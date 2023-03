Torna in Vodafone: le offerte di Marzo 2023

Scopri le migliori offerte per chi torna in Vodafone a marzo. Se non avete ricevuto l'SMS dedicato ci sono tante altre promozioni disponibili anche con 5G incluso

Capita spesso che Vodafone così come altri operatori di telefonia mobile vogliano riconquistare i propri clienti perduti con offerte dedicate. Queste tariffe rientrano nella categoria winback e vengono proposte solitamente tramite SMS o con una chiamata da parte degli addetti alla vendita di Vodafone.

Le migliori offerte per chi torna in Vodafone a marzo 2023

Offerte mobile per gli ex clienti Vodafone Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Vodafone Silver illimitati 100 GB in 4G da 6,99 a 9,99 euro con Smart Pay Vodafone Bronze illimitati 50 GB in 4G 7,99 euro con Smart Pay

Chi torna in Vodafone si vedrà proporre offerte differenti in base a parametri stabiliti dall’operatore, come ad esempio il proprio attuale gestore di telefonia mobile. Una delle promozioni pensate per gli ex clienti è Vodafone Silver con minuti e SMS illimitati e 100 GB per navigare in 4G. Sono inclusi anche servizi come segreteria telefonica, Chiamami & Recall e SMS ricevuta di ritorno. Il prezzo è di 7,99 euro al mese con addebito automatico su conto corrente o carta di credito con Smart Pay. La SIM è gratuita mentre l’attivazione è di 1 cent. Ad alcuni clienti la stessa offerta potrebbe essere proposta a 6,99 euro o 9,99 euro al mese. Un’altra tariffa per ex clienti è Vodafone Bronze con minuti e SMS illimitati e 50 GB per navigare in 4G a 7,99 euro al mese.

I clienti selezionati hanno ricevuto un SMS in cui si proponeva di attivarla in negozio oppure online tramite un link dedicato presente nel messaggio. Ricevono l’SMS però solo gli utenti che hanno concesso l’utilizzo dei propri dati personali a scopo commerciale. Le offerte hanno comunque una scadenza e si possono attivare entro una data stabilita, che in questo caso andava dal 13 al 15 marzo 2023.

Vodafone Silver è disponibile anche nella variante operator attack. In questo caso può essere attivata solo online da chi arriva da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come Fastweb Mobile, PosteMobile e Coop Voce. In questa versione sono inclusi 150 GB per navigare in 4G con Smart Pay a 7,99 euro al mese. A 9,99 euro al mese con prezzo bloccato per 24 mesi si hanno 200 GB inclusi. L’attivazione è sempre gratuita e il primo mese costa 5 euro.

Con Smart Pay si ha il vantaggio di non dover più acquistare una ricarica manuale per il rinnovo dell’offerta e accesso gratuito al Vodafone Club. Il programma riservato ai clienti dell’operatore ogni mese include 10 GB aggiuntivi, navigazione 5G se non già prevista, 3 mesi di Audible e sconti sull’acquisto di prodotti e servizi di partner come Pulsee, Amazon.it, Booking.com, Q8 e altri.

Le migliori offerte di Vodafone per tutti di marzo 2023

Offerte Vodafone per tutti Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile 1 Family + (solo già clienti fisso) illimitati illimitati in 5G 9,99 euro con Smart Pay 2 RED Max Under 25 illimitati 100 GB in 5G 9,99 euro con Smart Pay 3 RED Max Under 16 illimitati 100 GB in 5G 9,99 euro o 6,99 euro per i già clienti fisso con Smart Pay 4 RED Pro illimitati 50 GB in 5G 14,99 euro con Smart Pay 5 RED Max illimitati 100 GB in 5G 19,99 euro con Smart Pay 6 Infinito illimitati (+1000 minuti Extra Ue + 200 minuti e 1 GB) illimitati in 5G fino a 10 Mbps 24,99 euro con Smart Pay 7 Infinito Black Edition illimitati (+1000 minuti Extra Ue + 500 minuti e 5 GB) illimitati in 5G alla massima velocità 39,99 euro con Smart Pay

Chi torna in Vodafone ha comunque sempre la possibilità di attivare qualsiasi offerta nel listino dell’operatore alle stesse condizioni dei nuovi clienti. In questo caso è possibile avere già inclusa anche la navigazione in 5G. La sua rete di ultima generazione permette di raggiungere una velocità anche cinque volte superiore al 4.5G con una latenza minima. Quest’ultima caratteristica in particolare garantisce di poter godere di contenuti in altissima definizione per lo streaming o il gaming online. La copertura è del 90% della popolazione in tutte le grandi città da nord a sud.

Si può scegliere di attivare un’offerta 5G con portabilità del numero o acquistare una SIM con un nuovo numero. Mantenere il proprio contatto è gratuito e per il trasferimento sono necessari massimo tre giorni lavorativi. Chi torna in Vodafone può quindi scegliere tra:

RED Max Under 16 con minuti e SMS illimitati e 100 GB per navigare in 5G a 9,99 euro al mese con Smart Pay. Per chi ha già la rete fissa con Vodafone il costo è di 6,99 euro al mese . L’offerta è riservata agli Under 16 e include Rete Sicura

con minuti e SMS illimitati e per navigare in 5G a con Smart Pay. Per chi ha già la rete fissa con Vodafone il costo è di . L’offerta è riservata agli Under 16 e include Rete Sicura Family+ con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G a 9,99 euro al mese con Smart Pay. L’attivazione è gratuita. L’offerta è riservata per chi ha già la rete fissa con Vodafone

con a con Smart Pay. L’attivazione è gratuita. L’offerta è riservata per chi ha già la rete fissa con Vodafone RED Pro con minuti e SMS illimitati e 50 GB per navigare in 5G a 14,99 euro al mese con Smart Pay

con minuti e SMS illimitati e per navigare in 5G a con Smart Pay RED Max con minuti e SMS illimitati e 100 GB per navigare in 5G a 19,99 euro al mese con Smart Pay

con minuti e SMS illimitati e per navigare in 5G a con Smart Pay RED Max Under 25 con minuti e SMS illimitati e 100 GB per navigare in 5G a 9,99 euro al mese con Smart Pay. L’offerta è riservata agli Under 25 e include Rete Sicura

con minuti e SMS illimitati e per navigare in 5G a con Smart Pay. L’offerta è riservata agli Under 25 e include Rete Sicura Infinito con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G fino a 10 Mbps (1000 minuti extra Ue + 100 minuti e 1 GB in roaming extra Ue) a 24,99 euro al mese con Smart Pay

con fino a 10 Mbps (1000 minuti extra Ue + 100 minuti e 1 GB in roaming extra Ue) a con Smart Pay Infinito Black Edition con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G alla massima velocità (1000 minuti extra Ue + 500 minuti e 5 GB in roaming extra Ue) a 39,99 euro al mese con Smart Pay

Per confrontare le offerte di Vodafone con quelle di altri operatori e avere la certezza che ritornare sui propri passi sia la scelta giusta potete utilizzare gratis il comparatore di SOStariffe.it. Bastano pochi clic per avere tutte le informazioni sulle tariffe più convenienti in base alle vostre abitudini di consumo e un sistema semplice e rapido per attivarle direttamente online.

Se non diverse indicato tutte le offerte per chi torna in Vodafone prevedono un costo di attivazione di 6,99 euro e includono un mese di Rete Sicura, che poi si disattiva in automatico. La piattaforma blocca ogni 500 milioni di attacchi hacker ai dispositivi connessi oltre a malware, phishing, furti d’identità o dei dati delle carte di credito. Grazie al Parental Control potete poi bloccare di default l’accesso ai siti potenzialmente pericolosi per i minori e la navigazione negli orari dedicati allo studio e al riposo.

Se avete bisogno di assistenza potete contattare il servizio clienti al 190. La chiamata è gratuita chiamando dal proprio numero di Vodafone ed è disponibile tutti i giorni dalle 8 alle 22. Inizialmente si interagirà con TOBi, ovvero l’assistente personale dell’operatore, ma in ogni momento avete la possibilità di chiedergli di parlare con un operatore in carne ed ossa.

Torna in Vodafone per avere uno sconto sulla fibra ottica

Le offerte fibra di Vodafone Navigazione Chiamate Costo mensile Internet Unlimited fino a 2,5 Gbps in FTTH incluse solo online 24,90 euro o 22,90 euro per i già clienti mobile

Anche chi torna in Vodafone acquistando una SIM mobile può accedere a prezzo ridotto alle offerte fibra ottica dell’operatore. Ad esempio si può avere Internet Unlimited a 22,90 euro al mese senza vincoli e navigare senza limiti fino a 2,5 Gbps in download sulla rete FTTH (Fiber to the Home) o fino a 200 Mbps in download sulla fibra misto rame o FTTC (Fiber to the Cabinet) in base alla distanza dell’abitazione dalla cabina stradale. Avete anche inclusi modem con Wi-Fi Optimizer e attivazione (5 euro al mese per 24 rate). Per verificare la copertura potete utilizzare gratis l’apposito strumento di SOStariffe.it.

Chi non è già cliente di Vodafone per il mobile invece può attivare la stessa tariffa ma anche con chiamate incluse (solo online) a 24,90 euro al mese senza vincoli.

I clienti di Vodafone per la rete fissa e quella mobile possono poi avere Giga illimitati in 5G per tutta la famiglia con Infinito Insieme. La promozione è disponibile fino a 6 SIM e prevede il pagamento con addebito automatico in bolletta, carta di credito, borsellino o RID.

Torna in Vodafone con smartphone incluso

Chi torna in Vodafone può anche decidere di abbinare alla propria offerta un telefono con pagamento a rate. Si può scegliere tra i migliori modelli di marchi molto richiesti come Apple, Samsung, OPPO e Xiaomi. Le offerte smartphone incluso prevedono un vincolo di permanenza minima di 24 mesi e in alcuni casi anche il pagamento di un anticipo, che varia a seconda del modello e del taglio di memoria desiderato. Il dispositivo viene consegnato gratuitamente a casa tramite corriere in pochi giorni lavorativi in tutta Italia.

Con il servizio Vodafone Smart Change potete ottenere uno sconto sulle rate facendo valutare un vecchio modello in negozio e dandolo poi in permuta. In alternativa si può ottenere direttamente sul conto l’accredito pari al valore del dispositivo.

Se passate ad altro operatore o disattivate l’offerta prima dei 24 mesi previsti da Vodafone dovrete corrispondere comunque tutte le rate residue più quella finale. Potete invece esercitare il diritto di ripensamento entro 14 giorni dal ritiro del telefono e restituirlo senza costi aggiuntivi insieme a tutti gli accessori contenuti sulla confezione, il cui codice IMEI deve corrispondere a quello sul terminale.