A distanza di diversi mesi dalla conclusione della Fase 1 del Bonus Internet , che prevedeva il riconoscimento di un voucher di 500 euro per agevolare l'accesso alla banda ultra-larga per le famiglie a basso reddito, iniziano i preparativi per la Fase 2 . La conferma è arrivata da Infratel che ha avviato una consultazione pubblica sul nuovo provvedimento. L'obiettivo è mettere a disposizione delle famiglie un nuovo voucher da 300 euro per garantire la possibilità di passare ad una connessione in banda ultra-larga. Ecco i dettagli sul progetto:

Bonus Internet: in arrivo un voucher da 300 euro per le famiglie

Sul finire del 2021 si è conclusa la Fase 1 del Bonus Internet. L’agevolazione ha garantito alle famiglie con ISEE inferiore a 20.000 euro la possibilità di accedere ad un voucher da 500 euro per l’attivazione di un nuovo abbonamento Internet casa in banda ultra-larga (con velocità massima di almeno 30 Mbps in download) con l’acquisto a prezzo scontato di un PC o un tablet, utile per sfruttare la nuova connessione. Contestualmente, è partito anche il Bonus Internet per le aziende.

Infratel, società del Ministero dello Sviluppo Economico che gestisce il progetto, ha pubblicato una consultazione pubblica sul suo sito ufficiale. L’obiettivo è preparare il terreno per il lancio della Fase 2 del Bonus Internet, definendo le caratteristiche dell’agevolazione. Sul tavolo c’è la possibilità di avviare un nuovo “piano voucher” con un’agevolazione da 300 euro da destinare alle famiglie non raggiunte dalla banda ultra-larga. Vediamo i dettagli sull’iniziativa:

Bonus Internet per le famiglie: requisiti, importo e limiti del voucher per la Fase 2

BONUS INTERNET FASE 2 LE CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE Importo per famiglia 300 euro Utilizzabile per Attivare un abbonamento Internet casa da almeno 30 Mbps (con qualsiasi tecnologia) Limiti all’accesso Non ci sono limiti territoriali o ISEE

La nuova versione del Bonus Internet prevede già alcuni punti fissi. Con la Fase 2, infatti, ci sarà uno stanziamento di circa 407 milioni di euro (per la Fase 1 sono stati stanziati 200 milioni di euro ma solo poco più della metà sono stati effettivamente utilizzati). Questo nuovo bonus garantirà alle famiglie l’erogazione di un voucher da 300 euro da utilizzare per l’attivazione di una connessione Internet con velocità massima di almeno 30 Mbps in download.

Il voucher verrà erogato come sconto sul prezzo di attivazione e sul canone mensile dell’abbonamento che dovrà includere gli “strumenti elettronici” (il modem Wi-Fi) necessari per l’accesso alla rete. Stando a quanto si legge dal documento pubblicato da Infratel, il voucher sarà utilizzabile per l’attivazione di un abbonamento Internet con “qualsiasi tecnologia” in grado di soddisfare il requisito di velocità massima in download richiesto.

Per ogni famiglia ci sarà la possibilità di richiedere un unico bonus. Il contratto per i servizi di connettività attivato tramite il bonus non presenterà alcun obbligo per il beneficiario in modo da non incidere negativamente sulla dinamica concorrenziale del mercato. Al termine del contratto, l’operatore (con almeno 30 giorni di preavviso) dovrà informare il cliente in merito alle nuove condizioni dell’abbonamento che non potranno essere peggiorative.

La misura prevista dal Bonus Internet per la Fase 2 sarà attiva in tutta Italia. Al momento, il documento per la consultazione pubblica di Infratel non parla di limiti ISEE per l’accesso al voucher. L’agevolazione, in ogni caso, sarà disponibile esclusivamente per le famiglie che non hanno accesso ad Internet o che possono contare su di un abbonamento con velocità inferiore ai 30 Mbps.

Un piano ancora da definire

È importante sottolineare che le informazioni incluse nel documento di Infratel non sono definitive. La consultazione pubblica, infatti, ha lo scopo di individuare le caratteristiche ottimali per dar vita ad un Bonus Internet in grado di raggiungere gli obiettivi prefissati. Per questo motivo, sarà necessario attendere qualche settimana per registrare l’arrivo di dettagli precisi e definitivi sull’agevolazione (la consultazione pubblica termina il 31 maggio).

Le caratteristiche del Bonus Internet per la Fase 2 potrebbero cambiare. Gli elementi da considerare sono diversi. Ad esempio, gli aspetti tecnici dell’agevolazione potrebbero essere revisionati con una limitazione alle tecnologie utilizzabili per poter richiedere il voucher o con una modifica dei limiti di velocità massima. Anche le modalità d’accesso sono soggette a modifiche.

Fermo restando lo stanziamento di 407 milioni di euro, infatti, il nuovo Bonus Internet potrebbe presentare dei limiti ISEE oppure dei limiti territoriali per indirizzare le risorse disponibile verso le famiglie e le aree in cui c’è maggiore bisogno di connettività in banda ultra-larga. Ricordiamo che la precedente versione della Fase 2 del Bonus Internet (originariamente prevista per fine 2020 ma mai avviata) prevedeva un voucher da 200 euro per le famiglie con ISEE inferiore a 50.000 euro.

Una volta terminata la consultazione pubblica, il nuovo Piano Voucher nella sua formulazione definitiva sarà notificato alla Commissione Europea. Dopo l’ok da parte dell’Europa sarà poi necessario un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico per l’avvio dell’agevolazione. Il bonus, quindi, potrebbe partire soltanto nel corso del secondo semestre del 2022, probabilmente dopo l’estate. Maggiori dettagli arriveranno nelle prossime settimane.

Come passare subito alla fibra ottica

In attesa della definizione del nuovo Bonus Internet per la Fase 2, le cui caratteristiche, come sottolineato in precedenza, potrebbero cambiare, è importante sottolineare che già oggi c’è la possibilità di passare subito alla fibra ottica per attivare un abbonamento Internet completo ed in grado di garantire ottime prestazioni ad un costo molto contenuto per tutte le famiglie italiane.

Consultando il comparatore di SOStariffe.it per offerte Internet casa, disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it per dispositivi mobili, infatti, è possibile individuare facilmente le tariffe più vantaggiose. Attualmente, si può attivare un nuovo abbonamento fibra ottica a meno di 20 euro al mese. Per chi non è raggiunto dalla fibra, inoltre, c’è la possibilità di attivare una delle tante offerte Internet wireless per accedere ad Internet tramite rete FWA.