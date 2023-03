Investire i propri risparmi in un deposito vincolato permette di ottenere un rendimento sicuro grazie ai tassi di interesse concessi dalle banche. Le soluzioni più redditizie a marzo 2023 su SOStariffe.it.

I conti deposito sono sempre più vantaggiosi in quanto cresce il loro rendimento. Per i risparmiatori è un investimento sicuro per avere una rendita dalla liquidità accantonata.

Questo prodotto bancario risulta essere tra i più affidabili perché è al riparo dai rischi dell’altalena delle Borse. Ma quali sono le soluzioni più remunerative attualmente disponibili? Un aiuto arriva dal comparatore per conti deposito di SOStariffe.it che confronta le migliori offerte di marzo 2023.

Conti deposito: le migliori soluzioni di Marzo 2023

NOME DEL CONTO DEPOSITO TASSO LORDO E VINCOLO MASSIMO 1 X Risparmio di Banca AideXa 4,50% per 36 mesi 2 Conto Key di Banca Progetto (Linea non svincolabile) 4,50% per 60 mesi 3 ViViConto Extra di ViVi Banca 4,25% per 48 mesi

Ecco quali sono le banche che propongono conti deposito fruttuosi a marzo 2023. Tali soluzioni sono state individuate dal comparatore di SOStariffe.it. Ricordiamo, inoltre, che il Fondo interbancario di tutela dei depositi (FITD) offre la copertura e la garanzia dei depositi bancari entro i 100.000 euro in caso di fallimento di una banca (tecnicamente si parla di liquidazione coatta amministrativa), uno strumento finanziario che rende sicuri gli investimenti nei conti deposito.

X Risparmio di Banca AideXa

Banca AideXa scommette su un conto deposito online vincolato a zero spese ribattezzato “X Risparmio“. Le principali caratteristiche sono:

liquidazione degli interessi alla scadenza del vincolo ;

; somma minima investibile: 1.000 euro;

somma massima investibile: 100.000 euro.

X Risparmio propone i seguenti i tassi di rendimento:

3 mesi di vincolo, tasso lordo in un anno del 2%;

di vincolo, tasso lordo in un anno del 2%; 6 mesi di vincolo, tasso lordo in un anno del 2%;

di vincolo, tasso lordo in un anno del 2%; 12 mesi di vincolo, tasso lordo in un anno del 3%;

di vincolo, tasso lordo in un anno del 3%; 18 mesi di vincolo, tasso lordo in un anno del 3,75%;

di vincolo, tasso lordo in un anno del 3,75%; 24 mesi di vincolo, tasso lordo in un anno del 3,75%;

di vincolo, tasso lordo in un anno del 3,75%; 36 mesi di vincolo, tasso lordo in un anno del 4,50%.

Per quanto riguarda l’apertura del conto deposito, esso è eseguibile online. Basta avere:

codice fiscale;

documento d’identità, o passaporto, o patente di guida;

videocamera di pc, tablet o smartphone;

codice IBAN del conto corrente da cui inviare la somma da depositare.

Per beneficiare dei rendimenti di “X Risparmio”, Banca AideXa fa sapere che non c’è alcun obbligo di aprire un conto corrente.

La fotografia del deposito vincolato di Banca AideXa è disponibile cliccando al link di seguito:

Conto Key di Banca Progetto

Grazie al suo rendimento del 4,5%, “Conto Key” è tra le proposte più appetibili sul mercato italiano. Banca Progetto mette a disposizione questo investimento sia con linee non svincolabili sia con linee svincolabili.

Per quanto riguarda le linee non svincolabili, ecco quali sono i vincoli e i rendimenti:

6 mesi, tasso di interesse 2,75% ;

; 12 mesi, tasso di interesse 3% ;

; 18 mesi, tasso di interesse 3,25% ;

; 24 mesi, tasso di interesse 3,50% ;

; 36 mesi, tasso di interesse 4% ;

; 48 mesi, tasso di interesse 4,25% ;

; 60 mesi, tasso di interesse 4,50%.

Per quanto riguarda, invece, le linee svincolabili, i vincoli e i rendimenti sono sintetizzati di seguito:

6 mesi, tasso di interesse 2% ;

; 12 mesi, tasso di interesse 2,25% ;

; 18 mesi, tasso di interesse 2,50% ;

; 24 mesi, tasso di interesse 2,75% ;

; 36 mesi, tasso di interesse 3% ;

; 48 mesi, tasso di interesse 3,50% ;

; 60 mesi, tasso di interesse 3,75%.

Ricordiamo che la liquidazione degli interessi è trimestrale.

Per poter beneficiare di “Conto Key” è necessario essere già in possesso di “Conto Progetto”. Con “Conto Key” si ha un conto corrente gratuito (l’interesse attivo è dello 0,25%) che assicura gratuitamente una carta di debito internazionale, un servizio di addebito ricorrente SDD, la possibilità di effettuare bonifici SEPA, così come di bonifici istantanei.

Per saperne di più sull’offerta di Banca Progetto, segui il link:

ViViConto Extra di ViVi Banca

È remunerativo anche ViViConto Extra di ViVi Banca, un conto deposito online non svincolabile, a zero spese (il cliente paga solo l’imposta di bollo). L’operazione di apertura è interamente digitale, facile e veloce. Questo prodotto d’investimento è riservato ai titolari di un conto bancario (anche presso altro istituto) o postale.

Per beneficiarne è necessario procedere con la sottoscrizione di ViviConto, il conto corrente di deposito online di ViVi Banca che assicura un interesse certo e garantito dello 0,10% lordo all’anno.

Per ViViConto Extra, la liquidazione degli interessi è alla scadenza del vincolo di deposito e insieme al rimborso del capitale investito.

Per ViViConto Extra, ViVi Banca offre i seguenti rendimenti:

tasso sulle somme vincolate a 6 mesi 2,50%;

tasso sulle somme vincolate a 12 mesi 3%;

tasso sulle somme vincolate a 18 mesi 3,75%;

tasso sulle somme vincolate a 24 mesi 4%;

tasso sulle somme vincolate a 30 mesi 4,05%;

tasso sulle somme vincolate a 36 mesi 4,15%;

tasso sulle somme vincolate a 42 mesi 4,20%;

tasso sulle somme vincolate a 48 mesi 4,25%;

tasso sulle somme vincolate a 54 mesi 4%;

tasso sulle somme vincolate a 60 mesi 4%.

Per l’apertura online sono necessari:

documento d’identità;

codice fiscale;

codice IBAN del proprio conto corrente;

numero di cellulare;

casella e-mail.

Ricordiamo che ViViConto Extra è più fruttuoso a confronto del conto deposito online ViViConto Plus, il quale è svincolabile e gratuito, ma eroga tassi di interesse più bassi: il rendimento minimo è dell’1% per un vincolo di 6 mesi, mentre il rendimento massimo è del 2,50% per un vincolo di 60 mesi.

Per conoscere più dettagli dell’offerta di ViVi Banca, segui il link:

