emissioni inquinanti prodotte dai propri stili di vita;

La spesa stimata per la “famiglia tipo” che attivasse questa offerta sarebbe pari a 112,56 euro al mese. Clicca al link qui sotto per una panoramica completa della promozione:

Scopri Pulsee Gas RELAX Index »

Gas alla Fonte di wekiwi

La promozione metano di wekiwi si basa su:

prezzo del gas all’ingrosso PSV + 0,050 €/Smc di contributo al consumo;

di contributo al consumo; contributo fisso mensile per costi di commercializzazione: 67 euro all’anno (la distribuzione mensile della spesa è di 5,5 euro);

fatturazione con il sistema della “carica mensile”: è il cliente stesso a scegliere l’importo delle fatture in acconto e la loro frequenza (bimestrale, trimestrale o quadrimestrale). La carica sarà poi conguagliata in presenza delle letture reali del fornitore;

riduzione del 10% sull’acquisto di prodotti di illuminazione a Led e gadget elettronici in vendita sull’e-shop wekiwi;

La “famiglia tipo” che scegliesse wekiwi per la fornitura gas dovrebbe preventivare un budget di spesa mensile pari a 115,26 euro al mese. Per chi volesse ulteriori dettagli, ecco il link da seguire:

Scopri Gas alla Fonte wekiwi »

Più controllo Active Casa Gas di Hera Comm

Di seguito una fotografia delle principali caratteristiche dell’offerta messa a punto da Hera Comm:

prezzo del gas all’ingrosso PSV + 0,080 €/Smc di contributo al consumo;

di contributo al consumo; contributo fisso annuale pari a 114 euro a copertura dei costi di commercializzazione;

servizi Hera Fast Check up e Diario dei consumi gratuiti, per un’ottimizzazione dei propri consumi domestici;

e gratuiti, per un’ottimizzazione dei propri consumi domestici; gestione 100% digitale della fornitura gas con i servizi online del sito internet e l’App My Hera;

gas verde da CO₂ compensata al 100%.

La “famiglia tipo” che si affidasse a questa promozione gas, riceverebbe bollette del metano pari a 119,52 euro al mese. Clicca al link di seguito per saperne di più:

Scopri Più Controllo Active Casa Gas »