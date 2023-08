Offerte in evidenza Next Energy Sunlight Luce Dual 771,21 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA NeN Luce Special 48 904,42 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Pulsee Luce RELAX Index 860,92 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

Quali sono i gestori energetici del Mercato Libero che consentono ai clienti domestici di risparmiare sulle spese dell’energia elettrica ad agosto 2023? La risposta arriva arriva dal comparatore di SOStariffe.it che ha scandagliato le soluzioni luce del Mercato Libero e selezionato le più performanti (in termini di costi e servizi) per una “famiglia tipo” che registri un consumo annuale in bolletta di 2.700 kWh di energia elettrica (con potenza impegnata di 3 kW).

Nel paragrafo che segue passeremo ai raggi X costi e caratteristiche delle offerte incoronate “regine della convenienza” dal tool di SOStariffe.it. Mentre chi voglia confrontare subito le promozioni più vantaggiose attivabili ad agosto 2023 e parametrate sul proprio fabbisogno energetico, può cliccare direttamente il pulsante verde qui sotto:

I nuclei familiari che non abbiano il polso della propria "fame" di energia in 12 mesi, possono calcolarne una stima utilizzando i filtri integrati nel comparatore di SOStariffe.it.

Fornitore di energia elettrica più conveniente: il podio ad Agosto 2023

NOME FORNITORE NOME OFFERTA PREZZO LUCE COSTO MENSILE 1 Illumia Luce Flex 0,1103 €/kWh 65,44 €/mese 2 Sorgenia Next Energy Sunlight Luce 0,1153 €/kWh 65,45 €/mese 3 Octopus Energy Octopus Flex Monoraria 0,1213 €/kWh 68,62 €/mese

Come accennato poco sopra, quelli elencati in tabella sono i top fornitori di energia elettrica individuati dal comparatore di SOStariffe.it ad agosto 2023. Segnaliamo che tutte le soluzioni luce analizzate qui sotto propongono tariffe a prezzo indicizzato: esse usano come base di partenza per determinare il prezzo dell’energia elettrica il PUN (acronimo di Prezzo Unico Nazionale), che è l’indice di riferimento del mercato all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Il PUN è eventualmente maggiorato da un contributo al consumo stabilito da ciascun fornitore.

Luce Flex di Illumia

Per l’estate 2023, la bolognese Illumia ha lanciato una promo che consente di beneficiare di uno sconto di 36 euro (spalmato in bolletta nell’arco dei primi 12 mesi) per chi attivi l’offerta Luce Flex. Ecco altri punti di forza di questa soluzione , in esclusiva con SOStariffe.it:

prezzo dell’energia all’ingrosso PUN + 0,005 €/kWh di contributo al consumo;

di contributo al consumo; 10 euro al mese di contributo fisso per costi di commercializzazione (120 euro all’anno);

di contributo fisso per costi di commercializzazione (120 euro all’anno); opzione di scelta tra tariffa monoraria e bioraria ;

e ; fornitura sempre accessibile dal proprio smartphone grazie all’ App di Illumia ;

; possibilità di ricevere un kit di 10 lampadine a Led Illumia (disponibili nella versione a luce calda o luce naturale) e 2 confezioni di pile ultra power Illumia a 2 euro al mese (per 24 mesi);

Illumia (disponibili nella versione a luce calda o luce naturale) e 2 confezioni di pile ultra power Illumia a (per 24 mesi); pagamento delle bollette tramite domiciliazione bancaria;

energia 100% proveniente da fonti rinnovabili al costo aggiuntivo di 3 euro al mese.

La “famiglia tipo” che sottoscrivesse questa offerta, dovrebbe mettere a budget una spesa mensile di 65,44 euro per le fatture della luce. Per saperne di più sull’offerta di Illumia, segui il link qui sotto e accedi alla pagina dedicata:

Next Energy Sunlight Luce di Sorgenia

Sorgenia, uno degli operatori di riferimento in Italia per la commercializzazione di elettricità e gas, propone un’offerta luce che sposa attenzione per l’ambiente, digitalizzazione e sconti extra (come bonus di benvenuto e benefit per i clienti più fedeli). Ecco le caratteristiche principali dell’offerta sotto la lente d’ingrandimento:

prezzo dell’energia all’ingrosso PUN + 0,010 €/kWh di contributo al consumo;

di contributo al consumo; 7,60 euro al mese di contributo fisso per costi di commercializzazione, con sconti progressivi fino al 20% negli anni successivi per i clienti più fedeli;

di contributo fisso per costi di commercializzazione, con negli anni successivi per i clienti più fedeli; 60 euro di bonus di benvenuto per coloro che attivino online la doppia fornitura (luce + gas) con Sorgenia;

per coloro che attivino online la doppia fornitura (luce + gas) con Sorgenia; accesso gratuito a Beyond Energy , il servizio di monitoraggio dei consumi per ottimizzare l’utilizzo dell’energia elettrica in casa e ridurre i consumi;

, il servizio di monitoraggio dei consumi per ottimizzare l’utilizzo dell’energia elettrica in casa e ridurre i consumi; possibilità di entrare a far parte di Greeners , la community dei clienti Sorgenia attenti alla sostenibilità ambientale;

, la community dei clienti Sorgenia attenti alla sostenibilità ambientale; possibilità di accumulare sconti aggiuntivi portando amici e conoscenti in Sorgenia: 25 euro per ciascuna attivazione, 50 euro se l’attivazione è di una doppia fornitura;

gestione della fornitura in completa autonomia grazie all’ App My Sorgenia .

. energia verde proveniente da fonti rinnovabili.

La spesa stimata in bolletta per la “famiglia tipo” è pari a 65,45 euro al mese. Per conoscere ulteriori dettagli sulla promozione, clicca al link di seguito:

Octopus Flex Monoraria di Octopus Energy

Octopus Energy, il gruppo nato nel Regno Unito e specializzato in energia sostenibile, scommette sulla seguente offerta dedicata in esclusiva ai lettori di SOStariffe.it:

prezzo dell’energia all’ingrosso PUN + 0,016 €/kWh di contributo al consumo;

di contributo al consumo; contributo fisso mensile pari a 6,50 euro a copertura dei costi di commercializzazione (la spesa complessiva annuale è pari a 78 euro);

a copertura dei costi di commercializzazione (la spesa complessiva annuale è pari a 78 euro); tariffazione monoraria : il costo dell’energia è indipendente dall’orario di utilizzo;

: il costo dell’energia è indipendente dall’orario di utilizzo; sconto #Octofriends : per ogni amico portato in Octopus Energy si riceverà uno sconto di 20 euro in fattura; a sua volta ogni amico diventato cliente Octopus Energy, usando il codice sconto #Octofriends, riceverà uno sconto di 30 euro in bolletta.

: per ogni amico portato in Octopus Energy si riceverà uno in fattura; a sua volta ogni amico diventato cliente Octopus Energy, usando il codice sconto #Octofriends, riceverà uno in bolletta. assistenza telefonica ai clienti con un tempo di attesa inferiore ai 2 minuti;

energia 100% proveniente da fonti rinnovabili.

Scegliendo di affidarsi a Octopus Energy per la fornitura luce, la “famiglia tipo” spenderebbe 68,62 euro al mese per le bollette della luce. Per procedere con l’attivazione di Octopus Flex Monoraria, ecco il link di riferimento:

