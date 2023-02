Chi offre Internet senza linea fissa a Febbraio 2023?

Offerte in evidenza Illumia Wifi 19,99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Sky Wifi con Sky Q 24,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Internet Unlimited 24,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Le offerte Internet casa senza linea fissa sono sempre più gettonate dagli utenti perché garantiscono una navigazione ad alta velocità e senza limiti di traffico. Anche grazie alla diffusione della tecnologia wireless FWA (Fixed Wireless Access), che è un’alternativa per coloro che abitano in aree rurali o isolate non ancora raggiunte dalla fibra ottica tradizionale.

La tecnologia FWA permette alla fibra ottica di arrivare fino alla stazione radio di base, per poi far viaggiare l’ultimo miglio del segnale tramite la rete 4G o 5G con un ponte radio. La copertura è quindi più ampia, con prestazioni simili (velocità di download fino a 100 Mbps) a quella della fibra ottica “tradizionale”, ma con il vantaggio di non dover attivare la linea fissa.

Grazie al comparatore di SOStariffe.it per offerte Internet casa è possibile confrontare le promozioni degli operatori per questa tecnologia e trovare le soluzioni più economiche di febbraio 2023.

Prima dell’attivazione di qualsiasi offerta Internet, gli esperti di SOStariffe.it raccomandano di verificare la copertura di rete dell’indirizzo della propria abitazione, così da conoscere la velocità massima di navigazione che si possa raggiungere e, quindi, scegliere la tecnologia Internet più performante per quell’area. C’è anche la possibilità di effettuare uno speed testo gratuito della propria connessione con il tool di SOStariffe.it., accessibile cliccando sul widget qui sotto:

Internet senza telefono fisso: le migliori offerte di febbraio 2023

NOME DELL’OFFERTA CARATTERISTICHE 1 Fastweb Casa Light FWA 22,95 euro al mese

fino a 1 Gbps in download 2 Linkem Senza Limiti 24,90 euro al mese

fino a 100 Mbps in download 3 TIM Wi-Fi Power FWA 24,90 euro al mese

fino a 100 Mbps in download 4 Eolo Più 24,90 euro al mese

fino a 30 Mbps in download, ma con possibilità di acquistare pacchetti aggiuntivi fino a 200 Mbps in download 5 Vodafone Wireless+ 27,90 euro al mese

fino a 100 Mbps in download

Di seguito esaminiamo le 5 offerte Internet FWA più vantaggiose a febbraio 2023 secondo il comparatore di SOStariffe.it. Come detto, le soluzioni sono caratterizzate da una navigazione illimitata (su rete FTTH o con tecnologia wireless FWA) e da una connessione veloce e stabile.

Fastweb Casa Light FWA

Fastweb propone l’offerta Fastweb Casa Light FWA. Il costo è di 22,95 euro al mese. Con questo prezzo è possibile navigare velocemente e senza limiti di traffico. Oltre a non avere alcun vincolo contrattuale e a un costo di attivazione pari a 40 euro (2 euro al mese per 20 mesi), quest’offerta si caratterizza per:

velocità di navigazione fino a 1 Gigabit al secondo in download e 200 Megabit in upload;

e 200 Megabit in upload; modem Internet Box NeXXt con WiFi 6 e Alexa integrata;

il servizio di installazione di un’antenna da parte di un tecnico senza costi aggiuntivi;

accesso ai corsi della Fastweb Digital Academy gratuito;

Fastweb dona 1.000.000 euro al progetto che preferisci per la salvaguardia del Pianeta;

amplificatore Wi-FI Booster (4 euro al mese in più), per sfruttare la potenza della connessione Fastweb in ogni angolo di casa.​

È possibile anche includere nell’offerta l’opzione Plus (3 euro in più al mese) per arricchire la propria esperienza con due vantaggi esclusivi: da un lato, l’Assistenza Plus che permette di entrare in contatto con Fastweb in maniera diretta e veloce e FastwebUP Plus che permette ogni mese di scegliere un vantaggio tra:

1 codice film CHILI per noleggiare il film preferito;

2 biglietti al prezzo di uno nei cinema UCI;

1 mese di abbonamento a Corriere.it con accesso illimitato a tutti gli articoli;

1 mese di abbonamento a Fitprime Smart, la palestra online per allenarsi dove si vuole, anche dal salotto di casa.

Per conoscere nei dettagli l’offerta Fastweb Casa Light FWA, clicca sul link:

Linkem Senza Limiti

Spendendo 24,90 euro al mese, Linkem offre una soluzione conveniente senza telefono fisso che include la navigazione senza limiti con una velocità fino a 100 Mbps in download. Con contributo di attivazione gratuito, l’offerta si caratterizza anche per:

l’opzione “ Parla e Naviga ” che consente, al costo di 2 euro in più, di chiamare senza limiti da casa verso fissi e mobili nazionali senza costi aggiuntivi grazie alla tecnologia VoIP ;

” che consente, al costo di 2 euro in più, di chiamare senza limiti da casa verso fissi e mobili nazionali senza costi aggiuntivi grazie alla ; assistenza Prime inclusa: supporto tecnico specializzato e assistenza continuativa sul modem, che è in comodato gratuito;

inclusa: supporto tecnico specializzato e assistenza continuativa sul modem, che è in comodato gratuito; apparato in comodato d’uso gratuito;

installazione rapida: Internet a casa in pochi giorni.

Per conoscere più dettagli della proposta di Linkem, vai al link di seguito:

TIM Wi-Fi Power FWA

TIM WiFi Power FWA è una soluzione vantaggiosa proposta dall’operatore TIM e si caratterizza per:

un costo di 24,90 euro al mese (prezzo fisso);

(prezzo fisso); velocità fino a 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload in base alla verifica di copertura FWA disponibile;

e 50 Mbps in upload in base alla verifica di copertura FWA disponibile; attivazione a 19,90 euro una tantum;

chiamate a consumo verso tutti i fissi e mobili nazionali a 19 centesimi di scatto alla risposta e 19 centesimi al minuto.

Inoltre, con 2 euro al mese in più e in promozione fino al 25 marzo 2023 si hanno le chiamate illimitate da casa verso tutti i numeri, grazie alla promozione dell’opzione VOCE.

E ancora: sulla base della copertura e disponibilità della tecnologia mista FWA, è possibile beneficiare di una soluzione di tipo Indoor con Modem autoinstallante oppure di una soluzione di tipo Outdoor con antenna esterna.

Va osservato che la soluzione outdoor non include il modem. Di conseguenza, il cliente deve dotarsi di un modem proprio che sia compatibile con le caratteristiche dell’offerta TIM WiFi Power FWA. Il cliente stesso dovrà poi collegarlo all’antenna esterna FWA e configurarlo.

In alternativa, l’operatore TIM offre la possibilità di avere il Modem TIM Hub+, il quale è in vendita opzionale a 240 euro con possibilità di rateizzarlo in 48 rate da 5 euro al mese ciascuna. La promozione prevede anche l’intervento gratuito di un tecnico.

Per saperne di più dell’offerta TIM WiFi Power FWA, vai sul link:

Eolo Più

Al costo di 24.90 euro al mese in promozione fino a martedì 28 febbraio al posto di 34,90 euro, oltre alle chiamate illimitate, Eolo Più proposto dall’operatore Eolo permette di navigare a una velocità fino a 30 Mbps in download, con un’offerta per Internet casa senza vincoli. Inoltre si hanno anche:

modem Eolorouter incluso;

ripetitore Wi-Fi di Eolo in omaggio solo con acquisto online dell’offerta;

in omaggio solo con acquisto online dell’offerta; assistenza entro 3 minuti.

C’è la possibilità di personalizzare l’offerta con pacchetti aggiuntivi:

comprando il pacchetto opzionale a pagamento “ +Intrattenimento” o “+Studio e Lavoro ” (+5 euro al mese ciascuno) è possibile navigare a una velocità fino a 100 Mbps in download e fino a 20 Mbps in upload o fino a 1 Gbps in download e fino 300 Mbps in upload, in base all’infrastruttura tecnologica disponibile all’indirizzo di attivazione;

” (+5 euro al mese ciascuno) è possibile navigare a una velocità fino a e fino a 20 Mbps in upload o fino a e fino 300 Mbps in upload, in base all’infrastruttura tecnologica disponibile all’indirizzo di attivazione; acquistando sia il pacchetto opzionale a pagamento “+Intrattenimento” che “+Studio e Lavoro” si avrà internet fino a 200 Mbps in download e fino a 50 Mbps in upload, oppure fino a 1 Gbps in download e fino 300 Mbps in upload, in base all’infrastruttura tecnologica disponibile all’indirizzo di attivazione.

Inoltre, c’è da osservare che, con Eolo Più si può provare gratuitamente i pacchetti opzionali per un mese e poi decidere di confermarli o annullarli senza costi.

Altre due caratteristiche di quest’offerta sono:

con la selezione dei pacchetti opzionali “ +Intrattenimento ” e “ +Studio e Lavoro ” insieme, il secondo sarà scontato a 3 euro al mese, invece di 5 euro ciascuno, per un totale di 8 euro al mese per i due servizi abbinati, invece di 10 euro;

” e “ ” insieme, il secondo sarà scontato a 3 euro al mese, invece di 5 euro ciascuno, per un totale di 8 euro al mese per i due servizi abbinati, invece di 10 euro; con l’aggiunta anche del pacchetto opzionale “+Sicurezza” ai primi due, grazie alla promozione “Tutto incluso”, questo sarà scontato a 2 euro al mese, invece di 3 euro, per un totale di 10 euro al mese per i tre servizi insieme, invece di 13 euro. Si avrà così il meglio della configurazione Eolo.

Per conoscere maggiormente la proposta di Eolo Più, segui il link sottostante:

Vodafone Casa Wireless+

“Vodafone Casa Wireless+” è un’offerta di Vodafone senza linea fissa per avere Internet casa illimitato e navigazione fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload sulla Rete FWA 5G. Questa soluzione permette anche di:

effettuare chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali;

verso numeri fissi e mobili nazionali; ricevere a casa modem gratuito e antenna FWA esterna all’abitazione e collegata con la Vodafone Power Station;

suddividere in rate da 4 euro al mese per 24 mesi il costo di attivazione pari a 96 euro una tantum.

Per il costo di quest’offerta, esso varia se si è già clienti Vodafone oppure no: nel primo caso, si spendono 24,90 euro al mese (per 24 mesi) e l’offerta è attivabile tramite operatore, nel secondo caso, si pagano 27,90 euro al mese (per 24 mesi).

Per avere più informazioni su quest’offerta di Vodafone, clicca al link qui sotto:

