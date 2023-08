Tra i migliori conti su cui puntare ad Agosto 2023 c'è il nuovo Conto Online di Crédit Agricole . Si tratta di una proposta completa, disponibile tramite una semplice procedura online, che mette a disposizione un'offerta bancaria ricca di servizi e vantaggi a partire dal Conto Deposito con interessi al 3,5% . Per i nuovi clienti che scelgono Crédit Agricole c'è la possibilità di ottenere fino a 200 euro di Buoni Amazon in regalo.

Per aprire un nuovo conto corrente nel corso del mese di agosto 2023 è possibile affidarsi a Crédit Agricole. L’istituto, vero e proprio punto di riferimento del mercato bancario italiano propone il nuovo Conto Online mettendo a disposizione dei nuovi clienti un’offerta bancaria davvero completa e ricca di vantaggi.

Il conto è a canone zero e include una carta di debito Visa, con prelievi gratis e canone azzerato per 24 mesi, e bonifici gratis. Per i clienti Crédit Agricole c’è anche la possibilità di puntare sul Conto Deposito con un tasso di interesse lordo annuo pari a 3,5%, per un investimento della durata di 12 mesi.

Per tutti i nuovi clienti c’è la possibilità di ottenere un Buono Amazon da 50 euro all’apertura del conto e fino a 150 euro di Buoni Amazon aggiuntivi successivamente, per un totale di 200 euro. Vediamo i dettagli completi della proposta di Crédit Agricole.

Conto Online di Crédit Agricole: cosa prevede l’offerta di Agosto 2023

3 COSE DA SAPERE SUL CONTO ONLINE DI CREDIT AGRICOLE 1. Si tratta di un conto online con canone zero ma per i clienti c’è sempre una filiale di riferimento 2. C’è la carta di debito ed è possibile richiedere la carta di credito 3. Con il Conto Deposito abbinato al conto ci sono interessi del 3,5% sul capitale depositato

Scegliere il Conto Online di Crédit Agricole mette a disposizione un’offerta bancaria completa. Questo conto prevede le seguenti caratteristiche:

il canone è zero , senza dover rispettare alcun requisito

, senza dover rispettare alcun requisito è possibile richiedere la carta di debito Visa con canone azzerato per 24 mesi (poi 24 euro all’anno); la carta è utilizzabile con Google Pay e Apple Pay e consente acquisti senza commissioni, sia online che in negozio; in più, è possibile sfruttare prelievi gratis dagli ATM di Crédit Agricole; è possibile arricchire il conto corrente richiedendo la carta di credito Nexi Classic con un canone di 39,99 euro

con canone azzerato per 24 mesi (poi 24 euro all’anno); la carta è utilizzabile con e e consente acquisti senza commissioni, sia online che in negozio; in più, è possibile sfruttare dagli ATM di Crédit Agricole; è possibile arricchire il conto corrente richiedendo la con un canone di 39,99 euro bonifici gratuiti tramite i canali digitali di Crédit Agricole

tramite i canali digitali di Crédit Agricole possibilità di richiedere il Conto Deposito, dopo l’apertura del conto corrente, per sfruttare un tasso di interesse lordo pari al 3% per un investimento di 6 mesi oppure al 3,5% per un investimento di 12 mesi

Come avere fino a 200 euro di Buoni Amazon con Crédit Agricole

L’offerta di Crédit Agricole è, quindi, ricca di vantaggi. Per tutti i nuovi clienti che scelgono l’istituto, però, c’è la possibilità di ottenere bonus aggiuntivi. Crédit Agricole, infatti, riserva ai nuovi clienti la possibilità di ottenere fino a 200 euro di Buoni Amazon da utilizzare per fare acquisti sullo store.

I buoni disponibili sono i seguenti:

50 euro di Buono Amazon all’ apertura del conto , richiedendo la carta di debito Visa

di Buono Amazon all’ , richiedendo la carta di debito Visa fino a 100 euro di Buono Amazon utilizzando la carta di debito entro i primi 60 giorni dall’emissione; l’importo effettivo del buono dipende dal totale di acquisti effettuati: spendendo almeno 250 euro si riceve un buono da 25 euro, spendendo almeno 500 euro si spende un buono da 50 euro mentre spendendo almeno 1.000 euro si riceve un buono da 100 euro

di Buono Amazon entro i primi 60 giorni dall’emissione; l’importo effettivo del buono dipende dal totale di acquisti effettuati: spendendo almeno 250 euro si riceve un buono da 25 euro, spendendo almeno 500 euro si spende un buono da 50 euro mentre spendendo almeno 1.000 euro si riceve un buono da 100 euro 50 euro di Buono Amazon richiedendo anche il Conto Deposito

Il Conto Online di Crédit Agricole può essere richiesto direttamente online, con una semplice procedura di apertura tramite il sito dell’istituto. Raggiunta la pagina della promozione, tramite il link riportato qui di sotto, è sufficiente premere su Apri il conto per avviare la procedura. I clienti possono sempre contare su di una filiale Crédit Agricole da scegliere e a cui fare riferimento per qualsiasi richiesta.

Il Conto Online proposto da Crédit Agricole è, senza dubbio, una delle migliori proposte del momento per tutti i risparmiatori alla ricerca di un nuovo conto corrente davvero completo e ricco di vantaggi, grazie all’assenza di costi e alla promozione con Buoni Amazon inclusi.

Bisogna considerare, però, che ci sono diverse alternative da considerare. Consultando il comparatore di SOStariffe.it per conti correnti, ad esempio, è possibile accedere a una panoramica completa dei conti disponibili, con la possibilità di individuare l’opzione più vantaggiosa in base alle proprie esigenze.

Grazie ai filtri di ricerca è possibile, infatti, selezionare l’offerta giusta e attivare il nuovo conto corrente direttamente online, senza costi iniziali di alcun tipo, e velocizzando al massimo la procedura per poter iniziare a utilizzare il costo stesso. Tutti i dettagli sono disponibili di seguito.

