Assicurazioni moto online più economiche di Gennaio 2023

Tagliare il costo dell’assicurazione moto è possibile. Il risparmio passa per un’attenta analisi delle opzioni a propria disposizione che consentirà di scegliere, facilmente, l’assicurazione moto più conveniente di gennaio 2023. Il risparmio è accessibile grazie al confronto tra i preventivi che permette di individuare con semplicità l’opzione più vantaggiosa in base ai propri dati.

Il confronto dei preventivi, che prende in considerazione sia la copertura RC che le varie garanzie accessorie facoltative, può avvenire, gratuitamente, tramite il comparatore di SOStariffe.it per assicurazioni moto che permette di individuare l’opzione migliore tra decine di preventivi disponibili proposti dalle principali compagnie assicurative attive sul mercato italiano. Ecco tutti i dettagli:

Come si trovano le migliori polizze moto

3 MOTIVI PER AFFIDARSI ALLA COMPARAZIONE DEI PREVENTIVI SU SOSTARIFFE.IT 1. Con la comparazione è possibile individuare polizze moto convenienti in base ai propri dati 2. La comparazione è gratuita e imparziale 3. È possibile richiedere assistenza gratuita, nella scelta e/o nell’attivazione della polizza, in qualsiasi momento chiamando al numero 800 999 565

Per trovare le migliori polizze moto di gennaio 2023 è possibile affidarsi al confronto dei preventivi e, quindi, all’analisi delle varie opzioni a propria disposizione, calcolate sulla base dei propri dati assicurativi e del veicolo da assicurare. In questo modo, infatti, è possibile valutare con attenzione vantaggi e svantaggi di ogni singola proposta presente sul mercato e individuare l’opzione più vantaggiosa, sia per quanto riguarda i costi che le caratteristiche della polizza.

Per velocizzare il confronto dei preventivi e individuare una polizza moto economica e completa in tempi rapidi è possibile affidarsi al comparatore di SOStariffe.it per assicurazioni moto. Con lo strumento di comparazione, infatti, è sufficiente inserire una sola volta i dati necessari al calcolo di un preventivo per l’assicurazione moto. Il sistema andrà, in automatico, a calcolare decine di preventivi proposti dalle migliori compagnie assicurative presenti sul mercato.

In questo modo, si accederà ad una panoramica completa e dettagliata delle principali assicurazioni disponibili su SOStariffe.it e sarà possibile individuare l’opzione giusta per tagliare il costo dell’assicurazione moto senza rinunciare ad una copertura completa, sotto tutti i punti di vista, ed in linea con quelle che sono le proprie esigenze. Si tratta di una procedura semplice da completare e completamente gratuita.

Tutti i preventivi disponibili tramite SOStariffe.it sono calcolati esclusivamente in base ai dati dell’utente, considerando, quindi, le informazioni anagrafiche e assicurative oltre che la tipologia e il valore commerciale della moto da assicurare. Basterà inserire una sola volta i dati per accedere ad un confronto completo tra le migliori polizze moto attualmente attivabili su SOStariffe.it, con importi reali, calcolati alla data della ricerca.

I preventivi dell’assicurazione moto individuati tramite SOStariffe.it saranno poi ordinati in base alla convenienza, permettendo di individuare facilmente la soluzione più vantaggiosa dal punto di vista economico. Da notare che il tool consente di aggiungere anche garanzie accessorie, aggiornando in tempo reale l’importo del premio dei vari preventivi e offrendo, quindi, un’analisi ancora più dettagliata delle opzioni disponibili.

Per individuare la migliore assicurazione moto di gennaio 2023 è, quindi, possibile accedere subito al comparatore di SOStariffe.it sfruttando il link qui di sotto. Una volta raggiunta la pagina del comparatore sarà sufficiente indicare i propri dati anagrafici, i dati assicurativi e quelli del veicolo. In questo modo, quindi, si potrà accedere ad una panoramica completa dei migliori preventivi disponibili.

Confronta i preventivi e risparmia sull’assicurazione moto »

Il confronto online accessibile tramite SOStariffe.it è sempre gratuito e imparziale. I preventivi sono calcolati “su misura” per l’utente, utilizzando i dati inseriti, sena costi aggiuntivi o nascosti e senza preferenze verso alcuna compagnia. I prezzi indicati sono quelli che effettivamente sarà necessario pagare per attivare la copertura assicurativa.

Una volta individuata l’opzione giusta, inoltre, sarà possibile procedere con una veloce procedura di attivazione online. Tale procedura si completa raggiungendo il sito della compagnia che propone la polizza per completare la sottoscrizione. Da notare, inoltre, che è sempre possibile richiedere assistenza gratuita, sia nella scelta che nell’attivazione di una polizza. Per farlo, basta chiamare al Numero Verde 800 999 565.

Assicurazione moto online: quali sono le più convenienti

La ricerca dell’assicurazione moto più economica da attivare online passa per un aspetto preliminare che ha un ruolo centrale per raggiungere il risparmio: è importante sottolineare, infatti, che non esiste un’assicurazione più conveniente in assoluto e che è sempre fondamentale andare a calcolare la polizza più vantaggiosa andando a considerare i propri dati anagrafici, assicurativi e i dati del veicolo.

Per questo motivo, scegliere di affidarsi alla comparazione online dei preventivi tramite SOStariffe.it garantisce la possibilità di accedere a soluzioni assicurative realmente convenienti. Il confronto online è la strada per individuare l’opzione giusta, sia in termini di costi che di completezza della polizza. Bastano pochi minuti per scegliere e attivare l’assicurazione moto più conveniente.

In linea generazione, in ogni caso, è importante sottolineare quali sono gli elementi che vanno ad incidere, in modo più o meno significativo, sul premio assicurativo. Tra i fattori in gioco troviamo:

la provincia di residenza del proprietario

la classe di merito , in base al meccanismo bonus malus

, in base al meccanismo bonus malus l’ età e la storia assicurativa del proprietario del veicolo

del veicolo il modello di moto da assicurare e il suo valore commerciale

la presenza di eventuali limitazioni all’utilizzo del veicolo assicurato come la Guida Esperta che limita l’utilizzo del veicolo assicurato a motociclisti più esperti e che consente di ridurre il costo rispetto alla Guida Libera

del veicolo assicurato come la che limita l’utilizzo del veicolo assicurato a motociclisti più esperti e che consente di ridurre il costo rispetto alla Guida Libera l’aggiunta di garanzie accessorie (come Furto e Incendio, Assistenza Stradale, Tutela Legale, Infortuni al Conducente etc.); tali coperture sono facoltative e garantiscono un notevole incremento della validità della polizza, andando ad offrire tutele extra, ma comportano una spesa aggiuntiva

La combinazione di questi fattori comporta la definizione del costo finale dell’assicurazione auto, sulla base di valutazioni interne effettuate da ogni singola compagnia assicurativa. Ogni parametro indicato, infatti, ha un peso diverso nella definizione del preventivo con una compagnia. Per questo motivo, è necessario calcolare più preventivi per individuare l’assicurazione moto più conveniente.

Le 3 migliori polizze moto 2023

LA MIGLIORE POLIZZA DISPONIBILE SU SOSTARIFFE.IT COSTO 1° posizione Αllianz Direct 626 euro

641 euro con opzione di sospensione 2° posizione Verti 708euro con opzione di sospensione 3° posizione ConTe.it Assicurazioni 1.059 euro con opzione di sospensione e Assistenza Stradale inclusa

Come evidenziato in precedenza, non esiste un’assicurazione moto migliore in assoluto. La comparazione dei preventivi consente di individuare l’opzione migliore in base ai propri dati. Per chiarire la convenienza di questo procedimento, che consente di attivare facilmente un’assicurazione moto economica, andiamo ad effettuare una simulazione.

Definiamo il profilo di motociclista tipo così caratterizzato:

uomo nato nel 1985 in 1° classe di merito senza sinistri negli ultimi 5 anni

residente a Milano

moto da assicurare: Yamaha T-Max

Inserendo questi dati nel compratore di preventivi sarà possibile individuare, facilmente, le 3 migliori polizze moto di gennaio 2023 disponibili su SOStariffe.it (alla data di oggi 9 gennaio 2023) per il profilo di motociclista identificato. Ecco i risultati della simulazione:

Come scegliere l’assicurazione moto online più economica

1) Allianz Direct

Per il motociclista tipo al centro della simulazione, la miglior polizza moto disponibile su SOStariffe.it a gennaio 2023 viene proposta da Allianz Direct. La polizza proposta dalla compagnia per il caso in esempio presenta un costo di 626 euro che sale a 641 euro scegliendo la versione con opzione per la sospensione della validità della copertura per un certo periodo di tempo.

La polizza proposta da Allianz Direct presenta la clausola di Guida Esperta, limitando l’utilizzo del veicolo a motociclisti con almeno 30 anni di età. È possibile passare alla Guida Libera, per eliminare questo vincolo, a fronte di un costo più elevato. Da notare che è previsto un massimale di 6,5 milioni di euro per i danni alle persone e 5 milioni di euro per i danni alle cose.

La polizza presenta alcune limitazioni o rinunce alla rivalsa:

la compagnia limita la rivalsa, per il primo sinistro, a 2.500 euro nel caso in cui il veicolo assicurato sia guidato da persona in stato di ebbrezza

2.500 euro nel caso in cui il veicolo assicurato sia guidato da persona in stato di ebbrezza la compagnia limita la rivalsa a 5.000 euro nel caso in cui al momento del sinistro si trovi alla guida un conducente con età non autorizzata

la compagnia rinuncia alla rivalsa in caso di guida con patente scaduta ma solo se il conducente rinnova la patente entro 6 mesi

2) Verti

Un’altra ottima opzione per il motociclista tipo, tra le proposte disponibili su SOStariffe.it, arriva da Verti. Il premio della polizza, in questo caso, è di 708 euro. Anche questa soluzione presenta la possibilità di sospensione, in questo caso senza costi aggiuntivi. La polizza presenta la Guida Esperta, limitando la possibilità di utilizzo ai motociclisti con almeno 23 anni oltre che al proprietario del veicolo. È possibile passare alla Guida Libera. Il massimale previsto dalla compagnia per la copertura RC è di 7 milioni di euro per i danni alle persone e 2,5 milioni di euro per i danni alle cose.

Sono previste, inoltre, alcune limitazioni o rinunce alla rivalsa:

la compagnia limita la rivalsa a 2.500 euro, per il primo sinistro, in caso di guida in stato di ebbrezza

la compagnia rinuncia alla rivalsa in caso di guida con patente scaduta ma il conducente deve rinnovare la patente entro 6 mesi

3) ConTe.it Assicurazioni

In terza posizione, tra le proposte presenti su SOStariffe.it, c’è l’assicurazione moto proposta da ConTe.it Assicurazioni che prevede un costo di 1.059 euro includendo anche la garanzia Assistenza Stradale senza costi aggiuntivi. Anche in questo caso c’è la Gudia Esperta con possibilità di passaggio alla Guida Libera oltre che la possibilità di sospensione della validità della polizza. Il massimale previsto, invece, è di 10 milioni di euro per i danni alle persone e 1,3 milioni di euro per i danni alle cose. Da notare che la compagnia rinuncia alla rivalsa in caso di guida con patente scaduta ma solo se il conducente procede con il rinnovo della patente entro 3 mesi.

Non sempre il risparmio è l’opzione migliore

La polizza moto più economica, in base al proprio profilo di motociclista ed al veicolo da assicurare, potrebbe non essere l’opzione migliore. Scegliere di massimizzare il risparmio, infatti, potrebbe comportare alcuni compromessi sulle caratteristiche della polizza, riducendone i vantaggi. Gli elementi da valutare sono numerosi e il costo finale non è l’unico parametro da considerare in fase di scelta della migliore assicurazione moto.

Bisogna tenere conto, infatti, della formula di guida, che può rappresentare un’enorme limitazione per l’utilizzo del veicolo da assicurare. In molti casi, infatti, è meglio puntare sulla Guida Libera, accettando di pagare un po’ di più per eliminare una restrizione significativa alla possibilità di utilizzo del veicolo per i più giovani. Ci sono anche elementi da tenere in considerazione.

Ad esempio, bisogna considerare i massimali. Un massimale troppo basso, infatti, può ridurre in modo significativo l’efficacia della polizza diventando così un problema di non secondaria importanza. Da valutare con attenzione sono anche le garanzie accessorie che, pur comportando un aumento del costo effettivo della polizza, permettono di moltiplicarne l’efficacia, massimizzandone i vantaggi.

Da non sottovalutare la possibilità di scegliere una polizza con clausola di sospensione, utile per i motociclisti che non sfruttano il veicolo per alcuni mesi durante l’anno. Solo un’analisi completa, che tenga conto di tutti questi aspetti, può garantire al contraente di individuare con precisione la soluzione più conveniente per assicurare la propria moto. Valutare il prezzo è un elemento fondamentale ma non è l’unico parametro da considerare per la scelta della migliore polizza da attivare.