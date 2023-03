Nei giorni scorsi, Infratel Italia ha avviato una consultazione pubblica riguardante l'avvio della Fase 2 del P iano Voucher per l’incentivazione della domanda di connettività in banda ultra-larga delle famiglie. Il progetto prevede l'erogazione di un voucher pari a 300 euro per le famiglie senza un contratto attivo alla rete fissa in banda ultra-larga. L'accesso al bonus non presenterà requisiti ISEE. Ecco i dettagli della nuova iniziativa.

Bonus Internet: voucher da 300 euro per le famiglie in arrivo con la Fase 2

Inizia ufficialmente il percorso che porterà alla partenza della fase 2 del Piano Voucher per le famiglie. Il progetto, già anticipato lo scorso anno, entra ora in una nuova fase di consultazione pubblica, appena avviata da Infratel Italia, la società pubblica che si occuperà dell’erogazione dei voucher. Tale consultazione sarà attiva fino al 22 aprile 2023.

L’obiettivo della fase 2 del Piano Voucher per l’incentivazione della domanda di connettività in banda ultra-larga delle famiglie è dare seguito a quanto fatto con la Fase 1, avviata a fine 2020 e che garantiva l’accesso ad un voucher di 500 euro per l’attivazione di un abbonamento per l’accesso ad Internet tramite banda ultra-larga e l’acquisto di un PC o di un tablet.

Per accedere alla Fase 1 bisognava avere un ISEE inferiore a 20.000 euro. I fondi stanziati dall’iniziativa, inoltre, vennero suddivisi su base regionale, per garantire una distribuzione omogenea dell’agevolazione e supportare la diffusione della banda-ultra larga su tutto il territorio nazionale.

La Fase 2 del Piano Voucher per le famiglie sarà diversa: si ridurrà l’importo del bonus e saranno eliminati i requisiti per l’accesso. Vediamo i dettagli completi in merito:

Piano Voucher: cosa prevede la Fase 2 del Bonus Internet per le famiglie

3 COSE DA SAPERE SULLA FASE 2 DEL PIANO VOUCHER PER LE FAMIGLIE 1. Il progetto prevede l’erogazione di un voucher di 300 euro per famiglia destinato all’attivazione di un abbonamento per la banda ultra-larga 2. Il voucher sarà spendibile per l’attivazione di un abbonamento che garantisca una connessione Internet a casa da almeno 300 Mbps di velocità massima in download 3. A differenza della Fase 1, con la Fase 2 non sono previsti requisiti ISEE o regionali

La nuova consultazione pubblica avviata da Infratel chiarisce tutti i dettagli in merito alla Fase 2 del Piano voucher per l’incentivazione della domanda di connettività in banda ultra-larga delle famiglie. Il progetto si prepara ad entrare nel vivo e le sue caratteristiche sono già definite.

La Fase 2 del cosiddetto “Bonus Internet” prevede l’erogazione di un voucher di 300 euro per famiglia richiedente. Tale voucher potrà essere utilizzato per coprire il contributo di attivazione e il canone mensile di un nuovo abbonamento per la connessione Internet di rete fissa.

Il voucher sarà spendibile solo per abbonamenti in grado di garantire una connessione da almeno 300 Mbps di velocità massima in download e “solamente dalle famiglie che non hanno alcun contratto dati attivo su rete fissa in banda larga e ultra-larga”.

Da notare che il nuovo bonus per la Fase 2 non sarà accessibile alle famiglie che hanno già ricevuto il bonus della Fase 1. In aggiunta, per l’accesso all’agevolazione non sono previsti requisiti ISEE o regionali, come, invece, è avvenuto con la Fase 1 dell’agevolazione (che prevedeva un limite ISEE di 20.000 euro e la suddivisione dei fondi su base regionale).

Come previsto dalle Broadband Guidelines adottate dalla Commissione europea il 12 dicembre 2022, per i cittadini ci sarà la possibilità di ottenere un contributo aggiuntivo fino a 130 euro per coprire i costi necessari alla realizzazione del collegamento alla rete tramite fibra ottica della propria abitazione.

La consultazione pubblica avviata da Infratel Italia durerà fino al prossimo 22 di aprile. I soggetti interessati possono inviare commenti e osservazioni tramite la casella di posta elettronica voucher@infratelitalia.it, indicando in oggetto “Consultazione voucher famiglie fase 2”.

Al termine della consultazione pubblica, Infratel dovrà definire con chiarezza diversi aspetti della Fase 2 del Piano Voucher per le famiglie. In particolare, sarà necessario specificare:

quali sono i requisiti d’accesso per l’ottenimento del bonus

d’accesso per l’ottenimento del bonus quali sono le modalità per presentare richiesta di erogazione del voucher

per presentare di erogazione del voucher quali sono le tempistiche per l’avvio del programma

Maggiori dettagli in merito alla questione arriveranno di certo nelle prossime settimane.

