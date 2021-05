Qual è l'indirizzo e-mail di Eni gas e luce?

Eni gas e luce è un fornitore di offerte luce e gas che opera nel mercato libero del gas e dell’energia naturale che ha instaurato da sempre un rapporto diretto con la propria clientela e che è sempre pronta ad accogliere le segnalazioni e i suggerimenti che possano permetterle di migliorarsi.

Per esempio, nel caso in cui si volesse inviare una segnalazione, ma anche una richiesta di informazioni, sarà possibile contattare Eni gas e luce:

chiamando il numero verde 800 900 700 , gratuito solo da rete fissa;

contattando il servizio clienti in Chat;

attraverso l’ area privata MyEni, disponibile al percorso Contatta Eni gas e luce -> Scrivici”;

scaricando il modulo segnalazioni presente sul sito e inviandolo a Eni gas e luce SpA Corrispondenza Clienti – Casella Postale 71 – 20068 PESCHIERA BORROMEO (MI) .

A questo punto ci si potrebbe chiedere: qual è l’indirizzo email di Eni gas e luce nel caso in cui si volesse comunicare con la società tramite questo canale? Cerchiamo di dare una risposta esaustiva a questo interrogativo.

Indirizzo e-mail di Eni gas e luce: cosa sapere in merito

Mettersi in contatto con Eni Gas e luce tramite l’indirizzo e-mail è possibile, ma bisogna tenere a mente che ogni indirizzo è riservato a una funzione specifica.

In particolare:

la mail dedicata agli azionisti privati è segreteriasocietaria.azionisti@eni.com ;

la mail per contattare gli Uffici stampa presenti a Roma e Milano è stampa@eni.com ;

l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata da contattare in caso di guasti al contatore o alla rete elettrica è e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

il servizio clienti Eni Station potrà invece essere contattato all’indirizzo customercare.enistation@eni.com .

Confronta le offerte luce di Eni »

I numeri dell’assistenza clienti Eni gas e luce

Eni gas e luce dispone di una serie di numeri di telefono da contattare a seconda di necessità differenti. Per esempio, esiste un numero verde per la voltura o per altre operazioni di trasloco, il numero verde Guasti, il numero per l’autolettura e così via.

Nella pratica, a seconda di quelle che sono le proprie esigenze, ci sarà sempre un operatore Eni gas e luce pronto a dare una mano: questo elemento rappresenta un fattore di differenziazione dell’azienda da tante altre che operano nello stesso settore, ed è sintomo di qualità e presenza.

Ecco l’elenco riepilogativo di tutti i numeri da contattare per mettersi in contatto con il fornitore:

800 900 700 , ovvero il numero verde per i clienti domestici che può essere contattato da numero fisso, dal lunedì al sabato, dalle 8:00 alle 20:00;

02 444 141 , ovvero il numero verde Eni da contattare dai numeri mobili, dal lunedì al sabato, dalle 8:00 alle 20:00;

02 829 415 58 , ovvero il numero verde da contattare in caso di voltura, subentro, allaccio, prima attivazione, disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 20:00, e il sabato, dalle 9:00 alle 13:00 oppure dalle 14:00 alle 18:00;

02 896 741 81 , il numero verde che possono chiamare i clienti dall’estero, tutti i giorni, dalle 8:00 alle 22:00;

800 999 800 , numero verde per l’autolettura in caso di chiamate dall’Italia, disponibile tutti i giorni, tranne in quelli festivi, dalle 6:00 alle 24:00;

02 89 67 41 81, numero verde per l’autolettura in caso di chiamate dall’estero, disponibile tutti i giorni, tranne in quelli festivi, dalle 6:00 alle 24:00.

Confronta le offerte gas di Eni »

Tra gli altri numeri che potrebbero tornare utili ci sono poi:

il numero per attivare le offerte Eni, ovvero lo 02 829 415 58 , che si può chiamare dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 20:00, oppure il sabato, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00;

il numero per la gestione degli impianti di riscaldamento centralizzato, ovvero l’ 800 900 455 , che è disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 17:00;

il numero verde Eni riservato a condomini, aziende e pubbliche amministrazioni, da contattare da numero fisso, ovvero l’ 800 900 40 ;

il numero verde Eni riservato a condomini, aziende e pubbliche amministrazioni, da contattare da numero mobile, ovvero lo 02 333 130 ;

il numero verde Guasti, gratuito sia da numero fisso, sia da numero mobile, che potrà essere contattato tutti i giorni a qualsiasi ora, ovvero l’803 500.

Mettersi in contatto con le Stazioni di Servizio Eni

Oltre che tramite e-mail, il servizio Clienti Eni Station potrà essere contattato anche:

chiamando il numero verde 800 101 290 ;

inviando un fax al numero 800 231 690 ;

rivolgendosi alla sede operativa Eni Station (Eni Refining & Marketing), che si trova all’indirizzo Viale Giorgio Ribotta, 51 – 00144 Roma, e il cui numero di telefono è lo 06 59 881.

Rivolgersi agli Energy Store Eni: tutti i contatti

Gli Energy Store Eni sono una rete di negozi in franchising: sono presenti circa 150 punti vendita in tutta Italia, dove sarà possibile recarsi per ricevere informazioni sulle novità e le offerte Eni gas e luce, prenotare l’installazione di una caldaia o di un climatizzatore, oppure il servizio di manutenzione.

In questo caso si potranno chiamare i numeri:

02 829 415 58 , per attivare una nuova offerta e ricevere consigli utili su come risparmiare in bolletta ;

il numero verde Eni, disponibile da fisso al recapito 800 987 898 e da cellulare al numero 02 444 033.

A questo proposito, potrebbe essere utile anche fare un salto sul comparatore di offerte luce di SOStariffe.it, che analizza in modo comparativo tutte le proposte con le quali è possibile risparmiare sulla bolletta della luce scegliendo una nuova promozione.

Il comparatore metterà in evidenza, in modo completamente gratuito, quali sono non solo i costi, ma soprattutto i vantaggi derivanti dall’attivazione di una data promozione e permetterà anche di conoscere in anticipo quanto si potrà risparmiare rispetto alle tariffe del mercato tutelato.

Clicca sul link per saperne di più.

Confronta le offerte luce di Eni »

Dove si trovano le sedi legali Eni

Eni gas e luce può essere contattata non solo chiamando il numero verde, scrivendo ai suoi indirizzi e-mail o effettuando l’accesso all’Area Clienti MyEni, ma anche rivolgendosi alla sede Legale.

Quelle presenti in Italia sono:

la Sede legale Eni gas e Luce di Roma , che si trova all’indirizzo Piazzale Enrico Mattei, 1 – 00144 Roma , e che si potrà chiamare chiamando il numero +39 06 598 21, disponibile sia da fisso sia da mobile, o contattare tramite il numero di fax +39 06 598 221 41;

la Sede di Milano , che si trova Piazza Ezio Vanoni, 1 – 20097 San Donato Milanese (MI) e il cui numero di telefono è il +39 02 520 1.

Quali sono i motivi principali per contattare Eni gas e luce

Eni gas e luce può essere contattata per motivazioni differenti. Tra le principali, si annoverano:

problemi con il pagamento delle fatture, che hanno portato alla sospensione delle forniture;

conoscere lo stato delle proprie fatture e dei pagamento, oppure comunicare l’autolettura;

in caso di cambio fornitore, prima attivazione, voltura, subentro;

per l’attivazione di un nuovo contratto e per conoscere le migliori offerte luce e gas disponibili nel mercato libero dell’energia e del gas naturale.

Per avere un’idea delle migliori promozioni messe a disposizione da Eni gas e luce in questo momento, clicca sul link che trovi qui sotto.

Confronta le offerte gas di Eni »