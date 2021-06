Migliori carte di credito: le offerte di Giugno 2021

Per individuare le migliori carte di credito disponibili sul mercato bancario nazionale è necessario valutare quelle che sono le migliori offerte del mese di giugno 2021. A disposizione degli utenti, infatti, le soluzioni per attivare una nuova carta di credito non mancano di certo. In base alle proprie esigenze sarà possibile accedere ad una carta completa ed in grado di adeguarsi alle proprie necessità di pagamento. Ecco quali sono le migliori offerte di giugno 2021 per attivare una nuova carta di credito.

La scelta della migliore carta di credito va fatta tenendo in considerazione le proprie esigenze. Ogni carta, infatti, presenta caratteristiche ben precise, sia in termini di possibilità di utilizzo che per quanto riguarda i costi (fissi, legati al mantenimento della carta, e variabili, legati alle commissioni applicate alle principali transazioni). Bisogna anche valutare le modalità di pagamento delle spese che, per una carta a saldo, coincidono, generalmente, con un addebito sul conto fissato nel mese successivo a quello in cui è avvenuta la transazione. Per un quadro completo sulle migliori opzioni disponibili è possibile consultare lo strumento di confronto carte di SOStariffe.it.

Ecco, invece, le migliori offerte di giugno 2021 per chi è in cerca di una nuova carta di credito:

Le migliori carte di credito di giugno 2021

Carta di Credito Classic di Widiba

Una delle migliori carte di credito disponibili con le offerte del mese di giugno 2021 è la Carta di Credito Classic di Widiba. Si tratta di una tradizionale carta di credito a saldo che ha tutte le carte in regola per essere uno strumento di pagamento completo sotto tutti i punti di vista. Le spese effettuate vengono addebitate sul conto corrente il giorni 5 del mese successivo.

La Carta di Credito Classic di Widiba presenta un canone trimestrale di 5 euro ed un massimale di 1.500 euro. Con la carta è possibile eseguire pagamenti, sia online che in negozio, senza commissioni (è previsto un tasso di cambio maggiorato del 2% per le transazioni in valuta diversa dall’euro). Da notare che la carta supporta anche le transazioni tramite Google Pay ed Apple Pay.

Con la carta è, inoltre, possibile effettuare l’anticipo di contante, prelevando denaro ad un qualsiasi ATM. In questo caso, la commissione applicata sull’anticipo di contante è del 4% con un importo minimo di 2.5 euro, sia in caso di operazioni in euro che in caso di operazioni in valuta differente.

La Carta di Credito Classic di Widiba è disponibile per tutti i titolari di un conto corrente Widiba. In particolare, per i nuovi clienti, c’è la possibilità di richiedere il Conto Corrente Widiba Start. Si tratta di un conto corrente che, per i nuovi clienti che ne richiedono l’apertura entro il 30 giugno, presenta un canone gratuito per i primi 12 mesi.

Successivamente, è previsto un canone trimestrale di 3 euro. Il cliente, però, ha la possibilità di azzerare il canone con una serie di sconti. Ecco i bonus previsti:

sconto di 3 euro al mese per i clienti con meno di 30 anni

sconto di 1 euro al mese impostando l’accredito di stipendio o pensione

sconto di 1 euro al mese in caso di patrimonio complessivo superiore a 25 mila euro

sconto di 2 euro al mese in caso di investimenti in risparmio gestito da almeno 10.000 euro

sconto di 1 euro al mese in caso di investimenti in risparmio amministrato da almeno 20.000 euro

Da notare, inoltre, che il Conto Corrente Widiba Start include una carta di debito a canone zero, da utilizzare per fare acquisti online e in negozio e per prelevare contante (il prelievo è gratuito per importo della transazione superiore a 100 euro presso qualsiasi ATM in Italia). A completare i vantaggi del conto troviamo la possibilità di effettuare Bonifici SEPA online senza commissioni e di accedere a linee libere e vincolate di risparmio. Il deposito titoli è incluso. Da notare, infine, che i clienti che scelgono Widiba potranno beneficiare sulla PEC e sulla Firma Digitale gratis fino a quando resteranno clienti con l’istituto.

Il Conto Corrente Widiba Start e la Carta di Credito Classic di Widiba possono essere richiesti direttamente online, tramite il sito della banca, al link qui di sotto.

Attiva Conto Corrente Widiba Start »

Mediolanum Credit Card

Tra le migliori soluzioni a disposizione per chi è in cerca di una nuova carta di credito a giugno 2021 troviamo la Mediolanum Credit Card. Si tratta di una carta di credito a saldo (le spese vengono addebitate sul conto il giorno 15 del mese successivo) in grado di offrire svariati vantaggi al cliente con costi davvero ridotti. La carta, infatti, presenta un canone annuo di 12 euro. Da notare che la carta presenta un plafond di 1.500 euro incrementabile a 3.000 euro.

Per i clienti con esigenze maggiori è possibile richiedere la Mediolanum Credit Card Prestige (canone annuo di 80 euro) che prevede un massima di 5.000 euro incrementabile fino a 10.000 euro. Da notare che è possibile sfruttare anche l’anticipo di contante, prelevando denaro direttamente all’ATM, con una commissione del 4% sull’importo transato. Per le operazioni in euro, il valore minimo della commissione è di 0.52 euro.

La Mediolanum Credit Card può essere richiesta dai titolari del conto corrente di Banca Mediolanum. L’istituto, per i nuovi clienti, propone l’ottimo SelfyConto, un conto corrente online in grado di offrire una lunga serie di vantaggi all’utente. Si tratta, infatti, di un conto corrente a canone zero per il primo anno. A partire dal secondo anno, invece, il conto presenta un canone di 3,75 euro al mese, automaticamente azzerato per clienti fino a 30 anni. Il canone è, inoltre, azzerabile sottoscrivendo un prodotto di credito o protezione oppure in caso di patrimonio da almeno 15.000 euro.

A disposizione degli utenti è disponibile la carta di debito gratuita, per effettuare pagamenti e prelievi senza commissioni in area euro. Da notare che le carte di Banca Mediolanum supportano anche le transazioni tramite Google Pay, Samsung Pay, Apple Pay e Garmin Pay . E’ presente anche il supporto al servizio Bancomat Pay. Il SelfyConto di Banca Mediolanum propone svariati servizi al cliente consentendo di effettuare bonifici, anche istantanei, pagare F24 e bollettini e gestire i propri investimenti. Da notare la possibilità di rateizzare i pagamenti effettuati con carta e di accedere al servizio Instant Credit per ottenere un prestito personale rapidamente e direttamente tramite app.

Per attivare SelfyConto e richiedere la Mediolanum Credit Card è possibile fare riferimento alla procedura online riportata qui di sotto:

Attiva SelfyConto di Banca Mediolanum »

Cartimpronta ONE di Webank: la migliore carta di credito gratuita

Un’altra ottima opzione per chi è in cerca di una nuova carta di credito è rappresentata da Cartimpronta ONE di Webank. Si tratta di una carta di credito a saldo che l’istituto mette a disposizione dei suoi clienti senza costi. Si tratta, infatti, di una carta di credito gratuita che prevede un canone annuo azzerato. La Cartimpronta ONE presenta un plafond minimo di 500 euro che può essere incrementato fino a 7.800 euro.

Da notare la possibilità di effettuare pagamenti senza commissioni (è prevista una maggiorazione dell’1.5% per il tasso di cambio in caso di operazioni in valuta diversa dall’euro). Per l’anticipo di contante, invece, è prevista una commissione di 3 euro (minimo 3 euro per operazione). Per richiedere Cartimpronta ONE è possibile attivare il Conto Corrente Webank.

Si tratta di un conto con un canone di 2 euro al mese che consente una piena gestione online. Oltre al canone, non sono previste altre spese ed è possibile eseguire tutte le principali operazioni, a partire dai bonifici, in modo gratuito. Da notare anche la possibilità di effettuare versamenti di contante e assegni presso le filiali del Gruppo Banco BPM. Nel conto è inclusa la Carta di debito con canone gratuito e possibilità di prelievi senza commissioni.

Per richiedere il Conto Webank e la Cartimpronta ONE è possibile fare riferimento al link qui di sotto, seguendo la procedura di sottoscrizione online tramite il sito dell’istituto.

Richiedi Conto Webank »

Carta Business American Express: l’opzione giusta per i clienti business

American Express è un vero e proprio punto di riferimento del settore delle carte di credito. La Carta Business American Express è, quindi, una soluzione ideale la clientela business in cerca di uno strumento di pagamento completo e con tanti vantaggi aggiuntivi. La carta è disponibile con una quota annuale gratuita per il primo anno di sottoscrizione (successivamente, la quota annuale deducibile fiscalmente è pari a 75 euro).

La carta può essere utilizzata per fare acquisti in tutto il mondo e consente l’accesso ad una lunga serie di vantaggi a partire dall’iscrizione gratuita al Club Membership Rewards che consente di accumulare punti con le proprie spese. Da notare che è possibile rimborsare le spese effettuate con carta fino a 48 giorni dopo la transazione. A completare i vantaggi ci sono alcune coperture assicurative come l’Assicurazione Infortuni Viaggi, l’Assicurazione Inconvenienti di Viaggio, il servizio Global Assist e la protezione contro l’uso illecito della carta in caso di furto o smarrimento.

Richiedi Carta Business American Express »