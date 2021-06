Scegliere la fibra ottica di Vodafone conviene ancora di più . Per tutti i nuovi clienti che richiedono l'attivazione dell'abbonamento Internet Unlimited, con la possibilità di sfruttare la fibra ottica FTTH fino a 1.000 Mega, c'è la possibilità di sfruttare una promozione imperdibile. I primi due mesi di abbonamento sono gratis con un risparmio di circa 56 euro per il cliente. Ecco tutti i dettagli sulla nuova promozione e come fare per attivarla.

Fibra Vodafone: due mesi gratis per i nuovi clienti, ecco come

Vodafone lancia una nuova offerta dedicata alla sua fibra ottica. I nuovi clienti che richiederanno l’attivazione di Internet Unlimited, infatti, potranno beneficiare dei primi 2 mesi gratis, ottenendo così un risparmio di ben 56 euro sulla spesa per la connessione ad Internet oltre alla possibilità di poter navigare fino a 1.000 Mega in download sfruttando la rete in fibra ottica FTTH dell’operatore. La promozione è a tempo limitato ed è disponibile esclusivamente tramite attivazione online.

Ecco tutti i dettagli sulla nuova offerta fibra Vodafone:

Internet Unlimited: la fibra Vodafone è gratis per due mesi

La nuova offerta di Vodafone consente di attivare Internet Unlimited sfruttando l’azzeramento del canone per i primi due mesi. Ecco i dettagli dell’offerta:

linea telefonica fissa con chiamate a consumo

connessione illimitata fino a 1.000 Mega in download e 200 Mega in upload se raggiunti dalla fibra ottica FTTH (Fiber to the Home) dell’operatore; se la connessione tramite fibra FTTH non è disponibile all’indirizzo di casa, l’accesso ad Internet potrà avvenire tramite fibra mista FTTC fino a 200 Mega o ADSL fino a 20 Mega

fino a 1.000 Mega in download e 200 Mega in upload se raggiunti dalla fibra ottica FTTH (Fiber to the Home) dell’operatore; se la connessione tramite fibra FTTH non è disponibile all’indirizzo di casa, l’accesso ad Internet potrà avvenire tramite fibra mista FTTC fino a 200 Mega o ADSL fino a 20 Mega modem Vodafone Station Wi-Fi incluso gratuitamente

incluso gratuitamente attivazione gratuita

per i già clienti Vodafone di rete mobile: fino a 100 GB gratis al mese attivando Giga Family; la promozione, completamente gratuita, prevede l’addebito del costo mensile dell’offerta mobile nella bolletta di rete fissa; abbinando una SIM all’abbonamento di rete fissa si riceveranno 50 GB gratis mentre abbinandone da 2 a 6 si riceveranno 100 GB gratis per ogni SIM

Internet Unlimited presenta un costo periodico di 27,90 euro al mese. Per tutti i nuovi clienti, come sottolineato in precedenza, l’abbonamento è disponibile con i primi 2 mesi gratis scegliendo l’attivazione online. Da notare che sia l’attivazione che il modem Wi-Fi sono inclusi gratuitamente. A disposizione degli utenti, inoltre, ci sono le seguenti opzioni per arricchire l’abbonamento:

chiamate gratis verso i fissi internazionali (in Europa Occidentale, USA e Canada) a 5 euro in più al mese

(in Europa Occidentale, USA e Canada) a 5 euro in più al mese SIM dati con 150 GB al mese a 4 euro in più al mese (+1 euro aggiungendo il modem 4G)

a 4 euro in più al mese (+1 euro aggiungendo il modem 4G) servizio Digital Privacy & Security Family al costo di 3,99 euro al mese con primo mese gratis

al costo di 3,99 euro al mese con primo mese gratis programma Happy Black Limited Edition al costo di 2,99 euro al mese con primo mese gratis

al costo di 2,99 euro al mese con primo mese gratis Vodafone TV Intrattenimento con NOW Enterteinment, 12 mesi di Amazon Prime e un catalogo di film e serie TV on demand a 12 euro al mese (primo mese 5 euro)

Per attivare Internet Unlimited sfruttando l’offerta dei primi due mesi gratis è possibile seguire la procedura online qui di sotto.

Ricordiamo che è possibile confrontare la promozione di Vodafone con tutte le altre offerte disponibili sul mercato consultando il comparatore di SOStariffe.it per offerte Internet casa, disponibile anche su dispositivi mobili grazie all’App di SOStariffe.it disponibile per Android e iOS.

Le offerte Vodafone per chi non è raggiunto dalla fibra FTTH e dalla fibra mista FTTC

Se la fibra ottica FTTH e la fibra mista FTTC non dovessero essere ancora disponibili all’indirizzo di casa, ci sono opzioni alternative all’oramai obsoleta ADSL. Vodafone, infatti, propone le offerte Casa Wireless e Casa Wireless+ che consentono di accedere ad Internet tramite rete FWA (Fixed Wireless Access) con prestazioni nettamente superiori rispetto a quelle garantite dalla tradizionale rete ADSL (in grado di raggiungere, al massimo, 20 Mega in download e 1 Mega in upload). La tecnologia FWA prevede che il collegamento tra il ripetitore dell’operatore e la casa del cliente avvenga in modalità wireless.

Ecco le caratteristiche delle offerte:

Casa Wireless: connessione ad Internet senza limiti con velocità massima di 30 Mega in download e 10 Mega in upload (dopo i primi 200 GB mensili la connessione viene ridotta a 3 Mega fino al rinnovo mensile successivo) e linea telefonica con chiamate a consumo; canone mensile di 24,90 euro

connessione ad Internet senza limiti con velocità massima di 30 Mega in download e 10 Mega in upload (dopo i primi 200 GB mensili la connessione viene ridotta a 3 Mega fino al rinnovo mensile successivo) e linea telefonica con chiamate a consumo; canone mensile di Casa Wireless+: connessione ad Internet senza limiti con velocità massima di 100 Mega in download e 50 Mega in upload e linea telefonica con chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali; canone mensile di 29,90 euro

Le offerte Casa Wireless e Casa Wireless+ di Vodafone sono disponibili tramite attivazione online. Nel canone mensile è già incluso il contributo di attivazione mentre il modem viene fornito gratuitamente dall’operatore. Da notare che è previsto un costo iniziale di 72 o 96 euro (in base alla copertura e dilazionabile in 24 mesi) per l’installazione dell’impianto.

