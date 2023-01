Qual è la migliore rete Internet per casa a Gennaio 2023?

Offerte in evidenza Illumia Wifi 19,99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Sky Wifi con Sky Q 24,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Internet Unlimited 24,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Tra le soluzioni Internet casa che garantiscano una navigazione senza limiti, stabile e alla massima velocità, quelle che sfruttano la fibra ottica FTTH (Fiber-to-the-home) assicurano prestazioni al top. Non solo: secondo una recente indagine dell’Osservatorio SOStariffe.it, le promozioni Internet fibra che si appoggiano alla rete FTTH sono sempre più convenienti. Tanto che nel 2022 il loro prezzo ha subito una contrazione del 14% rispetto al 2021, passando da un canone mensile di 28,62 euro a 24,71 euro. Il risultato? Un risparmio di quasi 4 euro ogni 30 giorni.

Per scovare le promozioni Internet che portano la fibra in casa proposte dagli operatori telefonia e internet, c’è il comparatore di SOStariffe.it. Questo tool digitale e gratuito consente di confrontare le soluzioni attivabili a gennaio 2023 e scegliere quella più in linea con le proprie esigenze di spesa, abitudini di navigazione e copertura di Rete nella propria area di residenza.

Le migliori alternative per avere Internet veloce a casa a Gennaio 2023

NOME DELL’OFFERTA CARATTERISTICHE COSTO 1 FiberEvolution Full navigazione fino a 1 Gbps in download

in download chiamate illimitate incluse con maggiorazione del canone dal 13° mese 16 euro al mese per 12 mesi, poi 23,50 euro (esclusiva SOStariffe.it)

16 euro al mese per 12 mesi, poi 27,50 euro piano Voce) 2 Illumia Wifi navigazione fino a 1 Gbps in download

in download chiamate non incluse 19,99 euro per il primo anno, poi 26,99 euro al mese 3 TIM Wifi Special Young navigazione fino a 2,5 Gbps in download

in download chiamate a consumo 21,90 euro al mese 4 Internet Unlimited navigazione fino a 2,5 Gbps in download

in download chiamate illimitate nel piano da 27,90 euro al mese (con attivazione online) 22,90 euro al mese per già clienti Vodafone

27,90 per i nuovi clienti 5 Super Fibra Unlimited navigazione fino a 2,5 Gbps in download

in download chiamate con scatto alla risposta (23/cent) nel piano da 22,99 euro; illimitate in quello da 26,99 euro 22,99 euro al mese per già clienti WindTre

26,99 per i nuovi clienti

Ecco la classifica delle migliori offerte Internet casa fibra individuate dal comparatore di SOStariffe.it a gennaio 2023. Di seguito scattiamo una panoramica di ciascuna promozione: velocità, caratteristiche e canone mensile. Prima, però, una raccomandazione dagli esperti di SOStariffe.it: è sempre bene verificare la copertura di Rete nell’area di residenza prima di sottoscrivere un contratto per avere Internet casa, così da conoscere in anticipo le tecnologie disponibili e, quindi, la velocità massima di navigazione raggiungibile.

È inoltre possibile effettuare, sempre gratuitamente, un test della velocità della propria connessione Internet grazie allo speed test di SOStariffe.it. Per accedere al tool, basta cliccare sul widget qui sotto:

FiberEvolution Full di beactive

I lettori di SOStariffe.it possono beneficiare della fibra veloce di beactive a un prezzo esclusivo: 16 euro al mese per 12 mesi, poi 23,50 euro al mese. In questo piano le chiamate illimitate non sono incluse, ma c’è la possibilità di averle pagando una maggiorazione sul canone mensile a partire dal secondo anno: 27,50 euro al mese invece di 23,50 euro. Non cambia, invece, il canone del primo anno che resta fisso a 16 euro al mese.

L’offerta si fonda sui seguenti pilastri:

accesso alla Rete senza limiti;

velocità di navigazione fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload su rete FTTH;

e 300 Mbps in upload su rete FTTH; modem Fritz!Box 7530 AX con Wi-fi 6 integrato incluso nel prezzo;

con Wi-fi 6 integrato incluso nel prezzo; assistenza clienti con presa in carico della richiesta entro 24 ore;

costo di attivazione: 27,50 euro una tantum.

Cliccando al link di seguito si verrà reindirizzati alla pagina del provider dedicata all’offerta. Qui si potranno sia consultare maggiori informazioni sia attivare direttamente l’offerta:

Scopri FiberEvolution Full »

Illumia Wifi

La bolognese Illumia, player italiano da anni attivo nel Mercato Libero dell’energia, fa incassare un doppio risparmio ai propri clienti che abbiano già attiva una fornitura luce o gas. Perché alla sua fibra ultraveloce in promozione (19,99 euro al mese per 12 mesi, poi a 26,99 euro) associa anche l’azzeramento del costo di attivazione (che ammonta, invece, a 39,90 euro una tantum per i nuovi clienti).

Di seguito la carta d’identità dell’offerta:

navigazione senza limiti con velocità fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload su rete FTTH;

e 300 Mbps in upload su rete FTTH; modem gratuito per i primi 12 mesi (poi 2,99 euro al mese);

per i primi 12 mesi (poi 2,99 euro al mese); nessun vincolo di durata e possibilità di disdetta senza penali;

pagamento del canone mensile tramite domiciliazione bancaria.

Per saperne di più sull’offerta (in promozione solo online), basta cliccare sul pulsante verde di seguito:

Scopri Illumia Wifi »

TIM WiFi Special Young

La fibra di TIM è particolarmente conveniente per i giovanissimi. Infatti, se si hanno tra i 18 e i 30 anni, TIM WiFi Special Young è una soluzione competitiva per avere la propria abitazione sempre connessa. Con questa offerta, infatti, si può navigare fino a 2,5 Gbps in download su rete FTTH a un prezzo speciale: 21,90 euro al mese. Se a questo canone si volessero poi aggiungere 6 euro al mese per 30 mesi, si potrebbe avere in dotazione un tablet Samsung A8.

Di seguito un affresco della promozione:

velocità di navigazione fino a 2,5 Gbps in download (suddivisi tra porte Ethernet e Wifi) e 1 Gbps in upload su rete FTTH;

in download (suddivisi tra porte Ethernet e Wifi) e 1 Gbps in upload su rete FTTH; 6 mesi di Amazon Prime offerti da TIM solo per i nuovi clienti;

offerti da TIM solo per i nuovi clienti; linea fissa con chiamate a consumo 19cent/minuto e 19cent di scatto alla risposta verso fissi e mobili nazionali;

modem TIM Hub+ Executive a 5 euro al mese per 48 mesi;

costo di attivazione: 19,90 euro una tantum.

Per conoscere ulteriori dettagli dell’offerta TIM WiFi Special Young, segui il link:

SCOPRI TIM WIFI SPECIAL YOUNG »

La fibra TIM non è solo per i più giovani. Anche gli over 30 possono beneficiare delle sue potenzialità scegliendo la soluzione TIM Wifi Power Smart, al costo di 29,90 euro al mese. Attivando questo pacchetto, si potrà navigare da casa fino a 1 Gbps in download su rete FTTH, si avranno le chiamate illimitate incluse (con sottoscrizione online dell’offerta) e si avrà anche in regalo l’assicurazione Assistenza Imprevisti TIM Protezione Casa gratuita per un anno.

Per tutte le informazioni su questa promozione, il link di riferimento è questo:

Scopri TIM WiFi Power Smart »

Internet Unlimited di Vodafone

Nella classifica delle top offerte Internet casa fibra stilata dal comparatore di SOStariffe.it compare anche Internet Unlimited diVodafone. La soluzione del colosso britannico della telefonia permette di navigare alla massima velocità (fino a 2,5 Gbps in download su rete FTTH) con una stabilità di connessione garantita dalla Vodafone Wi-Fi 6 Station con Wi-Fi Optimizer incluso. Il costo di attivazione (pari a 5 euro al mese per 24 mesi) è incluso nel prezzo.

Sono due i piani per connettere la propria abitazione con Internet Unlimited:

un piano da 22,90 euro al mese per i già clienti mobile di Vodafone. In questo caso il piano Voce non è incluso;

al mese per i già clienti mobile di Vodafone. In questo caso il piano Voce non è incluso; un piano da 27,90 euro al mese per i nuovi clienti Vodafone. Esso, in promozione esclusiva online, include chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali.

Infine, coloro che attivino la linea fissa Vodafone in casa entro venerdì 20 gennaio 2023, potranno beneficiare di un buono spesa Epipoli da 100 euro. Il buono potrà essere speso in un punto vendita a scelta tra i principali supermercati d’Italia.

Maggiori informazioni sulla duplice offerta di Internet Unlimited sono disponibili cliccando al link di seguito:

Scopri Internet Unlimited »

Super Fibra Unlimited di WindTre

L’offerta Super Fibra Unlimited è la punta di diamante della collezione Internet fibra casa proposta dall’operatore di telefonia WindTre. Essa ha una duplice declinazione: un piano da 22,99 euro al mese per i già clienti mobile di WindTre e un pacchetto da 26,99 euro al mese per i nuovi clienti.

Ecco le caratteristiche comuni:

navigazione illimitata con una velocità di download fino a 2,5 Gbps su rete FTTH;

su rete FTTH; modem Wi-Fi 6 incluso con configurazione gratuita e assistenza KASKO e controllo tramite app WINDTRE;

Amazon Prime incluso per 12 mesi (valido sia per i nuovi clienti sia per i già iscritti ad Amazon Prime);

per 12 mesi (valido sia per i nuovi clienti sia per i già iscritti ad Amazon Prime); Giga illimitati gratis ogni mese per 3 SIM mobile;

ogni mese per 3 SIM mobile; Costo di attivazione una tantum pari a 19,99 euro.

Ciò che distingue le due opzioni è il piano Voce: nel pacchetto per già clienti WindTre Mobile, esse hanno lo scatto alla risposta (23 centesimi di euro). Al contrario, in quello rivolto ai nuovi clienti, le chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali sono inclusi.

È possibile trovare ulteriori informazioni sull’offerta cliccando al link di seguito:

Scopri Super Fibra di WINDTRE a 22,99 euro al mese »

Cliccando sul pulsante verde di seguito, invece, sono disponibili maggiori dettagli sul piano da 26,99 euro al mese:

Scopri Super Fibra di WINDTRE a 26,99 euro al mese »