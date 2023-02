Pensioni a marzo 2023: quando arriva l’accredito

Quando saranno pagate le pensioni di marzo 2023? L’accredito dell’assegno pensionistico avverrà mercoledì 1° marzo 2023, mentre per il ritiro negli uffici postali c’è il calendario suddiviso per lettera del cognome. Per chi volesse accreditare la pensione su un conto corrente online (i più convenienti), SOStariffe.it ha selezionato le migliori offerte delle banche a febbraio 2023.

Offerte in evidenza Conto Fineco ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Conto Corrente BBVA ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Conto Corrente Widiba ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Non saranno pagati a febbraio 2023, ma slitteranno a marzo 2023 gli aumenti delle pensioni superiori a quattro volte il trattamento minimo, cioè con l’assegno superiore a 2.101,52 euro al mese. Lo conferma l’INPS in una nota in cui assicura che a marzo 2023 saranno pagate anche le rivalutazioni arretrate di gennaio 2023 e febbraio 2023. È questa la principale novità sul fronte delle pensioni che saranno pagate il prossimo mese.

Ma da che cosa è causato questo ritardo? Spiega l’Istituto di previdenza: il ritardo è dovuto al cambio delle regole del meccanismo di perequazione che aggiorna gli importi degli assegni pensionistici parametrandoli al valore dell’inflazione calcolato dall’ISTAT.

Pensioni: la rivalutazione in sei fasce del governo Meloni

Con la manovra di bilancio 2023, il governo Meloni ha infatti modificato lo schema di rivalutazione delle pensioni passando da tre a sei fasce. In sintesi, con questo nuovo meccanismo, gli assegni previdenziali fino a 4 volte il minimo sono rivalutati al 100%, quelli fino a 5 volte all’85%, quelli tra 5 a 6 volte il minimo al 53%, quelli tra 6 e 8 volte il minimo al 47%, quelli da 8 a 10 volte il minimo al 37% e al 32% quelli oltre 10 volte il minimo.

Al di là del ritardo nel pagamento degli aumenti per le pensioni più ricche, di seguito il calendario (per ora ancora provvisorio) per il ritiro della pensione di marzo 2023 negli uffici postali.

Pensioni marzo 2023: il calendario per il ritiro

LE DATE PER IL RITIRO DELLA PENSIONE SUDDIVISIONE PER COGNOMI Mercoledì 1° marzo Per i cognomi dalla A alla B Giovedì 2 marzo Per i cognomi dalla C alla D Venerdì 3 marzo Per i cognomi dalla E alla K Sabato 4 marzo (solo la mattino) Per i cognomi dalla L alla O Lunedì 6 marzo Per i cognomi dalla P alla R Martedì 7 marzo Per i cognomi dalla S alla Z

Come per tutti i mesi, INPS e Poste Italiane metteranno a punto il calendario per il ritiro della pensione agli uffici postali in tutta Italia, suddiviso in base alla lettera iniziale del proprio cognome.

In attesa di quello definitivo, quello illustrato nella tabella qui sopra è quello provvisorio.

Per i pensionati che invece hanno scelto l’accredito della pensione sul conto corrente riceveranno il pagamento il primo giorno contabile del mese, che a marzo 2023 corrisponderà a mercoledì 1° marzo.

Conti correnti: le migliori offerte di febbraio 2023

NOME DELL’OFFERTA DETTAGLI DELL’OFFERTA 1 Conto Corrente Arancio di ING Bank canone annuo gratuito per sempre (con requisiti da soddisfare)

carta di debito inclusa

rendimento senza vincoli del 3% lordo per i primi 3 mesi, poi 0,50% di interesse lordo

bonifici SEPA senza costi 2 Widiba Start di Banca Widiba canone gratuito per i primi 12 mesi, poi 3 euro al mese, ma con possibilità di azzerarlo

carta di debito inclusa

prelievo di contante da ATM pari o superiore a 100 euro in tutte le banche in Italia

rendimento del 2% sui vincoli a 3, 6 e 12 mesi, tasso che può salire al 2,5% con una serie di promozioni, tra cui anche l’accredito della pensione 3 ControCorrente Semplice di IBL Banca canone annuo gratuito per questa versione, per le altre 3 solo i primi 6 mesi, poi canone molto basso

carta di debito inclusa

interesse lordo del 2% fino 31 dicembre 2023

Per i pensionati che volessero vedersi accreditato l’assegno previdenziale direttamente sul conto corrente, ecco una panoramica delle migliori offerte delle banche a febbraio 2023. Come è ormai noto, i risparmiatori sono alla ricerca di un conto corrente zero spese che è solitamente un conto online che si apre e si gestisce tramite Internet e App, grazie ai servizi di home banking e mobile banking.

Conto Corrente Arancio di ING

Conveniente per l’accredito della pensione è il Conto Corrente Arancio della banca ING che, essendo un conto online, si apre (gratuitamente) tramite Internet con firma digitale e si può gestirlo grazie all’App (con accesso con impronta digitale) oppure grazie all’home banking.

In particolare, risulta vantaggiosa la formula “Modulo Zero Vincoli” (attivabile e disattivabile in qualsiasi momento) che è a zero spese (esclusa l’imposta di bollo) con l’accredito di stipendio/pensione oppure entrate di almeno 1.000 euro al mese, altrimenti il costo del canone è di 2 euro.

Con la formula “Modulo Zero Vincoli”, si possono avere:

carta di debito Mastercard inclusa e collegamenti con Apple Pay e Google Pay;

Mastercard inclusa e collegamenti con Apple Pay e Google Pay; prelievo di contante in Italia e in Europa senza costi;

un modulo di assegni all’anno gratuito;

principali pagamenti MAV, F24, RAV senza commissioni;

bonifici SEPA fino a 50.000 euro online o al telefono senza costi.

Occorre poi sottolineare che il servizio Pagoflex permette di pagare a “piccoli passi” in 3, 6, 9 oppure 12 mesi i propri acquisti superiori a 200 euro se effettuati con la carta di credito abbinata a questo conto.

Aprendo Conto Corrente Arancio, inoltre, è possibile beneficiare di un rendimento del 3% lordo (senza vincoli) per i primi tre mesi, poi il tasso d’interesse è dello 0,5%. Per beneficiare di questa redditività occorre aprire il conto entro il 31 marzo 2023 e completare l’attivazione sempre entro il 31 marzo 2023.

Per conoscere l’offerta di Conto Corrente Arancio, vai al link di seguito:

SCOPRI CONTO CORRENTE ARANCIO »

Il conto Widiba Start di Banca Widiba

Il conto corrente online Widiba Start è a canone gratuito il primo anno se lo si apre entro il 1° marzo 2023, poi dal secondo anno si pagherà un canone di 3 euro al mese (costo che non si applica se si hanno meno di 30 anni). Ma Banca Widiba permette ai titolari di questo conto online di azzerarne i costi fissi di gestione dopo i primi 12 mesi con una serie di soluzioni a cominciare dallo sconto di 1 euro in meno con l’accredito della pensione (o stipendio). E altri sconti sono possibili:

1 euro in meno se il patrimonio complessivo è di almeno 25.000 euro;

se il patrimonio complessivo è di almeno 25.000 euro; 2 euro in meno se si hanno 10.000 euro investiti in risparmio gestito (per esempio, una polizza assicurativa);

se si hanno 10.000 euro investiti in risparmio gestito (per esempio, una polizza assicurativa); 1 euro in meno se si hanno 20.000 euro investiti in risparmio amministrato (per esempio, dei titoli obbligazionari).

L’apertura di Widiba Start permette anche di avere un tasso di interesse annuo lordo del 2% sui vincoli a 3, 6 e 12 mesi. Inoltre, Banca Widiba consente di beneficiare di un tasso annuo lordo del 2,5% sui vincoli a 3, 6 e 12 mesi se entro il 30 aprile si riceve sul proprio Conto Widiba l’accredito dello stipendio o della pensione, oppure si riceve un addebito diretto (SDD), per esempio un’utenza domestica o un altro servizio domiciliato sul conto corrente, o si utilizzi WidiExpress per trasferire il saldo del vecchio conto o i servizi ad esso associati e/o chiuderlo. Banca Widiba, però, ricorda ai clienti che, in entrambi i casi, i vincoli devono essere attivati entro il 18 maggio 2023.

Il conto Widiba Start, che è possibile aprire tramite SPID e o webcam, offre gratuitamente anche:

carta di debito con collegamento ai principali wallet digitali;

con collegamento ai principali wallet digitali; prelievo di contante da ATM pari o superiore a 100 euro in tutte le banche in Italia;

piattaforma per pagamenti F24, MAV, RAV, bollo auto, bollettini e CBILL;

deposito titoli;

bonifici ordinari online verso 36 Paesi dell’area SEPA;

verso 36 Paesi dell’area SEPA; casella PEC da 1 Giga e firma digitale fino a quando si è clienti della banca;

da 1 Giga e firma digitale fino a quando si è clienti della banca; maxi-prelievo fino a 1.550 euro al giorno presso gli ATM del gruppo MPS.

Per saperne di più dell’offerta di Banca Widiba, clicca sul link sottostante:

SCOPRI IL CONTO WIDIBA »

ControCorrente Semplice di IBL Banca

Vantaggioso per l’accredito della pensione è anche il conto corrente online ControCorrente Semplice, che è disponibile anche in altre 3 versioni con più servizi offerti per i clienti più esigenti.

IBL Banca propone, dunque, il conto corrente ControCorrente che, con apertura entro il 31 marzo 2023, in una delle quattro versioni disponibili nel pacchetto (Semplice, Particolare, Originale e Straordinario), assicura ai nuovi clienti un tasso di interesse del 2% lordo fino al 31 dicembre 2023 su tutte le somme libere, indipendentemente dal pacchetto scelto e dalla giacenza media sul conto. E, sempre se lo si apre entro il 31 marzo 2023, il canone è gratuito per i primi sei mesi e l’imposta di bollo è a carico della banca per tutto il 2023.

“ControCorrente Semplice“, come detto, è la versione base del pacchetto e prevede il canone annuale gratuito per sempre con giacenza media mensile superiore a 5 mila euro o con vincoli attivi. Altre sue caratteristiche sono:

carta di debito con tecnologia contactless inclusa;

con tecnologia contactless inclusa; possibilità di pagare anche F24, MAV, RAV, bollettini, C-Bill PagoPa, Plick;

ricarica telefonica online;

prelievi gratuiti illimitati con carta di debito in Italia presso ATM di IBL Banca o We Cash;

illimitati con carta di debito in Italia presso ATM di IBL Banca o We Cash; giroconto gratuito;

domiciliazione senza commissioni delle utenze;

Bancomat Pay.

Per quanto riguarda le altre tre versioni di ControCorrente, ecco che cosa offrono:

ControCorrente Particolare : 1 euro al mese con sconti (giacenza media mensile superiore a 5.000 euro o con vincolo attivo e giacenza media mensile superiore a 50.000 euro, e accredito di stipendio o pensione di oltre 800 euro) per avere più bonifici e la carta prepagata;

: 1 euro al mese con sconti (giacenza media mensile superiore a 5.000 euro o con vincolo attivo e giacenza media mensile superiore a 50.000 euro, e accredito di stipendio o pensione di oltre 800 euro) per avere più bonifici e la carta prepagata; ControCorrente Originale : 2 euro al mese con sconti (giacenza media mensile superiore a 5.000 euro o con vincolo attivo e giacenza media mensile superiore a 50.000 euro; accredito di stipendio o pensione di oltre 800 euro; per ogni prodotto acquistato tra quelli indicati da IBL Banca) per avere bonifici illimitati e la carta di debito internazionale;

: 2 euro al mese con sconti (giacenza media mensile superiore a 5.000 euro o con vincolo attivo e giacenza media mensile superiore a 50.000 euro; accredito di stipendio o pensione di oltre 800 euro; per ogni prodotto acquistato tra quelli indicati da IBL Banca) per avere bonifici illimitati e la carta di debito internazionale; ControCorrente Straordinario: 3 euro al mese con sconti (giacenza media mensile superiore a 5.000 euro o con vincolo attivo e giacenza media mensile superiore a 50.000 euro; accredito di stipendio o pensione di oltre 800 euro; per ogni prodotto acquistato tra quelli indicati da IBL Banca) per avere più vantaggi e servizi esclusivi.

Per i dettagli dell’offerta IBL Banca, ecco il link di riferimento:

Scopri conto IBL banca »