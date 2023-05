Offerte in evidenza Next Energy Sunlight Luce Dual 821,21 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA NeN Luce Special 48 963,26 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Pulsee Luce RELAX Index 890,77 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

Che cos’è l’indice PUN? Qual è il suo valore a maggio 2023? Perché è importante conoscere l’andamento attuale di tale indice e il suo andamento nel tempo? Sono alcune delle domande che si pongono i consumatori, sempre più attenti ad orientare il radar della convenienza verso offerte luce che aiutino ad alleggerire le bollette, soprattutto dopo mesi di stangate in fattura.

Di seguito, gli esperti di SOStariffe.it tracciano un identikit del PUN e mettono a disposizione dei clienti domestici una selezione delle top offerte luce su cui puntare per ridurre al massimo il costo unitario della materia prima.

PUN: che cos’è, perché è importante e qual è il suo valore a Maggio 2023

MESE DI RIFERIMENTO VALORE DEL PUN Dicembre 2022 0,294910 €/kWh Gennaio 2023 0,174490 €/kWh Febbraio 2023 0,161070 €/kWh Marzo 2023 0,136380 €/kWh Aprile 2023 0,134970 €/kWh

Il PUN, acronimo di Prezzo Unico Nazionale, è il prezzo all’ingrosso con cui si acquista l’energia sul mercato della Borsa Elettrica Italiana (IPEX – Italian Power Exchange).

L’ultimo valore disponibile del PUN è quello riferito ai consumi di aprile 2023: 0,134970 euro al kilowattora. Tale prezzo è in costante discesa da gennaio 2023, come appare evidente nella tabella qui sopra. Per conoscere il valore dell’indice PUN a maggio 2023, bisognerà attendere i primi giorni di giugno 2023.

Ma in che modo l’andamento dell’indice PUN si riflette sulle spese in bolletta per gli utenti finali? In base ai movimenti dell’indice PUN, le aziende energetiche calcolano il costo kWh in bolletta per chi abbia attivato offerte luce a prezzo indicizzato, cioè quelle che permettono l’accesso al prezzo dell’elettricità all’ingrosso stabilito dal PUN. Più l’indice PUN si alza, maggiori saranno (a parità di consumi) le spese in bolletta legate alla voce per l’approvvigionamento della materia prima energia. Viceversa, più l’indice PUN va in contrazione, più le fatture saranno leggere.

Per trovare facilmente le soluzioni luce del Mercato Libero che si avvalgono dell'indice PUN c'è il comparatore di SOStariffe.it per offerte luce. Questo tool gratuito consente ai clienti domestici di mettere a confronto le proposte dei brand dell'energia e scegliere quella che più si adatta al fabbisogno energetico del proprio nucleo familiare:

Le offerte luce a prezzo indicizzato più competitive di Maggio 2023

NOME FORNITORE NOME OFFERTA PREZZO LUCE COSTO IN BOLLETTA 1 Sorgenia Next Energy Sunlight Luce 0,14497 €/kWh 69,69 euro al mese 2 Octopus Energy Octopus Flex Monoraria 0,15097 €/kWh 70,43 euro al mese 3 wekiwi Energia alla Fonte 0,14797 €/kWh 72,48 euro al mese

Di seguito scattiamo una fotografia delle offerte a prezzo indicizzato che attraggono il risparmio a maggio 2023. Tali soluzioni, individuate dal comparatore di SOStariffe.it, sono le più convenienti per una “famiglia tipo” che consumi mediamente 2.700 kWh di energia elettrica (con potenza impegnata di 3 kW).

Per chi non conosca il proprio fabbisogno, questa informazione è reperibile nell'ultima bolletta inviata dall'attuale fornitore (nella sezione Consumi), oppure può essere calcolata tramite i filtri integrati nel comparatore di SOStariffe.it

Next Energy Sunlight Luce di Sorgenia

Sorgenia scommette sulla seguente offerta luce:

prezzo dell’energia all’ingrosso PUN + 0,010 €/kWh di contributo al consumo;

di contributo al consumo; bonus di 80 euro per i clienti che sottoscrivano in contemporanea sia la fornitura luce sia quella del gas con Sorgenia;

per i clienti che sottoscrivano in contemporanea sia la fornitura luce sia quella del gas con Sorgenia; sconto fedeltà sul contributo fisso per costi di commercializzazione: 7,60 euro al mese per il primo anno, con riduzioni progressive fino al 20% per gli anni successivi;

sul contributo fisso per costi di commercializzazione: al mese per il primo anno, con fino al 20% per gli anni successivi; 10% di sconto sulla ricarica della propria auto elettrica scaricando l’ app MyNextMove di Sorgenia;

sulla ricarica della propria auto elettrica scaricando l’ di Sorgenia; accesso gratuito al servizio Beyond Energy per ottimizzare l’energia elettrica e ridurre i consumi domestici;

per ottimizzare l’energia elettrica e ridurre i consumi domestici; possibilità di accumulare sconti aggiuntivi portando amici e conoscenti in Sorgenia: 25 euro per ciascuna attivazione, 50 euro se l’attivazione è di una doppia fornitura;

per ciascuna attivazione, 50 euro se l’attivazione è di una doppia fornitura; energia verde proveniente da fonti rinnovabili.

Attivare la promozione luce di Sorgenia si tradurrebbe in una spesa mensile di 69,69 euro per la “famiglia tipo”. Seguendo il link si sarà reindirizzati al portale di Sorgenia che consente l’attivazione diretta della fornitura:

Octopus Flex Monoraria di Octopus Energy

Octopus Energy, il brand dell’energia sostenibile nato nel Regno Unito e approdato in Italia un anno fa, propone un’offerta vantaggiosa :

prezzo dell’energia all’ingrosso PUN + 0,016 €/kWh di contributo al consumo;

di contributo al consumo; contributo fisso mensile per spese di commercializzazione: 6,50 euro , per un totale di 78 euro all’anno;

, per un totale di 78 euro all’anno; bonus di benvenuto di 30 euro in bolletta per chi attivi le promozioni della gamma proposta da Octopus Energy;

in bolletta per chi attivi le promozioni della gamma proposta da Octopus Energy; sconto #Octofriends : per ogni amico portato in Octopus Energy si riceverà uno sconto di 20 euro in fattura; a sua volta ogni amico diventato cliente Octopus Energy, usando il codice sconto #Octofriends, riceverà uno sconto di 30 euro in bolletta;

: per ogni amico portato in Octopus Energy si riceverà uno in fattura; a sua volta ogni amico diventato cliente Octopus Energy, usando il codice sconto #Octofriends, riceverà uno in bolletta; tariffazione monoraria : il costo dell’energia è indipendente dall’orario di utilizzo;

: il costo dell’energia è dall’orario di utilizzo; fornitura 100% proveniente da fonti rinnovabili.

La “famiglia tipo” che volesse attivare l’offerta a prezzo indicizzato di Octopus Energy dovrebbe mettere a budget una spesa mensile di 70,43 euro. Per saperne di più, clicca sul pulsante verde di seguito:

Energia alla Fonte di wekiwi

Offerta luce in esclusiva per i lettori di SOStariffe.it con il brand wekiwi:

prezzo dell’energia all’ingrosso PUN + 0,013 €/kWh di contributo al consumo;

di contributo al consumo; costo fisso mensile di 7,5 euro a copertura dei costi di commercializzazione (in un anno si spendono 90 euro);

a copertura dei costi di commercializzazione (in un anno si spendono 90 euro); bonus di benvenuto di 30 euro con attivazione online dell’offerta combinata luce + gas (codice amico “ SOSW22 “). Lo sconto sarà applicato in bolletta al termine del primo anno di fornitura;

di 30 euro con attivazione online dell’offerta combinata luce + gas (codice amico “ “). Lo sconto sarà applicato in bolletta al termine del primo anno di fornitura; tariffa monoraria : il costo dell’energia è lo stesso durante l’arco delle 24 ore;

: il costo dell’energia è durante l’arco delle 24 ore; fatturazione con sistema della “ carica mensile “: il cliente sceglie l’importo delle rate e la loro periodicità, con conguagli solo su consumi reali;

“: il cliente sceglie l’importo delle rate e la loro periodicità, con conguagli solo su consumi reali; riduzione del 10% sull’acquisto dei prodotti in vendita sulla piattaforma di shopping online wekiwi;

sull’acquisto dei prodotti in vendita sulla piattaforma di shopping online wekiwi; energia verde inclusa nel prezzo.

Scegliendo questa soluzione luce, la “famiglia tipo” riceverebbe bollette mensili pari a 72,48 euro. Ulteriori dettagli sono disponibili cliccando sul pulsante verde di seguito:

