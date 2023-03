Offerte in evidenza Illumia Wifi 19,99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA PosteCasa Ultraveloce Start 23,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Internet Unlimited 24,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Alcuni utenti vogliono avere un controllo diretto delle proprie spese anche quando si parla di navigazione su Internet da fisso. Un’offerta ricaricabile è quindi la soluzione più conveniente per chi non è costantemente connesso come chi studia, lavora in smart working o necessità di una rete per la seconda casa. Quando serve si può quindi acquistare una ricarica e navigare senza limiti per il tempo previsto.

Offerta ricaricabile per il fisso: le migliori proposte di marzo 2023

Offerte ricaricabile per la rete fissa Navigazione Costi fissi Premium FWA Ricaricabile di TIM fino a 40 Mbps in FWA 99 euro per 90 giorni di navigazione Premium Flexy di TIM fino a 200 Mbps in FTTC 5,90 euro, che si azzerano nel mese in cui si acquista una ricarica Linkem Senza Limiti Ricaricabile Plus fino a 100 Mbps in FWA+ 169 euro per 3 mesi di navigazione

Le offerte ricaricabile permettono di accedere a tipologie di reti differenti in base alla copertura disponibile al vostro Comune, che potete verificare gratis cliccando qui. Per avere il massimo in termini di prestazioni dovreste scegliere una delle offerte fibra ottica che preveda un collegamento sulla rete FTTH (Fiber to the Home). In alternativa è disponibile la fibra misto rame o FTTC (Fiber to the Cabinet). In questo caso però le prestazioni dipendono dalla distanza dell’abitazione dalla cabina stradale. Chi non è raggiunto dalla fibra ottica o abita in un piccolo Comune può attivare un’offerta FWA (Fixed Wireless Access) e accedere alla fibra misto radio. L’utilizzo della tecnologia 4G per trasmettere il segnale lungo l’ultimo tratto verso il modem finale dell’utente permette infatti di raggiungere una copertura superiore.

Le migliori offerte ricaricabile oggi disponibili sono:

1. Premium FWA Ricaricabile di TIM per navigare senza limiti fino a 40 Mbps in download e 4 Mbps in upload in FWA e con modem FWA Indoor e attivazione inclusi a 99 euro una tantum per 90 giorni. Potete poi continuare a navigare scegliendo tra i seguenti tagli di ricarica:

30 giorni di Internet a 27,90 euro

90 giorni di Internet a 78,90 euro

360 giorni di Internet a 240,90 euro

2. Premium Flexy di TIM per navigare senza limiti fino a 200 Mbps in download in FTTC a 5,90 euro al mese per due giorni. Il canone si azzera nel mese in cui si acquista una ricarica. Attivazione e intervento del tecnico sono gratuiti. E’ possibile acquistare un modem TIM Hub+ a 5 euro al mese per 48 mesi. I tagli di ricarica disponibili sono:

2 giorni di Internet a 5,90 euro

7 giorni di Internet a 12,90 euro

30 giorni di Internet a 39,90 euro

3. Linkem Senza Limiti Ricaricabile Plus di Linkem per navigare senza limiti fino a 100 Mbps in download in FWA+ e con modem MyLink Box da interno o estero a 169 euro una tantum per 3 mesi. Potete impostare una ricarica automatica da 25 euro con addebito su carta di credito nell’area clienti MyLinkem oppure acquistare una ricarica nei seguenti tagli presso i rivenditori autorizzati dall’operatore o tabaccherie PUNTOLIS, edicole o bar abilitati:

1 mese di Internet a 27 euro

3 mesi di Internet a 78 euro

5 mesi di Internet a 120 euro

12 mesi di Internet a 240 euro

Le migliori offerte Internet Casa con canone mensile di marzo 2023

Offerte Internet a canone mensile Navigazione Chiamate Costo mensile 1 FiberEvolution Full di Beactive fino a 1 Gbps in FTTH non incluse 16 euro per 12 mesi 2 PosteMobile Casa Web fino a 300 Mbps in FWA non incluse 19,90 euro 3 IliadBox di Iliad fino a 5 Gbps in FTTH EPON incluse 19,99 euro con offerta mobile da 9,99 euro e pagamento automatico 4 Illumia Wi-Fi fino a 1 Gbps in FTTH non incluse 19,99 euro per 12 mesi 5 PosteCasa Ultraveloce Start di PosteMobile fino a 1 Gbps in FTTH non incluse 23,90 euro 6 Premium Base di TIM fino a 1 Gbps in FTTH a consumo 25,90 euro 7 Linkem 5G Senza Limiti fino a 1 Gbps in FWA+ non incluse 24,90 euro 8 PosteCasa Ultraveloce di Postemobile fino a 1 Gbps in FTTH non incluse 26,90 euro 9 Fastweb Casa Light fino a 2,5 Gbps in FTTH a consumo 26,95 euro 10 Super Fibra di WindTre fino a 2,5 Gbps in FTTH incluse 26,99 euro 11 Internet Unlimited di Vodafone fino a 2,5 Gbps in FTTH incluse 24,90 euro 12 TIM Wi-Fi Power Smart fino a 2,5 Gbps in FTTH incluse 29,90 euro 13 Fastweb Casa fino a 2,5 Gbps in FTTH incluse 29,95 euro

Un’offerta ricaricabile è certamente conveniente per chi non utilizza Internet in modo assiduo ma se invece avete bisogno di una connessione stabile, veloce e con un’ampia disponibilità di banda dovreste valutare l’attivazione di un’offerta Internet Casa con canone mensile.

FiberEvolution Full di Beactive per navigare senza limiti fino a 1 Gbps in download in FTTH a 16 euro al mese per un anno, poi 24 euro al mese. Avete anche inclusi un modem AVM Fritz!Box 7530 e assistenza con presa in carico entro 24 ore. Attivazione a 27,50 euro.

Illumia Wi-Fi di Illumia per navigare senza limiti fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload in FTTH a 19,99 euro al mese per un anno, poi 26,99 euro al mese senza vincoli. Avete anche incluso un modem Wi-Fi in comodato d’uso gratuito per 12 mesi (poi 2,99 euro al mese). Attivazione a 39,90 euro, invece di 69,90 euro, ma se avete già un contratto luce o gas attivo con Illumia viene azzerata.

IliadBox di Iliad per navigare fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload in FTTH EPON (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi) a 24,99 euro al mese per sempre. Se però siete già clienti dell’operatore per la telefonia mobile con un’offerta da 9,99 euro al mese e pagamento automatico il prezzo della fibra scende a 19,99 euro al mese per sempre. Avete anche inclusi chiamate illimitate, attivazione e modem Iliad Box con supporto al Wi-Fi di ultima generazione in comodato d’uso gratuito. Installazione a 39,99 euro. Già in fase di registrazione online potete aggiungere fino a 4 Wi-Fi Extender a 1,99 euro al mese per ciascuno dispositivo o la protezione di McAfee a 2,99 euro al mese.

Per avere lo sconto di 5 euro al mese sulla fibra di Iliad potete attivare Giga 150 con inclusi minuti e SMS illimitati e 150 GB in 5G a 9,99 euro al mese per sempre. La SIM costa 9,99 euro mentre l’attivazione è gratuita. In Ue potete navigare fino a 10 GB in roaming.

Linkem 5G Senza Limiti di Linkem per navigare senza limiti fino a 1 Gbps in download in FWA+ a 24,90 euro al mese. Avete anche incluso un apparato MyLink Box da esterno o interno a seconda della copertura. Attivazione è gratuita. Potete aggiungere anche l’opzione Parla & Naviga con chiamate illimitate tramite tecnologia VoIP a 2 euro al mese.

Internet Unlimited di Vodafone per navigare fino a 2,5 Gbps in download in FTTH a 24,90 euro al mese. Se però siete già clienti dell’operatore per la telefonia mobile il prezzo scende a 22,90 euro al mese. Avete anche inclusi chiamate illimitate (solo con acquisto online), modem con Wi-Fi Optimizer e attivazione (5 euro al mese per 24 mesi).

Per quanto riguarda TIM le sue migliori offerte di marzo sono:

Premium Base per navigare senza limiti fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload in FTTH a 25,90 euro al mese con domiciliazione e conto online. Avete anche incluse chiamate a 19 cent al minuto e 19 cent di scatto alla risposta e attivazione. Potete aggiungere il modem TIM Hub+ al costo di 240 euro in un’unica soluzione o con rateizzazione su 12-24-36-48 mesi

per navigare senza limiti fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload in FTTH a con domiciliazione e conto online. Avete anche incluse chiamate a 19 cent al minuto e 19 cent di scatto alla risposta e attivazione. Potete aggiungere il modem TIM Hub+ al costo di 240 euro in un’unica soluzione o con rateizzazione su 12-24-36-48 mesi TIM Wi-Fi Power Smart per navigare senza limiti fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload in FTTH a 29,90 euro al mese con domiciliazione e conto online. Avete anche inclusi chiamate illimitate (solo con acquisto online), modem TIM Hub+, TIM Safe Web Plus e un anno di assistenza imprevisti TIM Protezione Casa in regalo. Attivazione a 19,90 euro.

I già clienti di TIM per la telefonia mobile possono avere TIM Wi-Fi Power Smart a 24,90 euro al mese con domiciliazione e conto online se attivano la promozione gratuita TIM Unica. L’opzione resta valida fino a quando si mantiene la connessione fissa e permette di avere anche Giga illimitati per i cellulari di tutta la famiglia (massimo 6 SIM), 3 mesi di TIMVISION con Disney+ e 6 mesi di Amazon Prime (poi si rinnova a 9,99 euro al mese), sconti su alcuni smartphone con vincolo di 30 mesi per la parte mobile e una seconda SIM con offerta della famiglia TIM Power 5G a partire da 9,99 euro al mese. Il pagamento per la connessione fissa e le linee mobili è previsto solo con domiciliazione in bolletta tramite TIM Ricarica Automatica.

Super Fibra di WindTre per navigare senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH a 26,99 euro al mese. Se però siete già clienti dell’operatore per la telefonia mobile il prezzo scende a 22,99 euro al mese. Avete anche inclusi chiamate illimitate, modem con supporto al Wi-Fi 6, Giga illimitati per tutte le SIM di WindTre della famiglia e 12 mesi di Amazon Prime. Attivazione a 19,99 euro.

Fastweb permette di provare le sue offerte per la rete fissa per 30 giorni, scaduti i quali si decide se continuare o recedere dalla tariffa senza costi aggiuntivi e ottenendo il rimborso di tutte le spese sostenute. Potete scegliere tra:

Fastweb Casa Light FWA per navigare senza limiti fino a 1 Gbps in download in Ultra FWA a 22,95 euro al mese senza vincoli. Avete anche inclusi modem Internet Box NeXXt con Wi-Fi 6 e Alexa integrata con installazione dell’antenna.

Fastweb Casa Light per navigare senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH a 26,95 euro al mese senza vincoli. Avete anche inclusi chiamate a 16 cent al minuto + 16 cent di scatto alla risposta, modem FASTGate e attivazione.

Fastweb Casa per navigare senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH a 29,95 euro al mese senza vincoli. Avete inclusi anche chiamate illimitate, modem Internet Box NeXXt con Wi-Fi 6 e Alexa integrata, attivazione e assicurazione Assistenza Casa o Assistenza Pet di Quixa.

In tutte le offerte di Fastweb avete inclusi i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy, che vi saranno utili per ottenere nuove competenze digitali da spendere sul mercato del lavoro. Potete anche aggiungere un Wi-Fi Extender a 4 euro al mese e l’opzione Plus a 3 euro al mese per avere Assistenza Plus e FastwebUP Plus. Quest’ultima permette di scegliere tra i seguenti vantaggi:

un film in streaming su CHILI

due biglietti al prezzo di uno nei cinema UCI

un mese di abbonamento a Corriere.it per accedere senza limiti a tutti gli articoli

un mese di abbonamento a Fitprime Smart per allenarsi quando e dove si vuole

Alle offerte di Fastweb potete infine abbinare anche un’offerta di telefonia mobile tra:

Fastweb Mobile con minuti illimitati, 100 SMS e 150 GB in 5G a 7,95 euro al mese. SIM a 10 euro e attivazione gratuita con acquisto online. In Ue potete navigare fino a 8 GB in roaming.

Fastweb Mobile Maxi con minuti illimitati, 100 SMS e 300 GB in 5G a 11,95 euro al mese. SIM a 10 euro e attivazione gratuita con acquisto online. In Ue potete navigare fino a 10 GB in roaming.

Con PosteMobile potete scegliere tra le seguenti offerte:

PosteMobile Casa Web per navigare senza limiti fino a 300 Mbps in download in FWA a 19,99 euro al mese. Avete inclusi anche modem autoinstallante e trasportabile con spedizione gratuita. Attivazione a 29 euro.

PosteCasa Ultraveloce Start per navigare senza limiti fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload in FTTH a 23,90 euro al mese, invece di 27,90 euro al mese. Avete anche incluso un modem Wi-Fi. Attivazione, consegna e installazione a 39 euro in promozione invece di 99 euro

PosteCasa Ultraveloce per navigare senza limiti fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload sulla rete FTTH a 26,90 euro al mese, invece di 30,90 euro al mese. Avete anche inclusi modem Wi-Fi e chiavetta USB per navigare su mobile con Giga illimitati. Attivazione, consegna e installazione a 49 euro in promozione invece di 99 euro

Sky Wi-Fi per navigare senza limiti fino a 1 Gbps in download sulla rete FTTH a 29,90 euro al mese per 18 mesi. Avete anche inclusi chiamate a consumo e modem Sky WiFi Hub. Attivazione a 29 euro in promozione, invece di 49 euro. L’opzione Voce Unlimited con chiamate illimitate è gratuita per 18 mesi, poi si rinnova a 5 euro al mese. Aggiungendo 9 euro al mese potete avere Sky Q via Internet e disporre di tutto l’intrattenimento della pay TV anche senza parabola per 30 giorni.

