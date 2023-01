Offerte in evidenza Luce Flex Web 1.225,18 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Next Energy Sunlight Luce Dual 1.121,23 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA NeN Luce Special 48 1.434,39 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

Quali sono i fornitori di energia elettrica del Mercato Libero che consentono ai clienti domestici di sfruttare quanto più possibile la parabola discendente dei prezzi all’ingrosso della materia prima in questo avvio di 2023?

Setacciando il comparatore di SOStariffe.it è emerso che le compagnie energetiche più convenienti di gennaio 2023 per una “famiglia tipo” (2.700 kWh di energia elettrica all’anno) sono:

Sorgenia;

wekiwi;

Edison Energia;

Hera Comm;

Octopus Energy.

Nel paragrafo che segue passeremo ai raggi X le promozioni luce che tali fornitori mettono a disposizione, facendo una panoramica delle principali caratteristiche e stime di spesa di ciascuna offerta.

Luce: la classifica dei top fornitori del Mercato Libero a Gennaio 2023

FORNITORE OFFERTA PREZZO LUCE SPESA IN BOLLETTA 1 Sorgenia Next Energy Sunlight Luce 0,304 €/kWh 93,79 euro al mese 2 wekiwi Energia alla Fonte 0,307 €/kWh 98,78 euro al mese 3 Edison Energia World Luce Plus 0,294 €/kWh 101,62 euro al mese 4 Hera Comm Più Controllo Active Casa Luce 0,294 €/kWh 101,76 euro al mese 5 Octopus Energy Octopus Flex 0,304 €/kWh 102,20 euro al mese

La classifica delle top 5 compagnie energetiche a Gennaio 2023 è stata stilata dal comparatore di SOStariffe.it sulla base del consumo di una “famiglia tipo”: 2.700 kWh di energia elettrica utilizzata in un anno (con potenza impegnata di 3 kW). Qualora tale dato non rifletta il consumo annuo della propria famiglia, il comparatore di SOStariffe.it consente di calcolarne una stima semplicemente impostando i filtri accessibili dal widget qui sotto:

Tutte le soluzioni luce analizzate qui sotto propongono tariffe a prezzo indicizzato: esse usano come base di partenza per determinare il prezzo dell’energia elettrica il PUN (acronimo di Prezzo Unico Nazionale), che è l’indice di riferimento del mercato all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Il PUN di dicembre 2022 è eventualmente maggiorato da un contributo al consumo stabilito da ciascun fornitore.

Next Energy Sunlight Luce di Sorgenia

Prezzo contenuto della materia prima, bonus di benvenuto per i nuovi clienti e sguardo orientato verso la salvaguardia del Pianeta sono i biglietti da visita della promozione di Sorgenia. Ecco l’offerta sotto la lente d’ingrandimento, per un costo mensile di 93,79 euro per la “famiglia tipo”:

prezzo indicizzato PUN + 0,010 €/kWh di contributo al consumo per il 1° anno: dal 2° anno il contributo sale a 0,041 €/kWh ;

+ di contributo al consumo per il 1° anno: dal 2° anno il contributo sale a ; i nuovi clienti che attivino la promozione online beneficeranno di un bonus di benvenuto di 60 euro;

di 60 euro; sconto fedeltà sul contributo fisso annuale per costi di commercializzazione: 85 euro per il primo anno con sconti progressivi fino al 20% per gli anni successivi;

sul contributo fisso annuale per costi di commercializzazione: 85 euro per il primo anno con sconti progressivi fino al 20% per gli anni successivi; accesso gratuito a Beyond Energy , per monitorare i propri consumi e ridurre gli sprechi;

, per monitorare i propri consumi e ridurre gli sprechi; possibilità di accumulare sconti fino a 3mila euro in bolletta portando amici e conoscenti in Sorgenia;

in bolletta portando amici e conoscenti in Sorgenia; energia verde proveniente da fonti rinnovabili.

Ulteriori dettagli sono consultabili al link di seguito:

Energia alla Fonte di wekiwi

La soluzione luce della web company wekiwi, per la quale la famiglia tipo spenderebbe 98,78 euro al mese, si fonda sui seguenti pilastri:

prezzo indicizzato in base al PUN “maggiorato” di un contributo al consumo di appena 0,013 €/kWh ;

in base al PUN “maggiorato” di un contributo al consumo di appena ; contributo fisso annuale per costi di commercializzazione pari a 90 euro (7,5 euro al mese);

bonus di benvenuto di 30 euro in bolletta per i clienti che attivino la fornitura online inserendo il codice “SOSW22” (promozione in esclusiva con SOStariffe.it);

di 30 euro in bolletta per i clienti che attivino la fornitura online inserendo il codice “SOSW22” (promozione in esclusiva con SOStariffe.it); sconto del 10% sui gadget per la casa, l’elettronica e illuminazione a Led in vendita sulla piattaforma di shopping online di wekiwi

sui gadget per la casa, l’elettronica e illuminazione a Led in vendita sulla piattaforma di shopping online di wekiwi energia rinnovabile inclusa nel prezzo.

Per attivare la promozione luce di wekiwi, clicca sul pulsante verde qui sotto:

World Luce Plus di Edison Energia

Tra le soluzioni luce più competitive in questo avvio di 2023 c’è anche quella proposta da Edison Energia, uno dei principali fornitori di energia e gas in Italia. Qui di seguito un affresco della promozione, che avrebbe un impatto sul budget mensile della “famiglia tipo” pari a 101,62 euro:

prezzo indicizzato in base al PUN senza alcun costo aggiuntivo ;

in base al PUN ; sconto del 40% sul contributo fisso mensile (da 20 euro a 12 euro al mese ) a copertura di costi di commercializzazione;

sul contributo fisso mensile (da 20 euro a ) a copertura di costi di commercializzazione; possibilità di scegliere l’attivazione di una tariffa monoraria o multioraria , in base ai propri stili di consumo;

o , in base ai propri stili di consumo; servizi EDISONRisolve e CoCo inclusi : se il primo assicura un servizio 24/7 di consulenza telefonica e assistenza in caso di malfunzionamenti del proprio impianto, il secondo permette di avere un sistema di intelligenza artificiale incorporato nell’ App My Edison per monitorare i consumi di ciascun elettrodomestico di casa;

e : se il primo assicura un servizio 24/7 di consulenza telefonica e assistenza in caso di malfunzionamenti del proprio impianto, il secondo permette di avere un sistema di intelligenza artificiale incorporato nell’ per monitorare i consumi di ciascun elettrodomestico di casa; energia 100% green.

Clicca al link di seguito per ulteriori dettagli:

Più Controllo Active Casa Luce di Hera Comm

Hera Comm, multiutility italiana con sede a Bologna e fondata nel 2002, propone un’offerta luce che ha la seguente carta d’identità (e il cui costo mensile per la “famiglia tipo” si attesta sui 101,76 euro):

prezzo indicizzato in base al PUN senza costi aggiuntivi ;

in base al PUN ; 10,50 euro al mese di contributo fisso per costi di commercializzazione (126 euro all’anno è la spesa complessiva);

Bonus Natura di 30 euro per i nuovi clienti, distribuito in 6 rate erogate rispettivamente il 1°, 2°, 3°, 13°, 14°, 15° mese di fornitura;

per i nuovi clienti, distribuito in 6 rate erogate rispettivamente il 1°, 2°, 3°, 13°, 14°, 15° mese di fornitura; servizi Hera Fast Check up e Diario dei consumi gratuiti, per un’ottimizzazione dei propri consumi domestici;

e gratuiti, per un’ottimizzazione dei propri consumi domestici; gestione 100% digitale della fornitura gas con i Servizi online del sito internet e l’App My Hera;

energia 100% verde.

Maggiori informazioni sulla proposta di Hera Comm sono consultabili al link di seguito:

Octopus Flex di Octopus Energy

Octopus Energy, il gruppo UK specializzato in energia sostenibile e sbarcato nel 2022 in Italia, scommette sulla seguente offerta che costerebbe alla “famiglia tipo” 102,20 euro al mese:

prezzo indicizzato in base al PUN a cui va aggiunto un contributo al consumo di 0,010 €/kWh ;

in base al PUN a cui va aggiunto un contributo al consumo di ; contributo fisso annuale pari a 80,40 euro a copertura dei costi di commercializzazione;

tariffazione trioraria per beneficiare di fasce orarie con un prezzo dell’energia più basso;

per beneficiare di fasce orarie con un prezzo dell’energia più basso; assistenza telefonica ai clienti con un tempo di attesa inferiore ai 2 minuti;

energia 100% proveniente da fonti rinnovabili;

Per saperne di più sull’offerta luce di questa new entry del Mercato Libero, ecco il link di riferimento:

