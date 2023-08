Limite ISEE bonus bollette : ecco i requisiti reddituali in vigore ad agosto 2023 per beneficiare degli sconti in bolletta che il governo Meloni ha potenziato fino al 30 settembre 2023. Aventi diritto e requisiti d'accesso di questa agevolazione statale e un focus su come trovare le migliori offerte luce e gas casa con il comparatore di SOStariffe.it .

Le famiglie italiane più vulnerabili possono beneficiare dei bonus luce e gas, un’agevolazione statale che aiuta a fronteggiare il pagamento delle spese di energia e metano. Ma qual è la soglia ISEE per incassare gli sconti in fattura ad agosto 2023? Prima di rispondere a questa domanda, gli esperti di SOStariffe.it ricordano che affidarsi al Mercato Libero è un passo fondamentale per raggiungere il traguardo del risparmio, anche in vista della stagione autunnale.

In particolare, grazie al comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas, i clienti domestici possono setacciare le tariffe proposte dai gestori energetici ad agosto 2023, confrontarle a partire dai propri dati reali di consumo, così da individuare in pochi click la promozione più vantaggiosa tra le tante opzioni disponibili sul mercato.

Limite ISEE per ottenere gli sconti sulle spese di luce e gas ad Agosto 2023

SOGLIA ISEE SPIEGAZIONE Famiglie con ISEE inferiore ai 9.530 euro annui Riceveranno i bonus luce e gas al 100% dell’importo Famiglie con ISEE tra i 9.530 euro e i 15.000 euro annui Riceveranno i bonus luce e gas all’80% dell’importo Famiglie numerose (almeno 4 figli a carico) con ISEE inferiore a 30.000 euro Riceveranno i bonus luce e gas nella sua interezza

Il governo Meloni ha confermato, per tutto il 2023, l’innalzamento del tetto ISEE per l’accesso al bonus bollette, che si articola nel bonus elettrico per disagio economico e fisico, oltre che nel bonus gas per disagio economico. Ha, inoltre, prorogato sino al 30 settembre 2023 il potenziamento dei bonus luce e gas, affiancando all’assegno ordinario un bonus integrativo che ne aumenta così l’importo dello sconto.

In particolare, ad agosto 2023, potranno fare affidamento sugli sconti in bolletta per disagio economico:

i nuclei familiari con indicatore ISEE inferiore a 15.000 euro ;

; le famiglie numerose (con almeno 4 figli a carico) con indicatore ISEE inferiore a 30.000 euro ;

(con almeno 4 figli a carico) con indicatore ISEE ; i percettori di reddito o pensione di cittadinanza.

È però bene segnalare che le famiglie con meno di 4 figli e con ISEE inferiore a 15mila euro riceveranno un importo differenziato in base alla seguente distinzione:

le famiglie con ISEE inferiore ai 9.530 euro otterranno lo sconto sulle bollette di luce e gas al 100% dell’importo previsto dai bonus;

otterranno lo sconto sulle bollette di luce e gas al previsto dai bonus; le famiglie con ISEE compreso tra 9.530 euro e 15.000 euro incasseranno il bonus ridotto all’80%.

Ricordiamo, inoltre, che non occorre fare richiesta per i bonus sociali per disagio economico, poiché (da gennaio 2021) sono attivati automaticamente a fronte della presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e di un ISEE valido ed entro la soglia stabilita di accesso al bonus. Questo significa che gli aventi diritto si vedranno lo sconto accreditato in automatico in bolletta.

Non è, invece, “ancorato” al reddito il bonus elettrico per disagio fisico. In questo caso, sono previsti altri requisiti di accesso a questa agevolazione. Infatti, per beneficiare delle riduzioni in bolletta per disagio fisico, è necessario presentare un’apposita domanda ai Comuni o ai CAF abilitati. Nella documentazione richiesta dovrà figurare, tra l’altro, un certificato ASL che attesti:

la situazione di grave condizione di salute;

la necessità di utilizzare apparecchiature elettromedicali per supporto vitale;

il tipo di apparecchiatura utilizzata e le ore di utilizzo giornaliero;

l’indirizzo presso il quale l’apparecchiatura è installata.

Per avere un quadro preciso dell’importo dello sconto in bolletta nel terzo trimestre 2023 (1° luglio-30 settembre) e i criteri utilizzati da ARERA per stabilire l’importo stesso, è possibile leggere l’approfondimento al link di seguito, in cui sono elencati gli importi complessivi del bonus bollette validi sino alla fine di settembre 2023.