WindTre smartphone incluso: le offerte di Febbraio 2023

Scopri costi e modelli per le offerte WindTre smartphone incluso . Potete avere un telefono a rate senza anticipo al giusto prezzo e ottenere uno sconto dando in permuta un vecchio modello

Offerte in evidenza spusu 10 4.98 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Optima SuperMobile 4.95 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA ho. 6,99 6.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Le offerte smartphone incluso sono forse la migliore occasione per acquistare un telefono, anche di fascia alta, a un prezzo conveniente rispetto a quello che si potrebbe trovare presso qualsiasi rivenditore di elettronica. Il vantaggio infatti è quello di poter pagare il dispositivo a rate e riceverlo comodamente a casa. WindTre è un eccellente operatore per quanto riguarda questo tipo di offerte.

WindTre smartphone incluso: le migliori offerte di febbraio 2023

Offerte WindTre a cui abbinare un telefono Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Di Più Lite 5G minuti illimitati e 200 SMS 50 GB in 5G 12,99 euro Di Più Full 5G minuti illimitati (+50 verso l’estero) e 200 SMS 100 GB in 5G 14,99 euro Di Più Unlimited 5G minuti illimitati (+200 verso l’estero) e 200 SMS illimitati in 5G 29,99 euro

Le offerte WindTre smartphone incluso prevedono l’abbinamento delle rate per un telefono a qualsiasi piano di telefonia mobile dell’operatore. Ai clienti è richiesto un vincolo di permanenza minimo da 24 a 30 mesi ed eventualmente il pagamento di un acconto. Le promozioni si possono attivare direttamente online ma il ritiro del dispositivo è previsto solo in negozio.

Con il servizio Reload exChange potete far valutare un vecchio telefono in un negozio dell’operatore e ricevere un buono d’acquisto fino a 800 euro dandolo in permuta. Dopo la valutazione dovrete inviare il dispositivo via posta senza costi aggiuntivi. Sono oltre 200 i modelli presi in considerazione da WindTre per questo servizio.

In caso di passaggio anticipato a un altro gestore o recesso dall’offerta dovrete corrispondere le rate residue in un’unica soluzione o continuando con la rateizzazione e lo stesso metodo di pagamento. Entro 14 giorni dal ritiro del telefono potete invece esercitare il diritto di ripensamento e riconsegnarlo a WindTre senza costi aggiuntivi.

Con le offerte WindTre smartphone incluso potete navigare in 5G alla massima velocità grazie al Priority Pass e una copertura che supera il 95,9% della popolazione italiana. Le migliori tariffe del mese a cui abbinare un telefono sono:

1.Di Più Lite 5G con minuti illimitati, 200 SMS e 50 GB in 5G a 12,99 euro al mese con Easy Pay. L’offerta include anche il blocco automatico dei servizi a sovrapprezzo

2. Di Più Full 5G con minuti illimitati (+ 50 minuti verso l’estero), 200 SMS e 100 GB in 5G a 14,99 euro al mese con Easy Pay. L’offerta include anche il blocco automatico dei servizi a sovrapprezzo, call center al 159 senza attese e uno smartphone Xiaomi Redmi 10 5G

3. Di Più Unlimited 5G con minuti illimitati (+ 200 verso l’estero), 200 SMS e Giga illimitati in 5G a 29,99 euro al mese con Easy Pay. L’offerta include anche il blocco automatico dei servizi a sovrapprezzo e call center al 159 senza attese

Confronta le offerte di WindTre »

Per tutte le offerte il costo di attivazione è di 49,99 euro ma se le acquistate online si può dividere in 24 rate da 2,08 euro al mese. La SIM costa 10 euro.

Con l’opzione Di Più Family 5G con Easy Pay potete aggiungere fino a 3 SIM con minuti illimitati, 200 SMS e 100 GB in 5G a 9,99 euro al mese e avere incluso anche uno smartphone ZTE Blade A52. Easy Pay è il sistema automatico per il pagamento su conto corrente o con carta di credito che permette di evitare di acquistare ogni mese una ricarica manuale e di avere più Giga inclusi rispetto all’addebito su credito residuo.

Chi diventa cliente mobile di WindTre può inoltre accedere a prezzo agevolato alle offerte fibra ottica dello stesso operatore come:

Super Fibra per navigare senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH e con inclusi modem Wi-Fi 6, Giga illimitati per tutte le SIM WindTre e 6 mesi di Amazon Prime a 22,99 euro al mese . Attivazione a 19,99 euro

per navigare senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH e con inclusi modem Wi-Fi 6, Giga illimitati per tutte le SIM WindTre e 6 mesi di Amazon Prime a . Attivazione a 19,99 euro Super Fibra & Netflix per navigare senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH e con inclusi modem Wi-Fi 6, Giga illimitati per tutte le SIM WindTre, 6 mesi di Amazon Prime e piano standard Netflix (visione in HD su due dispositivi senza pubblicità) a 33,99 euro al mese. Attivazione a 19,99 euro

Scopri Super Fibra per già clienti mobile »

Con le offerte WindTre smartphone incluso potete scegliere tra i seguenti modelli:

ZTE

ZTE Blade A72 incluso

ZTE Blade A72 5G incluso

ZTE Blade A52 incluso

Motorola

Motorola Razr 2022 da 24,99 euro al mese

Motorola Moto G22 incluso

Motorola Moto G53 5G incluso

Motorola Moto G13 incluso

TCL

TCL 40R 5G incluso

TCL 30SE incluso

TCL 306 incluso

TCL 403 incluso

OPPO

OPPO Find N2 Flip da 26,99 euro al mese

OPPO Reno 8 Lite 5G da 1,99 euro al mese

OPPO Reno 8 da 4,99 euro al mese

OPPO Reno 8 Pro da 11,99 euro al mese

OPPO A57s incluso

OPPO 17 incluso

OPPO A77 5G incluso

Xiaomi

Xiaomi 12 Lite da 3,99 euro al mese

Xiaomi Redmi 10 5G incluso

Xiaomi Redmi 10c incluso

Xiaomi Remi A1 incluso

Xiaomi 12T da 6,99 euro al mese

Xiaomi 12T Pro da 9,99 euro al mese

Xiaomi Redmi Note 11S 5G incluso

Xiaomi Redmi 10 2022 incluso

Xiaomi Redmi Note 11 incluso

Xiaomi Redmi 12c incluso

Honor

Honor 70 da 6,99 euro al mese

Honor X8 5G incluso

Honor X6 incluso

Honor Magic5 Lite 5G da 1,99 euro al mese

Apple

iPhone 14 da 21,99 euro al mese

iPhone 14 Pro da 27,99 euro al mese

iPhone 14 Pro Max da 32,99 euro al mese

iPhone 14 Plus da 25,99 euro al mese

iPhone SE (terza generazione) da 7,99 euro al mese

iPhone 11 da 9,99 euro al mese

iPhone SE da 64 GB ricondizionato incluso con Di Più Unlimited

iPhone XR da 64 GB ricondizionato incluso con Di Più Unlimited

Samsung

Samsung Galaxy S23 da 21,99 euro al mese

Samsung Galaxy S23+ da 27,99 euro al mese

Samsung Galaxy S23 Ultra da 32,99 euro al mese

Samsung Galaxy Z Flip4 da 11,99 euro al mese

Samsung Galaxy Z Fold4 da 39,99 euro al mese

Samsung Galaxy S22 5G da 2,99 euro al mese

Samsung Galaxy A04s incluso

Samsung Galaxy A53 5G incluso

Samsung Galaxy A33 5G incluso

Samsung Galaxy A13 incluso

Samsung Galaxy A23 5G incluso

Alcatel

Alcatel 1B incluso

Nokia

Nokia G21 incluso

Nokia G11 incluso

Nothing

Nothing Phone (1) da 4,99 euro al mese

Brondi

Brondi Amico Smartphone S incluso

Brondi Amico Flip incluso

WindTre smartphone incluso: le offerte con altri servizi inclusi di febbraio 2023

Offerte WindTre con smartphone e servizi aggiuntivi inclusi Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Protect Junior+ 5G con Easy Pay (solo Under 14) minuti illimitati e 200 SMS 150 GB in 5G 10,99 euro Protect 5G con Easy Pay minuti illimitati e 200 SMS 200 in 5G 18,99 euro

Le offerte WindTre smartphone incluso della famiglia Smart Pack permettono di avere insieme al telefono a rate anche un’assicurazione contro il furto con Europ Assistance che può coprire fino al 90% del prezzo d’acquisto dal dispositivo.

1. Protect Junior+ 5G con Easy Pay con minuti illimitati e 200 SMS e 150 in 5G a 10,99 euro al mese. L’offerta è riservata agli Under 14 e include anche l’app WindTre Family Protect. A questa tariffa potete ad esempio abbinare:

TCL 40R 5G a 3 euro al mese

ZTE Blade A52 a 9,99 euro

Samsung A13 5G da 128 GB a 3 euro al mese + 29,99 euro di anticipo

2. Protect 5G con Easy Pay con minuti illimitati e 200 SMS e 200 in 5G a 18,99 euro al mese. A questa tariffa potete ad esempio abbinare:

Samsung Galaxy A13 5G da 128 GB incluso

Xiaomi 12 Lite da 128 GB 9,99 euro al mese + 49,99 euro di anticipo con vincolo di 30 mesi

Samsung Galaxy S22 5G da 128 GB 7,99 euro al mese + 99,99 euro di anticipo con vincolo di 30 mesi. Ultima rata da 100 euro.

iPhone 14 da 128 GB a 26,99 euro al mese + 129,99 euro di anticipo con vincolo di 30 mesi o 34,99 euro al mese + 129,99 euro di anticipo con vincolo di 24 mesi

iPhone 13 5G da 128 GB a 32,99 euro al mese + 99,99 euro di anticipo con vincolo di 24 mesi

Entrambe le offerte si possono acquistare solo in negozio, dove avviene anche il ritiro del telefono, e prevedono un costo di attivazione di 49,99 euro da dividere in 24 rate da 1,80 euro al mese più 6,99 euro una tantum. La SIM costa 10 euro. Per l’abbinamento dello smartphone è previsto un costo di 4,99 euro.

WindTre smartphone incluso: servizi per sostituire lo smartphone con un nuovo modello

WindTre per le sue offerte con smartphone incluso ha previsto anche una serie di servizi di protezione per il telefono come Reload Plus. Al costo di 6,99 euro al mese potete cambiare il cellulare dopo 13 mesi dall’acquisto con un nuovo modello. Il prezzo mensile è invece di 9,99 euro se decidete di sostituirlo con uno smartphone con schermo pieghevole lanciato sul mercato dopo il 2021. L’attivazione è di 4,99 euro.

Con Reload avete invece la possibilità di cambiare un telefono con schermo danneggiato o graffiato con un nuovo modello o uno rigenerato. La consegna è gratuita e avviene entro un giorno lavorativo in tutte le grandi città italiane. Si può chiedere la sostituzione fino a quattro volte l’anno con vincolo di 24 mesi o cinque volte con vincolo di 30 mesi, ma solo due volte in 12 mesi. I prezzi a seconda del telefono da sostituire sono i seguenti:

per rata da 2,49 euro al mese il corrispettivo di sostituzione è di 60 euro

per rata da 3,99 euro al mese il corrispettivo di sostituzione è di 95 euro

per rata da 5,99 euro al mese il corrispettivo di sostituzione è di 170 euro

per rata da 9,99 euro al mese il corrispettivo di sostituzione è di 330 euro

In tutti i casi per smartphone pieghevoli commercializzati dopo il 2021 il corrispettivo di sostituzione è di 300 euro.